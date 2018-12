En la Línea 2 ya no caben; usuarios exigen más vagones

Usuarios de la Línea 2 del Tren Ligero de Guadalajara piden un aumento en los vagones con los que se presta el servicio, o en su defecto, que sean triples, pero sin que reduzcan el número de trenes.

Para trasladarse a su trabajo, Fernanda Galván usa todos los días la Línea 2, desde la Estación San Jacinto a Juárez. Asevera que desde hace dos años que van “atascados”, principalmente entre las 07:30 y 09:30 horas.

La tapatía considera que otro factor que ha empeorado el servicio es que los trenes llegan a tardar más de 10 minutos en pasar. “Hace falta reacomodar la frecuencia de los trenes, para que pasen de manera más constante. En la noche, a partir de las seis de la tarde, al menos de Juárez hacia Tetlán, se atasca y tarda en llegar. En una ocasión hicieron pruebas y los dejaron triples, pero se tardaban hasta 15 minutos, entonces de nada servía que pusieran los tres vagones porque se juntaba demasiada gente”.

Víctor Quesada, quien toma la ruta desde la estación San Andrés, relata que ha vivido toda la vida en la colonia Progreso, por lo que es usuario desde hace 15 años. “No hay ningún momento durante el día en que el tren no vaya lleno, con excepción de los días de asueto. No dejan libres las puertas, ya no por la gente que se queda en esas zonas, sino porque no tiene espacio para recorrerse”.

El joven de 30 años calcula que desde hace dos años la Línea 2 va más llena, de Tetlán hacia Juárez, en el horario matutino. Y por la tarde, en el sentido inverso. “De unos dos años a la fecha la saturación ha sido notoria. A toda hora”.

Víctor recalca que eso demerita el servicio, porque se pierde la rapidez cuando tienes que esperar dos o tres trenes para subir. “Creo que la solución sería que metan otro vagón y que pasen con mayor frecuencia. Es urgente, ya que es el único sistema de transporte rápido que conecta el Oriente con el Poniente”.

Capacidad

Los trenes con doble vagón tienen la capacidad de transportar a 600 pasajeros; los triples, a 900 usuarios.

La Línea 2 operaba en 2006 con ocho trenes, en 2008 subió a nueve y, en 2009, a 10. Desde entonces no hay aumento.

Tren Ligero Línea 1 Viajes al año Promedio diario Trenes diarios operando 2014 52’226,408 143,086 13 2015 54’983,260 150,639 13 2016 57’148,446 156,571 13 2017 57’648,261 157,940 13 2018 55’821,697 167,632 14 Línea 2 Viajes al año Promedio diario Trenes diarios operando 2015 39’653,547 108,639 10 2016 40’119,573 109,916 10 2017 40’796,908 111,772 10 2018 39’252,355 117,874 10

Fuente: Siteur.

Aunque el número de pasajeros de la Línea 2 podría disminuir con la operación de la Línea 3, porque son rutas paralelas, habrá más gente que buscará utilizar el transporte masivo. EL INFORMADOR/Archivo

LA VOZ DEL EXPERTO

“Deben revisar el número de pasajeros”

Adriana Olivares (coordinadora del Proyecto de Movilidad y Espacio Público de la UdeG)

Adriana Olivares considera que, cuando esté lista la Línea 3 del Tren Ligero, deben revisar el número de pasajeros de todas las rutas para ver si será necesario adquirir más trenes.

“Ver qué tanto se equilibra la demanda. A la mejor va a ser necesario, consolidar las líneas de transporte para que no se saturen todas y tengamos bastantes opciones de cómo movernos en la ciudad”.

Coincide en que las obras que se han hecho los últimos años en la ciudad han ocasionado que los tapatíos hayan cambiado sus maneras de trasladarse. Recuerda que el proyecto original de la Línea 2 era hasta el parque de la Solidaridad por avenida Juárez.

“Por un lado es una línea incompleta y, por otro, se sigue pensando en que es para la población con menos recursos. Todavía nuestras autoridades no están pensando en la calidad del servicio para que más gente prefiera subirse”.

La académica resalta que se trata de la única ruta de transporte masivo con sentido de Oriente a Poniente, porque la Línea 1 y el Macrobús van de Norte a Sur.

“Deberían completar la Línea 2, eso ayudaría a que se aprovechara la inversión hasta toda la ciudad y permitiría una gestión más eficiente de los trenes, y poner una frecuencia de paso mejor”.

Aunque el número de pasajeros de la Línea 2 podría disminuir con la operación de la Línea 3, porque son rutas paralelas, precisa que habrá más gente que buscará utilizar el transporte masivo. Agrega que se debe fortalecer el transporte público para aumentar la eficiencia del sistema.

“Cada vez saldrá más caro usar el automóvil y peor el tiempo de desplazamiento. Si la política pública es apostarle al transporte masivo y mejorar la calidad para que la gente lo vea como opción y no necesidad, sería necesario pensar en mejorar las frecuencias”.

Cambian camiones por el tren

Cansado del tráfico ocasionado por la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara, Jaime Aranda decidió comenzar a usar las Líneas 1 y 2 para llegar a su trabajo. El habitante de un fraccionamiento ubicado por la Base Aérea, cuenta que, antes, un solo camión lo dejaba en la plaza de la Tecnología, en el Centro de Guadalajara. Sin embargo, afirma que desde hace dos años comenzaron a cerrar muchas calles y desviaciones, por lo que su tiempo de traslado se duplicó.

“Sí vivo lejos, pero te juro que antes hacía como una hora en la Ruta 163, que llega a los dos templos (San Francisco y Aranzazú). Pero con tanta obra de verdad que un día hice dos horas”.

Aunque circulan camiones en la parte superior, la Línea 2 está saturada. Diariamente mueve a 117 mil pasajeros en promedio, por eso los usuarios piden más vagones. EL INFORMADOR/E. Barrera

El hombre detalla que optó por tomar dos camiones que lo llevaran a la estación de Periférico Norte. Después transbordaba en Juárez hacia Plaza Universidad. “Sí fue un gasto extra de dinero, pero ni modo de vivir atorado en las obras, en el tren vas apretado, pero llegas en corto y con seguridad de que no te encuentras accidentes viales”.

Verónica García, quien vive por la colonia Seattle, dice que antes tomaba los camiones en Ávila Camacho, a la altura de plaza Patria, para llegar a su universidad, ubicada en la zona Centro, aunque con tantas desviaciones por la Línea 3 y el tráfico en las rutas alternas, prefirió comenzar a tomar la Línea 1 en Estación Ávila Camacho. “Ya no veo tanto tráfico como antes, pero ya me acostumbré a ese camino, me parece más rápido”.

Ruta 3 del SiTren, la más usada

De las cuatro rutas con las que cuenta el SiTren, la que ha registrado el número más alto de pasajeros por año es la Línea 3, que va del paradero Felipe Ángeles a Los Arcos, por La Minerva, en sentido Oriente a Poniente. A partir de Juárez, la ruta va por avenida Vallarta. En el sentido inverso, por República, paralela a la Línea 2 del Tren Ligero.

La Línea 3 del Trolebús comenzó operaciones en 2016, con un flujo diario de ocho mil 493 personas, y en 2017 creció a 10 mil 142 usuarios; es decir, 3.7 millones de pasajeros anuales.

La Línea 1 de SiTren registró 3.4 millones de pasajeros en 2016, el récord más alto de la ruta, mientras que la Línea 2 de SiTren tuvo su mayor afluencia en 2017, con 1.5 millones de pasajeros.

A la fecha, la Línea 3 cuenta con un parque vehicular de 25 unidades, pero la programación normal de lunes a viernes se cubre con 18 vehículos, mientras que en sábado, domingo y días festivos, se atiende a los usuarios con 14 unidades, en promedio.

Pese a que hay una mayor demanda en esta ruta, la Línea 1 del SiTren es la que cuenta con más unidades para operar. De 2007 a 2015 circulaban entre 16 y 18 unidades, de lunes a viernes, y en los fines de semana se destinaban 10 vehículos.

En octubre se amplió el trayecto hasta el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y la zona de la Venta del Astillero, en un recorrido de 28 kilómetros y 30 paraderos oficiales.

Aumentan usuarios de Tonalá

La Línea 2 de SiTren es la que menos pasajeros registra. En 2015 inició con un promedio diario de dos mil 875 viajes, y este año la cifra incrementó a cuatro mil 289 pasajeros al día.

Para la ruta se adquirieron 18 unidades, de las cuales se opera con 13 vehículos y cinco se tienen para cualquier eventualidad. Con la tarjeta Innovacard se hace 50% de descuento en trasbordo al Tren Ligero.

Los paraderos de la Línea 2 van de Tetlán a la avenida Tonaltecas.

El pasado 22 de noviembre arrancó la operación de la Línea 4 del SiTren, con 35 unidades.

En el futuro el trayecto será de Periférico Norte a Valle de los Molinos, en la carretera a Colotlán; sin embargo, se instaló una salida provisional desde el Centro de Zapopan. Con la nueva ruta, los habitantes podrían ahorrar hasta hora y media en traslados.

El pasado 22 de noviembre arrancó la operación de la Línea 4 del SiTren, con 35 unidades. EL INFORMADOR/Archivo

Retrasadas, obras de accesibilidad universal en Línea 1

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) anunció que invertirían 25 millones de pesos para completar el servicio de accesibilidad universal en la Línea 1 del Tren Ligero.

Rodolfo Guadalajara, pasado titular de Siteur, dijo que pondrían elevadores en las estaciones División del Norte, Ávila Camacho, Mezquitán, Refugio, Mexicaltzingo y Washington, a más tardar en noviembre de este 2018. Sin embargo, el área de comunicación social respondió que el proyecto lleva un avance de 80%. “Se continúa trabajando en la adecuación de los ingresos a las estaciones de túnel”.

Pese a que Rodolfo Guadalajara había dicho que todas las estaciones subterráneas tendrían elevadores, en la información proporcionada mencionan que solamente los pondrán en cuatro, y en las otras dos habrá plataformas salvaescaleras utilizadas para subir y bajar personas en sillas de ruedas.

Indican que el proyecto contempla la adaptación de la infraestructura existente, instalación de siete elevadores en cuatro estaciones subterráneas: Mexicaltzingo, Refugio, Mezquitán y Ávila Camacho.

También la instalación de ocho salvaescaleras en cuatro estaciones del túnel: Washington, Juárez, División del Norte y Periférico Norte. Además de la colocación de guías podotáctiles (de dirección y alto total) para facilitar el recorrido o ruta para las personas débiles visuales y ciegos, desde el nivel de calle (tótem informativo) hasta los torniquetes de acceso a las estaciones.

Y colocarán 30 tótems informativos con mapa de derrotero de la línea, red Siteur y mapa de interés de la zona en las estaciones de túnel y Periférico Norte; así como 30 placas braille fijas (en los tótems) en las estaciones de túnel y Periférico Norte, y 34 rampas metálicas en 17 estaciones (siete de túnel y 10 de superficie) para reducir la altura o desnivel existente entre los andenes y los trenes.

“Una vez concluido se espera beneficiar a más de tres mil 920 personas con alguna discapacidad, lo que significará un incremento de 40% respecto al cierre del 2017”, informa Siteur.

La inversión es superior a los 25 millones de pesos, provenientes del Ramo 23, a través del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 2018.

Modernización y ampliación

El proyecto de modernización y ampliación de la Línea 1 sigue inconcluso.

Uno de los principales objetivos era ampliar las estaciones para que pudieran circular vagones triples, lograr accesibilidad universal y mejorar mobiliario. Pero este medio publicó que todavía faltan adecuaciones en la Estación Periférico Sur, por lo que sería hasta enero cuando terminarían.

El anterior director del Siteur, Rodolfo Guadalajara, dijo que concluirían los trabajos con un alza de 80% del presupuesto inicial (mil 300 millones) porque no se contempló que se requerían más trenes.

El área de comunicación social del Siteur responde que en noviembre pasado se incorporaron dos vagones triples, además de 12 vagones dobles nuevos en 2017 (14 en total). Prevén trasladar a 80 mil pasajeros más en la Línea 1 cuando esté la L3.

Sigue: #DebateInformador

¿En cuál estación existe la mayor saturación del servicio?

Participa en Twitter en el debate del día @informador