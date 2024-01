FIRST GDL ART WKND: la fiesta del arte contemporáneo

Del 1 al 4 de febrero, en la ciudad, tendrá lugar FIRST GDL ART WKND 2024. A propósito, EL INFORMADOR conversó con el director general de la galería Tiro al Blanco, Rodrigo Hernández, quien resalta la importancia de este movimiento colectivo donde participan museos, galerías y espacios independientes, los cuales se suman para desarrollar actividades artísticas, previo a las ferias de arte en la Ciudad de México.

Previamente a este encuentro y suma de esfuerzos se le conocía como PreMaco, pero desde la edición anterior, en 2023, lleva el nombre de FIRST GDL ART WKND. “El año pasado se platicó que ya era importante que tuviéramos una identidad propia”, resalta Hernández, quien también refiere que GDL ART WKND es un escaparate importante para la ciudad, pues entre la suma de las galerías que participan, traen a creativos de diferentes lugares como Estados Unidos y Europa.

Acota Rafael que FIRST GDL ART WKND no es una feria, pues cada galería y museo desarrolla sus propios eventos, los cuales se suman a la oferta de este movimiento colectivo. “Lo que atraemos es a público que ya conoce la escena, pero también a público nuevo, local, nacional e internacional. Vienen coleccionistas, vienen curadores y artistas, se trata de toda una semana de colectividad con eventos públicos y privados”.

Así también se desarrollan diálogos, ventas y demás, “hay un poco de todo, existen desarrollos, se crean alianzas, se contacta gente, se conoce a gente nueva y conectas con personas que probablemente no veías desde hace algunos meses. Es toda una sinergia importante que va más allá de un sólo país”.

Refrenda Rafael, que el punto focal de esta edición es el mismo que ha sido desde el día uno, “la colectividad y la sinergia que se da entre galerías y museos, pero se puede decir que algo que se suma a este año, que no teníamos en ocasiones anteriores, es la inauguración de un espacio que se llama Plataforma, ubicado en avenida Vallarta esquina con Atenas, el cual es un espacio sin fines de lucro de José Noé Suro en colaboración con unos coleccionistas de la ciudad, y va a inaugurar durante esta edición con una exposición de Cynthia Gutiérrez y una más de la colección Suro”.

Plataforma se suma a la oferta de espacios artísticos en la ciudad donde además de albergar exposiciones, también tendrá residencias artísticas y curadores invitados.

Rafael invita a los interesados a navegar en los sitios y redes oficiales de las galerías y museos para conocer la oferta que habrá durante estos días de arte contemporáneo en Guadalajara, pues expresa que al ser FIRST GDL ART WKND un movimiento colectivo, ningún evento sobresale por encima de otro, “cada quien aporta algo diferente, no importa si es un artista nuevo o uno que ya ha expuesto en Guadalajara, todo suma, lo importante aquí es la colectividad, no es una personas ni una galería, o un museo, somos todos los que hacemos que esto sea importante para la ciudad”.

En esta edición participan: el Museo de Arte de Zapopan (MAZ), Museo Cabañas, Museo Raúl Anguiano (MURA), Colección Zarur y José Noé Suro con Plataforma.

En cuanto a galerías, destacan: Guadalajara 90210, Galería Bruna, Tiro al Blanco, Travesía Cuatro, Proyecto Arte, Proyecto Caimán, Curro y House Of Gaga, además de diversos espacios independientes.

Los trabajos de rehabilitación para crear Plataforma, tomaron en cuenta que la luz natural esté permanente en cada sala de exposición. EL INFORMADOR/H. Figueroa

El nuevo miembro

Para esta edición 2024, se suma a la oferta de arte contemporáneo de la ciudad y a FIRST GDL ART WKND: Plataforma, un proyecto liderado por Nidia Elorriaga. La iniciativa fue respaldada por el director de Cerámica Suro, José Noé Suro, y con el toque arquitectónico de Sergio Ortiz.

Plataforma contará con tres áreas distintas: una destinada a exposiciones temporales, otra para exhibir la colección de Marcela Preciado y José Noé Suro, y un tercer espacio dedicado a residencias para artistas emergentes.

Para GDL ART WKND, Plataforma llegará con dos muestras: el ciclo “Una conciencia situada de habitar la tierra”, con curaduría de Agustín Pérez; y la exposición “Coincidencias/divergencias”, con obra de Alejandra Laviada, Erika Verzutti, Héctor Zamora, Renata Petersen, entre varios más. La apertura para ambos eventos será el domingo 4 de febrero de 11:00 a 19:00 horas.

Pieza del artista Jorge Morán. CORTESÍA

“Es que… esto ya está muy visto”

Galería Bruna presenta su muestra especial para la edición 2024 del FIRST GDL ART WKND titulada “Es que… esto ya está muy visto”, exposición que muestra el trabajo de 11 artistas con trabajos de gráfica, pintura, escultura, video arte e instalación. El título de esta exhibición nace de una preocupación por evidenciar de forma satírica y cargada de ironía distintos tópicos alrededor del arte y pretende resaltar los convencionalismos recurrentemente repetidos en los distintos escenarios que lo circundan.

Alberto Ramos, curador de la exposición, señaló que “‘Es que… esto ya está muy visto’ pretende permitirle al espectador liberarse de los estereotipos, para transitar una experiencia probablemente antes vista pero nunca igualable en donde queda patente una vez que el concepto y materia como fenómenos, jamás pierden su capacidad de adaptarse a las vicisitudes de los mercados actuales”.

Entre los artistas participantes en esta muestra se encuentran: Joao Rodríguez, Carolina Melón, Sinuhé Villegas, Jorge Morán, Manuel Ruelas, Gerardo Pontiérr, Ludwig Khole, Hugo Gutiérrez, CatMynt, Sofía Crimen y Zamid Saab. La cita con ellos será los próximos 1, 2, 3 y 4 de febrero, en el Art Square de Galería Bruna (Lerdo de Tejada 2422, en la Colonia Lafayette).

Artistas comparten sus procesos creativos. CORTESÍA

“El mapa no es el territorio...”

Sector Reforma llega a FIRST GDL ART WKND con la muestra “El mapa no es el territorio: una cartografía y una lucha laboral del siglo XXI” de Santino Escatel. La inauguración está programada para el 1 de febrero a las 19:00 horas; los horarios de visita serán de viernes a sábado, de 16:00 a 20:00 horas, y el domingo de12:00 a16:00 horas. Este espacio artístico se encuentra en Calle Hospital 1535, Barrio de Santa Tere, Guadalajara.

En palabras de Santino, “esta exposición muestra los procesos creativos de este último año en mi paso por la subdirección de Geografía del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Este se debe al resultado de un juicio laboral colectivo iniciado en el año 2000, el cual concluye con un falló a favor. El retorno al Instituto es ahora un paradigma de la fenomenología de la praxis revolucionaria de este siglo en el que se construyó la cartografía más actualizada de México”.

AGÉNDALO

Un encuentro con la creatividad

Estos son algunos de los eventos que se estarán desarrollando en los museos, galerías y estudios participantes:

Galerías

Tiro al Blanco (La Sagrada Familia, en Juan Álvarez 833).

La galería tendrá dos exposiciones, una individual de Roberto Turnbull llamada “Maquinista” y la exposición colectiva “Evite apoyarse en el cristal Vol.1”.

Además, habrá una colaboración con una galería de la Ciudad de México de nombre Saenger donde habrá obra de tres de sus artistas: Janitz, Shinagawa y Wertheim.

Inauguración: viernes 2 de febrero, de las 18:00 a 22:00 horas. Visitas: sábado 3 de febrero, de 11:00 a 19:00 horas, y domingo 4 de febrero, de 11:00 a 17:00 horas.

Colección Zarur (Jilgueros 703, El Campestre, en La Venta del Astillero).

“Anatomía del hambre” de Jorge León. Curaduría por Rigo Campuzano.

Inauguración: viernes 2 de febrero, de 11:00 a 17:00 horas. Visitas: sábado 3 de febrero, de 11:00 a 17:00 horas.

Curro (Andrés Terán 726, en Santa Teresita). La galería llega con “Quinceañera”, en la que participan: Alejandro Almanza Pereda, Andrea Galvani, Claudia Peña Salinas, Cristina Garrido, Daniela Libertad, Francisco Ugarte, Juan Capistrán, Juan Manuel Salas, Mauricio Alejo, Melanie McLain, Octavio Abúndez y Richard T. Walker.

Visitas: Del viernes 2 al domingo 4 de febrero, de las 11:00 a 17:00 horas.

Museos

Ex Convento del Carmen (Juárez 638, Centro tapatío).

“Desplazar el Paisaje” de Karina Amaya.

Visitas: Jueves 1 al sábado 3 de febrero de 11:00 a 17:00 horas. Domingo 4 de febrero de 11:00 a 14:00 horas.

Museo de la Ciudad (Calle Independencia 684, en el Centro tapatío).

“Formas de habitar el paisaje” de Arcelia Barbero y “Las maneras del retrato” de Alfonso Alfaro, curaduría de Gutierre Acéves.

Visitas: Del jueves 1 al sábado 3 de febrero, de 10:00 a 17:30 horas. Domingo 4 de febrero, de 10:00 a 14:00 horas.

Museo Cabañas (Cabañas 8, Las Fresas).

El recinto participa con las muestras: “El fuego que no produce” de Lucía Vidales, “Agustín Jiménez y la fotografía de lo mínimo”, “Memoria ciega” de Mauricio Limón, “Proscenios literarios” de Jorge Méndez Blake, “Tesauro. Seis términos de la pintura mexicana del siglo XX”, “41 Iluminaciones para armar en tres partes” de Pablo Helguera, “Jalisco en 200 Imágenes”.

Visitas: Del jueves 1 al domingo 4 de febrero, de las 10:00 a 17:00 horas.

MAZ (20 De Noviembre 166, Centro Histórico de Zapopan).

- Visita guiada por la muestra “Tacones programa de moda y diseño contemporáneo”, el viernes 2 a las 16:30 horas; registro previo.

- Visita guiada por “Volví a ser vasija, volví a ser animal, volví a ser planta, volví a ser tiempo” de RojoNegro, el viernes 2 a las 17:00 horas; registro previo.

MURA (Mariano Otero 375, Colonia Moderna, en Guadalajara).

Participa con la muestra “Flores en el muro”. Inauguración: viernes 2, de 19:00 a 22:00 horas. Visitas el sábado 3 de febrero, de 10:00 a 17:00 horas, y el domingo 4, de 10:00 a 15:00 horas.

Exposición “Masa solar”. Obras selectas de la Colección Zarur. Inauguración, viernes 1 de 19:00 a 22:00 horas. La visitas serán el sábado 3, de las 10:00 a las 17:00 horas. Y el domingo 4, de 10:00 a 15:00 horas.

Estudios

Ciprés (Calle Ciprés 1137 interior 3, Colonia Morelos).

Open Studio de Temoc Camacho, Adiós Paraíso, Felipe Manzano y Fromm. Visitas: sábado 3 de febrero de 12:00 a 16:00 horas. Domingo 4 de febrero de 10:00 a 15:00 horas.

Estudio Medina (Del Parque 45, Chapalita Oriente).

Open Studio de Luis Rodrigo y Rutilio Medina. Visitas: sábado 3 de febrero de 10:00 a 13:00 horas.

Ricardo Luevanos (Avenida Inglaterra 2684, Vallarta).

Open Studio. Visitas: viernes 2 de febrero, de 14:00 a 18:00 horas. Y sábado 3 de febrero, de 10:00 a 14:00 horas.

Estudio de Alejandro Fournier (en Jesús García 1808, en Santa Teresita).

El artista participa dentro de la agenda de FIRST GDL ART WKND, con la apertura de su estudio. Habrá un coctel de inauguración el viernes 2 de febrero, a las 19:00 horas; mientras que la apertura será el sábado de 13:00 a 21:00 horas.