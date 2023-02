La pieza escultórica “Línea Roja”, del artista JC Delatorre Bouvet, fue inaugurada ayer en las instalaciones de Villa Fantasía, en Zapopan. El evento formó parte de las actividades del FIRST GDL ART WKND (antes conocido como PreMaco) que se llevará a cabo hasta el 5 de febrero en museos, galerías, estudios de artistas y espacios independientes de la metrópoli.

Al presentar su obra, Delatorre Bouvet destacó que el FIRST GDL ART WKND es “el evento más importante relacionado con el arte contemporáneo” en una ciudad que se ha convertido en un centro de producción artística que se proyecta a nivel internacional, con un entorno que cuenta con creadores destacados y una comunidad de coleccionistas, museos y galerías que contribuyen al desarrollo de un mercado con posibilidades de crecer.

Por su parte, el curador Patrick Charpenel recordó que la primera feria de arte que existió en México fue Expo Arte y se desarrolló en Guadalajara. También resaltó que la ciudad es uno de los centros de coleccionismo más importantes del país.

Susana Cabrera, editora de revistas culturales, resaltó el crecimiento de la escena de arte contemporáneo jalisciense, pues afirmó que “está haciendo muy bien su trabajo”.

Agregó que en creadores jóvenes ve reflejada la influencia de José Clemente Orozco, “sobre todo en cuanto a la disciplina y su impulso de experimentación incontenible”.



Guadalajara es un centro cultural vibrante: Patrick Charpenel

Profesional, coleccionista, filósofo, curador y promotor de arte contemporáneo, Patrick Charpenel es originario de Guadalajara pero su labor ha trascendido las fronteras del país y no se ha desligado de una escena artística a la que atiende y no deja de contribuir con su desarrollo; ahora, ante la cercanía de FIRST GDL ART WKND 2023, que se lleva a cabo desde hoy y hasta el 5 de febrero en la ciudad, Charpenel comparte con EL INFORMADOR algunas de sus impresiones acerca de esta fiesta para los creadores, los museos y las galerías.

En estos términos, Charpenel no podrá venir a México en estos días debido a una sobrecarga de trabajo, pero expresa su opinión respecto a FIRST GDL ART WKND, y lo describe “como un ecosistema que ha ido creciendo, y en todos los ámbitos. Básicamente, hay un mayor número de coleccionistas, de galerías, los museos están en proceso de profesionalización y hay una comunidad artística que no sólo es más grande sino mucho más compleja y más activa que antes”.

De igual forma, este incremento de actividad ha incidido en una mayor derrama económica; comenta el coleccionista que esto debe verse como parte “del crecimiento económico del Occidente del país, con una población creciente, la construcción de una infraestructura que debe responder a una metrópoli, una ciudad con una gran tradición artística y cultural, y para el caso de un evento como FIRST GDL ART WKND —lo que fue PreMaco— vendrán patronatos de museos internacionales y, obvio, se trata (como dije) de un ecosistema más grande y con más elementos que antes, y hay ‘anclas’ que siguen siendo importantes en Guadalajara y son fundamentales para que figuras esenciales del arte mundial pasen por la ciudad”.

Un círculo virtuoso

En palabras de Charpenel, esta dinámica de crecimiento es “un círculo virtuoso en donde cada vez hay más elementos que abonan al crecimiento de la escena artística, y no sólo celebra el empuje de artistas como Gonzalo Lebrija, Méndez Blake o José Dávila, sino la generación que siguió, algunos muy bien establecidos y circulando en galerías internacionales”.

Ahora, trabajando en el extranjero, el promotor es consciente de que estas generaciones de creadores “dan visibilidad a Guadalajara como centro cultural vibrante, muy importante; pero no hay que olvidar que la ciudad ya contaba con museos pequeños, un puñado de galerías y, aunque no existía mucho coleccionismo, se contaba con una gran tradición artística. Muchas figuras de la Escuela Mexicana de Pintura son de raíz jalisciense, así como parte de la mejor literatura del siglo XX y una destacada escuela de arquitectura; entonces, digamos que la escena nace fuerte, sobre un solar con historia, con buena tierra. De ahí viene el resultado de los últimos 10 o 15 años”.

Actualmente, Patrick Charpenel, es el director ejecutivo de El Museo del Barrio, en Nueva York. CORTESÍA

Perfil

Patrick Charpenel (Guadalajara, 1967)

Filósofo de formación, es curador y coleccionista. Hoy día, es director ejecutivo de El Museo del Barrio, en Nueva York.

Anteriormente, desde octubre de 2011 hasta abril de 2015, fue director de la Colección/Fundación Jumex de México. Ha presentado un número importante de exposiciones en distintos foros dentro y fuera de México; asimismo, ha publicado textos críticos en revistas especializadas y es miembro del Consejo del Centro Pompidou-América Latina, París, Francia. Su colección está compuesta por un grupo de obras heterogéneas; sin embargo, ésta se articula a partir de ciertas líneas de investigación como son el linaje, la estructura de las ideas y la extensión de la experiencia artística al ámbito social.

Desarrollo y coleccionismo

En este “ecosistema” no todo se ha desarrollado a la par, explica Charpenel, “en cuanto a las galerías, es una escena que sigue creciendo, y me gustaría que fuera más robusta de lo que es, aunque hay unas muy importantes que son invitadas y participan en las ferias más importantes del mundo, pero nos falta infraestructura de museos; existe, pero teniendo una escena más rica que Nuevo León, no se comprende que Monterrey haya incrementado mejor esa infraestructura que Guadalajara, cuando aquí había más material. Hay cosas para impulsar, pero la semilla está ahí, y tenemos -por fortuna- grandes museos, pero se necesitan más, crear las condiciones para que se creen nuevos y los que ya estén operen con presupuestos dignos, y que continúen los procesos de profesionalización”.

Por lo que toca al coleccionismo, algo de lo que sabe el director ejecutivo de El Museo del Barrio, en Nueva York, “hay un mayor número de ellos; hace 30 o 40 años eran muy pocos, ahora se han multiplicado y la práctica se profesionaliza (en Jalisco, en general). No hace mucho me dio gusto conocer a los Hermanos Zarur y apreciar a una nueva generación de coleccionistas que lo hacen muy bien, y que más allá de asesorías se educa, investiga, viaja y se toma en serio el dar coherencia y articulación a un proyecto a largo plazo”.

Producción y consumo

Respecto del mercado, Charpenel recalca que “la primera feria de arte que existió en este país fue Expo Arte, aquí en Guadalajara; tuvo una vida corta, pero fue muy importante. En su última edición (1998) era un evento muy establecido, pero desapareció y la gran heredera de esos primeros esfuerzos fue Zona Maco. Además, la ciudad se fue convirtiendo en uno de los centros de coleccionismo más importantes, y aunque la feria abrió mercados, el número de galerías sigue siendo reducido. Ahora, pienso que el coleccionismo ha crecido, pero la escena sigue siendo pequeña, y todavía es un negocio difícil abrir una galería en la ciudad”.

Y a pesar de eso, el también curador es claro al referir que FIRST GDL ART WKND es un evento “de enorme importancia, me entusiasma. En él estarán presentes coleccionistas de gran importancia internacional; y lo que me gusta es que Guadalajara sigue siendo un centro de producción de arte muy importante, pues cuenta con dos plataformas de producción artística, como el Taller de Cerámica Contemporánea (de José Noé Suro) y el Taller de Gobelinos (de los Ashida), lo que convoca a artistas del extranjero y convierte a la ciudad -me atrevo a decir- en un caso único en el mundo”.

Finalmente, el ex director de la Colección/Fundación Jumex de México advierte que en FIRST GDL ART WKND, los asistentes “van a ver cosas que no podrán ver en otro lugar del mundo; lo que me hace subrayar mi idea de que la ciudad es un centro de producción que ofrece muchas posibilidades a diseñadores y artistas internacionales”.

Voz del experto

Susana Cabrera, analista de arte contemporáneo

Más que un semillero de artistas

Radicada en Nueva York, Estados Unidos, Susana Cabrera es de origen tapatío y trabaja como analista, editora, manager de proyectos editoriales y articulista sobre arte para “Apócrifa Art Magazine”; si a esto se suma que ha tenido residencia en algunas ciudades europeas (Berlín, por ejemplo), lo cierto es que su experiencia le permite tener una visión privilegiada sobre cómo es percibida la escena del arte contemporáneo local en el exterior.

En palabras de Cabrera, “no es igual cómo ve Guadalajara la escena del arte contemporáneo que cómo se ve de fuera; soy de Guadalajara pero me empecé a acercar a esta escena al ver cómo se hablaba de sus artistas, en específico en Nueva York. Así, mi primer acercamiento directo fue con Cerámica Suro, y desde ahí pude ver con más detalle el panorama, visitar estudios, conocer personalmente a los artistas, empecé entonces a escribir para la revista sobre exposiciones y eventos. A partir de esa experiencia y de vivir acá (Nueva York), mi opinión es que Guadalajara es un semillero de artistas”.



Nombres importantes

Para elaborar un ejemplo de lo anterior y “con base en mi experiencia desde Nueva York, en diciembre de 2021 en esta ciudad hubo dos exposiciones individuales, enormes, de artistas tapatíos: una de Gabriel Rico, en Perrotin; y otra de José Dávila, en Sean Kelly. Eso fue como un boom. Y, obvio, ellos están entre los nombres más importantes entre los artistas contemporáneos de Guadalajara”; detalla la articulista que “fuera de la capital de Jalisco se habla de muchos otros y otras mujeres artistas, como Cynthia Gutiérrez, que se está posicionando en el mercado internacional, pero no tanto en su tierra”.

Apoyo sin rivalidades

Para la analista, la escena de arte contemporáneo jalisciense “está creciendo mucho porque está haciendo muy bien su trabajo, lo que se refleja en las herencias que tienen en el arte. Obvio, está José Clemente Orozco, cuyo trabajo veo reflejado de alguna manera en las escenas del arte posterior y el actual, sobre todo en cuanto a la disciplina y su impulso de experimentación incontenible, un punto en común con los artistas jóvenes, a veces muy jóvenes (como Renata Petersen, que empieza a tomar presencia y dar de qué hablar), a quienes se les aprecia mucho trabajo importante”.

Asimismo, “otra cosa que descubrí”, relata Cabrera, “al conocer a los artistas, al ver cómo trabajaban, a veces uno frente a otro en un taller sin muros o divisiones, me parece que eso habla del enorme respeto entre ellos; es como si la escena fuera un sistema de signos, donde todos se apoyan y no hay competencia, o si la hay no existe rivalidad ni ánimo de pasar uno por encima de otro, es una cofradía”.

Finalmente, aunque convencida de que Guadalajara crecerá en el ámbito del arte contemporáneo, para Cabrera esto tiene un detalle a considerar: “Se necesita que crezca el mercado, creo que lo tiene más en el exterior que a nivel local; se debe fortalecer el mercado interno del arte contemporáneo, porque hay mercado pero para otros tipos de arte”.

CORTESÍA



Toma nota

Nueva generación

Cabrera enlista a los artistas contemporáneos mexicanos a los cuales debemos seguirles los pasos; se están abriendo camino en el extranjero:

Octavio Abúndez

Alejandro Almanza

Cristian Franco

Zazil Barba

Isa Carrillo

Claudia Cisneros

Edgar Cobián



Resuena en el mundo

FIRST GDL ART WKND —a celebrarse desde hoy y hasta el 5 de febrero— es un evento en el que diferentes recintos dedicados al arte contemporáneo abrirán sus puertas para que los espectadores puedan disfrutar de exhibiciones y muestras que reúnen tanto talento local como internacional, en diferentes sedes, entre las que se cuentan el Museo de Arte de Zapopan (MAZ), el Ex Convento del Carmen, el MURA o el Museo Cabañas; además de espacios independientes y galerías como Curro, Proyecto Caimán, Páramo o Tiro al Blanco, por mencionar algunas.

Esta celebración del arte se realiza como un encuentro entre creadores, coleccionistas, curadores y espectadores, el cual se lleva a cabo de forma previa a Zona Maco, la feria de arte contemporáneo más grande de Latinoamérica, que se celebrará en la Ciudad de México del 8 al 12 de febrero.

Una agenda creciente

Rodrigo Hernández, director general de Galería Tiro al Blanco —una de las principales participantes de esta feria— señala en entrevista con EL INFORMADOR que este evento surgió, en un principio, “porque en el calendario de actividades internacionales, coincide con la semana previa a la fecha en que se realizan las ferias de arte en la capital del país, en particular Zona Maco y Estación Material”.

De este modo, recuerda el director, “que este evento se inició como un esfuerzo para generar visitantes internacionales a la ciudad, que ya tenían en su agenda (en general) visitar nuestro país. Así, fue creciendo el evento; y hoy es una semana que tiene actividades en galerías, espacios independientes, estudios de artistas y museos”.

Añade el director que durante esta semana se presenta “una oferta de arte contemporáneo global, con actores de gran alcance, y con un flujo de personas que incluye visitantes de Estados Unidos y de varios países de Europa”.

Impulso al arte

Hernández indica que “de hecho, cada año aprovechamos para inaugurar un proyecto en específico, se genera una agenda, siempre apoyada por una importante empresa tequilera que, con independencia de la colección y lo que tienen de impulso al arte contemporáneo, ponen a todo el equipo en Guadalajara para diseñar y comunicar esta agenda, de manera que puntualmente le llega a la sociedad en general”.

Rodrigo Hernández es el director general de Galería Tiro al Blanco. EL INFORMADOR/ R. Solís

¿Y qué es lo que podremos disfrutar?

Rodrigo Hernández comparte que en FIRST GDL ART WKND se pueden disfrutar de “diferentes proyectos de artes plásticas, multidisciplinarios, pintura, escultura e instalación”.

A lo que agrega, “trabajos locales, nacionales y del ámbito internacional. Una de las exposiciones más fuertes en el programa es la que llegará al MAZ, llamada ‘Los de abajo/ The Underdogs’, con obra de uno de los artistas más consolidados en el extranjero: Mark Bradford. Eso habla de lo que significa la semana, que cuenta con pocos espacios en comparación con la Ciudad de México, pero con artistas de distintos países”.

Añade que otras exposiciones relevantes que estarán presentes esta semana en la que la ciudad se convierte en una vitrina de arte contemporáneo son: la muestra del MURA, “Variables Genéticas” de Rutilio y Luis Rodrigo Medina a inaugurarse el 3 de febrero a las 17:00 horas; así como “Iconografía Recurrente” de Gabriel Flores, en el Ex Convento del Carmen.

Toma nota

Galería Tiro al Blanco en FIRST GDL ART WKND

Exposiciones

“Integración cósmica” de Mark Hagen.

“Natura Non Facit Saltus” de Fritzia Irizar.



Fecha: Inauguración 3 de febrero de 2023, de 16:00 a 21:30 horas.

Dirección: Juan Álvarez 833, col. Sagrada Familia.

Lo importante es que exista mercado

Sobre el desarrollo y evolución de la escena artística en Guadalajara, concretamente en torno al arte contemporáneo, el gestor de arte y comunicólogo Juvenal Urzúa señala, en entrevista con EL INFORMADOR, que “cualquier escena artística se nutre no sólo del desarrollo local, también de los intercambios externos y, Guadalajara, por lo menos en la última década, ha tenido la fortuna de realizar intercambios con artistas de diversas latitudes”.

Añade que la “infraestructura comercial también ha crecido desde el coleccionismo hasta los talleres de producción”. De esto último, apunta el comunicólogo, es ejemplo la labor “de Cerámica Suro, en cuanto a producción de obra desde lo local con artistas internacionales, lo que genera vínculos con los artistas, las galerías y nuevos coleccionistas. Por eso, en la última década la ciudad ha tenido un crecimiento bastante interesante e importante en este ámbito, que se nutre de la labor de los artistas, primeramente, pero también de nuevos coleccionistas o las galerías, algunas de las cuales han ganado solidez, como: Galería Curro, Tiro al Blanco o Proyecto Caimán”.

Galerías e impulso a la escena

En estos términos, las galerías han proyectado su labor y promovido a sus artistas más allá de las fronteras; comenta Urzúa que esa es “una de las vías más importantes que han tenido las galerías locales, establecer lazos nacionales e internacionales, llevando a sus creadores a ferias o contactar con otras galerías, de modo que ganen en visibilidad. Esto ha sucedido con Cynthia Gutiérrez, por ejemplo, que ya fue a la Bienal de Venecia; o Gabriel Rico, que salió de una galería local y ahora está en Perrotin (con sede en Paris, Nueva York y Hong Kong)”.

Validación y mercado

Por lo que toca al mercado, Urzúa señala que “existe, pero hace falta que crezca; porque en una situación global de democracia, esto permite que todos podamos crear y lleguen muchos más artistas que antes. Eso genera competencia y, en ocasiones, como público nos toca discernir entre lo que es valioso y lo que es meramente moda. El mercado está siempre en desarrollo; lo importante es que exista y genere fuentes de empleo, una circulación de recursos para que la escena se pueda fortalecer”, finaliza.

El experto en arte, Juvenal Urzúa, habla de la escena actual del arte contemporáneo en la ciudad. CORTESÍA

Para saber

Nombres importantes y generacionales

Juvenal Urzúa hace un recuento, desde su perspectiva, de los principales exponentes del arte contemporáneo de México, desde los consolidados hasta los más jóvenes.

De renombre

Jorge Méndez Blake, Gonzalo Lebrija, Jose Dávila.

Los que vienen

Cynthia Gutiérrez, Emanuel Tovar, Christian Franco, Edgar Cobián.

Los más jóvenes

Hiram Constantino, Gabriel Sánchez Mejorada, Daniela Ramírez.

