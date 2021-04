Fallan en mejorar salas funerarias de asistencia social

Aunque afirmaron que en 2020 volverían a operar las dos salas de velación del extinto Instituto Jalisciense de Asistencia Social, el espacio ubicado en Diego Cuentas 725 dejará de ser funeraria para convertirse en un refugio para personas en situación de calle, mientras que el recinto de Félix Palavicini 2040 tiene una habilitación del 86%, según compartió por Transparencia el DIF Jalisco.

En estos lugares se proporcionaban servicios funerarios a un costo bajo y se ofrecían condonaciones del pago a las personas de escasos recursos.

El director del DIF Jalisco, Juan Carlos Martín Mancilla, contesta que la rehabilitación de la sala de Diego Cuentas tenía un costo de un millón de pesos, por lo que no fue viable invertir. Esto, debido a que fue desmantelada. “Optamos por subarrendar los servicios, que es más rentable y económico. Se atiende por la vía del Trabajo Social”.

Ricardo Fletes, del Departamento de Desarrollo Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, dice que es lamentable que se deje el proyecto, principalmente ante la crisis sanitaria y económica.

Pese a la pandemia, otorgan menos servicios funerarios

RETRASO. Desde 2020 volverían a operar las salas de velación del extinto Instituto Jalisciense de Asistencia Social. EL INFORMADOR F.ATILANO

Aunque se desbordaron los fallecimientos por la pandemia, no utilizan todos los servicios contratados para personas de escasos recursos

El Sistema DIF en Jalisco informa por Transparencia que contrató 80 servicios de inhumación y 40 servicios de cremación para brindar asistencia social a personas de escasos recursos en 2020. Sin embargo, el año pasado sólo utilizó 15 servicios de inhumación. Y en cremaciones sumaron 72 atenciones, de las cuales 18 fueron en apoyo a los fallecimientos por el COVID-19 en los municipios de Guadalajara, Zapopan, El Salto, Tonalá, Tlaquepaque, Mezquitic, San Martín de Bolaños y Puerto Vallarta.

Esto revela que se desaprovecharon los servicios contratados en inhumación y sobrepasaron las cremaciones, pese a que el contrato se firmó el 30 de marzo de 2020, cuando ya circulaba información sobre el nuevo coronavirus. Además, en 2020 erogaron 476 mil pesos en los servicios, cuando el monto contratado fue de 600 mil pesos, incluyendo el 16% de IVA, que significa que tampoco alcanzaron el monto pactado en el contrato, el cual se realizó a un proveedor mediante la adjudicación directa, con un presupuesto federal del ramo 33, del fondo V “00501”.

Juan Carlos Martín Mancilla, director del DIF en Jalisco, explica que esto se debió a que los ciudadanos no solicitaron el apoyo o que no lo aceptaron porque consideraron que les quedaba lejos la funeraria con la que se tiene el servicio. O porque prefirieron que fuera más ostentoso.

“Pero quien vino se le atendió de la mejor manera. El servicio lo damos en la casa funeraria que ganó la licitación, lo que no se utiliza se reintegra al fondo (a la Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco)”.

A través de los empleados del área de trabajo social que se encuentran en los hospitales COVID-19 y no exclusivos de la pandemia, como el Ángel Leaño y los Hospitales Civiles, se derivan los servicios de las personas, quienes no pagan nada por la ayuda, “pero siempre es a la voluntad de la ciudadanía. Hubo casos de personas que fueron y pagaron en una funeraria y querían que les pagáramos nosotros, cuando las reglas de operación son muy claras”, acentúa Martín.

Sobre la forma de operar en este año, afirma que podrían aprovechar los servicios que no se contrataron y brindar el apoyo a través de terceros, aunque el objetivo es abrir la funeraria de la calle Félix Palavicini 2040, conocida como la “casa de Tránsito”, donde volverán a otorgar la ayuda de descuentos, además de las condonaciones. “Abierta la funeraria manejaríamos el tema, que será rentable, con costos bajos, sin pensar en utilidades. Queremos que nos den luz verde para abrir”.

Mientras que el espacio de Diego Cuentas 725 ya tiene un mes operando, con una población promedio de 25 personas, con el objetivo de poder albergar a 80.

Ofrecen servicios a la población

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ofrecen velatorios a la población en general. En Jalisco, hay uno por cada instituto.

El del IMSS está ubicado en Avenida La Paz número 1788, en la Colonia Americana, mientras que el del ISSSTE está en Javier Mina número 3010, en San Andrés.

Aunque se destaca que los costos son económicos, no se menciona que exista una tarifa diferenciada para los derechohabientes. De acuerdo con el instituto, ofrecen servicios de velación en capilla y en domicilio, salas de estancia, traslados a nivel nacional, embalsamamiento, cremación y despacho de trámites.

Esas acciones tienen una tarifa que va de los dos mil 443 pesos hasta tres mil 411 pesos, de acuerdo con la zona geográfica, ya que tiene 17 velatorios ubicados en 14 Entidades del país.

“Para solicitar los servicios de los velatorios del Seguro Social se requiere presentar el certificado de defunción, identificación oficial, elegir un paquete de servicios y cubrir el costo de los mismos”.

Por su parte, el ISSSTE comunica que ofrece servicios funerarios a precios accesibles, tanto para sus derechohabientes, con precios preferenciales, como para el público en general.

“Las delegaciones estatales del instituto han establecido convenios con agencias funerarias privadas que otorgan los mismos precios y condiciones del ISSSTE o descuentos a los derechohabientes del 10% al 25 por ciento”.

Los servicios que se ofrecen en el ámbito funerario son paquetes básicos, capilla extra, capilla de noche adicional, carroza grande, gaveta, sala de tránsito y el embalsamado, entre otros, con costos que van desde los 358 hasta los dos mil 355 pesos. También hay servicios en cremaciones y traslados.

LA VOZ DEL EXPERTO

Ricardo Fletes Corona, jefe del Departamento de Desarrollo Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.

“El mensaje es que hay ausencia del Estado”

Ricardo Fletes Corona, académico de la Universidad de Guadalajara, considera que el cierre de las salas de velación del extinto Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS) es perjudicial para las personas que ya ubicaban los espacios y el servicio que se brindaba, por lo que acudían de forma directa.

“El mensaje es de una ausencia del Estado, la gente lo identificaba ligado al Gobierno del Estado, al que podían acudir. Nadie dijo por qué se cerró. Y lo peor es que no viene a sustituir y a dar opción a la gente. Yo, trabajando con la población de calle, la gente nos pregunta que en dónde se van a velar a sus seres queridos… y no se sabe”.

Por otro lado, remarca que estos espacios se crearon porque respondían a una necesidad; es decir, a personas sin seguridad social y de escasos recursos económicos.

“Las cierran y al año viene la pandemia… las salas de velación del IJAS estarían llenas, pero no hay ese espacio. Cuando más se requiere no existe. Es una ausencia de un servicio que se requería y de nuevo el Estado se hace a un lado. Entre la gente se carece de información, no se sabe a quién acudir”.

Indica que se requiere que el Estado ofrezca toda la ayuda posible y comunique las acciones de forma eficiente y empática.

“Estoy en contra de la asistencia social mal hecha, pero este es un momento en el que se requiere ayudar a la gente que no tiene trabajo. Es feo cuando escuchas a la gente decir que la sala de Tránsito, que así la conocían, ya está cerrada. Y la expresión de que no saben a dónde ir. Hay otras puertas, pero ese camino que ya conocían se cerró”.

AFECTACIÓN. Las salas son una alternativa para la gente más necesitada. EL INFORMADOR F. ATILANO

Telón de fondo

Apoyos lentos

En noviembre pasado, el cuñado de Gabriela Córdova murió de una neumonía causada por el COVID-19. Aunque recibió atención en un hospital público, su familia gastó más de 50 mil pesos, al principio, en un lugar privado. Por eso decidieron pedir ayuda del programa “Apoyos para gastos funerarios” del Gobierno federal, que entrega 11 mil 460 pesos por caso.

El problema es que la familia inició el trámite el 2 de diciembre y no ha recibido el recurso. “Molesta la falta de respuesta”, lamentó Gabriela.

Miles de solicitantes están en la misma situación. El DIF Nacional informó por Transparencia que el programa recibió 71 mil 463 solicitudes en los primeros 16 días en el país (dos mil 752 de Jalisco).

Sin embargo, hasta febrero apenas ocho mil 034 personas habían recibido la ayuda.

Además, solicitantes reportan problemas para generar sus folios. Valeria Martínez dijo que ayudaba a una amiga porque su papá falleció el 8 de enero y ella tiene una embolia. “Es muy complicada la situación de todos los gastos que se han generado. Sin embargo, por más que intento meter la solicitud no avanza. Marqué a los números telefónicos de la Ciudad de México y no tengo éxito”.

Por su parte, Érika Rioja comentó que hizo el trámite y lo rechazaron por la acreditación del parentesco.

GUÍA

¿Los trámites?

El Procedimiento para solicitar un apoyo económico asistencial de servicios funerarios es el siguiente.

Acudir al DIF en Jalisco, ubicado en Avenida Alcalde número 1220, con la siguiente documentación:

Certificado de defunción.

Acta de nacimiento (solicitante y fallecido).

Fotocopia de la identificación oficial (solicitante y fallecido).

CURP impreso (solicitante y fallecido).

Comprobante de domicilio del solicitante.

¿Y el costo?

El solicitante no hace ningún tipo de aportación económica, la cual es cubierta por el Sistema DIF en Jalisco.

¿Qué paso con las salas de velación?

El Recinto Funerario I (Alcalde) desde el año 2020 se ha intervenido con la aplicación de pintura vinílica dentro y fuera de las instalaciones.

Dicho recinto funerario se encuentra con un 86% de su habilitación. A partir de enero del 2021 se programa periódicamente la limpieza con personal del proveedor del Sistema DIF en Jalisco y con esto se mantiene limpio. El inmueble se encuentra ubicado en la calle Félix Palavicini 2040, en la Colonia Jardines Alcalde, de Guadalajara.

El Recinto Funerario II (Libertad) se derivó a la Dirección de Ayuda Humanitaria del DIF en Jalisco, el cual tiene posesión. Actualmente se cuenta con un anteproyecto de operatividad para el ejercicio 2021, en el cual no viene etiquetado el gasto del capítulo 1000 (nómina).

El inmueble se encuentra ubicado en la calle Diego Cuentas #725, en la Colonia Jardines de Guadalupe, en Guadalajara. Ambos inmuebles son propiedad del Ayuntamiento.

Fuente: Sistema DIF Jalisco.

DATO

Los precios

El Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco analizó que, en julio de 2020, con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, los precios promedio de los servicios de inhumación (que son básicos) son similares entre los municipios de Guadalajara y Tepatitlán.



Informa que la diferencia es de 19 mil y 19 mil 900 pesos, respectivamente.

Sigue #DebateInformador , participa en Twitter en el debate del día @informador

¿Qué opina de los apoyos del Gobierno ante la crisis sanitaria?