En foro, urgen a gran reforma municipalista

Para construir una reforma del federalismo es necesario trabajar a la inversa: comenzar por una gran reforma municipalista, destacó la senadora por Morena, Imelda Castro. Y para lograrlo urge trabajar con investigadores y convocar a mesas de trabajo con alcaldes y gobernadores.

Durante el Segundo Foro Regional Federalismo y Seguridad celebrado ayer en Mazatlán, Luis Javier Salido, presidente ejecutivo de empresas El Debate, de Sinaloa, destacó que estos ejercicios permitirán elaborar un dictamen que pudiera modificar el régimen centralista y dar paso al federalismo participativo.

Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa, subrayó que la clave es lo local, “es indispensable tener mayores facultades” para dar mejores respuestas a los ciudadanos. Además, dijo tener confianza en que la reforma en esta materia avanzará por la importancia que le han dado legisladores, gobernadores y los medios a través de Periódicos Asociados en Red (PAR), quienes organizan estos foros.

El gobernador de Durango, José Rosas, se pronunció por un nuevo pacto en donde se fortalezca a los Estados y Ayuntamientos, pues “están deterioradas las relaciones”.

Sobre el tema de seguridad y contrario a lo que señalan algunos especialistas sobre la Guardia Nacional (afirman que es centralista e invade las esferas locales), Imelda Castro contestó que fortalece el federalismo, pero Alejandro Madrazo, miembro del Centro de Investigación y Docencia Económicas, subrayó que su puesta en marcha programada para el próximo domingo podría significar un riesgo de militarización.

Para Juan Francisco Ealy, presidente ejecutivo y del Consejo de Administración de El Universal, “es por todos sabido que en materia de seguridad, México vive uno de los momentos más difíciles de su historia”. Sin embargo, consideró que estos foros consolidan un gran esfuerzo que da continuidad a la sesión que inició en mayo en Guadalajara para mejorar.

Sobre la Guardia, Gonzalo Armienta, investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, propuso que las legislaturas locales decidan si quieren la intervención de este grupo. El senador Ricardo Monreal, quien preside la Junta de Coordinación Política, añadió que las propuestas que surjan en los foros se plasmarán en iniciativas para concretar la reforma del federalismo.

Ricardo Monreal, senador de Morena. EL DEBATE

“Deben fortalecer al municipio… no desaparecerlo”

En los últimos 12 años se ha observado una erosión acelerada de las facultades municipales en materia de seguridad, resultado de la decisión de militarizar y, en consecuencia, federalizar la “guerra” contra las drogas, señaló Alejandro Madrazo Lajous, investigador del Programa de Políticas de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

“Lo que hemos visto es que, con el despliegue de las fuerzas federales, el Ejército, la Marina o la Policía Federal, en vez de servir como apoyo para apuntalar a los cuerpos estatales y particularmente a los municipales, lo que ha ocurrido es lo contrario, incluso una desaparición de éstos en algunos casos”.

Consideró que la autonomía de los municipios está más amenazada que nunca por la centralización de la seguridad. “Sí nos importa el federalismo, debe de importarnos, porque una y otra vez la historia nos ha demostrado que este país no se puede gobernar sólo desde el centro. Es un país complejo, con enormes diferencias. Tenemos que fortalecer al municipio, no desaparecerlo”.

Destacó que es fundamental que se revise el tema porque una de las funciones más importantes de los Gobiernos municipales, es la seguridad pública. “Estamos sacando el debate de la Ciudad de México, llevándolo por el país”.

Debaten en foro operación de la Guardia Nacional

La puesta en marcha de la Guardia Nacional el próximo domingo abrió el debate entre los participantes del Segundo Foro Regional de Federalismo y Seguridad, organizado por Periódicos Asociados en Red (PAR).

Por un lado, Alejandro Madrazo Lajous, investigador del Programa de Políticas de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), advirtió que podría significar un riesgo de militarización en el país. “El Presidente (Andrés Manuel López Obrador) está haciendo caso omiso de lo que el Congreso y las Legislaturas estatales determinaron, ignorando el mandato constitucional de construir un aparato civil para dar seguridad pública… y lo está haciendo abiertamente militar”.

Destacó que lo positivo de la Guardia es la división del país en 266 distritos o coordinaciones, lo que permite una mayor estabilidad a la presencia territorial. “La militarización es reflejo y causa de la destrucción de las capacidades del Estado. Mientras eso suceda no hay forma que pueda construirse un sistema federalista funcional, porque el Ejército es centralizado y federal. La seguridad pública, para ser sostenible, se construye desde abajo y desde las comunidades”.

Por su parte, Gonzalo Armienta Hernández, investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, propuso que sean los Congresos estatales los que decidan si quieren la intervención de la Guardia Nacional, mientras Eduardo Ramírez Aguilar, senador del grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), descartó que la nueva corporación menoscabe las atribuciones de los Estados. Y acentuó que para ello se fijó que tuviera una temporalidad de cinco años. “La Guardia Nacional tendrá un despliegue por todo el territorio nacional para garantizar la tranquilidad de los mexicanos. Será un esfuerzo con los tres niveles de Gobierno, por eso consideramos que es una ley federalista, que protege y salvaguarda las facultades de cada orden de Gobierno”.

Recordó que, por primera vez, regulará el uso de la fuerza; además, mediante la Ley Nacional del Registro de Detenciones se evitará la tortura y desaparición forzada, “y se dará un seguimiento a cada detención. Vamos a seguir dando pasos importantes, derivado de estos foros, que marcan una tendencia en asuntos que debemos discutir y deliberar. Aún quedan pendientes muchos temas, se han buscado los consensos necesarios para que ese federalismo sea una realidad”.

Damián Zepeda Vidales, senador panista, respondió que la Guardia es necesaria porque hay zonas del país en donde solamente la milicia puede llegar. “Por eso le dimos cinco años para que puedan participar, directamente, sin ningún tapujo o simulación”.

El senador Juan José Jiménez Yáñez agregó que la corporación fue votada con unanimidad, ya que es una figura que puede hacer frente a los retos y desafíos en materia de seguridad.

El moderador Ernesto Velázquez Briseño, coordinador del Consejo Editorial Consultivo de El Universal, adelantó que el siguiente foro se llevará a cabo en septiembre, con la intención de que las opiniones se traduzcan en propuestas concretas.

¿Y las Policías municipales?

• Eduardo Ramírez Aguilar, senador de Morena, apoyó la idea de fortalecer a las corporaciones municipales, desde el equipamiento hasta la capacitación de los elementos.

Aceptó que es un pendiente en la agenda legislativa. Explicó que deben garantizar fondos económicos para que los policías estén mejor preparados para enfrentar a los delincuentes.

• Damián Zepeda Vidales, senador del PAN, propuso un esquema de mando mixto, acompañado de un Instituto Nacional de Seguridad Pública, principalmente para los municipios rebasados en capacidad de respuesta.

“Tenemos dos mil 457 municipios; de éstos, sólo 700 tienen a su cargo las policías municipales. El resto tiene algún esquema equiparable a mando único o convenio. ¿Ha funcionado? Evidentemente no”.

• Gonzalo Armienta Hernández, investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, consideró que necesitan fortalecer las competencias de los municipios, ya que muchas atribuciones han sido trasladadas a la Federación. Para revertir la situación propuso que sean claras las atribuciones en materia constitucional.

“El Artículo 124 expresa que las competencias que no estén en la Federación se tienen reservadas a los Estados. No obstante, se han venido otorgando facultades a la Federación que no están de acuerdo con el espíritu constituyente”.

Agentes reprobados no serán despedidos

Los elementos de la Policía Federal que no pasaron los exámenes para integrarse a la Guardia Nacional no serán despedidos, destacó Ricardo Monreal, senador y presidente de la Junta de Coordinación Política. Aclaró que se incorporarán a otras áreas, como son las Aduanas, Protección Civil o el Instituto de Migración. La intención es que mantengan su trabajo para evitar que algunos puedan ser captados por grupos de la delincuencia. “Porque vi un anuncio en redes que parece ser chusco y dice: ‘Si no pasas el examen y eres ex policía federal te contrata el Cártel Nueva Generación, contáctanos a tal teléfono, el sueldo será tanto y prestaciones’. Es impresionante lo que está pasando”.

Reconoció que la inseguridad alcanzó niveles insostenibles; por ello, la importancia de la puesta en marcha de la Guardia Nacional, la cual entrará en funciones el próximo domingo en 150 regiones, de un total de 266 que se contemplan, que se compondrán de 600 elementos en cada una.

Ricardo Monreal recordó que se tienen cinco años para que, después la Guardia Nacional, “pueda ser una institución propia, ahorita sí requerimos el respaldo de las Fuerzas Armadas en esta primera etapa, pero después construir una fuerza civil con fuero policial”.

Abundó en que la alternativa que plantea el Presidente por la vía del Poder Legislativo es la correcta, “además, hay un transitorio que vamos a revisar en un plazo de cinco años”.

Pide unidad en apoyo a López Obrador

Durante el Segundo Foro Regional de Federalismo y Seguridad, Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente ejecutivo y del Consejo de Administración de El Universal, exhortó a la unidad nacional en torno al Presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que es un mandatario que hace las cosas de manera diferente, pero pensando en el pueblo. En la foto, de izquierda a derecha, Carlos Álvarez del Castillo (editor-director de EL INFORMADOR), Juan Francisco Ealy Ortiz, Ricardo Monreal (senador), Quirino Ordaz (gobernador de Sinaloa), Javier Salido (presidente de El Debate) y José Rosas Aispuro (gobernador de Durango).

LAS POSTURAS

Ricardo Monreal, senador de Morena.

“No deben existir dudas de que la Guardia Nacional es totalmente civil, fue un debate profundo y eso no se puede alterar. Sí va a funcionar. Hay un transitorio que vamos a revisar en un plazo de cinco años”.

Damián Zepeda Vidales, senador del PAN.

“La Guardia Nacional es necesaria porque hay zonas del país en donde solamente la milicia puede llegar. Por eso le dimos cinco años para que pueda participar, directamente, sin ningún tapujo”.

Enrique Inzunza, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa.

“Es necesario fortalecer a los Poderes Judiciales locales para mejorar la estrategia nacional que busca pacificar al país. Es importante la iniciativa para que reciban 2% del presupuesto total de los Estados”.

Imelda Castro Castro, senadora de Morena.

“Se requiere un nuevo pacto social porque las relaciones en los municipios y en los Estados están deterioradas. Es necesario que en los siguientes foros se convoque a los presidentes municipales y gobernadores”.

Mario Zamora Gastélum, senador del PRI.

“El federalismo es un proceso evolutivo y los temas no deben estar centralizados en la Ciudad de México. Llegó el momento de pensar desde una posición local para encontrar soluciones a los problemas”.

Eduardo Ramírez Aguilar, senador de Morena.

“La Guardia Nacional tendrá un despliegue por todo el territorio nacional para garantizar la tranquilidad de los mexicanos. Será un esfuerzo con los tres niveles de Gobierno… es una ley federalista”.

Falta autonomía en seguridad

Aunque la operación de la Guardia Nacional cuenta con respaldo constitucional, desde los Estados deben presionar para tener autonomía en el tema, afirmó el doctor Gonzalo Armienta Hernández, investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

“Las Entidades deben solicitarle al Presidente (López Obrador) que solamente cuando ellos así lo soliciten debe entrar la Guardia Nacional, que no sea una facultad exclusiva del Ejecutivo, aunque la reforma Constitucional le da atribuciones plenas”.

Destacó que es importante que las Fiscalías de los Estados realicen acciones de inteligencia para combatir la criminalidad. “Y como consecuencia, que no entre la Guardia Nacional a las Entidades en donde se está manejando bien la seguridad”.

Opinó que se está perdiendo la esencia del federalismo, ya sea porque los Estados no han cumplido con sus funciones correctamente o porque el Ejecutivo quiere tener más poder. “El ánimo de control impera siempre en los presidentes de la República… y en este caso no es la excepción. Se han hecho una gran cantidad de reformas a la Constitución menoscabando el federalismo… y en este sexenio, una de las principales reformas fue lo relacionado con la Guardia Nacional”.

Urge fortalecer a los Poderes Judiciales estatales

Durante la primera mesa de diálogo del Foro Regional de Federalismo y Seguridad, Enrique Inzunza Cázarez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, subrayó que es necesario fortalecer a los Poderes Judiciales de las 32 Entidades para mejorar la estrategia nacional que busca pacificar al país.

“La justicia en nuestro país es eminentemente local, más de 70% de los casos que se conocen en todos los tribunales de la Nación son conocidos por los tribunales del fuero común; sin embargo, el gasto público en justicia no corresponde a esta realidad”.

El presupuesto para justicia, acentuó, se encuentra en una pirámide invertida. Por ejemplo, para este año, el presupuesto del Poder Judicial de la Federación ronda los 64 mil millones de pesos, mientras que la suma de los 32 presupuestos de los tribunales locales, “no alcanza siquiera la mitad de esa cantidad. Esto revela una asimetría que es necesario pensar y replantear”.

Por ello, consideró que es importante la iniciativa que presentó recientemente un grupo de senadores, a través de la cual se busca fortalecer a los Poderes Judiciales locales para que reciban 2% del presupuesto total de los Estados.

Por su parte, Imelda Castro Castro, senadora del grupo parlamentario de Morena, comentó que en los próximos encuentros, los senadores deberán estar del otro lado de la mesa para escuchar las posturas sobre los cambios que se deben dar en materia de federalismo. Sobre todo, remarcó, es necesario que en los siguientes foros se convoque a los presidentes municipales y gobernadores. “El gran reto está ahí, en la parte más local, en la célula del municipio, porque ahí se sintetizan los grandes problemas y los retos”.

También se requiere un nuevo pacto social en el país, añadió, porque las relaciones en los municipios, en los Estados y en las regiones “están muy deterioradas.

La senadora enfatizó que la elaboración de una iniciativa de reforma sobre el nuevo federalismo mexicano debe iniciar con “una gran reforma municipalista”.

Mario Zamora Gastélum, senador del PRI, afirmó que el federalismo es un proceso evolutivo y los temas no deben estar centralizados porque el país es más que la Ciudad de México. “Llegó el momento de pensar desde una posición local” para encontrar soluciones a los problemas.

José María Serna, de la UNAM, subrayó que la autoridad mejor posicionada para promover con cercanía e inmediatez la cohesión social son los municipios. Sin embargo, éstos no pueden solos, “tenemos que encontrar mecanismos para articular los tres órdenes de Gobierno”.

Prevención, fundamental contra delitos

José María Serna, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), subrayó que el federalismo juega un papel importante en una política de prevención, pese a que gobiernos anteriores enfocaron sus acciones en sancionar los delitos.

Mencionó que un proyecto preventivo que busca brindar seguridad tendría que enfatizar la regulación de todos los antecedentes que eventualmente pueden llevar a la comisión del delito. “Cuando se habla del federalismo se olvida la importancia de fortalecer a los municipios en una estrategia de nuestro sistema federal”.

Explicó que la comisión de los delitos es el último tramo de toda una conflictiva social, que evidencia fallas en cohesión y patrones de exclusión. En ese sentido, las corporaciones municipales son las instancias más cercanas, quienes conocen las problemáticas de las personas y conocen lo que hacen. “El problema es que muchos municipios no tienen capacidades de recursos, infraestructura ni personal técnico y profesional. Ahí está uno de los grandes problemas de nuestro sistema federal”.

Recalcó que, con la Guardia Nacional, se continuará con una política de control y sanción del delito, que si bien es necesaria, resulta insuficiente para un proyecto a futuro. “Al fortalecer las capacidades de las autoridades municipales, poco a poco puedes ir generando las condiciones para que el caldo de cultivo de la criminalidad vaya disminuyendo”.

José Rosas Aispuro, gobernador de Durango. "Es necesaria una revisión del federalismo, comenzando por el tema fiscal". EL DEBATE

Apuestan a nuevo pacto fiscal

Durante la inauguración del foro, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, destacó que es necesaria una revisión integral de los temas relacionados al federalismo, comenzando por el fiscal, el cual requiere un nuevo pacto.

Lo anterior, debido a que las Entidades federativas renuncian a cobrar sus impuestos más importantes, como el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para conformar una bolsa en la que, de cada peso que se recauda, 80 centavos se quedan en la Federación y sólo 20 centavos van a los Estados y los municipios.

En el caso de los Ayuntamientos, puntualizó, les llega un promedio de cuatro centavos de cada peso recaudado; a los Estados, entre 15 y 16 centavos. “Lo que tenemos que hacer es asumir todos con responsabilidad la parte que nos corresponde, pero es un tema que debemos tocarlo porque no se puede pensar que las decisiones que se toman sólo en el centro atenderán las realidades o necesidades en lo local”.

Lo que se requiere, recomendó, es escuchar más a la gente que vive en cada comunidad y localidad, “por eso el federalismo implica el fortalecimiento desde la institución municipal, que es una institución que tiene un arraigo muy importante en nuestro país”.

Recordó que las facultades de los municipios están definidas en el Artículo 115 constitucional, y las de los Estados en el 116. Sin embargo, refirió que si no van acompañadas de recursos para atenderlas se quedan en buenas intenciones. “Lo que requerimos es un nuevo acuerdo que nos lleve a reconocer dentro de esa diversidad, que debemos lograr la unidad. México requiere esa unidad”.

Añadió que los recursos se distribuyen en función del número de habitantes, pero no se toma en cuenta el espacio territorial, el cual es más extenso en las Entidades del Norte.

Sigue: #DebateInformador

¿Qué opina del centralismo del Gobierno federal?

Participa en Twitter en el debate del día @informador