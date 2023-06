Este domingo 18 de junio es el Día del Padre, una fecha para convivir en familia y apapachar al hombre que ha sido un guía en tu vida. Si estás pensando qué regalarle o cómo aprovechar mejor el tiempo con él en esta fecha, el cine y la literatura son una gran opción porque también a lo largo de los años han homenajeado a estas figuras masculinas con personajes entrañables, llenos de calidez y liderazgo. Además, las distintas representaciones de papás en el mundo del entretenimiento siempre son un retrato de la sociedad del momento. Seguramente recordarás a varios de ellos que a continuación enlistamos.

Steve Martin

Uno de los actores más queridos por la audiencia global es Steve Martin, quien en los años 80 y 90 hizo grandes comedias en el cine y que ahora tiene su segundo aire gracias al éxito de la serie “Only Murders in the Building” con Martin Short y Selena Gómez. Pues bien, este actor tuvo un gran éxito con la cinta “El padre de la novia” en 1991, llenando a la audiencia de ternura y diversión, este es uno de sus filmes más recordados porque representa a un padre amoroso que se siente un poco desplazado porque ve que su hija ya creció y quiere casarse.

Robin Williams

Otro de los grandes actores consagrados del cine hollywoodense es Robin Williams, quien durante su carrera hizo películas familiares, emotivas y divertidas. Fue una estrella muy recordada por el público infantil y derritió los corazones de la audiencia global cuando hizo la película “Mrs. Doubtfire” (Papá por siempre) en 1993 al lado de Sally Field. Aquí representa a un actor sin trabajo que se transforma en una nana para poder pasar tiempo con sus hijos, pues es su último recurso para tener esa cercanía con ellos. Sin duda esta ha sido una de sus películas más memorables.

Roberto Benigni

También Italia ha dado grandes historias al mundo del cine donde un padre lo da todo por su hijo, como sucede en “La vida es bella” de 1997, donde Roberto Benigni interpreta a “Guido”, un hombre que construye una tierna fantasía para proteger a su hijo en un campo de concentración nazi. Esta película al paso de los años se ha convertido en un clásico del cine internacional. Con este filme, ganó el Oscar como mejor actor y la cinta también obtuvo la estatuilla dorada como mejor filme extranjero. Tocará llorar mucho cuando la veas acompañado de tu papá.

“Jean Valjean”

En el clásico llamado “Los Miserables” de Víctor Hugo, una de las figuras más globales de la literatura, aparece “Jean Valjean”, quien es un hombre que busca su redención. Él representa una figura paterna para “Cosette”. Esta es una de las historias más vulnerables que todos leíamos alguna vez. Además la trama también ha sido llevada al cine y el teatro. En los sinsabores de la vida, una historia como esta genera empatía y calidez humana.

El actor Liam Neeson dio vida a “Jean Valjean” en la versión cinematográfica de 1998, una de las adaptaciones mejor logradas del libro.

Will Smith

Si bien Will Smith es un actor reconocido por sus películas de acción, también ha demostrado que se le da muy bien el drama, no por nada hasta ganó un Oscar en 2022 por la cinta “Rey Richard: Una familia ganadora”, pero sin duda uno de sus proyectos más queridos por la audiencia es la película “The Pursuit of Happyness” (En busca de la felicidad) en 2006, donde interpreta a un padre que lo ha perdido todo y hace hasta lo imposible porque su hijo tenga bienestar, es uno de los filmes más emotivos que ha hecho, su hijo Jaden Smith es su coprotagonista en esta cinta. Ambas cintas se pueden ver en plataformas de streaming.

Dustin Hoffman

Un clásico del cine norteamericano es “Kramer vs. Kramer”, en 1979, donde dos estrellas consagradas de Hollywood tienen un duelo actoral brutal, se trata de Dustin Hoffman y Meryl Streep. En esta trama Dustin interpreta a un padre de familia que es abandonado por su esposa, así que se tiene que hacer cargo el solo de su hijo, pero tiempo después regresa la mujer para reclamarle la custodia. Es un drama que mueve las fibras más internas de tu ser. Por este filme Dustin ganó el Oscar como mejor actor y Meryl también lo obtuvo como mejor actriz de reparto. La película está en plataformas y hay varias ediciones en DVD y Blueray.

“Atticus Finch”

Este importante personaje de la literatura pertenece a la novela “Matar un ruiseñor”, de la escritora estadounidense Harper Lee, publicada en 1960. En esta historia él es un viudo que atiende a sus hijos, a quienes cuida y procura a través de grandes lecciones morales. Los enseña a tener empatía y solidaridad, representa el arquetipo del padre modelo, que aunque como todos, tiene sus imperfecciones, siempre lo da todo por su familia. Este libro es un clásico que no debes perderte. En 1962 el texto fue llevado a la pantalla grande y el actor encargado para interpretar a Finch fue Gregory Peck.

“Señor Bennet”

“Orgullo y prejuicio”, historia publicada por primera vez en 1813 como una obra anónima, es la más famosa de las novelas de la autora británica Jane Austen. Aquí sobresale el personaje del “Señor Bennet”, un hombre inteligente y astuto, pero no precisamente es el ejemplo de padre entregado. Digamos que es un hombre un tanto despegado de su nicho familiar y es ahí donde relucen los atractivos del personaje, porque como sucede en la vida misma, no todos los padres son lo mejor que les ha pasado a sus hijos.

En 2005, el primer actor Donald Sutherland dio vida al “Señor Bennet” con una magistral actuación en la versión del director Joe Wright.

“José Arcadio Buendía”

Un clásico de la literatura latinoamericana es “Cien años de soledad” de Gabriel García Márquez. En esta historia el colombiano presenta a “José Arcadio Buendía”, el patriarca y fundador de “Macondo”, el pueblo ficticio donde se desarrolla parte de esta novela. Si bien el personaje es un hombre soñador y entregado al paso de los capítulos el lector entenderá su transformación y su vulnerabilidad. Una trama que atrapa desde el primer instante donde cuyos personajes están hechos de claroscuros.

En octubre de 2022 Netflix anunció una versión de la novela en pantalla, aún se sabe si será una película o serie. El actor Mauricio Cataño dará vida a “José Arcadio Buendía”.

“Homero Simpson”

Si bien no pertenece a la literatura, pero sí al cine y la televisión, sin duda el papá más querido e idolatrado de la cultura pop es “Homero Simpson”, un padre que a veces no comprende a sus hijos, pero que los quiere por encima de todo, lo pueden sacar de quicio, o él a ellos, pero al final del día todos se respaldan y se ayudan. Su humor soez y relajado le ha valido ser uno de los personajes más memorables en el mundo. ¿Quién no quisiera ser amigo de “Homero”?