El Tri, a pegarle a Alemania

No se achican. El colombiano Juan Carlos Osorio, técnico de la Selección de futbol de México, afirmó que su equipo tiene la capacidad para jugar en igualdad de circunstancias ante Alemania, por lo que enfrentarán el duelo de hoy por el “amor a ganar” y sin “temor a perder”.

El Tricolor comienza su nueva aventura mundialista contra el vigente campeón, Alemania, que siempre ha superado a México en estos certámenes.

Además, el cuadro azteca llega con bajas importantes (Néstor Araujo y Diego Reyes), así como un estilo de juego severamente criticado, por la falta de un cuadro base a consecuencia de las famosas rotaciones del colombiano Osorio; y por si algo faltara, cargando el lastre de la polémica fiesta que tuvieron los jugadores hace 10 días.

Pese a todo ello, Juan Carlos Osorio apela al beneficio de la duda. “La frase de la semana ha sido que hay que jugar por el amor a ganar y no por el temor a perder, creemos plenamente en la calidad técnica de este grupo, en las condiciones de cada uno y de todos. Tenemos el potencial para jugar de igual a igual ante Alemania”, dijo en declaraciones que da a conocer la Federación Mexicana de Futbol (FMF) a través de un comunicado.

Indicó que él sin duda “le apostaría a que México puede competir y ganarle a Alemania, eso es lo que nos tiene que ocupar, que nuestros jugadores, y sobre todo los que reciben la oportunidad de jugar por primera vez un Mundial, entiendan que es un partido de futbol y creo que tenemos grandes oportunidades”.

Bromistas y relajados, así se vio a los jugadores del Tricolor en la práctica de ayer, previa al juego de hoy contra Alemania. MEXSPORT/J. Martínez

Ayer, el Tricolor se entrenó en el Estadio Luzhniki, donde Osorio definió el cuadro que se medirá a los alemanes. Entre los jugadores se notó optimismo, lo que dio pie a bromas durante las rondas luego de la práctica estratégica.

“Creo completamente en nuestros jugadores y con los centrocampistas que tenemos, les podemos disputar la posesión, hay que respetar al rival sin lugar a dudas, algo muy marcado en ellos es su eficacia en el último tercio, con volantes llegadores, todos con muy buen remate de media distancia”, estableció Juan Carlos Osorio.

Aceptó que este es el duelo más importante en su carrera, así como de muchos de los elementos que integran el representativo de la Concacaf, que forma el Grupo F, donde además están Suecia y Corea del Sur.

“Es una gran oportunidad para el futbol mexicano de competir y jugar contra el campeón del mundo, un equipo consolidado y uno de los favoritos a ganar el Mundial”, explicó el seleccionador mexicano, quien considera que el partido de hoy no va a ser igual al que ambos equipos disputaron el año pasado en el marco de la Copa de las Confederaciones, cuando Alemania goleó al Tri (4-1) en Semifinales.

El duelo está programado a las 10:00 horas del Centro de México.

La Ilusión es triunfar: Guillermo Ochoa

Guilleromo Ochoa, portero mexicano. MEXSPORT/J. Martínez

Pese a que reconoció que la Selección de Alemania parte como favorita para salir con el triunfo hoy sobre México, el portero Guillermo Ochoa señaló que la ilusión del Tri es vencer, y dejó en claro que existe el total convencimiento por lograrlo.

“Alemania es la favorita, pero al final eso no cambia nada para nosotros, llevamos mucho tiempo trabajando y preparándonos para este partido y nos sentimos listos y convencidos de lo que vamos a hacer mañana (hoy)”, dijo.

Destacó que “sin duda tenemos la ilusión de ganar mañana (hoy), veo en los ojos de cada jugador las ganas de salir a buscar los tres puntos, creo que es la única manera que sabemos, jugar al futbol, con nuestro estilo y estrategia”.

Manifestó que nadie puede poner en duda la capacidad con la que cuenta el actual campeón del mundo, lo que obliga a su equipo a hacer su trabajo al máximo nivel.

“No somos los que vamos a descubrir la calidad que tienen en cada una de sus líneas y, sobre todo, la gente de adelante, son jugadores que se manejan con cabeza fría, con mucha calidad técnica y principalmente con contundencia”.

Cabe recordar que en la pasada Copa Confederaciones, Ochoa recibió los cuatro goles germanos.

Ganarán, si México les deja hacer juego

Julian Draxler, delantero alemán. MEXSPORT/J. Martínez

Si la Selección de México le permite a su similar de Alemania desarrollar su juego, el actual campeón del mundo tendrá altas probabilidades de salir con el triunfo, en el debut de ambos equipos en la Copa Mundial de Rusia 2018, dijo el volante Julian Draxler.

“México en general es fuerte, saben someter a mucha presión, son peligrosos, pero si nos dejan hacer nuestro juego, si nos dejan aprovechar nuestros puntos fuertes, ganamos mañana (hoy)”, dijo.

Manifestó que pese a que el último antecedente fue con saldo favorable para los teutones, espera un duelo diferente. “Una Copa Confederaciones es distinta a un Mundial. Al 4-1 no se le debe dar demasiada importancia, este es otro torneo”.

Posibles Alineaciones

Alemania: 1. Manuel Neuer, 3. Jonas Hector, 5. Mats Hummels, 17. Jérôme Boateng, 18. Joshua Kimmich; 7. Julian Draxler, 8. Toni Kroos, 6. Sami Khedira, 11. Marco Reus; 13. Thomas Muller, 9. Timo Werner.

Suplentes: 22. Ter Stegen, 10. Mesut Ozil, 19. Sebastian Rudy, 12. Kevin Trapp, 16. Antonio Rudiger, 14. Leon Goretzka.

DT: Joachim Low.

México: 13. Guillermo Ochoa; 3. Carlos Salcedo, 2. Hugo Ayala, 15. Héctor Moreno, 23. Jesús Gallardo; 17. Jesús Corona, 16. Héctor Herrera, 18. Andrés Guardado, 22. Hirving Lozano; 11. Carlos Vela, 14. Javier Hernández.

Suplentes: 1. Jesús Corona, 10. Giovani dos Santos, 7. Miguel Layún, 19. Oribe Peralta, 4. Rafael Márquez, 8. Marco Fabián.

DT: Juan Carlos

Árbitro: Alireza Faghani.

HOY EN TV

Alemania vs. México

10:00 horas / Televisa 2, Azteca 7, TDN

Rubén Omar romano (entrenador argentino)

¿Da confianza el camino del Tri rumbo a Rusia?

En cuanto a funcionamiento me parece que no, pero hay algo muy importante que tiene un gran valor, que es el compromiso que tienen los jugadores con su técnico y eso le da un plus importante en cuanto a que se van a matar, que tendrán un compromiso importante, pero hay que tener en mente que saldrán las cosas bien

¿Qué podemos esperar del equipo en el Mundial?

Lo que podemos esperar es una mejoría. Definitivamente, para competir en el Mundial tiene que existir mejoría, esperemos que ya la muestren con Alemania en Rusia y después esperar a que la muestre cada jugador, porque hay muchos que todavía no están en su nivel, y porque hay jugadores importantes lesionados.

¿Debe Osorio cambiar su metodología de trabajo?

No la va a cambiar nunca, creo que si no la ha cambiado en tantos años, no la va a cambiar ahora. Creo que es un tipo que más allá de que guste o no, es un tipo preparado, que se basa en lo que él cree y que le ha dado resultado en su carrera.

¿Falta alguien o sobra alguien en la lista final?

En todas las Selecciones del mundo siempre hay jugadores que la gente opina que faltó o sobró, en mi punto de vista claro que sí, me hubiese gustado que en este Mundial estuvieran (Rodolfo) Pizarro y el (José Juan) “Gallito” Vázquez, pero Osorio se casó con su idea que ha trabajado en mucho tiempo y esperemos que le resulte.

¿Quién podría ser la figura del equipo en Rusia 2018?

El peso del equipo tiene que recaer sobre jugadores importantes y tiene que ser (Héctor) Herrera y la gente de arriba, como el “Tecatito” (Corona), (Carlos) Vela y alguno de los centros delanteros, como “Chicharito” (Hernández) o Raúl (Jiménez), cualquiera que pueda jugar.

Sergio Lugo (entrenador mexicano)

¿Da confianza el camino del Tri rumbo a Rusia?

Yo creo que por la calidad de jugadores que tenemos, sí es una de las mejores Selecciones que hemos tenido, en cuanto a individualidades sí tenemos posibilidades y aparte es bonito enfrentar siempre a una Selección tan poderosa como Alemania para ver el nivel que tenemos realmente.

¿Qué podemos esperar del equipo en el Mundial?

Por todos los antecedentes hay un ambiente pesimista, pero obviamente yo tengo mucha fe en que ya en la competencia real, con un plantel bien definido, que México haga un papel digno, me parece que tiene que pasar la primera fase y ya después vemos.

¿Debe Osorio cambiar su metodología de trabajo?

No la va a cambiar, si no la ha cambiado en tres años, es imposible que la cambie en 10 días, así es que lo que yo creo es que debe haber sensatez para mandar a los mejores 11 que representen mejor a México en el Mundial.

¿Falta alguien o sobra alguien en la lista final?

Sí, creo que sí faltaron dos jugadores que hicieron una extraordinaria campaña, como fueron el “Gallito” Vázquez y (Rodolfo) Pizarro, por supuesto que sí, sobre todo el caso del “Gallito”, no tiene un contención fijo de oficio, porque poner a (Héctor) Herrera es un invento, porque le quitas sus mejores cualidades.

¿Quién podría ser la figura del equipo en Rusia 2018?

Yo creo que una agradable sorpresa para México, y que por ahí podría ir a un equipo mejor, podría ser Hirving Lozano, para mí es el mejor de la Selección, juega bien en Holanda y me parece que puede ser la revelación sin duda, no sólo del equipo, sino del Mundial entero.

Joel Sánchez (entrenador mexicano)

¿Da confianza el camino del Tri rumbo a Rusia?

En los últimos procesos mundialistas, Lapuente, Mejía Barón, La Volpe, Aguirre, normalmente han sido muy cuestionados y todos han hecho lo mismo y no se ha pasado del cuarto partido, y ahora las cosas se están haciendo diferente, con otro sistema, otro trato y ahora espero algo diferente, si haciendo lo mismo no avanzamos, ahora esperaría algo distinto.

¿Qué podemos esperar del equipo en el Mundial?

Hay una muy buena generación de jugadores, hay jugadores que llegan con uno, dos o tres Mundiales a cuestas y da para ilusionarnos, pero la gente cuestiona tantas cosas sin fundamentos, porque es lo que escucha y no se hace un buen análisis.

¿Debe Osorio cambiar su metodología de trabajo?

Manuel Lapuente dirigió 47 partidos en Selección, nunca repitió alineaciones, o sea, lo de Osorio es normal, sé que tiene una metodología diferente y hace cosas diferentes, entonces Lapuente no repitió una sola, nadie dice que puso a Rodrigo Lara de central, Claudio (Suárez) como contención o Ramón Ramírez de lateral izquierdo, cuando era volante ofensivo.

¿Falta alguien o sobra alguien en la lista final?

A la Selección nunca le va a faltar o le va a sobrar nadie, es la verdad, ahorita es emitir juicios de por qué van uno y otros, yo creo que lo más cómodo es opinar y decir que al final colguemos al técnico, pero nunca antes, hay que apoyar a la Selección, no meter dudas y no me extraña.

¿Quién podría ser la figura del equipo en Rusia 2018?

De México, dependemos del grupo mismo, tampoco tenemos a Messi o a Neymar, no hay un jugador que sobresalga, se basa mucho la fortaleza de la Selección en el juego de conjunto. Sí tenemos jugadores bien dotados como “Chucky” (Lozano) o (Javier) Aquino, pero de ahí en más, creo que muy poco puede hacer diferencia un solo jugador.

Efraín Flores (entrenador mexicano)

¿Da confianza el camino del Tri rumbo a Rusia?

En lo que se refiere a calidad y cantidad de jugadores de una manera muy capaz sí, de que yo me acuerde no se había reunido una Selección Nacional con tanta calidad de jugadores, yo veo muy promisorio lo que pueda hacer el equipo por esa razón.

¿Qué podemos esperar del equipo en el Mundial?

Cuando digo que en calidad y cantidad de jugadores es una Selección muy buena, en la parte de saber quién va a jugar y cómo, es ahí en donde tengo dudas. Ojalá que Osorio pueda poner a los que estén en mejor nivel y en su posición, y así podría ver a una Selección que pueda avanzar a la siguiente ronda. Yo tengo confianza y espero que el cuerpo técnico haga su labor.

¿Debe Osorio cambiar su metodología de trabajo?

Yo creo que uno como entrenador debe cambiar en su momento sies necesario cambiar. Si él cree que esa metodología es la mejor, para qué cambiar, pero si ha visto que los resultados no han sido los óptimos, pues debería modificar. Todo entrenador debemos hacer eso para que los jugadores tengan el máximo rendimiento individual y grupal.

¿Falta alguien o sobra alguien en la lista final?

Siempre va a haber uno o dos que deberían haber estado, pero eso es a manera de aspecto individual del entrenador, ahí siempre es opinión del entrenador y de la forma en que juega, pero como lo hace él, es respetable la decisión que tomó para hacer esa lista.

¿Quién podría ser la figura del equipo en Rusia 2018?

Es algo difícil, no puedo pronosticar, porque será un Mundial en donde habrá jugadores que se quieren mostrar. Hay unos de los que se espera mucho de ellos y defraudan, creo que este Mundial sí va a ser el de los grandes talentos.