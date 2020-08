En Jalisco, seis casos de abuso sexual infantil al día

La historia de la niña de 10 años que fue abusada sexualmente por un funcionario de Puerto Vallarta, descubierto en flagrancia, no es un caso aislado en Jalisco. Cada día se inician seis carpetas de investigación, en promedio, por este delito en la Entidad.

Entre enero y junio pasados, se abrieron mil 001 carpetas, según la Fiscalía del Estado. La cifra es la más alta en los últimos cinco años. Por ejemplo, durante el primer semestre de 2015 se documentaron 582 averiguaciones previas por este ilícito en Jalisco.

De acuerdo con la autoridad, al menos 64 de los casos registrados en la primera mitad de 2020 ocurrieron en Puerto Vallarta.

El fiscal Gerardo Octavio Solís informó que, con la finalidad de determinar las omisiones en el caso, se solicitó el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción para analizar la responsabilidad de los servidores públicos involucrados, tanto del Ministerio Público como del juez, Jorge Luis Solís Arana. “Y por la gravedad del asunto”, la Contraloría interna de la Fiscalía inició las indagatorias para revisar la actuación ministerial.

Además de la apelación contra la decisión del juez, por no vincular a proceso a Luis Alonso “N” por corrupción de menores, la Fiscalía también presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura (el agresor continúa en la cárcel).

Por otra parte, hace tres días hubo otro hecho grave: el asesinato de Elsy, de 12 años. El domingo pasado su cuerpo fue encontrado en un sembradío de cañas en el municipio de Tala, horas después de que fuera reportada por sus familiares como desaparecida.

Ayer, Solís confirmó que la menor fue violentada sexualmente y que la autopsia revela que la causa de su muerte fue “asfixia por estrangulación”.

Hasta el momento hay dos hombres bajo investigación. Uno es identificado extraoficialmente como su padrastro; el otro es externo al círculo cercano de la familia.

Organizaciones civiles lamentan los delitos que no se denuncian, pero también las malas actuaciones del Ministerio Público y Poder Judicial. EFE/Archivo

Corrupción de menores Jalisco Año Delitos 2019 69 2020 85

México Año Delitos 2019 1,230 2020 1,330

* Comparativo del primer semestre.

Abuso sexual infantil Jalisco Año Delitos 2019 945 2020 1,001

* Comparativo del primer semestre.

En aislamiento, aumentan abuso sexual y corrupción de menores

En los primeros seis meses del año se reportan más delitos sexuales contra menores de edad en Jalisco. La Fiscalía documenta mil 001 carpetas de investigación iniciadas en 2020, un aumento comparado con las 945 del mismo periodo del año anterior.

En el caso de corrupción de menores van 85 víctimas jaliscienses, que representan 16 casos más que en el primer semestre de 2019, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Lo anterior, sin contar los delitos que no se denuncian y en un escenario de contingencia sanitaria que comenzó desde marzo.

Tras el caso de un servidor público que abusó de una menor en Puerto Vallarta, el Comité para América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) recuerda que solamente se denuncian 100 de cada mil casos. De esa cifra, apenas 10 van a juicio y uno es sentenciado. “La impunidad es de 99%... y la cifra negra es mayor. La vergüenza y el miedo hace que las niñas y niños permanezcan en silencio”, subraya el organismo. Además, uno de los problemas principales en la categorización de los delitos de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el país, es que cada Entidad tiene su propio Código Penal, lo que propicia la falta de homologación y enfoque a favor de la niñez.

De acuerdo con la organización “Alumbra, una luz contra la violencia sexual infantil”, en los Estados están tipificados más de 40 delitos sexuales que pueden cometerse contra este sector poblacional.

“Al existir tantos delitos se genera confusión en las conductas sancionadas. La legislación penal no respeta el interés superior de la niñez. Las interpretaciones llevan a la impunidad. Y falta coordinación con las Procuradurías de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes”.

En Jalisco hay 12 delitos relacionados: abuso sexual, abuso sexual infantil, acoso sexual, corrupción de menores, hostigamiento sexual, incitación a la prostitución, lenocinio, prostitución, ultrajes a la moral, violación, violación equiparada y violencia familiar. Y, por ejemplo, en otras Entidades la cifra es distinta: en la Ciudad de México hay 13.

GUÍA

Clasificación de los delitos

¿Qué es el abuso sexual infantil?

Tanto la persona que lo comete como la víctima tienen contacto físico.

La edad es un elemento determinante para la pena

Cuando hay tocamientos o manoseos corporalmente obscenos, actos explícitamente sexuales o que obliguen a la víctima a representarlos, hay prisión de uno a cuatro años cuando la víctima tenga entre 12 y menos de 18 años de edad. También hay prisión de tres a seis años cuando sea menor de 12 años de edad.

Cuando hay cópula, el consentimiento de la víctima entre los 15 y menos de 18 años de edad determina la gravedad de la pena.

Si hay consentimiento de la víctima, el delito se persigue únicamente si la víctima y sus representantes (padres o tutores) hacen la denuncia.

Se triplica la pena cuando no hay consentimiento de la víctima (de ocho a 15 años de prisión).

Si es menor de 15 años, la ley no reconoce el consentimiento y lo castiga de 12 a 20 años de prisión.

¿Qué es la corrupción de menores?

Corromper, facilitar, provocar, obligar, inducir o promover que una persona menor de edad realice alguno de los siguientes actos:

Mendigar.

Consumir alcohol, drogas o sustancias similares.

Cometer algún delito.

Inducirlo a prácticas sexuales. Por ejemplo, actos con connotación sexual, envío de imágenes o sonidos con contenido sexual.

No siempre está relacionado con el ámbito sexual.

Se incluyen actos como la pornografía infantil.

Fuente: Código Penal de Jalisco, con análisis de Jorge Tejada Montaño.

Ante el confinamiento provocado por el COVID-19, autoridades reportan más delitos contra menores de edad en Jalisco. SUN/Archivo

Guadalajara concentra denuncias

La plataforma Seguridad Map, que es alimentada por la Fiscalía del Estado, indica que hay dos mil 887 averiguaciones previas y/o carpetas de investigación iniciadas por el delito de abuso sexual infantil entre enero de 2019 y junio de este año. En ese periodo, el municipio que concentra más denuncias es Guadalajara (con 563). Le sigue Zapopan (472), Tonalá (285), Tlaquepaque (270), Tlajomulco (255) y Vallarta (161).

En el primer semestre de este año, las demarcaciones documentan 945 denuncias por abuso sexual infantil: Guadalajara (171), Zapopan (163), Tlajomulco (109), Tlaquepaque (88), Tonalá (83) y Puerto Vallarta (64).

En Vallarta se registra un incremento de 24 denuncias, comparado con el mismo periodo de 2019.

El Comité para América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) subraya que Puerto Vallarta es uno de los “focos rojos” en la Entidad. Advierte que, con el confinamiento, las niñas y los niños tienen más peligro de sufrir violencia sexual, ya que los agresores son personas cercanas. “Más de 60% de los casos ocurrió en el hogar, desde familiares hasta personas de confianza”.

A través de un comunicado, Cladem acentúa que las múltiples violencias machistas que viven las niñas y las mujeres a lo largo de su vida “son las violencias sexuales enraizadas en el sistema institucional. El caso de la menor de 10 años violentada sexualmente en Puerto Vallarta el pasado 26 de julio recoge todas esas violencias”.

Por otro lado, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) destaca en el estudio “Niñas, niños y adolescentes víctimas del crimen organizado”, que uno de los problemas de las cifras relacionadas con los delitos denunciados es el hecho de que un porcentaje de estos actos no se denuncia.

Con el propósito de disminuir esa brecha, se toma en cuenta la percepción de la violencia de los niños, niñas y jóvenes de México a través de la Encuesta infantil y juvenil realizada por el Instituto Nacional Electoral. Según el análisis, Nayarit es donde existe la mayor percepción de inseguridad. En Jalisco, 13% de las personas entre 14 y 17 años declaró haber padecido violencia de tipo sexual, cuando el promedio del resto de las Entidades federativas es de 14% por ciento.

Detienen a funcionario

Luis Alonso “N”, director de Recursos Humanos de la Policía de Puerto Vallarta, fue detenido por presuntamente abusar sexualmente de una menor de 10 años de edad, a quien subió a la fuerza en su auto.

Tras el hecho, el juez Jorge Luis Solís fue destituido por el caso, luego que éste le quitó cargos por corrupción de menores al exfuncionario. El acusado sigue preso por abuso infantil.

En una rueda de prensa convocada por Cladem, colectivos destacaron que la Fiscalía Regional de Puerto Vallarta cometió omisiones y graves faltas en la integración de la carpeta de investigación CI2712/2020.

Y fue omisa en no perseguir más de dos agravantes.

“Al no acreditar el delito de la corrupción de menores desde un principio y como corolario de las barbaridades cometidas, está lo dicho por el propio fiscal Gerardo Octavio Solís, quien señaló que ‘los peritos no encontraron huellas de abuso sexual ni maltrato, aunque sí daños psicológicos’”, señala el organismo.

Prisión preventiva

El Artículo 27 del Código Penal de Jalisco precisa que se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los ilícitos como corrupción de menores y abuso sexual infantil.

Investigan a dos por el feminicidio de Elsy

Un hombre más es investigado por la Fiscalía por su presunta relación con el abuso sexual y homicidio de Elsy, la niña de 12 años que el domingo pasado fue reportada como desaparecida en Tala y después fue encontrada sin vida en un sembradío de cañas.

Suman dos hombres bajo investigación, confirmó en rueda de prensa el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez. Uno es cercano a la familia de Elsy, que de acuerdo con los datos preliminares se trata de su padrastro. El otro “no está relacionado con el círculo cercano de la menor”, pero fue identificado dentro de los peritajes.

“Estamos revisando fincas y tomando registros de algunos testigos que todavía alcanzaron a ver pasar a la menor con vida”.

El fiscal confirmó que Elsy fue violentada sexualmente. Acentuó que, de acuerdo con la autopsia, la menor falleció por asfixia causada por estrangulación.

Subrayó que desde las primeras horas del pasado lunes se trasladó “un grupo interdisciplinario” al municipio donde ocurrieron los hechos, con el que se buscan mayores indicios para esclarecer el caso.

LA VOZ DEL EXPERTO

Sí hay relación

Jorge Tejada Montaño (académico de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO).

Jorge Tejada Montaño explica que la violencia sexual que implica el abuso de un mayor, pero sin contacto físico directo, encaja en corrupción de menores. Por ejemplo, que una persona se desnude frente a un niño, aunque no lo toque.

“Muchos agresores se desnudan frente a los niños o ven pornografía frente a ellos… o tienen conversaciones sexuales. Es el ejemplo de iniciar, incitar o permitir este delito. La diferencia esencial es que, en el abuso sexual infantil, el sujeto activo tiene tocamientos (por lo menos)”.

Explica que la confusión entre los distintos tipos de delitos es porque en el Código Penal de Jalisco cambiaron algunos capítulos y desapareció el delito conocido como estupro, que era cuando un mayor de edad tenía relaciones con alguien menor.

LA VOZ DEL EXPERTO

“No ve a sus fiscales...”

Rogelio Barba Álvarez (coordinador de la Licenciatura en Criminalística en la UdeG)

Según lo que se dio a conocer sobre el caso del funcionario que abusó de una menor en Puerto Vallarta, Rogelio Barba Álvarez indica que se tomó una decisión errónea al castigar al juez sin seguir el debido proceso.

“¿Cómo un juez puede imputar un delito si la Fiscalía no instrumenta la carpeta de investigación? Ya lincharon al juez, pero no se pusieron a ver cómo estaba la carpeta de investigación. Es allí donde se tiene que someter a consideración, pero el gobernador no ve a sus fiscales... ¿Y qué hará el juez? Se amparará y lo van a reinstalar”.

Por otro lado, considera que fue más certero resolver conforme al capitulado de abuso sexual, ya que, de acuerdo con lo trascendido, la menor estaba desnuda y él estaba tocándola. “Desde el punto de vista jurídico, el juez no hizo mal en referencia a la información que tenemos”. Remarca que el Código Penal de Jalisco no establece en ningún apartado que se debe sentir placer en lo relacionado a la corrupción de menores, ni tampoco se conoce alguna jurisprudencia, “por lo que la declaración está fuera de lugar y es muy desafortunada”.

Las autoridade shan judicializado 17 carpetas por el delito de feminicidio. SUN/Archivo

Van 37 feminicidios en este año

La Fiscalía confirma que se han registrado 37 feminicidios en este año en Jalisco, así como 121 muertes violentas de mujeres.

En el tema de los feminicidios, 12 de los casos en la Fiscalía Central ya fueron judicializados y cuentan con vinculaciones a proceso, mientras que en la Fiscalía Regional se suman otros cinco, con un total de 17 carpetas judicializadas.

Tan sólo entre enero y junio pasados, el Sistema Nacional de Seguridad Pública dio cuenta de 28 víctimas de feminicidio en Jalisco.

Sigue: #DebateInformador

¿Qué opina de los castigos contra los agresores de los menores de edad?

Participa en Twitter en el debate del día @informador