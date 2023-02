La piratería, la pandemia y hasta la inseguridad en algunos corredores han afectado al sector del calzado en Jalisco, pero están en marcha proyectos para fortalecer el mercado.

Luis Quirarte, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado en el Estado, lamenta que tras la pandemia 30% de las empresas desaparecieron. Hoy operan 850 negocios.

Una de las zonas tradicionales es el corredor de Esteban Alatorre, que luce en abandono e inseguridad, según los comerciantes y clientes. El alcalde tapatío, Pablo Lemus Navarro, reacciona y confirma que se trabaja en un proyecto de redensificación de dicho polígono, a través de la construcción de viviendas que atraigan de nuevo a las personas.

Victoria Cruz, quien es vocera de una parte de los locatarios, indica que proyectan consolidar un corredor comercial que cuente con más estacionamientos.

Un sondeo entre cibernautas de este medio revela que la población está optando por adquirir calzado por internet, por lo que los comerciantes deben actualizarse. Por ejemplo, el 21% compra en línea y 15% en el Centro tapatío, donde está el corredor de Esteban Alatorre.

Samuel Ruiz tiene 20 años fabricando tacón de aguja y suela gruesa de colores brillantes, pero el negocio es insostenible.

Lemus detalla que, para el cierre de este año, se tiene autorizada la construcción de un espacio de comercios y viviendas en un predio sobre la calzada Independencia, lo que ayudará para aumentar el movimiento en esta zona y revivir la vocación zapatera.

Además de este proyecto para atraer nuevos habitantes y comercios a la zona de la calzada Independencia y el parque Morelos, el Gobierno municipal le apuesta a la redensificación de los polígonos de La Normal, el Parque Agua Azul y el espacio que va desde los dos templos hasta Niños Héroes.

Pablo Lemus Navarro, alcalde tapatío, afirma que la baja en las ventas en el corredor de Esteban Alatorre es consecuencia de la pandemia y la competencia que representan los desarrollos comerciales con grandes plazas. EL INFORMADOR/A. Camacho

Proyectan corredor comercial y cultural en Esteban Alatorre

Aunque en un tiempo fue un lugar al que acudía gran parte de la población a buscar sus zapatos, ahora la calle Esteban Alatorre suele estar vacía y con poca clientela, refieren los dueños de los comercios, ubicados principalmente desde el cruce con López Portillo hasta la calzada Independencia.

La mayoría levanta sus cortinas a las 11 de la mañana y otros hasta el mediodía. Hay unos que, por los altos costos de las rentas, proyectan cerrar en poco tiempo.

Victoria Cruz, vocera de los 36 locatarios, explica que la idea que tienen para reactivar el interés de la población es que el lugar se convierta en un corredor comercial.

“Apoyo en imagen de la zona, es lo que estamos buscando. Colorido como los corredores de Tlaquepaque, convertirnos en un corredor comercial pero en cuestión cultural también, con cortinas con pintas artísticas”.

Añade que los clientes les han comentado que otra cuestión que provoca que acudan con menos frecuencia son los pocos lugares de estacionamiento, y la inseguridad.

“Cuando había dos carriles se quedaba uno para que se estacionaran los clientes y otro para tráfico, y por ejemplo aquí hay un estacionamiento pero que dieran más permisos. Y darle publicidad en la página del Gobierno, que sea también un punto turístico en Guadalajara”.

Menciona que de parte de las autoridades les han comentado que realizarán un video promocional que colocarán en las pantallas del corredor de 16 de septiembre, que es peatonal. Y aunque les quedaron de presentar un proyecto formal, todavía no hay fecha.

“En eso estamos, en diciembre se hicieron dos juntas, una con comandancia y otra con el superintendente y el DIF porque hay personas en situación de calle”.

La mujer, quien tiene 26 años en la zona, remarca que la zona zapatera ofrece muchos modelos para dama, caballero, niños y adultos. “Por ejemplo aquí hay calzado infantil, desde recién nacidos hasta ortopédicos. Las marcas de calzado infantil de prestigio que vienen de León, con marcas como Mickey, Kinder, aquí los encuentran. De dama es moda, lo más a la vanguardia, y también en piel, de tipo oficinista, que buscan de cabra, unas zapatillas cómodas y bajitas. Muchos modelos, de mayoreo, menudeo, medio mayoreo. Calzado de calidad, prestigio. No nada más es moda por un ratito”.

Destaca que otro servicio que ofrecen es realizar calzado a la medida. “Si quieres un modelo que traigas en mente se hacen. Sí puedes encontrar calzado chino, que están bonitos y se ven monos, pero no te duran. Nosotros queremos comprar un calzado que sirva y que no se eche a perder en la primera o segunda puesta”.

OTRA ÉPOCA

Afecta la inseguridad y la piratería

Lo que un día fue una de las zonas zapateras de mayor tradición en la ciudad, hoy luce abandonada.

Locales comerciales cerrados, en renta o venta, la calle vacía y solamente uno que otro local abierto para la poca clientela que pasa por la calle Esteban Alatorre.

De acuerdo con los comerciantes que aún quedan en la zona hay mucha inseguridad y vandalismo, lo que provocó que muchas tiendas se fueran a otras plazas.

Además, el incremento de calzado de importación, principalmente chino, en los tianguis y mercados de la ciudad, afectó las ventas de la zona.

El presidente de la Cámara de la Industria del Calzado de Jalisco, Luis Quirarte, señala: “Desde hace años han existido proyectos para reactivar las ventas y la llegada de clientes; sin embargo, no han funcionado”.

Indica que “las autoridades deben apostar para brindar una mayor seguridad. Desafortunadamente Esteban Alatorre está muerto, se ha tratado de revivir esa parte, pero no ha habido éxito”.

Además de Esteban Alatorre había otras zonas zapateras de la ciudad como Federación, pero ya casi no hay tiendas.

El año pasado el Ayuntamiento de Guadalajara, en conjunto con vecinos y locatarios de la zona zapatera de Esteban Alatorre, informó que creará una estrategia que beneficie a la reactivación de este sitio, afectado por la delincuencia y los productos irregulares de otras partes del mundo.

El alcalde tapatío, Pablo Lemus, señaló que se dialogará con los habitantes y comerciantes para escuchar sus peticiones. “En todo lo que ellos nos propongan nosotros les vamos a ayudar. Esta zona tiene que recuperar su esplendor.

“Ahora hay mucha fábrica y proveedores de la industria de textiles, suelas, pieles, tacones sigue siendo una zona zapatera, pero ya para comercializar el calzado o venta al público ya no es así”, añade Quirarte.

TESTIMONIO

Por aumento en la renta, fabricante se irá

Samuel Ruiz Vargas cuenta que lleva 20 años fabricando calzado, de los cuales, en cinco años ha trabajado en la calle de Esteban Alatorre. Su mercado son los tacones de tacón de aguja y suela gruesa, de colores brillantes. También hay unos que parecen botas.

Sin embargo, dice que está buscando moverse a otro sitio porque le subieron la renta de tres mil a ocho mil pesos mensuales, y no le va a alcanzar.

“Ahora que nos subieron la renta e impuestos, no tiene caso. Me han asaltado dos veces, se quedó muy solo. Espero que mis compañeros se organicen, que tengan un buen plan. Yo me voy en unos dos meses en lo que encuentro un local para mi taller. Pienso seguir fabricando”.

Comenta que su objetivo es explorar la venta en internet, ya que la gente ya no acude tanto a la zona. “En línea se está vendiendo bastante, mucha gente compra en línea, entonces esa es la idea, ser más prácticos. Le veo mucho futuro porque le gano lo justo, todo lo que me piden hago”.

Enrique Ponce, otro fabricante que lleva 30 años en la zona, coincide en que es importante que no suban tanto el costo de las rentas, ya que eso está orillando a que muchos negocios se vayan.

“Cómo está la situación en la zona ya no está uno para cubrir una renta tan elevada, tan cara. Estamos muy bajos en ventas. No es para subir la renta sino para bajar, para que se sigan manteniendo con vida los locales”.

Detalla que aunque el año pasado les fue mejor que con la pandemia, sí hace falta más apoyo a la zona y publicidad, porque mucha gente no ubica qué hay en Esteban Alatorre. “Si tienes 20 o 30 años la gente te conoce, pero si quieres empezar un nuevo negocio en calzado está difícil para darte a conocer o que la gente venga porque es raro que venga a este andador, es muy poca la gente, y sobrevivir de mayoreo sí está difícil, más por la competencia de las plazas”.

Otra cuestión, añade, es que antes había muchos motoladrones, y eso espantó a la clientela. “Venían, les robaban, les quitaban cadenas, celulares, se dejó caer la zona. Que iban a venir a pintar las cortinas, las fachadas, pero hasta ahorita no ha ocurrido”.

Galerías del Calzado busca ser una experiencia que ofrezca producto, pero también seguridad y amenidades para los acompañantes. EL INFORMADOR/A. Camacho

Galerías del Calzado apuesta por la experiencia de compra

Acompañado de su familia, una persona que acude a Galerías del Calzado puede encontrar hasta 70 marcas en un mismo sitio, participar en una actividad creativa y aprovechar para comprar una nieve o un café. Todo de forma segura y con la comodidad de poder estacionarse de forma gratuita si es que se acude en automóvil.

“Y voy a encontrar el mejor zapato que estoy buscando al mejor precio, y encima puede hasta comer algo por la zona, es como un paquete completo”, destaca Arturo Torres, vicepresidente de Galerías del Calzado, sobre la apuesta del espacio para ofrecer a sus consumidores.

Con el relanzamiento de la imagen de la marca, Torres explica que se reestructuraron los valores y prioridades del espacio. “Más allá de brindar productos, es brindar una experiencia de compra. Queremos impulsar el talento y ‘echando los ojos’ para, en la medida de lo posible, apoyar a aquellas PyME o aquellos comerciantes independientes que están buscando arrancar o remontar su negocio. Darles este espacio. Parte de la cultura de la nueva marca es casarse con la cultura tradicional mexicana, abrazar mucho el arte y la creatividad, que reconocemos que son las fuentes de la moda”.

Detalla que, por ejemplo, el año pasado ofrecieron un taller para sus seguidores en redes sociales, que acudieron a la galería a decorar sus tenis, con el apoyo de un artista. “Funcionó muy padre porque existió esta intervención de zapatos, tenis, en un modelo blanco, y el artista te iba diciendo y dando consejos de colores, cómo aplicar el esmalte, etcétera. Y la verdad es que terminaron unas piezas increíbles… nos impresionamos mucho de que en nuestros seguidores hubiera mucha gente con talento artístico”.

Otra actividad fue la promoción de Guadalajara como ciudad lectora, donde las personas encontraron buzones para tomar un libro y a cambio dejar otro. “Estamos buscando hacer colaboraciones con las principales galerías de Guadalajara, tanto públicas como privadas, para que pudieran tener sus escaparates y promocionar sus exposiciones dentro de Galería del Calzado. Que la gente que vaya se sienta cercana a las fuentes principales de la moda. Queremos seguir con activaciones y colaboraciones, talleres y eventos”.

SEGURIDAD

Opciones para todos

Arturo Torres resalta que para las personas que no buscan zapatos, pero que acompañan a buscarlos, hay opciones como nieves o cafeterías. “Vamos a abrir una marca que presta servicios para fabricación de plantillas ortopédicas para quienes lo necesiten. Tenemos también un banco para quien necesite hacer cualquier movimiento bancario, el beneficio de estacionarse en el sótano y el sentirte seguro, de que no te van a robar. Y hay diferentes módulos de islas en donde venden de todo; desde bolsas, maquillaje y hasta perfumes”.

CLAVES

Superan la pandemia

Resiliencia. Arturo Torres, vicepresidente de Galerías del Calzado, indica que los últimos años han sido de resiliencia, ya que durante la pandemia algunas marcas tuvieron que dejar el edificio. “El lado positivo es que en los últimos dos años hemos visto un repunte. Los comentarios de algunos operadores de marca, en general, es que se han estabilizado las ventas. Esto va en un conjunto de esfuerzo no nada más de galería, de parte de los inquilinos y los operadores.

Inteligente. Recuerda que desde 1987 son un centro especializado en la venta de calzado y principalmente, con calzado tapatío, del bajío y del resto del país. “Eso quiere decir que lleva en su bagaje una carga cultural nacionalista, pero también con marcas internacionales. Si alguien quisiera hacer una compra inteligente antes de buscar en internet y en buscar en otros lugares, sería muy astuto buscar acá”.

Variedad. Subraya que hay variedad para todas las edades y gustos. “Zapatos para la abuelita, tenis para los niños, botas vaqueras en todos los estratos socioeconómicos y de todos los gustos, colores”.

"LA CALIDAD NOS HA CARACTERIZADO": LUIS QUIRARTE

Busca sector zapatero recuperar camino perdido tras pandemia

Este año, la industria del calzado en Jalisco espera recuperar el camino perdido durante la crisis sanitaria y económica provocada por el COVID-19.

Luis Quirarte, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco (CICEJ), explicó que la pandemia provocó que 30 por ciento de las empresas desaparecieran y con ello hubo una disminución en la producción.

“En Jalisco, la industria del valzado, como muchas otras, sufrió un fuerte revés con la pandemia, al registrar un decrecimiento considerable”, dijo.

Antes de la pandemia en Jalisco operaban alrededor de mil 262 empresas de calzado de todos los tamaños, grandes, medianas y pequeñas. Actualmente sólo se encuentran activas 850. “Sin embargo, estas generan significativas contribuciones a nuestra entidad, ya que dan empleo directo a 22 mil 300 colaboradores e indirecto a cuatro mil 300 trabajadores, y realizan compras a más de 270 empresas proveedoras; además, nuestros productos se comercializan y distribuyen a través de más de 10 mil empresas, que a su vez generan casi 60 mil empleos, con lo cual se refuerza la cadena de valor de la industria y contribuye a la reactivación de otros sectores”.

Actualmente, en México se comercializan alrededor de 315 millones de pares de calzado al año, lo que se traduce en un valor de mercado de 85 mil millones de pesos, por lo que este sector es una industria clave en la dinámica de la economía nacional.

En México se fabrican 223 millones de pares de zapatos y de estos 30% son hechos en Jalisco, un Estado que se ha caracterizado por ser pionero en el oficio.

Anteriormente en Jalisco se fabricaban alrededor de 80 millones de pares anuales, actualmente suman 67 millones, los cuales la mayor parte se destina al mercado nacional y a Estados Unidos y otros países.

“La calidad que nos ha caracterizado se mantiene combinada con la tecnología y la innovación de nuestros procesos, por lo que seguimos siendo el principal destino de fabricación de importantes marcas, produciendo 67 millones de pares al año, de los cuales la mayor parte calzan a las mujeres mexicanas, un segmento muy exigente que Jalisco ha sabido mantener cautivo y satisfecho”. Quirarte estima que en 2023 este sector registrará un crecimiento cercano al 5 por ciento.

Lluvia Amezcua está en busca de un estilo mexicano en el diseño del calzado. EL INFORMADOR/A. Navarro

LLUVIA AMEZCUA, DISEÑADORA Y CONSULTORA

El diseño y calidad, los desafíos en Jalisco

La tapatía Lluvia Amezcua, diseñadora y consultora para la gestión de colecciones de calzado y accesorios, considera que el diseño y la calidad son los principales desafíos que tiene el sector zapatero en Jalisco y en México.

“Tú ves un zapato italiano y todo el mundo dice: el estilo italiano. En México no tenemos eso, nos hemos convertido en maquileros, en productores, más no en generadores de moda. A veces decimos que en Guadalajara nace la moda, pero no, ni en León o México”.

Explica que el mercado actual está dominado por China, que es el país que más maquila zapatos. “Pero China se dio cuenta que aparte de maquilar, puede diseñar y hay marcas con propuesta e identidad que están saliendo adelante y vendiendo a nivel internacional”.

Lluvia inició a trabajar en el taller de su padre, quien se especializaba en zapatos de dama de cuero, los cuales distribuían en la zona de Esteban Alatorre y en León. Pero, con la llegada de los catálogos de calzado, dice que los distribuidores pedían productos más baratos, por lo que les fue cada vez más difícil competir.

“Ese fue un golpe a mediados de los 90 y principios de los 2000. Súmale el Tratado de Libre Comercio donde entra todo lo de Oriente, que estoy convencida que no sólo se hace zapato económico, sino de calidad, pero quien se dedicó a traer zapato de Oriente trajo zapato muy económico. No nos daba la mano de obra ni los gastos fijos de las fábricas”.

La diseñadora indica que gracias a su experiencia adquirida como gerente de producto en las marcas Cloe y Michel Domit ha podido analizar las tendencias de la industria a nivel mundial, por lo que opina que la única forma en la que se puede competir es con diseño y calidad.

“El tema es que en la mayoría de la industria tenemos a los diseñadores copiando, y entonces hacemos copias mal hechas. Y ¿qué vas a vender? El resto de vida que le queda a ese producto. Pero si haces desarrollo propio, propuestas con identidad, creo que allí es donde hay una oportunidad muy fuerte para la industria del calzado mexicano: calidad y propuesta”.

CÁMARA DEL CALZADO

Quieren reactivar Modama en Intermoda

La Cámara de la Industria del Calzado de Jalisco prevé reactivar su exposición de Modama que dejaron de realizar por la pandemia, pero ahora dentro de la exposición de Intermoda.

Modama es la exposición de calzado y marroquinería del sector, pero dejó de realizarse durante los últimos dos años. “La Cámara está en negociaciones y pláticas para tener un pabellón de Modama que era la exposición en Intermoda con la participación de al menos de unos 30 a 40 expositores”, comentó Luis Quirarte.

En las últimas ediciones de esta exposición que se realizaba en mayo en Expo Guadalajara, llegaron a participar más de 150 expositores nacionales e internacionales. Se vendían alrededor de 500 mil a un millón de pares y llegaba a venderse al 50 por ciento de las ventas anuales del sector.

TELÓN DE FONDO

¿Qué pasó con Calzado Canadá?

Calzado Canadá fue una de las empresas más emblemáticas de Jalisco y de México. Fundada por Salvador López Chávez esta empresa se convirtió en la principal productora de calzado de México y América Latina.

Esta empresa tapatía se distinguió por el diseño y la calidad de sus zapatos, además de su forma de producir, la formación de gente, la mercadotecnia y la creación de marcas.

Fue fundada en 1940 en la calle de Pedro Loza 130 en el centro de Guadalajara, pero con el paso de los años mudó sus operaciones al Jardín Industrial Canadá que se ubicaba en la Avenida Dr. R. Michel.

La planta industrial abarcaba un área de 85 mil metros cuadrados y constituyó un hito arquitectónico. En estas instalaciones se llegaron a producir más de 80 mil pares diarios de calzado y llegaron a tener más de 14 mil trabajadores en la planta.

La empresa estaba totalmente integrada con fábrica de curtiduría, suelas, hormas, hebillas, herrajes, etiquetas, entre otras.

Era una empresa integrada que podía responder al mercado muy rápido.

Esta instalación fue un emblema de Guadalajara, fueron los años en que Calzado Canadá mantuvo un crecimiento ascendente que alcanzó una red de más de 200 tiendas propias y mil concesionadas de venta exclusiva.

En 1960 Calzado Canadá sale por primera vez de México y llega a Los Ángeles, California y posteriormente a Centroamérica. Además tenían una fábrica y tienda en Costa Rica.

El periodo de apertura a las importaciones de calzado asiático, la dificultad de adaptar una empresa tan grande a las circunstancias diferentes, además de la devaluación de 1994 provocaron la venta de la empresa.

En 1998 con más de 60 años de historia inició el cambio de propietario a Grupo Coppel y el proceso de venta culminó en 2002.

En el piso superior del Mercado Libertad se pueden encontrar “copias” de los tenis de diseñador, a bajo costo. EL INFORMADOR/A. Navarro

LA PIRATERÍA, CON TODO EN SAN JUAN DE DIOS

“Aquí encuentras los tenis de Bad Bunny o J Balvin”

“Aquí encuentras los tenis de Bad Bunny o J Balvin”, dice un vendedor de tenis en la planta alta del mercado Libertad, conocido como San Juan de Dios. Los distribuidores aprovechan el furor de las tendencias en música para llevar réplicas de los zapatos de moda a precios mucho más bajos que los originales. Por ejemplo, los tenis verdes de la marca Adidas, que promociona Bad Bunny, se cotizan en 25 mil 840 pesos en una página de internet, y tardan aproximadamente 15 días en llegar. De acuerdo con un consumidor, el modelo de Bad Bunny sale en edición limitada, por lo que la mayoría de la gente lo busca en reventa porque se acaba rápido y, como consecuencia, su precio es elevado. Pero en San Juan de Dios se puede comprar desde mil 500 pesos.

Otro “hit” en zapatos relacionado a otro artista del género reggaetón, son los tenis Air Jordan de la marca Nike, de J Balvin. En uno de los sitios de reventa, se describe que el producto tiene “puntera redonda, borde festoneado y motivo Jumpman característico. Estos estilos son suministrados por un ‘marketplace’ de tenis, el cual ofrece los artículos más codiciados y difíciles de encontrar de todo el mundo”. Debajo de la descripción viene el precio: 15 mil 932 pesos… En San Juan de Dios el modelo se puede comprar con mil 400 pesos.

Uno de los productos más caros encontrados fueron los zapatos de imitación del diseñador francés Christian Louboutin, que en varias tiendas en internet se ofrecen hasta en 20 mil pesos, pero las réplicas cuestan dos mil 500 pesos. Además de otro modelo del diseñador alemán Philipp Plein, cuyo precio en páginas de internet es de 101 mil 925 pesos, y en San Juan de Dios sale en tres mil 500 pesos. “Mira cuánto cuestan”, presumió uno de los vendedores, quien enseñó la página donde se venden en línea los modelos originales.

En tenis para dama, resaltaron productos de la marca Dior, cuyo precio oscilaba entre los dos mil 900 y tres mil 500 pesos. Uno de los vendedores explicó que los modelos originales tenían un costo superior a los 50 mil pesos. “Y en reventa venden en cinco mil pesos las réplicas, y son como estas. Aquí tenemos el mejor precio que los que tienen en internet y no son originales”.

DATOS

Algunas marcas pirata: