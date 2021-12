El fisco va contra los informales; en Jalisco existen 1.7 millones

A través de los cambios fiscales que entrarán en vigor en 2022, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) busca disminuir la informalidad. En Jalisco, un millón 799 mil personas labora en ese sector (con corte a septiembre pasado), de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Javier Zepeda, quien es consejero empresarial, declaró que la falta de apoyos de los gobiernos está obligando a los empresarios a irse a la informalidad. “Probablemente no están desapareciendo, pero sí se están yendo a la informalidad”, comentó.

La Miscelánea Fiscal del próximo año considera cambios a la ley del ISR, IVA, IEPS y al Código Fiscal de la Federación.

NUEVAS MEDIDAS

Combatirán la informalidad

Los cambios fiscales del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que entrarán en vigor a partir de mañana, tienen entre sus principales objetivos combatir la informalidad. Actualmente en Jalisco hay un millón 799 mil personas que laboran a través de este sector; es decir, 47.04% del total de la población ocupada en la Entidad.

Lo anterior, de acuerdo con el histórico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el que se puede observar que aunque en algunos periodos el número de informales ha rebasado los 1.8 millones, desde abril de 2017, la tasa de informalidad en el Estado se ha ubicado por debajo del 50%.

El contador Héctor Manuel Ochoa Castell comenta que la vigilancia que realizará el SAT a los depósitos superiores a los 15 mil pesos, los cuales serán reportados al fisco de manera mensual por las instituciones bancarias, tiene también en la mira a los informales.

Como es el caso de las ‘nenis’, que son las mujeres que venden productos a través de redes sociales. “Van contra los que compran y venden en Facebook porque no es un e-commerce como Amazon o como Mercado Libre donde te piden estar dado de alta para poder estar ahí. Facebook no está regulado todavía, pero por ese lado les quieren llegar”.

Subraya que en algún momento, los informales depositarán dinero en sus cuentas bancarias porque manejan cantidades elevadas. “Y ahí comenzará la vigilancia de la autoridad”.

En octubre pasado, durante la reunión que sostuvo en el Senado de la República, la titular del SAT, Raquel Buenrostro, rechazó que la miscelánea fiscal del próximo año signifique que van aplicar un terrorismo fiscal. “No se les pide más, no se les pide menos, simplemente cumplir con la ley".

Aunque no es cierto que se cobrarán impuestos por depósitos en efectivo, aquellos superiores a 15 mil pesos serán reportados al fisco de manera mensual por los bancos. NOTIMEX/Archivo

CLAVES

Habrá mayor control

Enero. Los cambios fiscales que entrarán en vigor a partir de enero, más que estructurales, son para generar un mayor control por parte del SAT hacia los contribuyentes, destaca Javier Zepeda, consejero empresarial.

Factura. Uno de los cambios importantes es el uso del CFDI o factura electrónica. “El SAT podrá determinar qué comprobantes son estrictamente necesarios y deducibles para el contribuyente”.

Homologación. Ya se están homologando, dijo, la razón social tanto de quien emite la factura como de quien la recibe (proveedor-cliente). “Un cambio tan simple, pero que te aseguro que en los primeros 10 a 15 días de enero traerá bastantes problemas. Ahora el SAT dice que la razón social del cliente y el proveedor tiene que estar escrito tal cual con punto y coma, como está dado de alta el contribuyente”.

Cancelación. Insistió que los cambios fiscales en materia de factura electrónica son de control. Por ejemplo, el proceso de cancelación que comenzó a finales de este año.

Estrategia. “Al SAT ya le resulta interesante que el contribuyente no esté cancelando facturas. Hay contribuyentes que cancelamos facturas al final de mes, de año, para bajar nuestra carga fiscal. Es decir, si hago una cuenta de cuánto llevo facturado y esos importes me van a generar muchos impuestos a pagar, pues hay contribuyentes que entre sus estrategias burdas se ponen a cancelarlas para no tener tantas facturas emitidas, y esto les genere menos pago de impuestos”.

Afectación. Lo anterior, subrayó, le pega mucho al Servicio de Administración Tributaria (SAT). “Ahora el proceso de cancelación se convierte más estricto. Llegará el punto en que el SAT dirá que solamente vas a poder cancelar en el mes en el que estás emitiendo la factura”.

Se reduce el padrón de contribuyentes en Jalisco

Durante la última década, el padrón de contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) correspondiente a Jalisco había mostrado una tendencia al alza. Aunque en diciembre del año pasado registró un ligero descenso, lo recuperó de inmediato. Sin embargo, en marzo pasado el listado cayó en 75 mil 246 cuentas activas, según el último corte del organismo fiscalizador.

En febrero de este año, el padrón de contribuyentes en la Entidad se ubicó en cinco millones 730 mil 504 personas y para el siguiente mes bajó a cinco millones 655 mil 258.

Javier Zepeda, consejero empresarial, destacó que la crisis económica provocada por la pandemia ha golpeado a los empresarios por la baja de ingresos, el pago de rentas elevadas que mantuvieron pese a los cierres obligatorios, entre otras afectaciones que los han orillado a cerrar establecimientos.

“Recordemos también que este año hubo un aumento al salario mínimo. El próximo año viene un aumento más fuerte, de más del triple del año actual. El empresario está muy castigado”.

Agregó que los nuevos compromisos como la reforma del Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), está obligando a muchos a cerrar.

De acuerdo con el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, las personas físicas o morales que proporcionen servicios especializados o ejecuten obras especializadas deben contar con un registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Además, comentó que entre los cambios fiscales del próximo año está el nuevo Régimen Simplificado de Confianza (RSC), que viene a sustituir al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). “Con este nuevo régimen buscan generar un mayor número de contribuyentes cautivos que paguen impuestos. Si ahorita hablamos de 10 contribuyentes, ocho no pagan los impuestos que corresponden”.

Los otros dos que sí pagan, apuntó, lo hacen con las tasas del Impuesto sobre la Renta (ISR) actual que pueden llegar hasta un 35%. “Con el nuevo régimen pagará el uno, dos, 2.5%; entonces se cambiará la balanza porque más contribuyentes pagarán aunque sea un poco, pero en suma, al SAT le va a convenir porque tendrá mayor número de contribuyentes cautivos”.

El próximo año, dijo, se tendrán muchas obligaciones. “Los contribuyentes tienen que estar más al pendiente para no crear inconsistencias e incongruencias y, por qué no decirlo, de faltas, multas y sanciones por parte de la autoridad”.

En Jalisco hay más de 5.6 millones de cuentas activas de contribuyentes en el SAT. EL INFORMADOR/Archivo

TELÓN DE FONDO

Defienden reforma dirigida a los jóvenes

La reforma que obligará a los jóvenes para que a partir de los 18 años se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), fue defendida en octubre pasado por Raquel Buenrostro, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), durante una reunión que sostuvo en el Senado para revisar la Miscelánea Fiscal del próximo año.

La funcionaria federal aseguró que el objetivo es proteger a los jóvenes contra el robo de identidad, la defraudación fiscal y el uso de empresas fantasma.

“La idea de obligatorio es porque nosotros queremos hacer conscientes a la ciudadanía, y un joven es ciudadano a partir de los 18 años en nuestro país… es su obligación contribuir con su país, que es un deber y una obligación ética que todo mundo que reciba y perciba un ingreso tiene que abonar y tiene que aportar a su país, para eso está el Estado, tiene siglos y siglos y es en todos los países”.

Uno de los principales objetivos, dijo, es protegerlos de las empresas fantasma. “El 70% de las empresas fantasma no se da de alta en el SAT, se dan de alta con los fedatarios, por lo que "cuando buscamos quiénes son los representantes legales, son jóvenes de 18 años o gente mayor de 85 años; y luego estas empresas trabajan tres meses y mueven miles de millones de pesos y luego ya no vuelven operar”.

Informó que durante las auditorías han detectado a personas de 18 años con 700 empresas “con cientos de miles de millones de pesos y que no los encontrábamos en ningún lado”.

SABER MÁS

No cobrarán impuestos

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que es falso que busque cobrar impuestos por depósitos en efectivo realizados en instituciones bancarias.

“Es importante aclarar que todos aquellos depósitos que se realizan para gastos de padres a hijos o viceversa, pagos por venta de catálogo (cosméticos, utensilios de cocina y del hogar, aceites esenciales, entre otros), tandas o préstamos personales no se les vigilará, ni cobrará algún tipo de impuesto”, aclaró a través de un comunicado.

El organismo puntualizó que las instituciones financieras otorgarán información mensual de aquellos contribuyentes que estén bajo un proceso de alguna auditoría, fiscalización o revisión por parte del organismo.

Aclaró que las auditorías se realizan anualmente a un porcentaje muy pequeño del universo de contribuyentes, ya que de 70 millones, solo se revisa a 10 mil al año aproximadamente.

Se crea el nuevo Régimen Simplificado de Confianza para que la determinación y pago del impuesto sea accesible y sin la necesidad de apoyo de terceros. EL INFORMADOR/Archivo

GUÍA

Los cambios fiscales para 2022

En la investigación: “Principales Cambios en la Miscelánea Fiscal 2022: Control, claridad y simplificación” del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), se destaca que en el Paquete Económico 2022 se consideran los cambios a la ley del ISR, IVA, IEPS y al Código fiscal de la federación.

“Aunque no se crean nuevos impuestos ni aumentan las tasas estipuladas, con el objetivo de fortalecer la recaudación, mejorar la administración tributaria y combatir la evasión, elusión y corrupción, se proponen reformas para fortalecer a la autoridad tributaria”, se puntualiza en el documento.

Se destaca que las facultades propuestas en la miscelánea fiscal permitirán al SAT reinterpretar el concepto de las operaciones engañosas y prevenir la simulación. “Dentro de estas operaciones se encuentran las fusiones, adquisiciones, reestructuraciones, entre otras”.

“Dentro de estas operaciones se encuentran las fusiones, adquisiciones, reestructuraciones, entre otras”. Se adicionan reformas que inciden en personas físicas y morales que residen en el extranjero. Por ejemplo, se encuentra la obligación de presentar información sobre precios de transferencia a personas con fuente de riqueza ubicada en territorio nacional. Además, se fortalece el control por la adquisición de bienes en el extranjero, así como la enajenación de acciones.

Por ejemplo, se encuentra la obligación de presentar información sobre precios de transferencia a personas con fuente de riqueza ubicada en territorio nacional. Además, se fortalece el control por la adquisición de bienes en el extranjero, así como la enajenación de acciones. Respecto al uso y manejo de la información fiscal, se agrega, se propone un cambio en la declaración informativa del Sistema Financiero. “Esto sería un cambio a la periodicidad de los reportes de los depósitos en efectivo mayores a 15 mil pesos, pasando de ser anual a mensual. Por último, se propone incorporar a las personas físicas mayores de edad al Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Esto le permite al SAT contar con mejor información para su planeación, monitoreo y eventual comprobación”.

Respecto a las inversiones se proponen algunos cambios: Se plantea ampliar la definición de monto original de la inversión. Además, se deberá presentar aviso a las autoridades sobre los bienes que han dejado de ser útiles para generar ingresos con el fin de evitar deducciones indebidas. Por otro lado, se aclara la tipificación sobre el usufructo de bienes.

Por otro lado, se aclara la tipificación sobre el usufructo de bienes. Debido a los huecos legales y erogaciones de la base gravable, se añade, se proponen distintas aclaraciones dentro de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR). “Por ejemplo, se propone especificar que la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las empresas no tiene que restarse para obtener la utilidad fiscal”.

Entre los cambios y aclaraciones sobre la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA), se propone el gravamen a tasa 0.0% para los productos de gestión menstrual y alimentos para animales.

Además, se proponen aclaraciones dentro de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (LIEPS) para fortalecer la recaudación y combatir la corrupción. Una de las aclaraciones fue sobre la importación de combustibles, especificando que cuando se evada el impuesto se perderán los estímulos fiscales, además de la sanción administrativa o penal correspondiente.

En materia de simplificación se crea el nuevo RSC a efecto de que la determinación y pago del impuesto sea accesible y sin la necesidad de apoyo de terceros, beneficiando a los contribuyentes con menor capacidad administrativa. “En este nuevo régimen tributarán las personas morales y físicas con actividad empresarial que ingresen menos de 35 y 3.5 millones de pesos anuales, respectivamente”.

beneficiando a los contribuyentes con menor capacidad administrativa. “En este nuevo régimen tributarán las personas morales y físicas con actividad empresarial que ingresen menos de 35 y 3.5 millones de pesos anuales, respectivamente”. En el caso de las personas físicas con actividad empresarial, se eliminan algunos regímenes para su incorporación al nuevo Régimen Simplificado de Confianza (RSC), que tiene como objetivo simplificar el pago tributario y disminuir la informalidad. Se aplican tasas progresivas que van desde 1% hasta 2.5% de los ingresos totales.

Sigue #DebateInformador

¿Qué opina de los cambios fiscales para el 2022?

Participa en Twitter en el debate del día @informador