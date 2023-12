Estados Unidos reabre cruces del tren con México

El Gobierno de Estados Unidos (EU) reabrió ayer los cruces ferroviarios en dos ciudades fronterizas de Texas, cinco días después de que el cierre interrumpiera el comercio.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) cerró el lunes pasado las operaciones en Eagle Pass y El Paso, en Texas, para reasignar a sus agentes a ayudar a la Patrulla Fronteriza para detener a los inmigrantes.

Troy Miller, comisionado interino de la CBP, dijo que esta medida fue en respuesta a la mayor cantidad de migrantes que han viajado en trenes de carga recientemente.

Reabren cruces ferroviarios, en Ciudad Juárez con El Paso y el de Piedras Negras. EFE/L. Torres

Empresarios señalan daño millonario en la Frontera

Luego de que se diera el anuncio de la reapertura de los dos cruces ferroviarios en la frontera de México con Texas, Ciudad Juárez con El Paso y el de Piedras Negras con Eagle Pass, empresarios en Ciudad Juárez señalaron que el cierre representó un daño por más de 500 millones de dólares en mercancías varadas que sólo pueden transportarse por ferrocarril por su peso y volumen.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) había cerrado ambos cruces para destinar su personal al procesamiento de migrantes que habían llegado en las últimas semanas tras una nueva oleada.

Thor Salayandía Lara, vicepresidente nacional de Maquiladora y Franjas Fronterizas de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), comentó que el cierre provocó afectaciones millonarias a las empresas de ambos lados de la frontera que se estiman en más de 500 millones de dólares.

“En septiembre, estos dos cruces sirvieron para el paso de más de tres mil 300 millones de dólares, lo que significa que cada día hábil de aduana cruzan por esos puentes 130 millones de dólares”, indicó el empresario.

Lamentó que la medida haya afectado a la industria automotriz y de fabricación de maquinaria pesada porque son las que más usan el tren por el peso de las mercancías, y reconoció que impactó a la industria agrícola debido a que las importaciones del alimento para el ganado también se hacen por tren.

En tanto, Isidro de Los Santos, presidente de Canacintra en Piedras Negras, Coahuila, expuso que desde el miércoles hubo reuniones con autoridades de Estados Unidos y México para urgir la reapertura de los puentes.

Por su parte, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) expresó su “agradecimiento a las autoridades de México y Estados Unidos por la rápida y efectiva reapertura de los cruces ferroviarios”. Y añadió que “esta noticia positiva representa un impulso significativo para el sector agroalimentario de ambas naciones, al evitar las graves afectaciones que el cierre temporal estaba generando. La escasez de insumos en México, causada por el cierre, estaba afectando la producción de alimentos, aumentando los costos y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del país”.

El CNA comentó que esta decisión “agilizará el flujo de bienes esenciales entre nuestras naciones”, ya que por ahí entran granos como el maíz y la soya.

Pidió que haya una colaboración estrecha entre la CBP, el Departamento de Seguridad de Texas y las partes interesadas de la industria para abordar eficientemente la congestión en los puertos fronterizos y consideró necesario optimizar “los procesos de inspección, la asignación de espacio adicional para el movimiento de camiones después de las inspecciones y la exploración de opciones de programación alternativas son medidas clave que podrían mejorar significativamente la eficiencia y minimizar los retrasos”.

Respecto al problema migratorio que se intensificó desde inicios de diciembre, a través de un comunicado la CBP dijo que seguirán enfrentando el problema en la frontera estadounidense y “continuará usando todos los recursos disponibles para garantizar la protección y seguridad de los agentes y de los oficiales, así como de los migrantes que a menudo son victimizados por organizaciones criminales transnacionales”.

El Presidente López Obrador dijo que no sólo será apoyo de contención, sino a lograr acuerdos políticos con los países de origen de los migrantes. SUN/E. Hernández

México está dispuesto a ayudar con los migrantes

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró el viernes dispuesto a tomar nuevas medidas para gestionar la creciente llegada de migrantes a la frontera estadounidense, pero manifestó que aspira a que Estados Unidos inicie conversaciones con Cuba y mande más ayuda a los países de origen de los migrantes.

“Vamos a ayudar, como siempre lo hacemos”, dijo el Mandatario, “pero no sólo es contención”, agregó, también se trata de cooperación y de resolver “problemas de índole político” que alientan la migración.

Los comentarios de López Obrador durante la conferencia matutina llegaron un día después de que mantuviera una conversación con Joe Biden tras la cual Estados Unidos anunció el viaje a México de una delegación de altos funcionarios para decidir las nuevas medidas para resolver la situación en la frontera común.

AMLO confirmó que los estadounidenses quieren que México haga más para bloquear a los migrantes en la frontera con Guatemala, y para dificultar su paso a través del país, pero aseguró que su Gobierno no sólo está buscando acuerdos con Estados Unidos.

“México ayuda para llegar a acuerdos con el Gobierno de Venezuela”, algunos de los cuales ya se concretaron como el levantamiento de algunas sanciones. “En este caso queremos también que se atiendan las diferencias con Cuba... ya se lo he planteado al presidente Biden, que se abra un diálogo bilateral con Cuba”.

La creciente afluencia de migrantes, sobre todo de venezolanos, pero también cubanos y centroamericanos, hizo colapsar algunos cruces y provocó que Estados Unidos tomara medidas que afectaron principalmente al país mexicano.

AP

Andrés Manuel López Obrador dedica corrido de los Tigres de Norte a Greg Abbott

Andrés Manuel López Obrador dedicó, en su conferencia de prensa, un corrido de los Tigres del Norte al gobernador de Texas, Greg Abbott, para referir que la migración es un fenómeno histórico que ayudó a Estados Unidos desde su fundación.

“Cada vez están perdiendo más fuerza esas medidas que toman, muy inhumanas, muy autoritarias. Se les olvida que esa gran nación, que es Estados Unidos, se desarrolló por el esfuerzo, por el trabajo de los migrantes de todo el mundo”, señaló el Mandatario.

Refirió que Texas fue parte de México y hay muchos habitantes actuales que tienen apellidos de nuestro país, por sus antepasados mexicanos.

“Y en el caso de Texas, donde este señor actúa de manera racista, pues Texas era de México. A lo mejor él no lo sabe, pero cuando Texas pertenecía a México, allá nació Ignacio Zaragoza. Le voy a mandar el corrido de Los Tigres del Norte, ese que dice: yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó”, comentó López Obrador.

Añadidó que le propuso al presidente Joe Biden reforzar su plan migratorio.

“A lo que ya venimos haciendo, lo vamos a reforzar, todo lo que podamos para ayudar, a qué se mantenga el flujo, pero ordenado. Es que hubo, en los últimos tiempos, un crecimiento más allá de lo normal. Y entonces ellos tienen capacidad para entregar visas de trabajo, de acuerdo con su plan, a razón de mil diarias, pero se saturó, se les comentó y se les convierte en un problema, tuvieron que detener el transporte de trenes y cerrar, pero ya estamos resolviendo”, dijo el Presidente.

SUN

Dos migrantes murieron en el fango del río. SUN/Archivo

Captan momento en que migrantes se ahogan en el fango del río Bravo

Migrantes captaron el momento en que un haitiano y un venezolano murieron ahogados en el río Bravo, en la frontera de Matamoros, Tamaulipas, y Brownsville, Texas.

El video captó el momento en que tres migrantes se encontraban atrapados en el fango, pero un cuarto, al parecer haitiano, trata de salir. Otros migrantes, se encuentran cerca de las tres personas que batallan por salir del río Bravo.

Afuera de las aguas, los migrantes que grabaron el momento gritan y lloran, pues notan que dos de los hombres no salen del fango. Según versiones de los testigos, una de las mujeres que se escucha en el video era familiar de una de las víctimas.

“En estos momentos vemos angustia y desesperación porque se ahogaron dos personas, se perdieron dentro del fango”, dice la persona que grabó el momento.

Finalmente, sólo uno de los migrantes salió del fango.

Entre los gritos, en el video se aprecia una camioneta de autoridades de Estados Unidos, quienes al parecer, les arrojaron una cuerda a las personas para que puedan salir, pues hay varias en el fango.

SUN