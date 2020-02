El Gobierno federal corta apoyo a la Fundación de Cáncer de Mama

Porque la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam) es una organización privada que recibía dinero público para su financiamiento, algo que no se considera lo más eficiente ni transparente, el Gobierno federal decidió no seguir entregándole recursos, confirmó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Sin embargo, continuará el apoyo a los casos en tratamiento.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, señaló que los nuevos casos que se presenten de mujeres con cáncer de mama serán atendidos en hospitales públicos gratuitos, como el Hospital Juárez de México, el Hospital General de México y el Instituto Nacional de Cancerología, los cuales tienen la capacidad de recibir a las nuevas pacientes.

“Fucam es una institución privada sin fines de lucro que recibía su financiamiento del Seguro Popular; es decir, de los impuestos que todos pagamos. Esta entidad podía dar servicios gratuitos porque los pagábamos todos. Esto se financiaba con dinero público y desde luego que tuvo aciertos en la calidad de la atención que merece el reconocimiento. Pero en un esquema administrativo que fue característico del Seguro Popular, en donde se hacía el gasto directamente de los recursos públicos para el financiamiento de una entidad privada, no se considera que sea lo más eficiente ni transparente. Por esta razón se ha tomado la decisión de no seguir contratando a ese proveedor. El nuevo sistema de salud no incluye la contratación de entidades privadas. No es nada específico contra esta institución. Queremos destacar que se acordó oportunamente entre el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que es el que actualmente maneja el financiamiento, y ésta institución privada… se dará continuidad al tratamiento de las mujeres en tratamiento en Fucam”.

Abundó que no se suspende ningún tratamiento. “Nos parece absolutamente legítima, respetable y atendible la preocupación de las mujeres que viven con cáncer o están en distintas fases de tratamiento”.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que como parte de su estrategia para mejorar los servicios de salud, terminarán con los abusos que se cometían en la prestación de servicios, mejor conocida como subrogación. “Vamos a terminar con los abusos que se cometían en la famosa prestación de servicios, la subrogación… subrogaban hasta las guarderías y entregaban contratos a los particulares para manejar la salud”.

En su conferencia de prensa mañanera, criticó que en un tema tan delicado como la salud, los pasados Gobiernos pusieron “todo” en favor del mercado “por la ambición al cochino dinero”.

Reconoció que se trata de un tema complejo, “no tanto porque se tengan que comprar muchas medicinas, son alrededor de dos mil, es complejo por los intereses del sector. Recuerden que el presidente (Barack) Obama no pudo o batalló por los intereses creados. Aquí había un monopolio, un negocio de millones de pesos, por eso hemos enfrentado resistencias, pero vamos resolviendo”.

Mujeres con cáncer de mama, pacientes con VIH y papás de niños con cáncer exigieron ayer al Gobierno federal atender sus demandas. NOTIMEX/O. Aviña

¿Qué es Fucam?

La Fundación de Cáncer de Mama es una asociación civil sin fines de lucro orientada a la atención de esta enfermedad, principalmente en los grupos socioeconómicos más desprotegidos y marginados de México, en convenio con el anterior Seguro Popular.

Fue la primera institución en México y América Latina que ofrecía a la mujer mexicana el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento especializado contra el cáncer de mama.

La organización afirma que atendía 7% de los casos de cáncer de mama detectados en el país, con una plantilla médica de 140 especialistas.

Protestan afuera de Palacio Nacional

Cerca de 100 integrantes de la Fundación de Cáncer de Mamá (Fucam) se manifestaron ayer afuera de Palacio Nacional para exigir al Presidente Andrés Manuel López Obrador que no retire los recursos para atención a mujeres con cáncer.

Explicaron que las mujeres con cáncer que ingresaron antes de 2020 a la fundación ya no cuentan con apoyos ni atención en el Insabi o la Secretaría de Salud.

“De verdad necesitamos este apoyo, señor Presidente, de verdad, pónganse en nuestro lugar. Usted tiene familia, tiene esposa, tiene sobrinas, entonces necesitamos en verdad que el Insabi ya tome cartas en el asunto porque hasta hoy no sabemos dónde está”, aseguró Francisca Romo, quien dijo ser sobreviviente de cáncer. “El problema es para las personas de nuevo ingreso que ya les quitaron el tratamiento, nosotras somos de 2019 y seguimos en tratamiento”, añadió Gabriela Ruiz.

Luego de que la Secretaría de Salud informó que Fucam contará con presupuesto para atender a las pacientes que iniciaron su tratamiento en 2019, pero las que fueron diagnosticadas en 2020 serán atendidas en el Instituto Nacional de Cancerología y los Hospitales Juárez y General de México, las mujeres piden que se mantenga el acuerdo entre Fucam y el Insabi.

“Sin recursos no hay salud”, “Apoyo a pacientes con cáncer de mama de reciente diagnóstico”, “Pedimos apoyo del Gobierno para atender a pacientes de 2020 en Fucam”, fueron las principales consignas que se observaron en las cartulinas color rosa que cargaron ayer las manifestantes. “Estas son las mañanitas que cantaban las chicas del Fucam... a ver si así despierta el Presidente y nos atiende”, remarcó Erika López.

REACCIONES

Piden emergencia sanitaria

Papás de niños con cáncer y trasplantados, mujeres con cáncer de mama y pacientes con VIH, acudieron a las oficinas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en México para solicitar a la comunidad internacional que se declare en el país una “emergencia sanitaria por falta de medicamentos especializados para tratar enfermedades crónicas”.

Con un oficio dirigido a Tedros Adhanom Ghebreyesus, secretario general de la OMS, y al representante del organismo internacional en México, Cristian Roberto Morales Fuhrimann, los manifestantes pidieron apoyo de las siete naciones consideradas potencias mundiales y al Vaticano para que no exista desabasto de fármacos en México. “Pedimos que se solicite la ayuda de la comunidad internacional para conseguir este tipo de medicamentos y que éstos puedan llegar a los hospitales y a los niños para que reciban sus tratamientos. Hay riesgo de recaída y muerte, tal como lo señala la literatura médica internacional”, leyó Israel Rivas, papá de un paciente.

Mujeres con cáncer de mama, pacientes con VIH y papás de niños con cáncer bloquearon simbólicamente la entrada principal del Palacio Nacional para exigir que el Presidente atienda sus demandas. EFE/S. Gutiérrez

Israel Rivas comentó que en México existe desabasto de medicamentos especializados desde hace casi dos años y, a la fecha, no han tenido una respuesta favorable por parte del Gobierno federal. “Ante su incapacidad para resolver esta crisis de salud provocada por no haber realizado en tiempo y forma los trámites para el encargo de la fabricación de dichos medicamentos, pedimos la ayuda internacional y que se declare la existencia de una emergencia sanitaria en México por la falta de medicamentos especializados para tratar enfermedades crónicas… que fluya más rápido la ayuda humanitaria internacional a nuestro país”.

Hasta la primera quincena de marzo completarán abasto

La Secretaría de Salud Federal, a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), informó que están en proceso de entrega 13 mil 738 piezas de medicamentos oncológicos destinados a personas sin seguridad social, de las cuales seis mil 869 llegarán a su destino este miércoles y las otras seis mil 869 antes de la primera quincena de marzo próximo.

Entre las piezas entregadas y las que están en proceso de distribución se encuentran claves como Carboplatino, Ciclofosfamida, Cisplantino, Daunorubicina, Fluorouracilo, Gemcitabina, Ifosfamida, Metotrexato, Vincristina, Epirubicina Metotrexato, Dacarbazina, Vinblastina y Etopósido.

La Secretaría refiere que, en lo que va del año, se han entregado 32 mil 730 piezas de los 13 principales medicamentos oncológicos solicitados por las Entidades federativas.

Con la remesa de los próximos seis mil 869, programada para hoy, se habrá completado un lote de 39 mil 599 medicamentos oncológicos en todo el país para atender los tratamientos de personas que no cuentan con seguro social.

El Insabi concentra la demanda de las Entidades y solicita las compras a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Para asegurar el abasto se han realizado adquisiciones consolidadas internacionales en Francia, Argentina, Estados Unidos, Alemania, Brasil y España. Y por la vía de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se han hecho pruebas de verificación para garantizar la calidad y efectividad de los medicamentos.

Del 2 al 6 de marzo se llevará a cabo un evento de contratación que tiene por objetivo emplear a más de tres mil 600 especialistas. EL INFORMADOR/Archivo

Invertirán en mejorar estancias para los médicos residentes

Con una inversión de 220 millones de pesos se mejorarán las áreas de descanso y académicas para los residentes en Jalisco, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Querétaro y Veracruz, informó el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto.

“No es digno ni justo que existan unos niveles tan altos de exigencias y que no estén equiparables a las condiciones dignas en su estancia, por eso queremos seguir avanzando, primero en estos Estados y después en más”.

En el marco de la Ceremonia de Médicos Residentes “Clausura del Ciclo Académico 2019-2020 e Inauguración 2020-2021”, señaló que el año pasado, el IMSS logró contratar al 83% de los egresados.

En ese sentido, anunció que del 2 al 6 de marzo se llevará a cabo un evento de contratación que tiene por objetivo emplear a más de tres mil 600 especialistas, con lo cual se llegará a un 86% de captación.

Por su parte, el director de Prestaciones Médicas del IMSS, Víctor Hugo Borja, dijo que el Seguro Social tiene el propósito de incrementar su plantilla de médicos especialistas, por lo que invitó a los residentes que egresaron “a contribuir al cambio del sistema de salud del país y brindar atención universal de calidad, eficiente y humana. Contamos con plazas y oportunidades de crecimiento profesional para que los egresados puedan continuar su carrera en la institución. Necesitamos médicos familiares y especialistas en urgencias médico-quirúrgicas para fortalecer los programas del IMSS, como son las unidades médicas de tiempo completo y el fortalecimiento de servicios de urgencias”.

Destaca que el Instituto Mexicano del Seguro Social también otorgará becas de 15 mil pesos y otras prestaciones a los médicos residentes con el objetivo de solucionar el déficit de profesionales de la salud, afirmó Zoé Robledo. Las prestaciones a las que tendrán acceso los residentes son seguridad social, fondo de ahorro, prima vacacional, ayuda para renta, libros, despensa y asistencia a los eventos extracurriculares que forman parte de su preparación. Además, “a partir de la residencia empiezan a generar antigüedad laboral y el aumento del salario es conforme al incremento que se haga en el Contrato Colectivo de Trabajo”.

Señaló que ingresarán a las residencias siete mil 36 nuevos médicos que van a trabajar en los hospitales. “El año pasado fueron cinco mil 429… es un incremento de cerca de 22%. Estamos apostando mucho a eso, a la preparación del personal en donde hay déficit”.

Sigue: #DebateInformador

¿Qué opina del abasto de medicinas en los hospitales públicos?

Participa en Twitter en el debate del día @informador