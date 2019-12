Fallan en entrega oportuna de útiles gratuitos

La entrega a beneficiarios del programa estatal Recrea, Educando para la Vida, que consiste en dar mochilas, útiles y zapatos, registra un retraso. Aunque en marzo se anunció que se proyectaba llegar a un millón 250 mil alumnos de preescolar, primaria y secundaria, se ha beneficiado a 786 mil 324 estudiantes, al corte de noviembre que brindó la Secretaría de Asistencia Social de Jalisco, vía su Unidad de Transparencia. Lo anterior representa un gasto en este programa de 247.3 millones de pesos.

Según la Secretaría, el presupuesto para esa estrategia es de 413.3 millones de pesos por parte del Gobierno del Estado, así como 161.6 millones más proporcionados por los ayuntamientos participantes.

Durante la presentación se detalló que, para entregar los uniformes, se tomarían las tallas de los estudiantes entre marzo y abril pasados. Tras levantar las medidas, los materiales serían entregados entre agosto y septiembre, pero en octubre ya reconocían retrasos. La Unidad de Transparencia de la Secretaría contestó que “el programa aún no ha concluido. Se están llevando a cabo todavía entregas en lo que es su primera etapa, concluyendo la segunda etapa en noviembre”.

De acuerdo con la página del Gobierno estatal, la primera fase involucraba a los alumnos ya inscritos en los planteles educativos y debía concluir en septiembre, mientras que la segunda era para alumnos de primer ingreso y finalizaría en noviembre.

En una segunda solicitud realizada a la dependencia estatal, ésta respondió que “respecto a los paquetes escolares de la segunda etapa, se indica que en estos momentos se encuentra en fase de entrega”.

Gema Rodríguez, madre de un menor que asiste a una escuela en la colonia El Batán, de Guadalajara, comenta que apenas el pasado 4 de diciembre le dieron a su hijo una mochila y útiles. “Ya habíamos comprado otra. Quizá le sirve para guardar más cosas, pero el gasto ya lo hicimos a principios del ciclo escolar, en agosto”.

Se solicitó una reacción al respecto del secretario de Asistencia Social o del director del programa. Hasta anoche, ninguno de ellos había respondido.

En una entrevista que concedió a una estación local de radio, el secretario de Asistencia Social del Gobierno de Jalisco, José Miguel Santos Zepeda, se comprometió a mejorar los tiempos de la entrega de mochilas y útiles en el siguiente ciclo escolar, y destacó la inversión y la mejora en la calidad de los productos.

Proyectan 160 mil beneficiarios de Mi Pasaje en el arranque de 2020

Un programa social exitoso que se impulsa en esta administración es Mi Pasaje, conocido anteriormente como Bienevales. El director de Programas Estatales, Óscar Pérez, destaca que este año van a cerrar con 160 mil beneficiarios, cantidad con la que planean arrancar el calendario 2020-A.

“Es la expectativa que estamos esperando para beneficiar a los que se incorporaron, los que ya estaban y las reasignaciones que estaremos haciendo; por ejemplo, de las personas adultas mayores que no acudieron”.

Sin embargo, acepta que todavía se tienen a personas en lista de espera, ya que existe una sobredemanda. “La lista de espera rebasa en, por lo menos, cinco veces más la cantidad de beneficiarios que tenemos. Sólo de adultos mayores con necesidad, por debajo de la línea de la pobreza, tenemos 260 mil personas. Y el padrón no llega a las 70 mil”.

Informa que el apoyo no se puede ampliar a todos por el presupuesto, que este año ronda los 300 millones de pesos. Por eso, la expectativa para el ejercicio 2020 es mantener el padrón y hacer reasignaciones en función de las personas que pudieran liberar espacios.

Apunta que los lugares pueden liberarse, ya sea por decesos de parte de los adultos mayores, porque los estudiantes no salen en las listas, terminan la universidad o porque se cambian a otro Estado. “Al final, no metemos beneficiarios nuevos… son los mismos. En 2018 heredé un padrón de más de 180 mil, que fueron los que estoy atendiendo en el primer calendario. Se hizo una depuración y quedamos en más de 100 mil. Eso nos permitió incorporar nuevos beneficiarios”.

Sobre cómo eligen a los ciudadanos, ante el alza en la demanda, explica que cuando hacen su registro deben mostrar un estudio socioeconómico, sobre el cual se evalúan los criterios de acuerdo con las reglas de operación de las personas que demuestran que tienen la necesidad económica.

Los boletos vencen este diciembre

A pesar de que la entrega finalizó en noviembre, los boletos de Mi Pasaje tienen vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, informó Óscar Pérez.

Detalla que esto se debe a un proceso administrativo que tiene que ver con el fin del año del calendario y el año fiscal.

Insiste en que, a partir del 1 de enero de 2020, el boleto no tendrá vigencia y los concesionarios estarán en su derecho de aceptarlo o no. “Hay transportistas, porque se ha dado en otros años, que aceptan el boleto, pero eso ya es responsabilidad del transportista… ellos por convenio tienen una fecha para presentarnos todos los boletos. Los boletos que no sean presentados en tiempo y forma no son pagados, entonces tendrán que absorber el costo”.

Explica que la primera entrega del próximo año será entre la última semana de enero y la primera de febrero.

Una vez que eso ocurra se podrán elaborar las reglas de operación que van a regir el programa en el próximo calendario. Menciona que ese proceso tarda alrededor de un mes. “También tiene que ver con el calendario escolar, uno de los requisitos es que no se acredite nuevamente su constancia de que son estudiantes activos en el nuevo ciclo. Y para que eso suceda tienen que haber retornado a clases. Si les entregamos a la mitad de enero, todavía están de vacaciones y no pueden acreditar que son estudiantes vigentes en el nuevo ciclo escolar”.

Recuerda que la segunda convocatoria de este año tenía 60 mil espacios, divididos en 30 mil estudiantes, 27 mil adultos mayores y tres mil personas con discapacidad. Ese número se tenía en ese momento para incorporar como nuevos beneficiarios del Programa Mi Pasaje.

En la primera inscripción se agotaron los 60 mil espacios y la entrega fue a partir del 29 de octubre y hasta el 29 de noviembre. “Era el tiempo que ellos tenían para validar su pre-registro y convertirse finalmente en beneficiarios”.

Sobran boletos

José Antonio Sánchez cuenta que, el 26 de noviembre, su hija recibió los boletos del Programa Mi pasaje, por lo que no alcanzará a usarlos porque ya está por salir de clases.

“Son 200 boletos, pero tienen vigencia hasta el 31 de diciembre. Mi hija está por salir de vacaciones y regresa hasta febrero. Ya después no tienen validez. Calculo que no alcanzará a utilizar más de 150 transvales por la entrega tardía”.

Aunque el registro fue rápido, añade, en las oficinas les pidieron documentos que no estaban especificados en la página de internet, por lo que tuvieron que acudir en dos ocasiones. “Como era la primera vez que íbamos, nos imaginábamos un montón de gente, entonces nos fuimos desde temprano… hasta pagamos carro de sitio para llegar. Lo que me gasté en el carro de sitio fue lo que se ahorró de camiones en la semana que se pudo utilizar el boleto”.

Pide que en el siguiente calendario les entreguen los boletos con mayor prontitud, porque entonces no funcionará el ahorro. En su caso, trata de darle 40 pesos diarios para sus gastos; de ese dinero ella paga sus camiones. “Con los transvales pensé que le quedaría más dinero para comidas o algún jugo. Opinaría que a todos los estudiantes les cambiaran los boletos por nuevos, para que se aprovechara el beneficio, porque se dirá que repartieron tantos boletos y muchos se desperdiciaron. Ayer me mostraban páginas en Facebook de gente que los ofrecía”.

Piden no hacer mal uso

El director de Mi Pasaje pide que los estudiantes que recibieron sus boletos del programa no hagan mal uso del beneficio, esto ante las páginas en las redes sociales en donde ofertan los boletos. “Si haces mal uso de tu beneficio eres susceptible de ser dado de baja del programa. Entendemos que la entrega se hizo en el último trimestre del año y la gente tiene menos oportunidad de utilizar sus boletos, pero parte de la intención de incorporarlos es que el siguiente año tengan la oportunidad de recibir el beneficio durante todo el año”.

Indica que, como parte de las novedades del siguiente año, plantean ofrecer dotaciones diferenciadas. Se trata de un nuevo esquema que se llama evaluación con participación, donde los actores involucrados de manera directa participan en la parte de la planeación, mientras los beneficiarios diseñan cuál sería el papel del trabajo para implementar mejoras en el programa. “Se planteó tener dotaciones diferenciadas; es decir, que en una misma modalidad tengo un estudiante que requiere menos dotación y otro que necesita más, entonces estamos viendo si es posible que en 2021 cada modalidad tenga dotaciones diferenciadas para evitar una subutilización y que la gente se quede corta en el beneficio”.

Enfatiza que, en la última dotación proporcionada, los beneficiarios recibieron un pasaje de ida y otro de regreso por cada día del calendario. “Igual con los estudiantes, si yo les acabo de entregar, efectivamente les van a sobrar, pero es algo que se tenía que hacer; de lo contrario, no teníamos la posibilidad de incorporar nuevos beneficiarios”.

“Son una gran ayuda”

Blanca Dueñas relata que desde 2013 su hijo, Alan Dueñas, de 20 años, es beneficiario del programa debido a que tiene discapacidad auditiva. “Ha sido una gran ayuda todos estos años, desde que los sacó la anterior administración”.

Explica que anteriormente le daba dinero a Alan para que tomara el transporte público, pero en la escuela sus compañeros se lo quitaban. Incluso, recuerda que en una ocasión que le robaron no tenía cómo regresarse.

Lo malo es que apenas el pasado 15 de noviembre su hijo recibió los boletos. Explica que tras el cambio de la administración la citaron para que acudiera a renovar sus documentos. Sin embargo, no pudo asistir y quedó fuera de la primera entrega del programa.

“Todo el año no tuvo los bienevales y eso fue un problema, me afectó mucho en lo económico y en pensar de que lo robaran. Me habían dejado en lista de espera, pero me inscribí de nuevo gracias a que volvieron a lanzar la convocatoria”.

Recalca que en todos estos años solamente tuvo ese incidente, ya que siempre la atienden de forma correcta. Abunda en que ahorra hasta 28 pesos al día, ya que su hijo necesita cuatro boletos diarios para trasladarse. “Mi agradecimiento a la autoridad porque me ha ayudado mucho económicamente”.

CLAVES

Pedirán menos trámites estatales para el refrendo

Proceso. Óscar Pérez, director de Programas Estatales, remarca que las personas que se incorporaban se tenían que acreditar con más documentos, como el estudio socioeconómico. También debían demostrar que tenían la necesidad de recibir el apoyo y que cumplían con los requisitos de elegibilidad.

Complicaciones. El funcionario acepta que la incorporación podía volverse engorrosa porque, por ejemplo, una persona con discapacidad debía tramitar el certificado médico correspondiente o un alumno requería el aval de estudios ante la coordinación escolar. “Eso era engorroso… a nadie le gusta estar haciendo citas”.

Papeles. Sin embargo, los 160 mil beneficiados inscritos tendrán que acudir con menos documentos, como identificación, comprobante de domicilio y certificado escolar, para asegurar que los jóvenes siguen en el nivel educativo correspondiente. “Todos los de este calendario en automático están como beneficiarios para la siguiente entrega, en enero del año que entra”.

Aviso. Solamente pide a los interesados estar al pendiente de las redes sociales y de los medios de comunicación sobre las fechas que designarán para la entrega y la apertura de los módulos. Puntualiza que los módulos no estarán abiertos para recibir nuevas solicitudes de personas que no son beneficiarias. “Si la gente acude le vamos a dar informes, pero no obtendrá el beneficio”.

GUÍA

Suman 20 mil adultos beneficiarios en Jalisco te reconoce

Vía Transparencia, la Secretaría de Asistencia Social respondió que estaban inscritos 20 mil 046 adultos mayores en el Programa Jalisco te reconoce del Gobierno del Estado, quienes recibirán los beneficios entre noviembre y diciembre. La proyección es apoyar a 29 mil 360 personas de los 125 municipios del Estado.

Marycarmen Bayardo Solórzano, directora de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Asistencia Social, informó en noviembre que más de dos mil ciudadanos habían recibido los apoyos. Explicó que el proceso se atoró en la validación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) de los beneficiarios, ya que se tiene que revisar que los datos coincidan.

Detalló que la primera entrega de apoyos consiste en complemento alimenticio y lentes. En el mes de diciembre otorgarán un juego invernal, zapatos, dispositivos funcionales y el complemento alimenticio, que se da mensualmente.

El objetivo es brindar la atención a los 29 mil 360 ciudadanos con lentes, zapatos, atenciones nutricionales, físicas y psicológicas. Remarcó que se priorizó la ayuda a los adultos que tienen algún tipo de carencia social, económica o de abandono, y que se encuentran en las zonas prioritarias o de atención para la asistencia social, canalizados a través de los Sistemas DIF. “A los que estamos segmentando es en dispositivos funcionales, porque no todos los adultos requieren de una silla de ruedas o de un bastón”.

Bayardo Solórzano remarcó que esta ayuda no se empalma con el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores de Gobierno federal, ya que tienen naturalezas diferentes. “Uno es federal y es dinero en efectivo. Y el de nosotros es una serie de componentes que da atención integral y que resuelve las necesidades del adulto mayor, hablando de alimentación, salud y sobre dispositivos funcionales, como zapatos y ‘kit’ invernal. Todo esto hace que el adulto mayor pueda tener sus necesidades básicas atendidas y utilizar el dinero de la Federación”.

Según las proyecciones del Consejo Nacional de la Población, en Jalisco hay 606 mil 566 adultos mayores. Estiman que 27% tiene alguna carencia social o económica (163 mil personas).

