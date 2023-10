Hoy, alrededor de las 09:30 horas, comenzará un fenómeno poco visto en Jalisco: un eclipse solar anular que se podrá observar de forma parcial en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Se estima que los tapatíos miren un 60 por ciento.

Para evitar afectaciones a la salud al hacerlo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomendó usar gafas especiales para protección ocular de la radiación ultravioleta y tener exposición mínima por los posibles efectos nocivos para la retina.

Irene Ancona Durán, oftalmóloga del IMSS, indicó que es conveniente concluir la observación en caso de empezar a percibir una mancha central o distorsión de la visión central.

Sin embargo, en la ciudad habrá diversos lugares en los cuales ver el eclipse de forma segura. Por ejemplo, en las instalaciones del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, que se ubica en avenida Vallarta 2602, colonia Arcos Vallarta.

En el Planetario de Guadalajara habrá actividades especiales para contemplar el fenómeno con telescopios.

En el Zoológico Guadalajara contarán con una pantalla especial que lo proyectará y también instalarán aparatos especiales para los visitantes.

En total, el eclipse solar anular durará tres horas con seis minutos y 11 segundos, aunque en el punto máximo durará apenas unos minutos, cerca de las 11:00 horas.

Se podrá ver en un 60% en Guadalajara

La visibilidad del eclipse, en Guadalajara, será de aproximadamente 60%, mientras que en lugares como Yucatán será visible en su totalidad, informó la Universidad de Guadalajara (UdeG).

“Estos eventos ocurren cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra durante una alineación, proyectando una sombra sobre nuestro planeta”, detalló el físico Durruty Jesús de Alba Martínez, académico del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG.

“En el caso de Guadalajara será un eclipse parcial, donde el máximo será alrededor de las 11:00 horas con 47 segundos para la posición del Instituto de Astronomía y Meteorología, y el porcentaje de oscurecimiento será de 60 por ciento”, declaró el académico para la universidad.

De Alba Martínez explicó que el próximo eclipse total solar que se pueda observar desde México será el 8 de abril de 2024; en Guadalajara se apreciará como un eclipse parcial y se estima que inicie alrededor de las 12:09 horas, con un oscurecimiento de 90.6%; además, después de ese episodio, en el país no ocurrirá otro evento similar hasta el 30 de marzo de 2052.

Evitar lentes “pirata”

De acuerdo con la UNAM y la NASA, por ningún motivo se debe observar el eclipse directamente, en caso de querer hacerlo se recomienda utilizar lentes certificados o filtros para soldar del número 14; así como seguir las siguientes indicaciones:

No utilices gafas o vidrios oscuros para ver la imagen del Sol, ni papel aluminio.

No mires directamente el Sol, puede dañar la retina en poco tiempo.

Observa el eclipse con filtros para soldar del número 14.

Para apreciarlo, no uses lentes de Sol, binoculares, cámaras fotográficas o de video, vidrios ahumados, filtros polarizados, telescopios o películas de color expuestas.

Aún con instrumentos seguros, no lo mires más de 30 segundos.

La NASA, en particular, recomienda ayudar a los niños a usar adecuadamente los anteojos o visor para eclipse solar. También sugiere inspecciona el filtro solar antes de usarlo y si está rayado o dañado, no lo uses.

Aunado a lo anterior, para poder observar el eclipse anular de hoy, debes usar lentes especiales que estén certificados, ya que se ha incrementado la venta de gafas falsas que sólo pondrán en peligro tu vista. Los lentes que se deben utilizar para ver el eclipse deben cumplir con las especificaciones establecidas por la Organización Internacional de Estandarización (ISO, por su sigla en inglés). Expertos señalan que hay una gran diferencia entre los lentes de eclipse certificados con el estándar ISO 12312-2 y los lentes “pirata”.

Los que cumplen con el estándar ISO 12312-2 no dejan pasar más del 0.003% de la luz, o sea que hay una reducción de luz cerca de 10 mil veces mayor que en el caso de los lentes comunes.

Para evitar estafas, debes asegurarte que los lentes cuenten con la certificación ISO 12312-2 o ISO 12312 - 2: 2015.

Además, los lentes “pirata” tienen la mica traslúcida sino es que casi transparente. No sirven los lentes oscuros que usamos comúnmente para tapar la vista de la luz solar, tampoco sirven los lentes que dan en los cines, mucho menos aquellos que se usan para ver la pantalla en 3D.

Mapa proporcionado por la NASA, el cual muestra la ruta que seguirá el eclipse anular solar de hoy. AP/NASA

Mitos, recomendaciones y rituales en torno al “anillo de fuego”

Hoy, una alineación cósmica regalará un impresionante espectáculo: un eclipse solar anular que comenzará en el océano Pacífico; se hará visible en Oregón, Estados Unidos y cruzará México, ingresando por Campeche y avanzando a través de la selva hacia Calakmul. Luego, continuará su trayecto por Quintana Roo, Belice y se extinguirá en el Atlántico brasileño.

Durante el eclipse, la Luna bloqueará el Sol produciendo un anillo rojo brillante en el cielo, por lo que este fenómeno también es conocido como eclipse solar con “anillo de fuego”.

Este evento astronómico, que ha cautivado a la humanidad durante siglos, nos brinda la oportunidad de sumergirnos en las creencias y conocimientos de una de las civilizaciones más antiguas de la historia: los mayas. Dicho pueblo, que floreció en regiones de Guatemala y varios Estados de México, incluyendo Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco, no sólo fue de notables matemáticos, con la invención del concepto del cero, sino además consumó grandes astrónomos, mucho antes de que los telescopios y las calculadoras científicas vieran la luz.

Para los mayas, los eclipses solares y lunares eran sucesos que desencadenaban emociones que oscilaban entre el miedo y la aprehensión. Su incertidumbre sobre la integridad de los astros que daban vida y luz a la Tierra los llevaba a realizar rituales y ofrendas de sangre al Dios Sol, con el propósito de impulsar su recorrido. Sin embargo, este mismo fenómeno también se consideraba una amenaza, ya que creían que la Luna, al tapar al Sol, lo entregaba a una entidad llamada “Tecuani”, el “come gente”.

Hoy sabemos, gracias a la ciencia, que el eclipse ocurre cuando la Luna bloquea la luz solar desde la Tierra, creando la ilusión de un astro oscurecido.

El Dr. José Franco, del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que aunque la Luna es mucho más pequeña que el Sol, su proximidad a la Tierra permite que pueda taparlo por completo.

Agregado a estas creencias mayas, en algunas regiones de Quintana Roo existen tradiciones que sostienen que animales míticos salvajes, conocidos como “Xulab”, intentaban devorar tanto al astro del día como de la noche. Con el tiempo, la creencia en animales malignos se transformó en la idea de que el mismo diablo, o “kakaz-baal” en maya, intentaba devorar al Sol, de acuerdo con un artículo de la UNAM publicado este año.

A su vez, la cultura maya consideraba que el Sol y la Luna, tenían una relación que implicaba una atracción mutua. Esto se puede encontrar en el “Chilam Balam de Chumayel”, un antiguo texto maya que explica el origen de los eclipses.

Entonces, ¿cómo reaccionaban los mayas ante un eclipse? Debido a su temor a la posible muerte del dios solar, llevaban a cabo rituales que simbolizaban el momento de la desaparición temporal del Sol. Esto incluía la creación de pinturas para recrear simbólicamente la imagen del Sol que se desvanecía y ceremonias para ayudar al Sol a emerger de la oscuridad.

En la cosmovisión de los mayas tzotziles, los eclipses eran considerados enfermedades de los astros. Utilizaban dos términos: “cha’k’ak'’al” para el Sol y “cham’u” para la Luna, donde “cham” hacía referencia a la enfermedad o la muerte.

Dentro de este misticismo, también se empleaban amuletos, considerados protectores del cuerpo y la energía. Las creencias mayas sobre los eclipses revelan una fascinante conexión entre su visión del cosmos y sus rituales ancestrales.

SUN

El eclipse solar anular será visible en distintos Estados de México, entre ellos Jalisco. AFP/N. Seelam

Rituales durante el evento astronómico

Algunas personas suelen aprovechar la energía de los eclipses para realizar diferentes rituales con el objetivo de buscar mejores oportunidades y lograr abundancia.

Ramos de protección: Los ramos de protección son uno de los rituales de abundancia más conocidos. Para realizarlos se deben utilizar hierbas y flores como laurel, lavanda, canela, manzanilla, romero, ruda, margaritas, ramitas de naranja, rosas rojas, claveles blancos, hilo rojo y tijeras.

Se pueden crear diferentes combinaciones, dependiendo de cada necesidad; es importante renovar cada mes los ramos y colocarlos debajo de la almohada, mesas de centro, la cocina, el comedor, las puertas de entrada o las ventanas.

Escribir las cosas que se busca atraer: Un buen ritual es relajarse y hacer un buen ejercicio de reflexión. A través de la escritura la gente puede plasmar la vida que desea, todos sus planes y proyectos que pueden ser laborales o personales. Al finalizar, se debe doblar en cuatro partes la hoja y colocar sobre ella un vaso de agua limpia; dejar así el vaso por siete días.

Alejar las cosas que no quiere en su vida: Durante el eclipse, debe escribir todo lo que no se desea en una hoja de papel, luego es necesario quemarla y arrojar las cenizas por la ventana para que el viento se las lleve.

SUN

Ficción y realidad

El Museo de Ciencias de la UNAM dio a conocer algunos mitos y realidades en torno al eclipse solar.

¿Las mujeres embarazadas tienen que usar listón rojo alrededor del vientre?

No hay ninguna prueba científica que indique que los eclipses tienen que ver con el desarrollo de los bebés.

¿Los eclipses son un indicador del mal augurio y de terribles presagios?

Los eclipses son un fenómeno astronómico que no influye en la mala suerte ni malos pesares de las personas.

¿La Luna es más grande que el Sol y por eso la cubre?

La Luna es 400 veces más pequeña que el Sol, pero es capaz de bloquear completamente el disco solar a nuestra perspectiva.

¿Cuáles son los riesgos de ver el eclipse solar directamente?

Mirar un eclipse solar directamente sin protección puede ser extremadamente peligroso para tus ojos y puede causar daño permanente en la visión e incluso ceguera.

Cuando miras directamente al Sol, incluso por un corto período de tiempo, la luz intensa puede dañar la retina, la capa de células sensibles a la luz en la parte posterior del ojo, y puede causar una quemadura solar en la retina conocida como retinopatía solar.