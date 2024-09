Disfruta de París sin complicaciones

La capital francesa ha sido desde hace muchos años uno de los destinos más buscados por los viajeros, y con los recientes Juegos Olímpicos, el apetito por recorrerla creció todavía más entre los viajeros.

Sin embargo, en redes sociales abundan reseñas u opiniones negativas de turistas que no tuvieron una buena experiencia en París, lo que hace que más de un aventurero se lo piense dos veces antes de visitar esta ciudad.

Es por ello que en PASAPORTE te ofrecemos unos consejos prácticos para hacer de tu travesía por territorio parisino lo más cómoda, práctica y feliz posible.

Reserva todo con antelación

Podrá leerse como el consejo más obvio, pero a más de uno se le olvidará obtener su reserva con antelación. En casos como el Museo de Louvre o el Palacio de Versalles, es muy mala idea ir sin reserva con boleto de entrada (con todo y que una ventaja es que son virtuales).

Lo anterior no porque no vayas a encontrar en taquillas las entradas, sino por las largas filas que hay para adquirirlas. Recuerda: París no tiene temporada baja.

Torre Eiffel. Para muchos viajeros, subir en ella es básico, aunque se requiere comprar la entrada. ESPECIAL

Práctica lo esencial de francés

Al menos el saludo, pero comenzar cualquier interacción con un parisino en francés te brinda la posibilidad de que te ayuden o atiendan mejor. ¿A quién no le gusta que alguien que viene de otro país haga el intento por hablar en su idioma?

En los lugares turísticos masificados es probable que incluso encuentres gente que hable en español e incluso latinoamericanos que te ayudarán a sentirte en casa, así que no tengas miedo de lanzar tu mejor “¡Bonjour!”.

Baja Google Maps

París es una ciudad enorme y es muy fácil “perder el Norte” y terminar lejos de dónde querías llegar o de plano acabar del lado opuesto de donde deberías estar. Tener mapas en tu celular te ayudará a planear mejor tus rutas y eso nos lleva a los dos próximos puntos.

Basílica del Sacré Coeur. Un imperdible al que puedes llegar cómodamente en transporte público. EL INFORMADOR/F. González

Aprovecha el transporte público

Los taxis (tradicionales y de plataforma) en la ciudad son caros, así que la mejor opción es moverse en metro o autobús.

Puedes adquirir una tarjeta de transporte para moverte (muy recomendado) o comprar viajes sencillos. Eso sí, estudia las rutas por las que vas a andar con antelación y toma en cuenta que en el caso del metro, el costo del pasaje es por distancia (París se divide por zonas).

Organiza tu tiempo

Ir a Louvre, Disneyland París y Versalles en un mismo día es posible… si el día tuviera 72 horas. Y es que algunas atracciones populares de París no están propiamente en la ciudad, como lo son Versalles o Disneyland, que se tomarán -cuando muy menos-, la mitad de tu día.

Museos como Louvre, Orangerie o D’Orsay también requieren más de dos horas para disfrutarlos medianamente. Otra cosa, el aeropuerto Charles de Gaulle está fuera de la ciudad y el tráfico para llegar a él (si decides hacerlo en automóvil o taxi) suele ser infernal. Toma en cuenta eso, sobre todo para el regreso.

Arco del triunfo. Disfrutar del monumento proyectado por el emperador Napoleón es gratis, aunque acceder a su interior sí tiene un costo. ESPECIAL

¿Con ganas de recorrer el Sena?

Si vas por primera vez a París te preguntarás si vale la pena tomar un paseo en el Río Sena. Es una de las actividades más populares entre turistas, y aquí aplica también el consejo de que quienes lo vayan a hacer, reserven con antelación.

Pero, ¿amerita el tiempo y el gasto? La realidad es que sí, pues ofrece la oportunidad de disfrutar la ciudad desde diversos ángulos y recorrer múltiples distritos en un tiempo breve. Incluso es algo que vale la pena repetir si ya conoces la capital francesa, pues según el crucero que contrates, la experiencia puede ser diferente.

Si estás decidido a tomarlo, la mejor hora para hacerlo es por la noche, cuando las luces de la urbe iluminan varios de los edificios más bellos de la metrópoli, entre ellos la Torre Eiffel.

Toma en cuenta que ya a bordo de los barcos, se te asigna un lugar, que determinará también que tan fácil o complicado será tomar fotografías. También hay algunos que incluyen cena o bebidas.

TOMA NOTA

El viaje te espera

Una buena opción para volar directo entre Ciudad de México y París es a través de Aeroméxico, que ofrece tarifas cuyos precios pueden cambiar según la temporada o el día, así que vale la pena que seas paciente y previsor si estás buscando adquirir tu boleto.