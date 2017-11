Facilita el IJAS la ubicación de autos en los corralones

En diciembre de 2015, el auto de Juan Manuel Salas no estaba sobre la calle Manuel Acuña, donde lo estacionó. Se alarmó y llamó a la Secretaría de Movilidad y al Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS), pero no pudieron ayudarlo. Se cansó de buscar y levantó una denuncia por robo. Cinco días después la aseguradora encontró el vehículo en un corralón. Tuvo que pagar tres mil pesos para recuperarlo.

Para evitar este tipo de casos, el IJAS lanzó “Depósito en Línea”, una herramienta de consulta por internet a través de la cual las personas sabrán si su automóvil o motocicleta está en uno de los cuatro depósitos del organismo.

También verán fotografías de la unidad al momento de su ingreso, conocerán quién la remitió, el adeudo y los requisitos que deben cumplir para recuperarla.

La titular del IJAS, María Luisa Urrea, destacó que el instrumentó, en el cual se invirtieron 112 mil 770 pesos, permitirá a los ciudadanos ahorrar tiempo en los trámites.

El IJAS reporta que en sus espacios tienen más de 23 mil vehículos. Las tarifas por día van de los 20 a los 97 pesos. L INFORMADOR/G. Gallo

Aumentan denuncias por robos en corralones del IJAS

Cada año aumentan las denuncias que emiten los ciudadanos por robos de partes de los vehículos que ingresan a los cuatro corralones del Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS). Según datos proporcionados, el acumulado de reportes de esta administración es de 435 denuncias: 60 en 2013; 52 en 2014; 45 en 2015; 104 en 2016 y 174 en lo que va del año. No tienen precisión de cuántas sentencias condenatorias ha habido al respecto porque el proceso lo lleva Fiscalía del Estado.

María Luisa Urrea, titular del IJAS, informó que para combatir los robos a través de cámaras de videovigilancia y monitoreo en los espacios se requieren 181 mil pesos, según una cotización de junio pasado.

La directiva explicó que el mal estado en el que se encuentran los depósitos facilita el robo de autopartes. Para revertir esa vulnerabilidad y tener bien resguardadas las unidades requieren una inversión para bardas, calles, iluminación y la instalación de cámaras de videovigilancia.

Hasta el 30 de octubre, el IJAS reportaba que tiene en sus espacios 23 mil 108 vehículos. Al día entran un promedio de 81 y salen 40, lo que significa que necesitan más predios para albergar los que quedan en cuidado. Urrea calculó que para amortiguar la falta de lugares necesitan, al menos, otros cuatro depósitos de entre ocho y 10 hectáreas cada uno.

“Entran más de los que salen porque muchos son remitidos por las autoridades porque están sujetos a procesos y duran hasta tres años así. Para poder rematar un vehículo tuvieron que haber pasado 180 días sin alguna reclamación”, señaló la directora.

Urrea informó que en mayo de este año instalaron un comité de reclamaciones para atender las quejas por robos de autopartes, el cual opera con personal del IJAS. Una vez que el ciudadano paga su adeudo, revisa su vehículo y si le falta algo lo hace saber. Después el instituto ingresa una denuncia al respecto. “Llega la reclamación y nosotros hacemos las denuncias, porque somos los encargados. Vemos si procede o no procede”, indicó.

La titular del Instituto asegura que el mal estado de los depósitos facilita el hurto de autopartes. EL INFORMADOR/Archivo

PASO A PASO

¿Cómo usar la nueva herramienta?

1. Ingresar a www.ijas.mx/depositoenlinea desde cualquier computadora o teléfono.

2. Capturar los datos de número de placas y serie del vehículo.

3. Contestar filtro de seguridad para que el sistema compruebe que no eres un robot.

4. En el primer apartado se podrá conocer la fecha de ingreso, el número del depósito vehicular, autoridad que lo remitió y adeudo al día de la consulta.

5. Para más información se deben de meter de nuevo las placas y el número de serie del vehículo.

6. Se enumeran requisitos para ingresar los vehículos y la ubicación de los depósitos vehiculares, con horarios de atención.

7. La información saldrá de manera inmediata cuando el vehículo ingrese a corralones del IJAS, pero las grúas pueden tardar hasta tres días.

Acumulan bicicletas por falta de registro

Adolfo Chávez, director de Procuración de Fondos del Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS), explicó que los 81 vehículos que ingresan al día son camionetas, automóviles, motocicletas y bicicletas.

“Tenemos al día entre cinco y 10 bicicletas. Las principales causas son que participan en un choque, en un atropellamiento o porque fueron abandonadas”, señaló Chávez.

Con la nueva herramienta de consulta por internet “Depósito En Línea” se pueden localizar camionetas, automóviles y motocicletas, pero debido a que las bicicletas no tienen placas, éstas no se pueden buscar, por lo que las personas deben llamar a las oficinas.

El director de Procuración de Fondos dijo que el registro de las bicicletas va en función de su marca, color, y la autoridad que la remite. “Sobre eso el ciudadano puede hacer su búsqueda”.

La herramienta también sirve para autos con placas de otros estados y extranjeras.

Pierden dinero por depósitos privados

María Luisa Urrea señaló que desde los cambios a la Ley de Movilidad en 2014 se permitió que los autos se pudieran llevar a corralones privados, sin embargo no hay regulación al respecto. Eso quiere decir que no reportan dinero al IJAS, pero sí cobran las tarifas conforme a la Ley de Ingresos. Eso ha mermado las finanzas del instituto.

“Entre 2015 y 2016, calculamos 20 millones de pesos menos que recibe el instituto. Es un ingreso que está destinado a la beneficencia pública que no se está encaminando para allá. Estamos trabajando para ver que haya una concesión y aporten”, indicó Urrea.

La funcionaria dijo que las autoridades que remiten vehículos por distintas causales no tienen protocolos establecidos para que los ciudadanos puedan saber si su auto está en sitios del IJAS o en un corralón privado. “No sabemos cómo los clasifican. Nosotros, por ejemplo, el depósito 7 tiene principalmente motos y bicicletas. Los que son choques fuertes van a San Agustín”.

'Depósito En Línea' también servirá para constatar si los oficiales hacen el proceso de manera correcta. EL INFORMADOR/Archivo

TESTIMONIO

Vive calvario para encontrar su vehículo

Juan Manuel Salas Valdivia tenía pocos meses viviendo en el barrio del Santuario cuando una noche de diciembre de 2015 decidió dejar estacionado su vehículo en la calle Manuel Acuña, esquina con Pedro Loza.

Al día siguiente su auto había desaparecido, junto con los que estaban a su alrededor la noche anterior. La vialidad había sido cerrada para realizar una festividad religiosa.

El joven habló a la Secretaría de Movilidad (Semov) y al Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS) pero no tenían datos. Dice que le recomendaron que no levantara reporte de robo porque después iba a ser mucho problema quitarlo. “Volví a la calle de Manuel Acuña y en un negocio de 24 horas me dijeron que vieron que a las 2:00 de la mañana una grúa se llevó mi carro. Fui a tránsito a reclamar y algunos oficiales me dijeron que estaba mintiendo y que el operativo de mover carros y aventarlos en otra calle era ilegal”, rememora.

Pasaron más de tres días y se cansó de llamar a los corralones. Puso una denuncia de robo y otros cinco días después la aseguradora encontró su automóvil en un corralón, con un reporte de que fue recogido en una calle distinta. Cuenta que un oficial de Semov le insinuó que era un mal religioso porque todas las personas sabían que todos los años cerraban la calle ese día, pero él era nuevo en el barrio y nunca nadie avisó ni hubo letreros.

“Tránsito nunca se hizo responsable, a mí la gente me dijo que acostumbraban mover carros, pero oficialmente no hubo nada para poner una denuncia o queja”, señala. Para recuperar su auto tuvo que pagar alrededor de tres mil pesos.

La herramienta “Depósito En Línea” podría ayudar a otros ciudadanos si los oficiales anotan correctamente lo que hacen, considera Salas Valdivia. Sin embargo resalta que en su caso todo estuvo fuera de norma. “Si deciden no subir los datos de tu auto no hay forma de saber a dónde se lo llevaron”.

TLAJOMULCO

Buscan 29 MDP más para desalojar Macro Patio

El predio en el que opera el depósito San Agustín, conocido como Macro Patio de Tlajomulco, tendrá que devolverse a final de la actual administración, operación que costaría aproximadamente 36 millones de pesos (MDP) al Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS).

María Luisa Urrea adelantó que por eso solicitarán a los diputados jaliscienses 29 millones de pesos más para su presupuesto de 2018, lo que significa un incremento de 100% a los recursos que reciben anualmente. “San Agustín ha sido un problema muy grande, la decisión de crearlo fue errónea. Nunca se pudieron bardas ni las instalaciones adecuadas”.

La funcionaria resaltó que el lugar, que fue abierto en la administración de Emilio González Márquez, es de 40 hectáreas y su renta cuesta 89 mil pesos mensuales. Urrea dijo que el depósito San Agustín alberga a 16 mil de los 23 mil vehículos que tiene el IJAS, lo que significa que tendrán que buscar otros dos terrenos más para resguardar las unidades. La habilitación de los nuevos terrenos, su renta y el traslado costaría 36 millones de pesos.

“Estamos trabajando con autoridades para ver si podemos tener algún predio por parte del Gobierno del Estado que nos pueda ser otorgado en comodato, o con funcionarios municipales para ver de qué manera lo podemos solucionar”, informó la directora del IJAS.

Corralones de IJAS