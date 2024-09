El futbol mexicano más allá de la Primera División

Aunque usted no lo crea, existe vida y buen futbol más allá de la Primera División del futbol mexicano.

A pesar de que los mismos directivos del balompié nacional se han encargado en marcar una línea entre la máxima categoría y el resto de las divisiones, a cuatro años de que desapareció el descenso y ascenso, los equipos de diferentes Ligas siguen más vivos que nunca y trabajando por sus respectivos objetivos.

Equipos de abolengo, clubes carismáticos e instituciones que vivieron mejores años son las que respiran y habitan en un futbol mexicano que va mucho más allá de la Liga MX.

CATEGORÍAS Y DIVISIONES

La pirámide del futbol mexicano

A diferencia de lo que ocurre en otras partes del mundo en donde el futbol comprende Primera, Segunda, Tercera División y de esta manera continua sucesivamente, en México la pirámide está conformada por circuitos con diferentes nombres y separaciones.

La Liga MX es la máxima categoría y por todos es sabido que luego de esta Primera División la siguiente liga en importancia para nuestro país es la ahora llamada Liga de Expansión (antes Liga de Ascenso).

Después vienen los sótanos poco conocidos del balompié mexicano, pues luego de la Liga MX y de Expansión, la pirámide del futbol mexicano tiene como siguiente parada la Liga Premier, misma que se divide en dos: la Serie A y la Serie B, categorías que a su vez serían la Tercera y Cuarta División de México, respectivamente.

En esa división encontramos clubes de abolengo como Tecos, La Piedad, Irapuato o Jaguares, todos con pasado o incluso títulos en el máximo circuito. Asimismo aparecen los Caimanes de Colima, club contra el que regularmente juega Chivas en pretemporada o Fecha FIFA.

Aún más abajo está lo que podría tomarse como una Quinta División: la llamada TDP, la cual por sus siglas paradójicamente significa Tercera División Profesional. Ahí encontramos a equipos que también han sido campeones de la Primera División, tal es el caso del Oro, club histórico que ahora convive con instituciones como los Gorilas de Juanacatlán, Diablos de Ixtlán, Guerreros de Autlán, Charales de Chapala, Catedráticos o Acatlán.

FALTA DE PROYECCIÓN

El estigma que acompaña al talento

Ricardo Marín recibió críticas al llegar a Chivas tras su paso en Liga de Expansión. IMAGO7/J. Núñez

Aunque no cuenta con derecho al ascenso, la Liga de Expansión es un producto interesante por sí mismo, pues dentro del circuito actualmente milita una larga lista de equipos que han sido campeones nacionales o incluso campeones de la Concacaf.

Este es el caso de los Leones Negros y Atlante, quienes ahora también compiten contra los Monarcas Morelia en su regreso a la escena del balompié mexicano.

A pesar de esto, Arturo Benavidez hace énfasis en que mientras no haya ascenso, será difícil volver a registrar grandes entradas en los estadios.

“Hoy la Liga de Expansión no tiene el ascenso y por eso al circuito le cuesta mucho, aún con estos equipos tradicionales, tener arraigos, espacios, afición en los estadios, patrocinios y buenos horarios. Los equipos están, la afición está, porque no necesitas tener 30 mil aficionados para saber que hay gente que sigue al equipo, pero simplemente en este momento no quiere estar ahí”.

Sin embargo el no tener ascenso no es el único problema que tienen los circuitos que están por debajo de la Liga MX, pues el estigma con el que cargan los jugadores que militan en TDP, Liga Premier o Expansión puede ser uno de los mayores obstáculos para llegar a la máxima categoría.

“Hay mucho talento que por jugar en las categorías de abajo automáticamente es despreciado. Si vienen de Expansión se les considera jugadores de Expansión, si vienen de Segunda ahí se les encasilla”.

Un caso representativo por jugar en la Expansión es el de Ricardo Marín, quien fue cuestionado por llegar a Chivas desde la llamada “Liga de plata” a pesar de que había conseguido el título de goleo con el Celaya.

Más allá de este ejemplo, la muestra clara de que la ahora Liga de Expansión es un semillero de gran talento es que hace algunos años los Cimarrones de Sonora tuvieron en sus filas tanto a César Montes como a Johan Vásquez, la pareja de centrales de la Selección Nacional que ahora mismo milita en Europa.

LIGA TDP

La Liga más difícil de conquistar

La Liga TDP se compone de 200 equipos que juegan una campaña de 10 meses. ESPECIAL/Liga TDP

Aunque figuran como la Quinta División mexicana, la liga TDP es un verdadero reto para quien la afronta como directivo, jugador o estratega, pues exjugadores y especialistas la consideran como el campeonato más difícil de México o incluso del mundo.

Tal es el caso de Iván Emmanuel Silva, exarquero que disputó este circuito y ahora entrenador de porteros con pasado reciente en las Fuerzas Básicas de Mazatlán.

“La Liga TDP es la más difícil del mundo, me atrevería a decir, porque son más de 200 equipos. No creo que haya otra Liga con más de 50 equipos, y ésta además dura un año, 10 meses dura el torneo. Se divide en grupos y es un torneo larguísimo, simplemente en la Liguilla se juega desde la ronda de treintaidosavos, dieciseisavos, cuartos de final, semifinal y final”, explicó el ahora entrenador, quien también forma parte de las academias de Clubes Atlas en la actualidad.

Por otro lado, Arturo Benavidez, especialista en futbol y director de Semillero MX, explicó que otro factor que vuelve complicadísima esta liga es que al llegar a su instancia final, equipos del Occidente, Bajío o el Sur del país podrían verse con la necesidad de viajar a ciudades del norte del país para disputar una serie eliminatoria, sin contar con los recursos para viajar por aire.

“La Liga TDP es la más difícil para quedar campeón en este país, por mucho. En principio por la cantidad de equipos, más de 200 que se dividen en más de 15 grupos. La primera parte es regional, pero después se va abriendo el país, y a los equipos de Jalisco les puede tocar un cruce en Michoacán o Nayarit o les puede tocar Baja California, Chihuahua o Sonora, entonces se convierte en un tema brutal para el traslado”, comentó.

Durante la pasada fase final de la Liga TDP se dio un cruce entre Estudiantes COBACH, de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, en contra de los Faraones de Texcoco, del Estado de México, ciudades que están a 833 kilómetros de distancia aproximadamente.

Un apunte importante dentro de todo esto es que a pesar de que el descenso se abolió en toda la estructura del futbol mexicano, dentro de la Liga TDP y la Liga Premier Serie B el ascenso sigue existiendo.

LOS PROPÓSITOS

Identidad y causa social

La comunidad se involucra con los equipos de ciudades pequeñas. ESPECIAL/Club Muxes

Si no existe la posibilidad de escalar para llegar a la Liga de Expansión o a la Liga MX, la estructura del futbol mexicano con todas sus divisiones carece de sentido deportivo; sin embargo el aporte de los clubes de las categorías inferiores va mucho más allá de eso.

Para Arturo Benavidez, el hecho de que existan clubes representativos en la Liga Premier, la Expansión o la TDP implica que comunidades y ciudades completas puedan sentirse representadas e incluso surjan proyectos sociales si el club en cuestión logra tener un arraigo importante.

“La Liga de Expansión hoy en día y desde hace cuatro años es un Frankenstein, es difícil sacarle cosas positivas porque lo bueno que tenía se lo han ido arrebatando. Ha dejado de tener el sazón que regularmente tienen las categorías inferiores; sin embargo sí te aporta que ciudades, comunidades, municipios que no tienen la posibilidad de ser de Primera, puedan tener futbol profesional, creo que hoy en día para eso sirve la Expansión, se le da futbol a estados chicos, grandes, medianos, importantes del país que también merecen que la gente que vive ahí tenga algo para hacer el fin de semana”, señaló.

“Las Ligas que están incluso más abajo también pasan por lo mismo, porque hoy podemos poner ejemplos como Chiapas o Veracruz, que no están en la Expansión pero sí en la Liga Premier y que tienen esa posibilidad de tener identidad, sueños, ilusiones y demás, porque un equipo bien llevado involucra a la sociedad con escuelitas y mil cosas positivas, cosas que van más allá del espectáculo, es un tema social”, apuntó.

Un equipo que va más allá del futbol

El Club Deportivo Muxes de la Ciudad de México milita en la TDP con el claro objetivo de visibilizar la diversidad sexual. ESPECIAL/Club Muxes

Las luchas sociales y la inclusión también están presentes en las divisiones inferiores del futbol mexicano, pues el Club Deportivo Muxes de la Ciudad de México milita en la TDP con el claro objetivo de visibilizar la diversidad sexual a través del futbol.

El equipo apenas fue creado en el 2018, y su nombre le hace honor a la palabra “muxe”, tomada del zapoteca y que hace referencia a la “persona nacida bajo el sexo masculino, pero que asume roles femeninos”.

Fue hasta el 2020 cuando se afilió a la Federación Mexicana de Futbol (FMF), y desde ese entonces se ha hecho más visible al portar elementos como la bandera LGBT como estandarte y camisetas o escudo en donde luce el color rosa y la inclusión de flores como elemento principal.