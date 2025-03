Tras el fichaje del siglo, ¿vivirá la Fórmula Uno una temporada de ensueño? Para su 75 aniversario, el campeonato se ha regalado traer de vuelta los duelos entre Lewis Hamilton, que buscará un octavo título ahora con Ferrari, y Max Verstappen, dominador los cuatro últimos años con Red Bull, con permiso de McLaren, vigente campeón de constructores.

La escudería británica, que no gana el título de pilotos desde la primera corona de Hamilton en 2008, se presenta como el gran rival a vencer, gracias al coche que dominó la segunda parte de la pasada temporada y a la experiencia acumulada ya por sus jóvenes pilotos, el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri.

“Ya no tenemos excusas. El año pasado demostramos que teníamos todo lo necesario para luchar por lo máximo y ser los mejores. Si no lo somos en el inicio de la temporada es que no somos lo suficientemente buenos”, sentenció Norris.

El desarrollo de esta historia tiene su arranque en Melbourne, donde este fin de semana se correrá la primera de 24 carreras que tendrá la temporada.

AFP

AGENDA

Actividades del Gran Premio de Australia

Jueves 13

Práctica 1: 19:30 horas

Práctica 2: 23:00 horas

Viernes 14

Práctica 3: 19:30 horas

Calificación: 23:00 horas

Sábado 15

Gran Premio: 22:00 horas

Cambios para la temporada 2025

Se suprime el punto extra para el piloto que haga una vuelta rápida y termine dentro de los primeros 10 de una carrera.

Los alerones de los coches serán sometidos a pruebas de flexión. El delantero no podrá flexionarse más de seis milímetros en la dirección de la carga aerodinámica aplicada. El trasero no se tendrá que flexionar más de siete milímetros con carga horizontal.

Se permite que el límite de peso de los pilotos pase de 80 a 82 kilogramos, lo que también incrementa el límite de peso del coche tripulado de 798 a 800 kilos.

Se introducirá un kit de refrigeración para los pilotos cuando la temperatura sea superior a 30.5° C y este aumentará el peso mínimo del conjunto monoplaza y piloto a 805 kilos.

Los pilotos podrían ser sancionados con multas de los 40 mil a los 120 mil euros por proferir insultos o lenguaje inadecuado ya sea por la comunicación por radio o en las entrevistas obligatorias.

Habrá dos paradas obligatorias desde esta temporada en el GP de Mónaco, el circuito más estrecho del calendario de la Fórmula Uno, en el que la clasificación lo marca todo y en el que en el desarrollo de la carrera no se dan rebases.

Lewis Hamilton buscará a toda costa conseguir un campeonato mundial con Ferrari y con ello llegar a ocho coronas en la categoría. AFP/P. Cruciatti

CANDIDATOS AL TÍTULO

Ferrari y Hamilton, con energías renovadas

Ferrari se ha movido entre la prudencia y la confianza después de sus pruebas en Bahréin.

“Estos días han ido muy bien y hemos progresado bien. Hemos conseguido obtener mucha información útil para mejorar antes del inicio de la temporada. Estoy deseando disputar la primera carrera en Melbourne”, señaló Hamilton, quien a sus 40 años parece un niño ilusionado con su llegada a la Scuderia.

Su llegada a Maranello ha generado una enorme expectación y ha disparado la ilusión de los “tifosi”, a la vez que motivó la salida de Carlos Sainz, que fichó por Williams.

Hamilton sueña con un octavo título mundial, que le permita quedar en solitario en lo alto del palmarés y superar la igualdad a siete que tiene con el mítico Michael Schumacher.

Pero Ferrari no consigue que ninguno de sus pilotos se corone desde 2007 con Kimi Raikkonen. Su último título de constructores fue un año después, en 2008.

Hamilton se proclamó “revitalizado” en el fastuoso lanzamiento de la temporada de la F1. Las expectativas de los “tifosi” de Ferrari son tan altas que algunos talaron un árbol para ver mejor a Hamilton probar el nuevo modelo SF-25.

“Sé cómo se ve y se siente un equipo ganador”, dijo el mes pasado. “La pasión aquí es como nada que hayas visto. Tienen absolutamente todos los ingredientes que necesitan para ganar un campeonato mundial. Y se trata sólo de juntar todas las piezas”.

Max Verstappen buscará su quinto campeonato en fila y confirmar su dominio en la categoría. AFP/G. Cacace

COMPETENCIA DIRECTA

Red Bull, con muchas dudas

En este último año de reglamentación técnica antes del gran cambio previsto para 2026, donde los motores y chasis tendrán que ser muy diferentes a los actuales, los protagonistas del paddock esperan una cierta continuidad respecto a la anterior temporada, al menos en su tramo final, cuando cuatro equipos y hasta siete pilotos lograron ganar carreras.

Los tres días de ensayos de pretemporada disputados en Bahréin a finales de febrero mostraron que McLaren parte con un poco de ventaja respecto a Red Bull, Ferrari y Mercedes, sus tres principales adversarios, que han reconocido esa superioridad.

“Todavía tenemos trabajo. Los otros equipos quieren también progresar, creo que por ahora hay una escudería por delante. Ese equipo es naranja”, estimó la pasada semana Verstappen.

“Los ensayos no fueron tan bien como esperábamos, pero es mejor tener problemas ahora que tenerlos ya en la línea de salida. Habíamos venido aquí a entender mejor el coche, que no ha respondido siempre como deseábamos, pero vamos en la buena dirección”, reconoció Pierre Waché, el director técnico francés de Red Bull.

El curso pasado, después de anotarse siete de las primeras diez carreras, Verstappen no se impuso en ninguna de las siguientes 10; y acabó el año con sólo nueve triunfos. Motivo por el que más de uno quiso ver cerca el final de su reinado.

Pero, hoy por hoy, el neerlandés será de nuevo el hombre a batir. Si gana otro campeonato igualará las cinco coronas del argentino Juan Manuel Fangio y ya sólo tendrá por delante a los dos séptuples campeones del mundo, Hamilton y el alemán Michael Schumacher. Al que también emularía, ya que el “Kaiser” es el único que ha logrado encadenar cinco títulos, todos con Ferrari.

Andrea Kimi Antonelli tiene unos zapatos grandes que llenar en Mercedes. AFP/W. West

CARAS NUEVAS

Parrilla plagada de debutantes

La temporada 2025 está marcada también por la presencia de seis nuevos pilotos como titulares en la Fórmula Uno. Es decir, casi un tercio de la parrilla.

Tres de ellos nunca han competido en esta competición: el francés Isack Hadjar (Racing Bulls), el brasileño Gabriel Bartoleto (Sauber), campeón de F2 el año pasado, y el prodigio italiano de 18 años Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

Los otros tres ya participaron al menos en un Gran Premio. Es el caso de Jack Doohan (Alpine), Oliver Bearman (Haas) y Liam Lawson (Red Bull).

Cambiar en 2025 brinda a los equipos la oportunidad de permitir que los jóvenes adquieran experiencia antes de que las reglas de diseño de los monoplazas cambien radicalmente para 2026.