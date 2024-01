Geraldine acudió junto con su hermana al Hospital Materno Infantil de San Martín de las Flores en Tlaquepaque para solicitar información sobre maternidad. Ella tiene 17 años y 30 semanas de embarazo, pero no tiene seguridad social. “No usé preservativo y salí embarazada. No pensé que fuera a salir tan rápido”. Tampoco cuenta con el apoyo del padre.

Ella forma parte de la estadística de embarazos de adolescentes, pero en Jalisco la incidencia de éstos está a la baja. Según la Secretaría de Salud, el año pasado se registraron 14 mil 638 embarazos entre menores de 19 años de edad, mientras en 2019 fueron 21 mil 027 casos en el Estado.

Para Eva Elizabeth Camarena Pulido, coordinadora de Especialidades médicas y especialista en Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Guadalajara, se deben reforzar las estrategias de las autoridades. “El fenómeno sigue presente. Por ejemplo, del 20% al 25% de los partos o las cesáreas que se atienden son de ese grupo de menores de 19 años”.

La Secretaría de Salud alerta por los riesgos de un embarazo durante la adolescencia.

En Jalisco se creó el Grupo para la Prevención del Embarazo en Adolescentes para prevenir y disminuir la tasa de estos embarazos. En septiembre de 2019, la Secretaría lanzó la estrategia “Escoge Cuidarte” para tener acceso universal a la información, orientación y educación en la salud sexual y reproductiva.

Atribuyen embarazo entre adolescentes a desigualdad

Durante el último año, en Jalisco hubo 14 mil 258 adolescentes de entre 15 y 19 años que dieron a luz en el Estado, mientras que otras 380 mujeres eran menores de 15 años. Si bien, la cifra se ha reducido respecto a años anteriores, hay una alta prevalencia de estos casos en Jalisco.

Eva Elizabeth Camarena Pulido, coordinadora de especialidades médicas y especialista en ginecología y obstetricia del CUCS, consideró que el principal problema que genera los embarazos adolescentes es la desigualdad, aseguró que entre más pobreza y problemas socioculturales, derivan en el riesgo de que niñas y adolescentes terminen embarazadas y violentadas.

“El primero es la desigualdad, entre más pobreza, más presencia del fenómeno, por eso es un problema de salud pública y de inequidad: entre más pobreza y problemas socioculturales, es más probable que se dé porque tienen menos acceso a los servicios de información, a los métodos de planificación familiar, algunas veces ni siquiera van a la escuela, eso predispone a que las niñas tengan mayor riesgo de ser violentadas, estar embarazadas”, indicó.

“La prevención de la violencia; accesos a servicios de salud que no siempre son de fácil acceso y una educación sexual de calidad y que se dé en el momento adecuado”, dijo la académica de la UdeG.

Nahum Flores Chávez, funcionario de Salud Pública de la Secretaría de Salud Jalisco, respaldó esta situación, aunque desde su punto de vista, no se trata de descuidos de las jóvenes, sino de problemas en los que se ven involucradas, por ejemplo, familiares, escolares o personales.

“Se identificó que los adolescentes no solamente se embarazan porque no tenían el condón o no sabían, sino que hay una situación familiar, escolar, personal. No solamente se debe hablar de la prevención del embarazo, sino de todo lo que es la salud sexual reproductiva”, señaló.

Principales riesgos en niñas y adolescentes

Alta prevalencia de aborto en condiciones inseguras.

Complicaciones maternas y perinatales.

Infecciones de transmisión sexual.

Embarazos de alto riesgo para la salud.

Alta probabilidad de malformaciones en el feto.

Alto riesgo de un aborto espontáneo.

Bebés con bajo peso al nacer.

Muerte materno-infantil.

Matrimonio infantil forzado.

GUÍA

Recomendaciones para evitarlo

Educación sexual integral: Promover programas educativos que aborden la sexualidad de manera completa y responsable, incluyendo información sobre anticoncepción, prevención de enfermedades de transmisión sexual y relaciones saludables. Acceso a métodos anticonceptivos: Garantizar que los adolescentes tengan acceso gratuito y confidencial a métodos anticonceptivos, incluyendo preservativos, anticonceptivos orales y dispositivos intrauterinos, así como educación sobre su uso adecuado. Apoyo familiar y comunitario: Fomentar un ambiente de apertura y diálogo en el hogar y la comunidad, donde los adolescentes se sientan cómodos discutiendo temas relacionados con la sexualidad y puedan buscar orientación y apoyo cuando lo necesiten. Prevención de la violencia de género: Abordar las causas subyacentes de la violencia de género y trabajar para prevenirla, ya que la violencia puede aumentar el riesgo de embarazo no deseado en las adolescentes. Oportunidades educativas y laborales: Promover oportunidades educativas y laborales para las adolescentes, lo que puede ayudar a empoderarlas y a fomentar su independencia económica, reduciendo así la presión para iniciar relaciones sexuales tempranas o no deseadas. Atención integral de la salud: Garantizar el acceso de las adolescentes a servicios de salud integrales, que incluyan atención médica, asesoramiento en salud mental y emocional, y apoyo en la toma de decisiones relacionadas con la salud sexual y reproductiva.

Especialistas recomiendan mayor acceso a la salud sexual reproductiva. EL INFORMADOR/H. Figueroa

SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA

Bajan presupuesto, pese al aumento de delitos contra las mujeres

La mayoría de los delitos que son cometidos contra las mujeres tuvieron un alza en 2023 respecto al año previo, sin embargo, el Gobierno de Jalisco redujo el presupuesto etiquetado para la Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres (SISEMH) para el año 2024.

En el Presupuesto de Egresos del Estado para este año por el Congreso de Jalisco se detalla que a la SISEMH le fueron asignados 546 millones 891 mil pesos, 15% menos que lo etiquetado en el año 2023 que tuvo un total de 643 millones de pesos.

Esta reducción de recursos se da justo cuando se han registrado incrementos en algunos delitos contra el género femenino, por ejemplo, la violencia familiar que tuvo 16 mil 903 casos reportados ante la Fiscalía de Jalisco según los datos proporcionados por la plataforma del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, instancia que recibe la información de las fiscalías de todo el país.

En 2023, hubo 36 feminicidios en Jalisco mientras que en todo el 2022, fueron 38. También las violaciones y los casos de abuso, acoso y hostigamiento sexual aumentaron durante 2023.

La diputada local de Hagamos, Mara Robles, cuestionó la reducción del presupuesto a la SISEMH por el aumento de los delitos antes mencionados.

COMPARATIVO

Delitos contra las mujeres 2022 contra 2023 TIPO DE DELITO CIFRAS 2022 CIFRAS 2023 Feminicidio 38 36 Violencia familiar 13,747 16,903 Violación 526 607 Abuso sexual 3,296 5,001 Acoso sexual 321 355 Hostigamiento 93 125

Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El embarazo adolescente es considerado un problema de salud pública. EL INFORMADOR/Archivo

TELÓN DE FONDO

Médicos deben denunciar

La Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres (SISEMH) publicó el documento conocido como “la Ruta para la atención y protección integral de niñas y adolescentes madres y/o embarazadas menores de 15 años en Jalisco” el pasado 9 de enero, en el cual se establece que el personal médico que tenga conocimiento de un embarazo infantil, lo deberá denunciar.

El documento detalla que los servidores públicos que atiendan a una menor de 15 años de edad embarazada deben dar parte al Ministerio Público, incluso cuando la menor asegure que se tratara de una relación consensuada junto a su pareja o que no se haya denunciado la posible comisión de un delito.

“En el caso de tener contacto y/o atender a una niña y/o adolescente embarazada, cualquier servidora o servidor público tendrá la obligación de denunciar inmediatamente ante la instancia correspondiente (Ministerio Público/Fiscalía Estatal). La denuncia debe realizarse incluso cuando ellas no hayan denunciado la probable comisión de un delito o incluso en aquellos casos donde manifiesten que el embarazo fue producto de una relación consentida”, se lee en el documento publicado el pasado 9 de enero.

La SISEMH señaló que las niñas y adolescentes deberán recibir información sobre el uso de la pastilla de anticoncepción de emergencia con un límite de 120 horas posterior al evento y recibir la aplicación de profilaxis post exposición con el fin de prevenir el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y otras infecciones de transmisión sexual, esto con hasta 72 horas posterior a la exposición.

El documento también expone una ruta en caso de que la menor solicite un aborto, por lo que se le debe permitir conocer los métodos para un procedimiento seguro y aclarar las dudas al respecto. Se deberá informar sobre la edad gestacional, la seguridad y eficacia del procedimiento o método, el costo, la disponibilidad y la preferencia personal de la niña o adolescente.