Enojo de IP, por freno a negocio oculto: AMLO

Tras otro enfrentamiento con la Iniciativa Privada (IP), ayer el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador reveló que, con la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco frenó un megaproyecto parecido a Santa Fe, que se pretendía construir en las 600 hectáreas del actual aeropuerto “Benito Juárez” de la Ciudad de México.

A través de un video grabado en sus oficinas de la colonia Roma, acentuó que la construcción del aeropuerto en Texcoco tenía que ver con negocios que se proyectaron hacia el futuro y que, incluso, llegó a ver el anteproyecto en el que se tenía pensado hacer el lujoso desarrollo inmobiliario y comercial. “Yo entiendo que estén molestos porque ya no van a poder hacer ese negocio (tras cancelar Texcoco y optar por las pistas de la base aérea de Santa Lucía y el reforzamiento del “Benito Juárez” y el aeropuerto de Toluca). Ahora puedo decirlo, durante la consulta (pública de la semana pasada) no podía hablar porque tenía que actuar con imparcialidad, pero en el fondo, lo que estaba de por medio en la construcción del aeropuerto de Texcoco era quedarse con los terrenos del actual aeropuerto (‘Benito Juárez’)”.

López Obrador pidió a las voces en contra de la cancelación del aeropuerto en Texcoco que “se serenen”, porque va a gobernar con un mandato de los ciudadanos que quieren que se destierre la corrupción. “Serenense, tranquilícense. (Hay que) notificarles, hay que informarles (a los críticos) que yo no voy a ser florero, no estoy de adorno. Yo traigo un mandato de los ciudadanos: quieren los mexicanos que se acabe, que se destierre la corrupción y la impunidad… y me canso ganso que voy a acabar con la corrupción”. También cuestionó el escándalo que se ha hecho en los últimos días por la consulta ciudadana y por la caída del peso tras la decisión de cancelar la obra en Texcoco. “Afortunadamente, los inversionistas y los mercados actúan con inteligencia, con información, con responsabilidad. A pesar del escándalo y de la bulla, los ataques no pudieron generar inestabilidad. Hubo un deslizamiento del peso, por así decirlo de manera eufemística, no una devaluación, pero ya se va a recuperar”.

…y Jalisco alza la mano

A través de un desplegado, los organismos empresariales como la Canaco, la Coparmex Jalisco y el Consejo Agropecuario del Estado propusieron que, ante la incertidumbre que ha generado la cancelación de la sede de Texcoco para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), la central aérea de Guadalajara se convierta en la mayor terminal de carga del país.





Descartan crisis por frenar el nuevo aeropuerto en Texcoco

El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, descartó que la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco pueda provocar una crisis.

Tras el anuncio de Andrés Manuel López Obrador, luego de un consulta ciudadana de cuatro días, el dólar se cotizó desde el lunes por arriba de los 20 pesos y la Bolsa Mexicana de Valores registró una fuerte caída de 4.2 por ciento.

“Hay quienes creemos que una solución integral al tema de transporte de pasajeros y de carga es algo fundamental para la economía mexicana. Esta solución tendrá que encontrarse en cualquiera de las opciones que se están presentando”, precisó Guajardo en la inauguración de la Cumbre Empresarial Américas 2018 en Cuidad de México. “Pero que esto pueda ser un movimiento que tenga consecuencias de una crisis, creo que es una lectura un tanto exagerada”.

Consideró que la subida del dólar y los mercados reaccionan ante un conjunto de elementos y no por una decisión. “Ustedes saben que el mercado es un mercado de flotación y que hemos tenido sorpresas en los últimos dos y medio años, donde (el peso) ha llegado a niveles que la realidad económica no lo sustentaba… luego regresó a niveles más accesibles. Entonces esto es un esquema que los mercados estarán reflejando a partir de un conjunto de elementos, no de una sola decisión”.

El pasado lunes, tras el anuncio de la cancelación, los empresarios mexicanos lamentaron la decisión al considerar que se envía “un mensaje grave de incertidumbre” a los mercados e inversionistas porque se incumple el marco jurídico.

Ayer, el futuro jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, informó que el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, instruyó a integrantes de su equipo a crear una comisión que restaure la confianza de empresarios e inversionistas.

“Los mercados reaccionan para arriba y para abajo. Ahora lo que tenemos que hacer es restaurar la confianza (con los empresarios), vamos a platicar con todos los inversionistas que estén involucrados para dar tranquilidad”.

Contó que, a partir de hoy, una comisión integrada por él y por los futuros secretarios de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y de Hacienda, Carlos Urzúa, se reunirán con empresarios.

Tras la cancelación del NAIM en Texcoco, la administración de López Obrador tiene proyectada la construcción de dos pistas en la base militar de Santa Lucía, a 45 kilómetros de la capital del país, y la reforma del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el de Toluca, a 65 kilómetros de la capital.

Costo subestimado

Para Citibanamex, en el aspecto financiero, el costo de cancelar el proyecto actual está subestimado.

El grupo financiero explicó que el costo total del NAIM está estimado en 285 mil millones de pesos, de los cuales 197 mil millones de pesos ya se obtuvieron vía los mercados con emisiones de deuda y Fibra E, así como con recursos fiscales.

Por otra parte, los desembolsos a la fecha son de 58 mil millones de pesos, con otros 112 mil millones de pesos asignados a contratos vigentes.

Además de lo anterior, destacó, se deben considerar las garantías que se activan sobre los bonos emitidos; un pago obligatorio de dichos instrumentos a su valor de emisión se activará si la concesión a la compañía desarrolladora GACM se cancela.

Embajadas mantendrán los lazos comerciales

El Presidente Enrique Peña Nieto recibió este martes en Palacio Nacional, las cartas credenciales de 17 nuevos embajadores de naciones de América, Europa, Asia y África, quienes ratificaron su decisión de incrementar los lazos comerciales, políticos y sociales con el nuevo Gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, tras reunirse con el Presidente de la República, los nuevos embajadores de naciones como España, Alemania, Reino Unido, Rusia y Suiza enfatizaron su confianza en mantener buenas relaciones con el próximo Gobierno, con mayor inversión de sus empresas.

Tras entregar su cartas credenciales al Presidente, el nuevo embajador español, Juan López-Dóriga Pérez, enfatizó que se mantiene la dinámica de la relación México-España con un comercio equilibrado, y que va en aumento con la relación cultural entre ambas sociedades.

Sobre la cancelación de la obra del aeropuerto en Texcoco, López-Dóriga asentó que las decisiones en torno a infraestructura son internas de México y que corresponden a los Gobiernos. “Nosotros estamos aquí y seguiremos estando aquí”.

Por separado, la nueva embajadora del Reino Unido, Corin Jean Stella Robertson, indicó que la coyuntura de la próxima salida de su país de la Unión Europea y el inicio de un nuevo Gobierno en México brinda a ambas naciones la oportunidad de redefinir sus relaciones.

Tras anunciar que Reino Unido invertirá en México cinco mil millones de pesos para impulsar programas que promuevan el desarrollo económico, reduzcan la pobreza y la desigualdad, enfatizó: “Quiero ver más negocios británicos aquí, en México, y más empresas mexicanas en mi país. El comercio entre nuestros países está muy bien. Creció 16% el año pasado y nos encanta a nosotros su tequila y su comida mexicana… y a ustedes les encanta nuestro whisky”.

Respecto al aeropuerto en Texcoco comentó: “Es una decisión para el Gobierno mexicano. Es una cuestión interna y nosotros sabemos muy bien cómo son de complejas, difíciles y polémicas las cuestiones de infraestructura importante. Tenemos problemas así, tenemos cuestiones así de difícil en nuestro país con el Aeropuerto Heathrow, con la cuestión de la tercera pista de Heathrow. Siempre son cuestiones polémicas”.

Victor Koronelli, nuevo embajador de Rusia, subrayó que una de sus tareas será concretar una reunión entre el próximo presidente López Obrador y el presidente Vladimir Putin, que podría ser en la APEC o el G20. Añadió que el primer acuerdo que firmen ambas naciones será la supresión del visado.

Todos los dignatarios coincidieron en que pese, al cambio de Gobierno, buscarán apuntalar las relaciones económicas, políticas y sociales de sus respectivas naciones con México.

Inevitablemente habrá minusvalías en las Afores

El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) se verá afectado por la alta volatilidad que enfrentan los mercados financieros en México y habrá minusvalías, derivado de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, reconoció el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Carlos Ramírez.

El órgano que regula a las Administradoras de Fondos para el Retiro (conocidas como Afores) publicará el próximo 5 de noviembre, las cifras actualizadas del sistema al mes de octubre, pero “te puedo adelantar cifras de que habrá minusvalías”, por este factor y otros que pegaron al mercado, pero “este evento en particular vino a exacerbar la volatilidad”, aunque no debe generar alarma.

Comentó que octubre no fue un buen mes para el sistema de pensiones, aunque esto no determina lo que pasará hacia noviembre y diciembre, porque dependerá de los eventos internos y externos que se vivan en el cierre del año.

“Inevitablemente habrá minusvalías, son temporales, tienen una temporalidad, pero la realidad es que tienes una volatilidad ocasionada por este evento que repercute inevitablemente en los mercados financieros y en la valuación de los títulos”.

Ramírez Fuentes agregó que el movimiento de los mercados tiene un mayor efecto en el sistema de las pensiones debido a que las Afores están obligadas a invertir 80% de su portafolio en México y sólo 20% en el extranjero, límite que se debería eliminar para poder diversificar más las inversiones a fin de tener menores impactos cuando se presentan eventos como el actual.

Respecto a la inversión que hicieron cuatro Afores en el Fideicomiso de Inversión en Infraestructura y Energía, conocido como Fibra E, el funcionario consideró que la cancelación del proyecto en Texcoco sí afectará el rendimiento de estos instrumentos.

Las cuatro Afores (Afore Inbursa, XXI Banorte, Profuturo y Pensionissste) invirtieron 13 mil 500 millones de pesos en la Fibra E, de un total de 30 mil millones de pesos que se levantaron con dicho instrumento. Esa inversión en particular tiene mecanismos de garantía “que permiten estar razonablemente tranquilos”.

Destacó que los inversionistas recibirían un retorno derivado de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), que es el impuesto que se les cobra a los usuarios de avión, por lo que en caso de no concretarse la obra planeada, en este caso la de Texcoco, los recursos saldrían de la operación del actual Aeropuerto de la Ciudad de México.

Acentuó que primero se deberá asegurar el cumplimiento del contrato y que no quieran cambiar las reglas del TUA en el futuro.

Por otro lado, no se habla del rendimiento del vehículo, “naturalmente e inevitablemente el rendimiento que se tenía para el vehículo no se va a cumplir”, porque “hay un menor rendimiento en el vehículo de lo que originalmente se indicó”.

El dólar se mantiene sobre los 20.35 pesos

El dólar al menudeo cerró la sesión de ayer vendiéndose a 20.35 pesos en las ventanillas de los bancos, cifra similar al cierre del lunes, llegando a tocar los 20.40 pesos.

La estabilidad se vio favorecida por el dinamismo que registró la economía mexicana durante el tercer trimestre del año, de acuerdo con cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A pesar de que el crecimiento excedió las expectativas, no mejoró el sentimiento del mercado que sigue afectado por la posibilidad de una menor inversión y mayores tasas de interés durante 2019, tras la noticia de que la administración de López Obrador cancelará el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, lo que también genera dudas sobre el tipo de decisiones que tomará el siguiente Gobierno, comentó Gabriela Siller, directora de análisis económico-financiero de banco Base.

En el mercado de dinero, la tasa de rendimiento de los bonos M a 10 años se mantuvo en un nivel elevado, tocando un máximo de 8.76% y acumulando un incremento de 38.4 puntos base en las primeras dos sesiones de la semana.

Por su parte, el mercado de capitales de México retrocedió por segunda jornada consecutiva, en contraste con una recuperación para los mercados de Estados Unidos, Canadá y Brasil que cerraron con ganancias. El IPC de la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió 0.78%, ubicándose en 43 mil 538.12 unidades, nuevo cierre mínimo en el año.

Durante las siguientes sesiones se espera que, en México, los mercados sigan atentos a los pronunciamientos del presidente electo y a la posibilidad de que las agencias calificadoras hagan comentarios sobre la decisión de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

La administración de López Obrador tiene proyectada la construcción de dos pistas en la base militar de Santa Lucía, a 45 kilómetros de la capital del país. NOTIMEX/

Alertan por implicaciones crediticias negativas

Moody’s Investors Service consideró que la posible cancelación del aeropuerto de Texcoco tiene implicaciones crediticias negativas y resultaría en una evaluación de bonos verdes más baja.

La calificadora internacional de riesgo crediticio refirió que entre el 25 y el 28 de octubre de este año, los votantes en México eligieron detener la construcción del nuevo aeropuerto. Si bien la votación no es vinculante, refirió, el Gobierno mexicano entrante que asumirá el cargo el 1 de diciembre, anunció que respetará el resultado de la consulta pública y suspenderá la construcción del nuevo aeropuerto.

Recordó que la víspera rebajó la calificación crediticia de los bonos senior garantizados de seis mil millones de dólares emitidos por el Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México NAFIN F/80460 a Baa3 desde Baa1 y colocó las calificaciones en revisión para una mayor baja.

Con la cancelación anunciada del aeropuerto, ajustó su evaluación del apoyo gubernamental implícito del Gobierno de México (A3 estable) a moderada desde muy alta, lo que dio lugar a una reducción de la mejora de la calificación proporcionada por el Gobierno mexicano a solo un escalón de tres anteriormente.

“La colocación de las calificaciones bajo revisión para una baja de calificación refleja la incertidumbre en torno a las próximas decisiones que el Gobierno entrante deberá tomar con respecto a la nueva concesión del aeropuerto y las posibles implicaciones para los tenedores de billetes”.

De acuerdo con el contrato de emisión de las notas, un evento de incumplimiento podría ser activado por una modificación de la concesión existente de manera que cause un efecto adverso importante en las operaciones, negocios, condición o perspectivas del emisor o patrocinador.

Moody’s precisó que la cancelación del aeropuerto es ahora un resultado cada vez más probable que también podría dar lugar a una reducción de su Evaluaciones de Bonos Verdes (GBA, por sus siglas en inglés en las notas senior garantizadas a GB5 (deficiente) de GB1 (excelente).

En un reporte, apuntó que los GBA más bajos reflejarían principalmente el desvío de los ingresos del financiamiento de proyectos ambientales elegibles, como lo es actualmente el uso de los ingresos de bonos verdes.

Señaló que los próximos pasos del siguiente Gobierno no están claros en este momento, pero consideró que se moverán para detener la construcción en un nuevo aeropuerto después del 1 de diciembre, y en su lugar optar por construir dos pistas adicionales en Santa Lucía, un aeropuerto militar existente que operaría junto con el actual aeropuerto de la Ciudad de México.

Estimó que tal movimiento probablemente resultaría en el desvío de los procedimientos de bonos verdes lejos de la construcción de la nueva terminal del aeropuerto LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) Platino, así como de inversiones en energía renovable, conservación de la biodiversidad y otros proyectos amigables con el medio ambiente en el sitio de Texcoco.

CLAVES

Insisten en próximas complicaciones

Con la opción de un sistema aeroportuario, integrado por la actual terminal aérea en la Ciudad de México, dos pistas más en la base militar de Santa Lucía y el aeropuerto de Toluca, la operación aérea sería complicada, advirtió la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de Mexico (ASPA).

El secretario, Rafael Díaz Covarrubias Castillón, indicó que aunque no se pondría en riesgo la seguridad de los usuarios, sí sería más complicado para los pilotos. “Estamos convencidos de que Texcoco técnicamente es la mejor opción, al final de cuentas nuestro aspecto es meramente técnico, vemos que es más fácil para nosotros como pilotos operar en un solo aeropuerto, que en una zona donde hay varios aeropuertos”.

Afirmó que la mejor opción para la operación aérea la representa Texcoco, pues la de operar tres aeropuertos, como es la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, podría elevar costos.

