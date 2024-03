Pese a las marchas para visibilizar la lucha por la igualdad de género que cada año se emprenden, las desigualdades entre hombres y mujeres persisten, principalmente en el ámbito salarial y en la repartición de tareas diarias que desempeñan ambos géneros.

Un ejemplo es la desigualdad salarial, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, en Jalisco los hombres suelen ganar más que las mujeres.

Entre la población que labora en la economía formal en el Estado, hay 50 mil mujeres que ganan más de tres salarios mínimos diarios, pero hay más de 142 mil hombres que tienen más de esos sueldos.

De acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano de Competitividad (Imco), en México las mujeres reciben 35% menos ingresos que los hombres en promedio, situación que se acentúa según las condiciones sociodemográficas.

Por otra parte, las mujeres siguen siendo las que más trabajan en el hogar en comparación con los hombres. El informe “Ser Mujer en GDL 2024, presentado por Jalisco Cómo Vamos, acentúa que 50.4% de las mujeres encuestadas tenían como actividad principal el dedicarse al hogar, en comparación con el 8% de los hombres”.

Por eso, las mujeres se sienten menos contentas, menos tranquilas, más angustiadas, más tristes y más molestas que los hombres, además de referir que enfrentan más problemas para dormir que los hombres.

“Resulta importante no minimizar los sentimientos de tristeza, angustia y enojo que sienten con mayor prevalencia las mujeres que los hombres. Lo anterior, porque todas estas emociones se encuentran íntimamente relacionadas con la salud mental y la estabilidad emocional”, subraya Érika Loyo, académica de la Universidad de Guadalajara, “deben de analizarse (los indicadores) con perspectiva de género para crear políticas públicas diferenciales”.

Por otra parte, los delitos contra las mujeres son incontrolables. El Sistema Nacional de Seguridad Pública revela que en 2023 se registraron 18 mil 124 denuncias por violencia familiar en Jalisco, en donde las mujeres son las más afectadas. Es una cifra inédita, ya que en el año 2018 fueron 10 mil 292 delitos.

Con ese contexto, hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer y miles de personas realizarán marchas a nivel nacional para exigir freno a la violencia y mejores condiciones de vida en todos los ámbitos.

PERFILES

Dulce: dejar en casa a las hijas para cuidar a los demás

Dulce María Espinoza tiene dos años como agente de la Comisaría de Guadalajara, luego de haberse desempeñado nueve años como bombera, pero realmente quería ser policía; se inspiró de un tío que era militar, admiraba sus uniformes, la disciplina y el ayudar.

Fue mamá a los 16 años, no había podido completar sus estudios hasta que una corporación municipal de bomberos la recibió y la apoyó para que terminara su preparatoria.

Nueve años después decidió entonces intentar cumplir su sueño, y eso se refleja todos los días en su servicio.

No sólo es mamá soltera de una joven de 23 años, tiene también una adolescente de 13 y una menor de 11.

“Mi mamá me ayuda a cuidarlas, cuando salgo al servicio ella va a mi casa a cuidarlas. Para mí salir a trabajar sí es preocupante y triste, porque en este trabajo una no sabe si va a regresar con bien. Pero ella está muy contenta y sorprendida porque salí adelante, terminé mi escuela y hoy soy lo que siempre quise, y eso también es gracias a ella que me ayuda”, contó la mujer.

Su actitud de servicio se refleja en la atención que da a la ciudadanía. Hace algunos meses salvó a un bebé de sólo unos meses de morir asfixiado. Supo del servicio mientras patrullaba por la avenida 8 de Julio. Tras un reporte de un ciudadano a pie sobre lo que ocurría se bajó de la unidad y se fue corriendo entre el tráfico hasta que llegó al pequeño niño, quien dijo, ya comenzaba a tener su piel color morado.

“Cuando lo vi sentí miedo, porque no quería que muriera. Pero cuando hice lo que tenía que hacer y vi que el bebé empezó a respirar me dije, ¡Gracias a Dios lo salvé! Sentí que hubo un descanso dentro de mí”, contó Dulce orgullosa y feliz.

En el marco del 8M la oficial busca llevar el mensaje de que no todos los policías son malos, sino que como ella, son personas, y que el amar lo que uno hace se refleja en cómo se desempeña la labor, pero dijo, también busca enviar un mensaje a las mujeres que como ella, han tenido que salir adelante para poder alimentar a sus hijos. A ellas les dijo que nunca abandonen sus sueños, que sean constantes, y nunca dejen que ninguna situación que parezca un obstáculo les impida seguir adelante.

Jenny, de la medicina al combate de las llamas

Alguna vez soñó con ser médica, pero las sirenas y la adrenalina le cambiaron la vida. En espera de poder entrar a la carrera de Medicina, Jenny de la Torre comenzó su formación como Técnico en Urgencias Médicas en la Cruz Roja de Guadalajara. Terminó sus estudios y se quedó ahí a hacer su servicio, entonces desapareció la idea de ser médica y se convirtió en bombera.

Hoy son ya 24 años los que lleva al servicio de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Guadalajara, donde se desempeña como oficial primero.

“Recuerdo que cuando entré eran muy poquitas las mujeres operativas, pero aquí me dieron cabida. Fue un proceso muy difícil, complicado porque era un ambiente de puros hombres. Al principio el ambiente era extraño, porque pareciera que dudaran de que las pocas mujeres que estábamos entonces tuviéramos la capacidad de trabajar aquí, Pero poco a poco nos hemos ganado nuestro lugar, para que sigan entrando cada vez más mujeres”, contó Jenny, quien hoy tiene ya una maestría en Protección Civil.

Jenny es madre de un joven de 20 años, es decir, desde que él era un bebé, Jenny tuvo que sortear los días de trabajo en ordenar el cuidado de su pequeño para poder cubrir sus guardias y mantenerse al servicio de los tapatíos, pero ha sido tal el ejemplo que le ha dado y lo mucho que la admira, que hoy el joven está en preparación para convertirse también en un bombero, como ella.

Uno de los eventos recientes en los que ha participado, que ha sido de los más significativos para ella, fue el incendio del mercado San Juan de Dios, donde fue la primera en llegar junto con su equipo y quien tuvo que valorar los recursos necesarios para sofocar a tiempo el fuego y evitar que se propagara. En sólo tres horas se había logrado controlar la situación.

“Llegamos cuando estaba saliendo humo, pero en cuestión de dos minutos, mientras estábamos valorando el nivel de riesgos para pedir el apoyo, se prendió todo. Entonces pedí más camiones, escalas y pipas. Entonces me sentí respaldada porque el equipo confió en mí, en que yo era los ojos en ese momento para solicitar lo necesario y controlar la situación, y que, al enviarlos y trabajar a tiempo, se evitó que el fuego se propagara a otras áreas del mercado”, dijo orgullosa la oficial.

Kenia, adrenalina del servicio por el sustento de su familia

Kenia Cruz Romero es una joven madre de sólo 28 años, y desde hace ocho que trabaja para la Coordinación Municipal de Servicios Médicos de Zapopan como paramédica.

Como Jenny, pensó alguna vez en ser médica, pero al no salir por primera vez en listas, decidió entrar a la Escuela de Paramédicos de Guadalajara para ir familiarizándose con la atención médica y el servicio, sin embargo, hubo algo que la hizo quedarse.

“Lo que me hizo convertirme en paramédica hace 24 años fue la satisfacción de ver a las personas agradecidas cuando le brindan ayuda, aunque también hay casos que no se pueden controlar. Pero, ya mayormente fue esa satisfacción de ayudar, y la adrenalina que se vive en las ambulancias, lo rápido que puedes ir, y eso fue lo que me llevó a quedarme”, contó.

Su familia en casa son sus papás y su pequeño niño de seis años, por quienes sale todos los días a trabajar para salvaguardar la vida de los ciudadanos zapopanos, mientras el menor se queda al cuidado de sus abuelos.

“Cada que salgo a mis guardias mis papás se quedan preocupados, porque es un trabajo que no sabemos qué pueda pasar. Pero están contentos de ver a lo que me dedico, sé que están orgullosos, aunque también sé que se quedan con la preocupación de verme salir cuando voy al trabajo”, contó.

Pese a todo ello, para Kenia es un gusto poder ayudar a todas las personas que necesitan de su apoyo. Y así lo ve también su pequeño hijo, quien con la inocencia de todos los pequeños se encarga de presumir la gran labor que desempeña su mamá en atención de la salud inmediata de las personas en riesgo.

“Sé que se siente orgulloso de mi, y yo lo veo, porque, por ejemplo, cada vez vamos al parque y se cae algún niño o algún amiguito, le dice ‘ven vamos con mi mamá porque es paramédico’, y me presume en todas sus tareas, y aunque ya tengo que salir a trabajar, me encanta eso, ver que para él soy su superheroína”, contó el joven.

En el marco de este 8M, Kenia envió un mensaje para todas aquellas niñas, jóvenes y mujeres en general, para motivarlas siempre a cumplir sus sueños y trabajar por alcanzar sus metas.

Las mujeres dedican más tiempo que los hombres para el cuidado de familiares. EL INFORMADOR/Archivo

Mexicanas casi doblan a los hombres en tareas de cuidado

Las mujeres casi duplican a los hombres en las horas dedicadas a las tareas de cuidado en los hogares de México, una situación que el Gobierno federal está en camino de revertir con “un sistema nacional de cuidados”, advirtió la directora ejecutiva de Oxfam, Alexandra Haas.

Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) 2022, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las mujeres en el país dedican a esta tarea 54.3 horas semanales, frente a las 30.2 horas de los hombres.

“La idea es que haya corresponsabilidad entre el Estado, el mercado, los hombres y las mujeres y que los hombres cuiden más allá de las licencias de paternidad de cinco días”, añadió Haas.

La opinión de la experta se alinea con la propuesta de ONU Mujeres y la Comisión Económica para América Latina (Cepal), que en 2021 presentó el documento “Hacia la construcción de sistemas integrales de cuidados en América Latina y el Caribe. Elementos para su implementación”, con un marco orientador para personas e instituciones que buscan promover el desarrollo de sistemas integrales de cuidados.

De acuerdo con el documento, la creación de sistemas integrales de cuidados, supone una contribución fundamental en términos del bienestar y una recuperación transformadora con igualdad.

Derechos Humanos Jalisco pide respetar a manifestantes del 8M

Previo a las movilizaciones que se llevarán a cabo hoy con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió medidas cautelares al Ayuntamiento de Guadalajara y la Secretaría de Seguridad del Estado. Lo anterior, dijo el organismo, se determinó “con el propósito de evitar violaciones irreparables a derechos humanos, tanto por acción como por omisión”, por lo cual solicitó al alcalde interino, Francisco Ramírez, y al secretario Bosco Pacheco Medrano, que ordenen acciones para garantizar el libre esparcimiento de las asistentes a las movilizaciones previstas para este 8M.

“Bajo una perspectiva de género transversal y con enfoque diferenciado a los principios rectores de buena fe, igualdad y no discriminación, máxima protección, libre esparcimiento social y dignidad humana, se brinden a través de sus diferentes direcciones, los servicios municipales de aseguramiento y cierre de vialidades, Protección Civil, y seguridad pública para el libre esparcimiento de las marchas programadas”, solicitó la CEDHJ a través de un comunicado.

Para ello, añadió, se solicita que las autoridades realicen con la debida anticipación los cortes a la circulación de vehículos y la apertura de calles para minimizar molestias a transeúntes y automovilistas.

La Comisión solicitó atención a la operatividad de la debida distribución de los elementos viales municipales y de la Policía Vial, por lo cual pidió al secretario y al alcalde interino giren instrucciones para que, en la medida de las posibilidades, sean mujeres las oficiales que resguarden a los manifestantes a los costados laterales de las banquetas, dejando libre el acceso y visibilización de las calles y avenidas “en el entendido de garantizar el objetivo primordial del mecanismo de defensa de la protesta social, y el resguardo de los derechos a la libre reunión, asociación y manifestación”.

Por otra parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó que brindará acompañamiento a las manifestaciones con el objetivo de “garantizar que las mujeres puedan ejercer el derecho a la libre manifestación pública”, por lo cual la CEDHJ contará con personal femenino plenamente identificado desde el inicio del recorrido y durante todo el trayecto.

Como en anteriores ocasiones, este 8M se realizarán dos movilizaciones. La primera es abierta a mujeres de todas las edades e ideologías. Partirá de la rotonda de los Jaliscienses ilustres alrededor de las 16:30 horas hacia la glorieta de los Niños Héroes

La segunda es una marcha abolicionista-anarquista y de acción directa, en la cual se invita a participar a las mujeres que coinciden con estas ideologías. Esta movilización partirá a las 17:00 horas de la glorieta de los Niños Héroes hacia el puente Matute Remus.

Las dos marchas que se realizan el día de hoy tomarán como ruta calles y avenidas principales de la ciudad. EL INFORMADOR/Archivo

LA VOZ DEL EXPERTO

Movilizaciones, necesarias para visibilizar la lucha

Sandra Martínez, coordinadora del Centro de Investigación y Proyectos para la Igualdad de Género.

Sandra Martínez, coordinadora general, del Centro de Investigación y Proyectos para la Igualdad de Género AC, indicó que, si bien no hay cambios sustantivos en la ocurrencia de las distintas violencias contra las mujeres, las movilizaciones no deben parar, pues estas permiten que se siga visibilizando la inconformidad de las mujeres ante la ausencia de acciones sustantivas por parte de las autoridades, que implican no sólo políticas públicas de prevención, sino erradicación de la impunidad y la corrupción en los casos de violencias contra las mujeres.

“Por un lado ha habido una mayor visibilidad del movimiento en los últimos años, pero eso también ha dado pie a respuestas mucho más agresivas y violentas a esa reivindicación, precisamente porque ya no estamos viviendo la violencia de manera callada, en no en nuestra casa, nuestro trabajo en el ámbito escolar, sino que ahora ya salimos a denunciarlo, y eso es lo que debe seguir”, dijo la académica.

Además, indicó que la sociedad, academia y organismos civiles deben mantener la vigilancia del seguimiento del tema el resto del año, pues no se trata sólo de un día, sino de reconocer que es un tema generalizado que vive la mayoría de las mujeres, aunque existen violencias internalizadas que cuesta a las víctimas identificar.

“Nos falta mucho, necesitamos seguir poniendo este tema en el diálogo, hablarlo en términos más cercanos para las personas, sobre lo que implica, dónde impacta, de las consecuencias que tienen estas violencias para la sociedad en general, no sólo para las mujeres”, expresó Sandra Martínez.