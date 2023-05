Este lunes 15 de mayo se conmemora a las y los maestros que día a día se encargan de compartir su conocimiento en las aulas, presenciales y virtuales. Sin embargo, las cifras revelan que cada vez hay menos maestros, por lo menos, en nuestra Entidad.

De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Educación, en el último ciclo escolar fueron inscritos en Jalisco nuevos alumnos al Sistema Educativo Nacional en comparación con los registrados en el ciclo escolar anterior, sin embargo, el número de docentes ha decrecido significativamente en los últimos años.

Según la Secretaría de Educación, en el ciclo escolar actual (2022-2023) existen 127 mil 352 docentes que atienden a dos millones 283 mil 937 estudiantes en sus aulas.

Las cifras hablan de al menos 74 mil alumnos adicionales a los registrados en la matrícula del ciclo escolar 2021-2022, sin embargo, el número de docentes en Jalisco es dos mil 693 menor al reportado al mismo ciclo escolar.

La cifra de docentes es de dos mil 639 profesionales menos en las aulas en comparación con el ciclo anterior, pero siete mil 905 menos docentes que los registrados en el ciclo 2020-2021.

Lo anterior representa que el número de alumnos sea mayor en las aulas, pues mientras en el ciclo escolar el promedio general era de 16 alumnos por maestro, en el clico actual es de 18 por cada docente.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), deben considerarse grupos pequeños de estudiantes por cada grupo escolar, pues esto beneficia a que las y los maestros se puedan enfocarse mejor en las necesidades individuales de los estudiantes, además de que pueden optimizar el tiempo de clase.

Para Carla Gómez Bordes, docente de educación secundaria quien además participa en la planeación de programas educativos, lo anterior es fundamental debido a que, con el cambio del sistema educativo, el personal docente debe concentrarse cada vez en más asignaciones particulares respecto del alumnado.

Señaló, no sólo se trata de impartir clase, revisar asignaciones o tareas o identificar las asignaturas o temas que más se le complican a cada estudiante, sino que ahora además debe apoyar en la identificación de cuestiones socioemocionales, situaciones que se vuelven más complicadas con grupos más grandes.

Crece matrícula en Jalisco, pero maestros perciben que alumnos no asisten

Aunque los datos establecen que en Jalisco hay poco más de 70 mil alumnos de educación básica, hay maestros y maestras quienes han percibido que algunos de sus estudiantes no asisten.

"Unos no los mandan porque no tienen para su lonche, pero otros tantos es simplemente el desinterés, así que pueden llegar hasta quinto grado sin leer"

Mientras que la Secretaría de Educación reportó para el ciclo escolar 2021-2022 un total de dos millones 209 mil 567 alumnos y alumnas registrados en la matrícula oficial, sin embargo, la cifra creció a dos millones 283 mil 937 alumnos para el ciclo 2022-2023, es decir, el número de estudiantes registrados en el sistema de educación pública creció en alrededor de 74 mil.

Pese a ello, maestras y maestros entrevistados por este medio de comunicación señalaron que aún no se ha podido regular la asistencia a las aulas luego de que, debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19, llegaran a perderse poco más de 50 mil alumnos, según estadísticas de la propia Secretaría de Educación Jalisco.

Mónica Flores, docente de segundo grado en la escuela Manuel López Cotilla, de Tonalá, señaló que de sus 39 alumnos que tiene en el turno matutino, diariamente faltan entre ocho y nueve de ellos, aunque la cifra aumenta considerablemente en el turno vespertino.

"Algunos faltan hasta semanas completas. A los papás se les hace fácil durar días sin mandarlos. Unos no los mandan porque no tienen para su lonche, pero otros tantos es simplemente el desinterés, así que pueden llegar hasta quinto grado sin leer", lamentó la maestra.

Por su parte, la maestra Beatriz Castillo Tapia, docente de primer grado de la Escuela Primaria Federal Pablo Neruda, indicó que además de que muchos menores faltan constantemente a la escuela, pese a estar matriculados, al regresar a la presencialidad el personal docente se encontró con que las y los estudiantes no tenían hábitos o rutinas establecidos, necesarias en edades tempranas para el establecimiento de la disciplina.

Lo anterior, sin dejar de lado de que en muchos de ellos no se prestan todavía las habilidades de la socialización o la oralidad.

"Hay muchos niños y niñas que los inscriben, están en la matrícula, en la plataforma educativa, pero no asisten a clases, y uno como docente los buscamos, invitamos a los papás a que los traigan. A esas condiciones nos enfrentamos, aun no logramos recuperarlos a todos. A los papás tratamos de sensibilizarlos de que, si ya se les dio un espacio a sus hijos por derecho constitucional, también su derecho es el de recibir educación, pero ellos como padres también deben poner de su parte, tener esa conciencia de la importancia de que el niño asista a la escuela, porque el niño o la niña no tiene la culpa de no ir", comentó la maestra.

La maestra Licet Díaz, docente de nivel preescolar de la escuela particular Federico Froebel, indicó que si bien, al tratarse de una escuela privada, los menores no faltan tanto a sus clases, lo que sí se percibe es que hay padres de familia quienes no se comprometen en sus actividades o tareas, lo cual también es importante no sólo para conocer los avances educativos de sus hijos, sino para involucrarse en el proceso, de saber cuáles son las fortalezas o dificultades de los mismos, e incluso, de conocer con quién se relacionan.

Las cifras:

En Jalisco hay 127 mil 352 docentes que atienden a dos millones 283 mil 937 estudiantes en las 15 mil 073 escuelas del estado.

De esa cantidad, el 26.7% (34,016) de las y los profesores laboran en primarias, 22.5% (28,684) en secundaria, el 22.5% (28,597) en educación superior.

Además, el 12.9% (16,456) en media superior y el 11.5% (14,699) en preescolar, el 2.0% (2,527) pertenece a educación inicial y el 1.9% (2,373) a especial.

En el sistema estatal laboran el 23.1% (29,380) de las y los docentes, 32.2% (40,994) en el federalizado, el 27.6% (35,105) en particulares, el 13.1% (16,660) en el autónomo y el 4.1% (5,213) en el federal.

Los docentes se desempeñan en 15 mil 073 escuelas distribuidas en el Estado, de las cuales, 345 (2.3%) son de nivel especial, 252 (1.7%) inicial, cinco mil 116 (33.9%) de preescolar, cinco mil 618 (37.3%) de primaria y dos mil 228 (14.8%) de secundaria.

México, entre los países con más niños por cada docente

En México es común que los grupos escolares en las escuelas públicas superen los 40 estudiantes, aunque en casos aislados, como, por ejemplo, en el caso de las comunidades rurales el número puede disminuir.

En un promedio general, y de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México se encuentra entre los países que más alumnos tienen por cada maestro.

Según las mediciones dadas a conocer en el estudio Panorama de la Educación 2022, en nuestro País hay hasta 23 menores en educación básica por cada docente, mientras que el promedio de la OCDE es de 10 alumnos por cada profesor.

Pese a superar más del doble el promedio de los países que integran a la organización internacional, la cifra ha disminuido, pues en 2015 el dato para nuestro país alcanzó a 30 alumnos por maestro.

De acuerdo con la OCDE, entre 2015 y 2020, el número de niños por educador se ha reducido en la mayoría de los países, principalmente porque ha incrementado el número de docentes.

Sin embargo, en casos como el de México el dato tampoco es esperanzador, pues según la OCDE, si bien ha incrementado el número de educadores, la cifra de menores escolarizados ha decrecido.

Maestros destacan autonomía en clases e integración del alumnado tras pandemia con nueva reforma

Fue en 2019 cuando las y los legisladores de México aprobaron una nueva reforma educativa: la "Nueva Escuela Mexicana", con el objetivo de "reconocer que se aprende tanto en la escuela, como a través de la experiencia en la vida cotidiana", fomentando la vinculación de los aprendizajes adquiridos en los diferentes espacios de la vida y la sociedad.

Como toda reforma, las y los maestros ven en ella puntos a favor y en contra, destacando que ahora las y los profesores tienen más autonomía para presentar sus clases, incluyendo el uso de las tecnologías.

Carla Gómez Bordes, docente desde hace poco más de 30 años, toda reforma tiene su parte positiva y su parte negativa, considerando en que en las escuelas se brinda aprendizaje para formar personas y perfilar un tipo de sociedad a futuro. Indicó, como toda reforma el adecuarse a ella implicará retos, pues considerando que la "Nueva Escuela Mexicana" busca educar con base en el humanismo y la inclusión, la realidad actual no coincide con ello.

"El supuesto del programa es que la comunidad es idílica, pero esto no es así, y no les estamos dando las herramientas necesarias para que estos individuos transformen esta realidad, porque nos estamos quedando cortos en la parte del pensamiento crítico, de la resolución de conflicto, las metas y acciones, que sí están en el programa, pero no han tenido fuerza por el cambio de paradigma", señaló la profesora.

Con esta nueva reforma, señalaron los docentes Iván Rodríguez y Mónica Flores, las y los profesores tienen más autonomía respecto de las estrategias académicas que utilizan, de acuerdo con las necesidades de sus alumnos y el contexto en el que se encuentran. Sin embargo, destacaron que entre las carencias se encuentran el que los planes de estudio, si bien impulsan el uso de las tecnologías, no todos los planteles tienen los recursos para hacer uso de ellas, además de que el sistema estatal no aporta recursos suficientes para todos los planteles ni para todos los alumnos.

"La nueva escuela mexicana que se presenta con el nuevo gobierno, ve más por una pedagogía humanista, la cultura de la paz, la inclusión a la diversidad. Impulsa el trabajo en equipo, el cuidado de la salud mental y de sus emociones", señaló Beatriz Castillo Tapia, docente desde hace poco más de 30 años.

Licet Díaz, docente de preescolar indicó que para ella la última reforma trata de tener como prioridad la integración, tanto en las escuelas como la comunidad educativa, docentes-alumnos-padres de familia, realizando una planeación de acuerdo a las necesidades de cada estudiante, tomando en cuenta su contexto social,

"Me parece que los contenidos vienen bien organizados, son progresivos y acorde a la maduración de los niños, son flexibles y hacen mucho hincapié en el bienestar emocional de los estudiantes, he visto personalmente lo importante que es que tengan herramientas para gestionar sus emociones para así poder aprender mejor", dijo por su parte Tania Gutiérrez, docente de educación primaria.

Para Rodrigo Rocha, docente desde hace más de 15 años, la nueva reforma educativa trae más beneficios especialmente para los profesores, pues ahora pueden acceder a mayores prestaciones conforme a sus años de servicio, aunque dijo, faltan las auditorías que garanticen que no existan "aviadores" en las plazas.

Por último, Marcela Jordán, docente de secundaria, destacó de esta reforma las capacitaciones que se reciben. "No muy constante per si es diferente porque ahora se enfocan en nosotros como maestros, obviamente tenemos que capacitarnos para continuar", indicó.

"Lamentablemente se fue Esteban Moctezuma (exsecretario de Educación) y se han sumado a la cabeza de la Secretaría maestras que lo único que hacen es utilizar la secretaría como un trampolín político, lo que nos deja claro que no se le da la debida importancia al asunto. Un ejemplo de cómo es lo que se vive en el magisterio es que hay un camión (el sistema educativo) que se está desbaratando; la palanca de velocidades está amarrada por un lazo, las ventanas rotas, el motor echando humo negro, a veces blanco, los asientos, rotos o sin asientos algunas hileras. También hay un camino sinuoso (la situación sociopolítica y económica en el país) camino de terracería, con baches, hoyos y charcos enormes, y estamos los choferes (los maestros). El gobierno decide evaluarnos porque dice que nosotros tenemos la culpa, en lugar de ver que el camión requiere arreglo y en lugar de ver qué el camino es impasable, se van contra los maestros, quienes luchamos todos los días contra las diversas adversidades, contra la falta de valores de las instituciones. Así es como día a día y sobreviviendo a diferentes sexenios, el magisterio sigue de pie porque no hay actividad más noble que la de un docente que aún cuando se ve rebasado, saca fuerzas para seguir", expresó Marcela Jordán.

¿Por qué conmemoramos el Día del Maestro?

En nuestro país se conmemora cada año, desde 1918, el Día del Maestro, luego desde que un año antes el entonces presidente del País, Venustiano Carranza, firmara el decreto para establecer la fecha como la oficial.

De acuerdo con el portal del Gobierno de México, la decisión fue tomada a partir de que los entonces diputados Benito Ramírez y Enrique Viesca, presentaron tal iniciativa ante el Congreso de la Unión, pues "pensaron que era necesario encontrar una manera para que todo el País agradeciera a los docentes por la labor que realizaban".

El día se estableció porque además coincidía con la toma de Querétaro en 1867, cuando el Ejército Republicano capturó al emperador Maximiliano de Habsburgo y sus seguidores, además de coincidir con la ratificación, por parte del Papa Pío XII, de San Juan Bautista de La Salle como patrono universal de todos los educadores "por dedicar su vida a preparar a maestros que enseñaran a hijos de artesanos y niños marginados que no tenían acceso a la educación".

