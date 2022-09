Con la aprobación del PRI, Morena y partidos aliados, en San Lázaro se da luz verde para que el Ejército esté en las calles hasta 2028

Con respaldo del PRI, Morena y aliados, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma para que las Fuerzas Armadas apoyen en tareas de seguridad pública hasta 2028.

La iniciativa fue avalada con 335 votos a favor por parte del tricolor, Morena, PT y Partido Verde. Hubo 152 sufragios en contra por parte del PAN, PRD y MC. También se registró una abstención.

Durante la discusión en lo particular se aceptó una reserva de Reginaldo Sandoval, del PT, para que los militares estén en las calles hasta marzo de 2028 y no hasta 2029.

Yolanda de la Torre, diputada del PRI, subió a tribuna a defender su propuesta de extender las labores hasta 2029, arropada por su bancada. Allí aseguró que no le están haciendo el “trabajo político” a Morena.

El pleno de San Lázaro también avaló otra reserva de Magdalena del Socorro Núñez, diputada del PT, para que el Sistema Nacional de Seguridad Pública sea el encargado de rendir un informe cada periodo ordinario sobre la capacitación de los cuerpos civiles de seguridad.

En ese sentido, se remarcó que la participación de las Fuerzas Armadas debía darse con un enfoque de respeto a los derechos humanos, así como a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.

El vicecoordinador del PAN, Jorge Triana, afirmó que se está militarizando la seguridad en el país con esta iniciativa.

“El Presidente más militarista de la historia moderna de este país se llama Andrés Manuel López Obrador. Nunca antes tuvimos tantos militares en la calles y nunca antes tuvimos tantos asesinatos violentos”, señaló.

Rubén Ortega Montes, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), consideró que lo ocurrido es riesgoso porque contrapone a la procuración de justicia, que se establecía de forma muy clara en el Artículo 21 de la Constitución mexicana.

“Y posteriormente llegó el desaparecer a la Policía Federal para poder incrustar a la Guardia Nacional en el contexto de presencia y actividades sin que estén preparados”.

Ricardo Monreal recordó que la iniciativa todavía debe ser aprobada por el Senado.

Buscan consolidación

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara, en lo general y en lo particular el dictamen que amplía, de cinco a nueve años, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, se especificó que la Guardia Nacional no se ha consolidado y “es claro que dichas facultades deben ampliarse”.

La Cámara de Diputados aprobó una reforma que extiende hasta el 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. SUN/D. Simón

TELÓN DE FONDO

Avalan pasar la Guardia al Ejército

El pleno del Senado aprobó en lo general la reforma presidencial que transfiere a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. Esto, en medio del rechazo de senadores de oposición. En una doble sesión, con dispensa de trámites y el rechazo de tres mociones suspensivas, se avaló la medida.

La oposición anunció que alista una acción de inconstitucionalidad ante la Corte contra el ordenamiento que fue turnado al Ejecutivo federal. Al inicio de la sesión, las bancadas del PAN, PRI y el grupo plural solicitaron parlamento abierto para analizar la reforma, pero Morena y aliados votaron en contra, al argumentar que el debate ya se había dado en comisiones. El senador Damián Zepeda, del PAN, expuso que “el Presidente López Obrador dijo fuera máscaras, quiero militarizar el país” y recordó que bajo el gobierno “supuestamente no militarista. Y pues estaría bien si funcionara, pero en lo que lleva ya tiene más muertos que todo el sexenio de Felipe Calderón”, indicó.

“Los pares del Presidente no serán ni Juárez, ni Cárdenas, sino Echeverría y Díaz Ordaz”, destacó en tribuna el coordinador de MC, Clemente Castañeda, quien expuso que el Ejecutivo pretende ocultar el fracaso de su estrategia de seguridad.

Proyectan 500 mil elementos para Fuerzas Armadas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con los cambios a la Constitución para mantener la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad se podrá contar con 500 mil elementos en todo el territorio para recuperar la paz.

“Porque no contar en vez de 115 mil elementos de la Guardia con casi 400 mil más del Ejército y Marina, estamos hablando de 500 mil elementos para tenerlos en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad”.

El Presidente López Obrador arremetió contra los legisladores del PAN que no apoyan el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública al señalar que su doctrina es la hipocresía.

“Son proyectos distintos con todo respeto, la doctrina del PAN de estos tiempos es la hipocresía, imagínense un legislador del PAN votando porque se retire el Ejército y la Marina de Guanajuato”.

El Jefe del Ejecutivo mostró la estadística de 18 homicidios dolosos cometidos en un solo día en Guanajuato que no fueron dados a conocer por los medios de comunicación porque sólo resaltan “lo que afecta” a su Gobierno.

“Hablamos de 24% de los homicidios del país de ayer (martes 13 de septiembre), y los legisladores del PAN no quieren que esté el Ejército y la Marina”.

El Presidente López Obrador dijo que es sano no estar de acuerdo, que haya pluralidad, que haya oposición, que haya crítica, “pero en cuestiones que tienen que ver con la vida de las personas tenemos que dejar a un lado la politiquería, intereses mezquinos y odios”.

El número de elementos de la Guardia Nacional ha sido un factor clave en el crecimiento de las Fuerzas Armadas del país. SUN/Archivo

Inconveniente, regresar soldados a cuarteles: Monreal

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, defendió la reforma que extenderá hasta 2028 a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública: “Creo que los legisladores no previmos que las condiciones y el momento difícil de inseguridad se incrementara y subiera. No creo que en un año y medio se vaya a resolver el problema de la inseguridad y no creo que sea conveniente aún el retorno de los soldados y de los marinos a sus cuarteles”.

Monreal Ávila consideró que si no se logra el aval y en marzo de 2023 los elementos regresan a los cuarteles, “se contaminaría el ambiente político sobre este tema, por eso es oportuna la discusión en este momento sobre la ampliación del plazo de que el Ejército y la Marina preste y auxilie labores de seguridad pública mientras que concluye la transición de una Guardia Nacional que sea la garante de la seguridad pública en el país”.

Reconoció que fue insuficiente el periodo de cinco años que se le otorgó a la Guardia Nacional para que madurara y no dependiera del Ejército ni de la Marina para poder ejercer facultades de seguridad pública.

El senador por Morena reiteró que con el Presidente Andrés Manuel López Obrador no hay ruptura por su voto en abstención a la reforma que trasladó el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

SENADO

Los votos que se requieren

Ante la aprobación en la Cámara de Diputados de la iniciativa de reforma para ampliar hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, el Senado de la República se declaró listo para recibir la minuta y procesarla la próxima semana.

Debido a que es una reforma constitucional se requiere la aprobación de las dos terceras partes de los senadores presentes en la sesión, es decir, si asistieran los 128 legisladores, se necesitan 86 votos a favor.

En esta ocasión hay la particularidad de que, a pesar de ser una iniciativa presentada por el PRI en San Lázaro, prácticamente la totalidad del grupo parlamentario de ese partido en el Senado adelantó que su voto será en contra.

En la presente Legislatura, Morena cuenta con 60 senadores, mientras que sus aliados del Partido Verde (PV) tienen seis, del Partido del Trabajo (PT) cinco y del Partido Encuentro Solidario (PES) cuatro, para un total de 75, es decir, les faltan 11 votos para asegurar la mayoría calificada.

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, ha comentado que habitualmente en las sesiones del pleno hay dos o tres ausencias en su bancada, por lo que considera que tendrá que convencer a 13 o 14 legisladores de las fracciones de oposición para alcanzar la cifra mágica que permita aprobar la reforma.

Diputada de Morena denuncia negociaciones

La diputada de Morena, Inés Parra, fue la única legisladora que votó en contra de la iniciativa para mantener al Ejército en las calles. La congresista sostuvo que el dictamen “es una propuesta envenenada que viene del PRI”, y denunció que su bancada negoció su aval a cambio de impunidad para Alejandro “Alito” Moreno.

“Mi voto es en contra porque no puedo estar con la militarización en México a cambio de impunidad. No a la militarización a cambio de impunidad que pretende Alito”, declaró en conferencia de prensa.

La diputada envió una pregunta hasta Palacio Nacional en la que cuestionó si se cambió de opinión en el tema de corrupción o hay moneda de cambio de impunidad por legislar a favor de la militarización. “Votaré en contra por el bien de México”.

México es el segundo país con más militares en América Latina

México se ubica como el segundo país de América Latina con mayor número de elementos en sus Fuerzas Armadas, solamente detrás de Brasil.

De acuerdo con el Gobierno federal, actualmente hay 456 mil 403 miembros de las Fuerzas Armadas, si se toman en cuenta los militares, marinos y los elementos de la Guardia Nacional. En Brasil, hay 367 mil elementos activos y 1.3 millones de elementos en reserva, de acuerdo con el Balance Militar del IISS 2022.

Por otro lado, los países de Latinoamérica que tienen un mando militar predominante son México, Colombia y Nicaragua, según un análisis realizado por un académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Entre estos tres, México lidera en número de militares en activo.

Rubén Ortega Montes, académico de la Universidad de Guadalajara, explicó que aunque Brasil está militarizado desde hace muchos años, ellos sí tienen una idea clara de lo militar y lo policial. “No han combinado la situación de que el Ejército esté al frente de la seguridad pública”.

Ortega Montes consideró que en el Continente tenemos más proclividad cultural a que el poder se concentre en una sola persona, “entonces es muy fácil seguir a los caudillos o mesías. Ojalá y que en México no vaya de la militarización a hacerse una dictadura. Y que Andrés Manuel entregue el poder en el 2024”. Por otro lado, recordó que aunque en países como Cuba, los militares también se dedican a actividades de construcción, en México el hecho de que el Ejército realice estas tareas contradice al Artículo 129 de la Constitución.

“Que indica que las Fuerzas Armadas tiene prohibida cualquier otra acción que no sea la guerra, se está violentando el artículo. Todas estas acciones que no son bélicas, están en contra de este artículo”.

Otra cuestión preocupante, remarcó, es que la mayoría de los elementos de la Guardia Nacional son los mismos militares de antes. “No sabemos qué fiscalía va a investigarlos, si el ministerio público militar, o la Fiscalía General de la República. En México realmente nos hemos perdido porque, en el caso de Colombia tiene su Policía nacional y aunque tenga mucho personal, se divide. Y en México las armas que se utilizan por parte de la Guardia Nacional son las mismas de la Sedena, ya no hay una frontera que divida a esa cuestión”.

