El dengue repunta en Jalisco; prevén año con alta incidencia

Los casos de dengue en Jalisco repuntaron en 2023 y se espera un panorama complicado en 2024.

Al cierre del año pasado, la Secretaría de Salud federal registró 941 contagios en la Entidad. Para dimensionar el aumento, en 2022 fueron apenas 68.

Roberto Carlos Rivera, director de Evidencia e Inteligencia en Salud de la Secretaría de Salud Jalisco, explicó que el alza de casos se debió a un nuevo serotipo: el 3.

“Estamos previendo tener un brote, no del tamaño de 2019, pero sí una situación complicada por la circulación de un serotipo que no había estado aquí”.

De acuerdo con el funcionario, hasta el corte del 20 de enero sumaban siete contagios confirmados en Jalisco pese a las bajas temperaturas por la temporada invernal.

La dependencia estatal llamó a la población a apoyar en la estrategia para prevenir el dengue y, sobre todo, eliminar los posibles criaderos de mosquitos, para lo cual se pide seguir los pasos de la estrategia Lava, Tapa, Voltea y Tira, de modo que se evite la acumulación de agua en diversos objetos, pues esto ayuda a que la hembra del mosco deposite sus huevecillos.

En agosto pasado, la Universidad de Guadalajara dio a conocer la llegada del serotipo 3 de dengue, que de acuerdo con Adolfo López Corona, médico adscrito a la Coordinación de Epidemiología del Hospital Civil, provoca cuadros más graves en los afectados.

Pese a las bajas temperaturas, alertan por presencia de dengue

La Secretaría de Salud del Gobierno federal ha registrado siete casos de dengue en Jalisco en lo que va del año, pese a que está vigente la temporada de invierno y que se han registrado temperaturas de hasta cinco grados o inferiores en algunas zonas del Estado y la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Roberto Carlos Rivera, director de Evidencia e Inteligencia en Salud de la Secretaría de Salud Jalisco, reconoció que es una etapa no contemplada para las autoridades y explicó que el mosquito transmisor del dengue, el Aedes aegypti, ya no sólo tiene la temporalidad de terminar su ciclo en invierno, sino que está presente pese a las bajas temperaturas.

“La idea es que el mosquito ya no tiene esta temporalidad de antes, de hace unos años y que acababa durante el invierno; que el frío lo acababa por no tener condiciones aptas para que viviera. El mosquito ha evolucionado y está presente en ZMG. Baja su densidad en invierno y no se va”, explicó Roberto Carlos.

“Los mayores casos se están dando fuera de la Zona Metropolitana de momento, en zonas que son un poco más calurosas como Puerto Vallarta o Cuautitlán (de García Barragán)”, dijo el funcionario de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ).

Es justamente el municipio de Cuautitlán de García Barragán el que más contagios de dengue acumula en Jalisco en lo que va de 2024, con un total de tres y Puerto Vallarta ha reportado otro; en el caso de la Zona Metropolitana de Guadalajara, hay tres: uno en Tlajomulco de Zúñiga y los dos restantes en Guadalajara.

Sin embargo, uno de estos casos registrados en la metrópoli corresponde a una persona que viajó a otro Estado, por lo que se habría contagiado mientras se encontraba de viaje, según comentó Roberto Carlos Rivera.

Jalisco ocupa la posición número 13 en cuanto a la incidencia de casos de la enfermedad.

Al momento, en el Estado no se han registrado muertes a causa del dengue, mientras que en el 2023 fueron dos los decesos reportados.

Se exhorta a la población a tirar el agua acumulada en contenedores de poco uso y a lavar tinacos y recipientes donde el agua se mantenga estancada. EL INFORMADOR/Archivo

¿Qué hacer y qué no hacer?

Debido a que se ha reportado en los últimos meses la circulación de tres serotipos del virus del dengue, se exhorta a la población a acudir al médico ante síntomas como: fiebre, dolor de cabeza, dolor articular o detrás de los ojos, vómito, náuseas, diarrea, a fin de tener un diagnóstico oportuno y evitar complicaciones que pongan en riesgo la vida.

En caso de presentar estos síntomas, se pide a la población a acudir a la unidad de salud más cercana y, lo más importante, no automedicarse.

Roberto Carlos Rivera, director de Evidencia e Inteligencia en Salud de la Secretaría de Salud Jalisco, explica los riesgos que hay en caso de hacerlo.

“Si nos automedicamos, estamos poniéndonos en una situación de mayor riesgo. ¿Por qué? Porque el dengue afecta al hígado de manera importante y el hígado es quien metaboliza la mayoría de los medicamentos, por no decir casi todos. Entonces, lo haríamos trabajar a marchas forzadas y podríamos tener una falla hepática que nos puede llevar a terapia intensiva y nos puede poner en riesgo de muerte”, detalló Rivera.

En caso de detectar datos de alarma como vómitos frecuentes (tres en una hora o cinco en 24 horas), dolor abdominal intenso, sangrado por cualquier vía o desorientación, es necesario mantenerse hidratado con electrolitos orales; se recomienda acudir de inmediato al hospital.

“Hay que ir a consulta, atención médica y seguir las indicaciones del médico”, finalizó.

Durante la temporada de invierno se han detectado casos de dengue serotipo 3. EL INFORMADOR/Archivo

En 2019 se rompió récord de contagios

Si bien se prevé que haya una temporada complicada en materia de casos de dengue, no se espera que la incidencia sea similar a la registrada en 2019, aclaró Roberto Carlos Rivera, director de Evidencia e Inteligencia en Salud de la Secretaría de Salud Jalisco.

El funcionario de la dependencia jalisciense atribuyó el alto número de casos en aquel año a la presencia de nuevos serotipos o variantes del dengue que circularon en todo el Estado y que fueron los predominantes.

“Tuvimos la misma característica que en estos momentos que es la entrada de un serotipo nuevo y dominante en nuestro Estado; en 2019 fue el serotipo 2 que permeó desde 2018, y ya en 2019 se dieron muchos casos”, detalló Rivera.

En aquel año, fueron 11 mil 727 casos de dengue registrados en la Entidad, cifra nunca antes vista; para 2020, la cifra se redujo en 50%; sin embargo, el número fue alto con un total de cinco mil 484 contagios.

Una de las tareas importantes para evitar que el dengue se reproduzca es lavar los tinacos de las casas con cepillo y jabón, así como mantenerlos correctamente cerrados. SUN/Archivo

TELÓN DE FONDO

Atribuyen aumento de casos de contagio en la Entidad a nuevo serotipo

El repunte de casos de dengue en Jalisco durante el año 2023 fue provocado por la llegada de un nuevo serotipo de la enfermedad, lo cual podría propiciar que haya alta incidencia de contagios durante 2024.

Roberto Carlos Rivera, director de Evidencia e Inteligencia en Salud de la Secretaría de Salud Jalisco, detalló que el mismo tipo de serotipo predominante de la enfermedad, que es el número 3, es el que está provocado que haya varios casos de dengue durante la temporada invernal y que no se había desarrollado con tal incidencia respecto a otros tipos de variantes.

“La entrada del serotipo 3 fue lo que nos ocasionó un repunte tanto en la Zona Metropolitana de Guadalajara como en el resto del Estado. Lo que tuvimos circulando al final del año fue el serotipo de dengue número 3 que nunca había circulado de manera autóctona en nuestro Estado”, explicó Rivera.

El funcionario de la dependencia estatal advirtió que una persona que ya tuvo dengue anteriormente, aunque no con el serotipo 3, podría ver agravar su estado de salud y desarrollar formas críticas de la enfermedad e incluso de contraer esta variante debido a la presencia cada vez más constante del mosquito en el Estado.

“Una situación complicada por la circulación de un serotipo que no había estado circulando aquí y nos puede dar muchos casos nuevos, pero también una persona que tuvo dengue por otro serotipo 3, tiene un mayor riesgo de desarrollar formas graves de dengue”, detalló Roberto Carlos.

El Gobierno de Jalisco pidió tener especial cuidado con el serotipo 3 del dengue al considerarlo como más agresivo que los serotipos más comunes. Entre los síntomas que las personas afectadas pueden tener son hemorragias, además de indicar que puede ser letal; señalan que es curable si es atendido a tiempo.

Por ello, desde el Gobierno Estatal se pide a la población apoyar y seguir las medidas sugeridas para evitar la propagación del mosquito transmisor del dengue.

Se pide a la población dejar entrar a sus hogares a las brigadas de fumigación. EL INFORMADOR/Archivo

RECOMENDACIONES

Medidas preventivas para reducir el riesgo de contraer la enfermedad

La Secretaría de Salud Jalisco emitió recomendaciones a la población para reducir los contagios de dengue y evitar afectaciones por esta enfermedad, entre ellas, están las siguientes:

Asegurarse de no tener criaderos de mosquitos e identificarlos para eliminarlos.

Revisar todas las áreas de la casa, por lo menos una vez a la semana con el fin de identificar recipientes que pueden almacenar agua como: patios, jardines y azoteas.

Lavar y tallar con un cepillo aquellos recipientes que puedan contener agua como: pilas y piletas. Tapar aljibes, tinacos y tambos. Voltear: cubetas, botellas, cazuelas, juguetes y tirar todo lo que no sirva y pueda almacenar agua, como latas, llantas y botes.

Procurar lavar los bebederos de mascotas y floreros con plantas acuáticas cada tercer día.

Mantener limpias todas las áreas verdes, así como podar árboles y deshierbar espacios para evitar tener refugios de mosquitos.

Instalar mosquiteros en puertas y ventanas, para evitar el ingreso de mosquitos al interior del domicilio.

Para protección personal, utilizar repelente, ropa de colores claros que cubran la mayor parte del cuerpo como pantalón, blusa o camisa de manga larga.

Compartir esta información con vecinos y amigos.

En caso de que acudan las brigadas contra el dengue al domicilio, estas deben estar debidamente identificadas (gafete y chaleco color caqui con logos institucionales); permitir la entrada y seguir sus recomendaciones.

De escuchar o ver pasar por la calle las camionetas o máquinas fumigadoras contra los mosquitos, abrir puertas y ventanas.

Para más informes sobre acciones de combate al dengue, la SSJ pone a disposición las siguientes plataformas para comunicarse:

El micrositio https://aguasconeldengue.jalisco.gob.mx/

Línea Salud Jalisco a través de una llamada telefónica al 33 3823 3220 los siete días de la semana, así como la aplicación “Sin dengue”, disponible para sistemas operativos iOS y Android.

PARA SABER

Piden reportar casos de infección

En los siguientes números telefónicos se puede reportar casos de dengue, esto para dar parte a la autoridad y determinar si hay más contagios de la enfermedad en la zona.