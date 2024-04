El próximo 2 de junio se llevará a cabo la elección más grande que ha tenido México, ya que se renovarán más de 20 mil cargos en todos los niveles, incluyendo la Presidencia de la República. Y precisamente en este proceso electoral los jóvenes tendrán un papel importante, pues, a nivel nacional, el sector poblacional de entre 18 y 29 años de edad representa el grupo más numeroso, de acuerdo con la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (INE).

En total suman 26 millones los jóvenes con credencial para votar vigente en todo el país: 26.3% de toda la lista nominal. Sin embargo, de acuerdo con las autoridades electorales, se estima que participe menos del 40% de ellos.

Ante dicha situación, distintos líderes de Jalisco hacen un llamado a los jóvenes para que salgan a las urnas, de manera que su decisión haga la diferencia en los próximos comicios y se fortalezca la vida democrática del país.

Armando Castaño, presidente de la Comisión de Jóvenes Empresarios de la Coparmex Jalisco, dijo que “las juventudes deben de valorar mucho cuál es la situación actual de su entorno, si quieren seguir apostando por los proyectos actuales o investigar para ejercer un voto informado”.

Paulina Patlán, presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco, aseguró que los jóvenes, incluso los que acudirán a las urnas por primera vez, tienen que ejercer un voto informado; y los aspirantes “deben también tener esta empatía hacia las juventudes, porque es algo que nos ha dolido mucho en comicios anteriores”.

Raffí Fontes Hallal, alumno del cuarto semestre de la Licenciatura de Derecho de la Universidad Panamericana (UP) Campus Guadalajara, y uno de los líderes de esa institución, indicó que no salir a votar es permitir que los políticos sigan haciendo a un lado a los jóvenes, por lo cual, participar es hacerse presentes y también una oportunidad para exigir acciones que realmente mejoren sus condiciones de vida.

“Hoy es muy extraño que nosotros los jóvenes tengamos una figura representativa dentro de los foros o dentro de los espacios públicos, es por eso que nosotros tenemos que tomar la iniciativa”, aseveró el joven, quien votará por primera vez.

Zóe García, presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) de la Universidad de Guadalajara, hizo un llamado a los candidatos a dar la oportunidad a los jóvenes de ocupar puestos importantes en el Gobierno, no sólo utilizarlos durante el periodo de campañas.

“Nos estamos jugando nuestro futuro, y esta es la oportunidad de hacer que las y los candidatos intervengan en los temas que más nos afectan y nos interesan”, mencionó.

Dayana Bramasco, presidenta de la sociedad de alumnado de la Preparatoria número 1 de la UdeG, señaló que poder salir a votar representa los valores democráticos que existen en los jóvenes, y destacó que esta es la forma primordial en la cual su decisión puede influir en el rumbo de su entorno y del país.

“Para mí, salir a votar es muy importante y es una gran responsabilidad también para nosotros como jóvenes. Hay quienes deciden no votar por no tener interés, pero exigirles a las y los candidatos que hablen sobre sus propuestas, conocer quiénes son, qué cambios planean, es muy importante”, destacó.

“La participación de los jóvenes en este proceso electoral es fundamental para tener una democracia sana e indispensable para asegurar que el Gobierno verdaderamente esté representando nuestros intereses y nuestras preocupaciones. El voto de la juventud debe influir en la política y en las decisiones que afectan de manera inmediata nuestro entorno”, comentó Luisa Morales, vicepresidenta de empresarios jóvenes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Guadalajara.

También Kimberly Echeveste, coordinadora diocesana de Pastoral Juvenil del Arzobispado de Guadalajara, consideró que los jóvenes usualmente se han sentido lejanos en cuanto a la representatividad política y los procesos electorales; sin embargo, afirmó que las decisiones tomadas por los gobernantes los afectan directamente.

“De los homicidios dolosos que hay en México, más del 67% son de jóvenes menores de 30 años. La violencia, inseguridad, impunidad y corrupción, la carencia de los servicios de salud, atentados contra la vida y la familia, el crecimiento de la desigualdad, la falta de oportunidades, son algunos de los problemas que estamos viviendo y se necesita un cambio”, acentuó.

El proyecto de boleta electoral para elegir Presidente avalado por el INE incluye a siete partidos; la boleta para elegir gobernador se integra de nueve partidos. EL INFORMADOR

La inseguridad es lo que más afecta a los jóvenes

Para Brandon Díaz, de 26 años de edad y quien votará en su segunda elección federal este 2024, la seguridad es una de las problemáticas que más le preocupan como joven, pues esto le impide desarrollarse libremente y en paz.

Él ha sido víctima, en al menos tres ocasiones, de asaltos callejeros, principalmente por la mañana, lo cual le ha afectado psicológica y emocionalmente, pues ahora camina con miedo todos los días cuando se dirige a su trabajo. “A mí lo que más me gustaría es poder salir a caminar sin miedo”, dijo.

Laura Ortega tiene 20 años, y estas serán sus primeras elecciones estatales y municipales. Para ella la inseguridad también es la problemática que más le afecta pues, al igual que Brandon, no le permite desarrollarse con tranquilidad.

“No es sólo un tema de vivir acoso callejero todos los días. Una camina y ya le tiene miedo al ruido de las motos porque no sabes si te van a querer arrebatar algo, da miedo que camines por una calle y pase un coche lento porque no sabes si existe el riesgo de que te vayan siguiendo y te quieran subir”, mencionó.

Ambos testimonios coinciden con los resultados de la encuesta “Bienestar de jóvenes en GDL”, presentado en 2022 por la organización “Jalisco Cómo Vamos”, que reveló que al menos cuatro de cada 10 jóvenes entrevistados respondieron que para ellos vivir en la ciudad era poco o nada seguro. Únicamente 5.5% de los jóvenes entrevistados consideró sentirse “muy seguro” en la ciudad.

La mayoría refirió que se sentían un poco menos inseguros en sus colonias que en el ámbito de ciudad en general.

En este sentido, tanto Brandon como Laura coincidieron en que los candidatos, sea del ámbito municipal, estatal o federal, deben presentar estrategias enfocadas a devolver la paz a sus entornos, con propuestas reales y posibles, y que incluyan los mecanismos con los cuales pretenden lograrlo.

“Todos siempre aseguran que van a acabar con la inseguridad y la violencia, pero han pasado los años y yo no veo que nada mejore. Pienso que el partido que comience a dar verdaderos resultados será el que poco a poco vaya ganando la confianza de los jóvenes, porque el puro discurso no dice nada”, dijo Laura, estudiante de la carrera de psicología.

SUPERAN AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES

Tres de cada 10 electores en México tienen entre 18 y 29 años

Brandon Díaz tiene 26 años, está a punto de participar en sus terceras elecciones municipales y será la segunda ocasión en la cual votará por la persona que desea asuma la Presidencia de México.

“En mi primera elección no sabía ni qué onda, ni qué iba a hacer. Lo que me faltó fue más interés sobre esos temas, porque en ese entonces pues no me interesaba nada la política. Hoy ya soy un poco más consciente porque se trata del futuro del lugar donde vivo. A las candidaturas les diría que encuentren maneras adecuadas con las que puedan transmitir sus propuestas a personas que son más jóvenes y que a lo mejor no tienen tanto el interés sobre esos temas”, contó.

En México los jóvenes entre 18 y 29 años son el grupo poblacional más grande de toda la lista nominal, al sumar 26 millones 076 mil 357 personas con credencial vigente para votar al 27 de marzo de 2024, según datos del Instituto Nacional Electoral (INE).

El sector poblacional en este rango etario representa a tres de cada 10 votantes, o una de cada tres personas con credencial para votar.

La cifra es mucho mayor al sector poblacional de 65 años o más, que alguna vez fue de los sectores con mayor número de electores, y que suman apenas 13 millones 004 mil 582 votantes, es decir, la mitad de los jóvenes.

De las personas entre 18 y 29 años, alrededor del 15% (1.4 millones) votará por primera vez.

En el caso de Jalisco, de acuerdo con estadísticas del IEPC, de los 6.6 millones de individuos que pueden votar, 25% corresponden a las edades de entre los 18 y 29 años.

Las redes sociales ya son la vía principal de información para las sociedades. EL INFORMADOR/Archivo

SON EL GRUPO CON MÁS CONECTADOS A INTERNET

Susceptibles a la influencia de las redes sociales

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) publicada en junio de 2023, en México hay al menos 93.1 millones de usuarios de Internet, lo cual representa que cuatro de cada cinco personas de seis años o más tiene acceso a este servicio.

El estudio reveló también que el grupo de edad que concentró el mayor porcentaje de usuarios de internet fue el de 18 a 24 años, con una participación de 95.1%, seguido del grupo de 25 a 34 años, es decir, que sin duda el internet se encuentra claramente presente en el electorado joven, comparado con las estadísticas del INE.

Con base en estos datos se puede inferir también que las redes sociales jugarán un papel fundamental en la toma de decisiones de este electorado, que en su mayoría estará votando por primera vez.

Sandra Martínez, integrante del Observatorio Político-Electoral de la Universidad de Guadalajara, refirió que sin duda esto ha sido aprovechado por distintos candidatos, quienes han enfocado su campaña a la producción de videos para redes sociales, sin que esto signifique un aporte para el debate de ideas o la construcción de criterio, sino que únicamente buscan viralizar su nombre.

Lamentó también que pese a los altos consumos de Internet y uso de las redes sociales, más que llevar a cabo una discusión de ideas fundamentadas, se promueva a través de estas vías la polarización, lo cual tampoco beneficia a que las personas puedan formar su decisión para votar por la que les parezca la mejor opción respecto a los beneficios que podría llevar a su entorno.

La académica recomendó siempre tratar de verificar la información que consume en redes sociales a partir de la búsqueda en sitios oficiales, y no solo quedarse con lo que encuentran en sitios como Facebook o TikTok.

NUMERALIA

Elecciones 2024 en números

Jalisco elegirá mil 520 cargos:

1 gubernatura.

125 presidencias municipales.

125 sindicaturas de mayoría relativa.

1,231 regidurías.

38 diputaciones locales.

México votará por 20 mil 367 cargos, de los cuales:

1 será por la persona que asuma la Presidencia de México .

500 diputaciones federales .

128 senadurías.

19 mil 738 cargos en elecciones locales, que, a su vez, se desglosan en:

9 gubernaturas.

1,820 presidencias municipales.

1,098 diputaciones.

1,975 sindicaturas.

14 mil 123 regidurías.

431 cargos auxiliares, entre otros.

LA VOZ DEL EXPERTO

¿Por qué es importante votar?

Sandra Martínez, integrante del Observatorio Político-Electoral de la Universidad de Guadalajara.

Sandra Martínez, académica de la UdeG, explicó que es importante salir a votar porque es un derecho de todos los mexicanos el poder hacer efectiva la democracia que ha costado décadas fortalecer, seguido del hecho de que cada voto cuesta, puesto que los organismos electorales, si bien son organismos autónomos, operan a través de los impuestos de los mexicanos.

Explicó que si bien el voto nulo y el abstencionismo pueden ofrecer un dato sobre la inconformidad de las personas de ir a votar, al final del día no corresponde en sí mismo a tal fin, pues no es posible determinar al 100% cuántas de las personas simplemente no pudieron ir a votar por cuestiones externas, por ejemplo, una enfermedad o percance.

Refirió que un dato que sí puede hablar un poco más al respecto de la inconformidad puede ser invalidar la boleta o enmarcar en ella la persona que considera debería aparecer como candidata. “Estas manifestaciones evidentemente sí denotan un enojo y un hartazgo hacia el sistema de partidos”.

Explicó que, independientemente de si hay voto nulo o abstenciones, habrá una persona ganadora, pues hasta ahora no ha pasado que se invalide una elección porque el número de votos nulos sea más alto que la segunda persona más votada.

Además, dijo, pese a que exista un voto nulo, mientras haya una persona ganadora esto también le estará dando mayor representatividad en las cámaras, es decir, pese a que las personas no salgan a votar, mientras el partido gane tendrá más diputados y senadores plurinominales, por lo cual “no votar no representa una afectación o castigo para los partidos”.