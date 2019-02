En Jalisco, sólo 11 mil pueden reducir su deuda con Infonavit

Rosa Botello acudió a la Delegación Jalisco del Infonavit para solicitar información sobre el Programa de Responsabilidad Compartida, pero el intento resultó un fracaso. Aunque tiene todos sus papeles, fue rechazada porque no tenía completos sus pagos.

En Jalisco, sólo 11 mil trabajadores de más de 457 mil con un crédito vigente ante el organismo serán contemplados en este año para acceder a una reestructuración de sus deudas, como parte del plan federal; en otras palabras, solamente dos de cada 100.

El objetivo es reducir hasta 55% las deudas que, a la fecha, resultan “impagables”. Además, contarán con un esquema de tasa fija.

El problema es que los requisitos para acceder al programa no son simples. Primero: contar con un crédito tradicional vigente en Veces Salario Mínimo (CSM). Segundo: aplica si está pagando su crédito vía nómina o de forma individual. Tercero: es necesario que adeude 1.5 veces más de lo que le prestaron. Cuarto: ganar hasta cuatro salarios mínimos. Quinto: ser mayor de 40 años. Sexto: contar con 24 meses de pagos continuos. Y séptimo: tener un crédito de, al menos, 15 años.

Alfredo González también acudió al Infonavit sin resultados positivos. Una vez que trabajadores revisaron su información en el sistema electrónico, le explicaron que no cumplía con todos los requisitos. “Me respondieron que no hay más información al respecto… lo curioso es que estamos dados de alta en el sistema. Me dijeron que ellos nos van a contactar después, entonces me quedé igual que cuando llegué”, lamentó Alfredo, oriundo de Tlajomulco.

En todo el sexenio, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende beneficiar a 745 mil mexicanos que cumplan con los requisitos anteriores, de un total de 5.4 millones de créditos vigentes ante el Infonavit. La intención es beneficiar a los más afectados por el incremento en los créditos.

Cientos de personas han sido rechazadas del programa por no cumplir con los requisitos. EL INFORMADOR/E. Barrera

“Llueven” las solicitudes para renegociar créditos

La solicitud para la reestructura de créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), es tres veces mayor a la meta que el organismo se planteó para este año dentro del Programa de Responsabilidad Compartida.

A tres semanas de ser anunciado el plan, 700 mil 272 acreditados solicitaron acceder a los beneficios para reducir su deuda hipotecaria. Sin embargo, este año sólo 194 mil 875 trabajadores aprobarán el programa. La demanda inicial es casi similar a la meta de 745 mil personas que serán apoyadas, pero en todo el sexenio para reducir las deudas “impagables”.

El director del Infonavit, Carlos Ramírez Velázquez, informó que, de las personas que manifestaron su interés para reestructurar sus créditos, 52 mil 132 ya son beneficiarios.

Tan sólo en los primeros días en que se abrió la convocatoria para actualizar los datos del crédito se registraron 45 mil trabajadores, de los cuales dos mil eran de Jalisco.

Además de recibir un descuento de hasta 55% en sus deudas, el funcionario federal consideró que el punto más atractivo de este programa es que se ofrece un esquema de pagos a tasa fija. “Por ejemplo, si en este año pagan mil pesos mensuales, la tasa quedará fija por el resto de los años que les falten para saldar el adeudo… nunca les volverán a subir la mensualidad. Es algo que los trabajadores nos pedían. Hicimos grupos de enfoque en el país, preguntando a los trabajadores sobre qué es lo que esperaban de un programa como éste. Lo que más nos pidieron fue tener certeza sobre sus pagos”.

Además, los beneficiarios tendrán una nueva tabla de pagos para que logren una mejor planeación financiera.

Subrayó que en la actual administración federal se impulsa una nueva política de vivienda, a través de un esquema de cobranza que será analizado y trabajado con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para poner fin a los despojos y el maltrato contra los trabajadores.

Nueva política

La nueva política federal de vivienda será presentada en abril próximo, fecha en la que también se dará a conocer un nuevo programa de autoconstrucción.

PLAN FEDERAL

Responsabilidad Compartida

Apoyará a los derechohabientes con créditos en Veces Salario Mínimo (VSM), que al pasarlo a pesos obtendrán un descuento al saldo, además de apoyo en el pago, mensualidades fijas, sin incrementos anuales y claridad sobre cuándo terminarán de pagar.

En 2019 se beneficiarán a 194 mil 875 acreditados en todo el país, así como cerca de 800 mil a lo largo del sexenio.

El descuento al saldo será de 244 mil pesos en promedio (55%).

Los apoyos que se entregarán en este año podrían alcanzar los 47 mil millones de pesos.

El programa beneficiará a los usuarios que tienen hipotecas que se volvieron impagables, a pesar de tener un buen historial crediticio.

Para saber si un trabajador es candidato a recibir este beneficio deberá actualizar sus datos en la página vsmapesos.infonavit.org.mx. Deberá ingresar su Número de Seguridad Social (NSS) o número de hipoteca.

A partir del 1 de marzo se les contactará para dar inicio a su trámite.



Desde 2016, las hipotecas del Infonavit se originan en pesos. A partir de ese año, las hipotecas contraídas en VSM se actualizan anualmente con el factor que resulte inferior entre el incremento del salario mínimo y el de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Los requisitos:

Ser mayor de 40 años.

Tener ingresos de hasta cuatro salarios mínimos.

Contar con 24 meses o más del pago continuo de su crédito.

Al menos 15 años de antigüedad con su crédito.

Una deuda que haya crecido más de 1.5 veces de lo originalmente prestado.

Aplica si está pagando su crédito de nómina (ROA) o si lo paga por su parte.

Los beneficios

Descuento al saldo total.

Apoyo al pago.

Mensualidad fija correspondiente al último pago, en lo que resta de la vida del crédito.

Plazo claro y definido para saber cuándo terminará de pagar.

Sin incremento anual al saldo.

Tasa fija de 8.5 por ciento.

Visión federal

Alineación del financiamiento del Infonavit a la Política Nacional de Vivienda.

Apoyo a los trabajadores que menos tienen.

Enfoque a las preferencias de los trabajadores (autoconstrucción).

Nuevo modelo de cobranza social, en alianza con la CNDH.

Rescate de vivienda abandonada con un enfoque de recuperación del entorno.

Más de 700 mil personas mostraron interés para ser beneficiarias del Programa Responsabilidad Compartida, pero este año sólo apoyarán a 194 mil. EL INFORMADOR/J. Armendáriz

Problemas detectados

Cobranza social

Se carece de controles suficientes para vigilar el actuar de los despachos de cobranza.

Los mecanismos de pago y asignación de créditos a los despachos no fomentan un sistema de competencia eficiente.

No se brindan los canales adecuados de denuncia contra abusos de terceros.

La asimetría de la información genera la participación de intermediarios y coyotes.

Pasos para un nuevo modelo

Colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otras instituciones, en beneficio de los trabajadores.

Evaluación de los procesos, políticas y resultados con los despachos de cobranza, así como los mecanismos de pago.

Transparentar la actividad de los despachos de cobranza y generar mecanismos de denuncia en conjunto con la CNDH.

TESTIMONIO

Debe 500 mil pesos… ¡27 años después!

Hace 27 años, la señora María de la Paz Sandi fue una de las afectadas por las explosiones ocurridas el 22 de abril de 1992 en Guadalajara. Es prácticamente el mismo tiempo que tiene pagando un crédito Infonavit, que actualmente supera el medio millón de pesos.

Comenta que, en aquel tiempo, el préstamo fue por 65 mil pesos. El año pasado buscó saldar su deuda y la sorpresa fue cuando le dijeron que podría cubrirlo con “565 mil pesos actuales”.

Al enterarse del programa anunciado por el Presidente para ayudar a quienes tienen deudas “impagables”, María de la Paz, quien tiene 78 años, se comunicó al Infonavit en varias ocasiones porque no le solucionaban sus dudas. Finalmente, le contestaron que no podían darle la ayuda porque es pensionada y su crédito era “especial”.

Cuando recién le dieron el crédito pagaba 50 pesos mensuales; actualmente son 670 pesos.

Apunta que había tenido muchas dificultades para cubrir sus mensualidades, por lo que una de sus hijas le ayudaba con 300 pesos a la semana “para librarla… no me alcanzaba”.

Actualmente trabaja como empacadora en una tienda de autoservicio y recibe el doble de pensión, por lo que se siente más aliviada para cubrir su deuda.

CLAVES

Vigentes, todos los programas federales

Administración. Con todo y los ajustes que se han realizado durante los primeros tres meses del Gobierno de López Obrador, el titular del Infonavit confirmó que todos los programas a cargo del instituto continúan vigentes. Por ejemplo, el crédito Infonavit-Fovissste y el segundo crédito para quienes ya acabaron de pagar el primero. “Todos los programas siguen vigentes, no se ha cancelado ninguno”. Recordó que, al contrario, a partir de abril próximo comenzarán a ofrecer las nuevas líneas de financiamiento.

Oportunidad. Entre los programas más relevantes, contemplados para este año, está la construcción en terreno propio: “Todos los trabajadores que tengan un terreno y quieran utilizar su crédito para poder construir una vivienda en su propio terreno, haremos un esquema de financiamiento para que lo puedan hacer. Ahí (se requerirá) que los trabajadores tengan la propiedad regularizada y con eso podrán acceder a los programas”, indicó Carlos Ramírez Velázquez.

Opciones. En el área de reestructuraciones, todos los trabajadores que tengan voluntad de pago pueden buscar opciones para seguir amortizando sus créditos en condiciones distintas a las que les tocaría de manera regular. “Hasta los trabajadores que tengan salarios mayores pueden reestructurar sus créditos con la banca privada. Hay muchas opciones”, añadió Carlos Ramírez Velázquez.

Jalisco, en la segunda posición

Jalisco se ubica en la segunda posición a nivel nacional con el mayor número de créditos, con 457 mil 891 contratos de 5.4 millones que se tienen vigentes en el país.

De acuerdo con datos del instituto, el primer lugar lo tiene Nuevo León, con 648 mil 518. El resto de las Entidades se encuentra por debajo de los 300 mil. Y el que menos tiene es Oaxaca, con 25 mil 283.

A principios de mes, este medio publicó que la baja de créditos en Jalisco está relacionada con el incremento del precio de la vivienda, pues de acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), las casas en la Entidad fueron las que más se encarecieron (11% en el comparativo con 2017).

“Es muy triste que el ahorro que tienen las personas no les alcance para comprar una vivienda digna en áreas centrales de la ciudad”, indicó Fernando Córdoba, director regional del Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades Sustentables.

Además de vivienda nueva, durante 2017, Jalisco colocó nueve mil 971 viviendas usadas y siete mil 622 créditos de Mejoravit, a través del cual la gente puede llevar a cabo obras de reparación, restauración o mejora de las casas.

Por otra parte, de las 52 mil 944 viviendas que se tienen en inventario en Jalisco, ya sea en construcción o en trámite para ser habitadas, 15 mil 070 pertenecen al municipio de Tlajomulco de Zúñiga, según estadísticas de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), correspondientes al año pasado.

En Jalisco hay 457 mil 891 contratos del Infonavit de 5.4 millones vigentes en el país. EL INFORMADOR/Archivo

TELÓN DE FONDO

Líder en casas abandonadas

De 58 mil 659 viviendas del Infonavit abandonadas en todo el país registradas sólo en 2018, cinco mil 939 corresponden a Jalisco, por lo que se ubica en la primera posición a nivel nacional con el mayor número de casas desocupadas.

La Entidad está por encima de Nuevo León y del Estado de México, de acuerdo con un estudio realizado por el instituto.

Carlos Martínez Velázquez informó que, entre 2000 y 2018, se “siguió un modelo expansivo de vivienda en el que se hicieron desarrollos alejados de los centros de trabajo; incluso en lugares donde no se debió haber puesto una piedra porque eran zonas de riesgo”.

En el diagnóstico se destaca que en el país hay desarrollos que no cuentan con servicios básicos, como agua o electricidad. Eso trajo como consecuencia el abandono de viviendas y “la insatisfacción de miles de trabajadores”.

Desde el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), Tlajomulco experimentó el mayor incremento de viviendas y fraccionamientos en el Estado. A la distancia, miles de habitantes de esa localidad decidieron salir de su hogar y optar por una residencia ubicada más cerca de su empleo o escuela.

El Ayuntamiento reconoció que hay 57 mil viviendas deshabitadas en la actualidad. Esto habla de una ligera disminución de la problemática, pues de acuerdo con el Inventario nacional de vivienda 2016 desarrollado por el Inegi, en este municipio había más de 66 mil casas abandonadas (en todo el país se documentaron 218 mil 001 inmuebles desocupados).

Debido a que en ese corte, municipios como Zapopan y Guadalajara también presentan un elevado número de casas abandonadas, con 45 mil 080 y 34 mil 984, respectivamente, el alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora, propuso la creación de una mesa metropolitana de vivienda.

