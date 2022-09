Pese a los esfuerzos de las autoridades por impulsar el transporte público con la ampliación del Tren Ligero y el Peribús, así como más ciclovías para reforzar la movilidad no motorizada, el crecimiento del parque vehicular está incontrolable en Jalisco.

Mientras en 2011 el Inegi reportó 2.8 millones de vehículos de motor en Jalisco, en 2021 registró 4.1 millones.

El tipo de vehículo que más se incrementó en el Estado fueron las motos, que pasaron de 201 mil a 649 mil en el periodo referido.

El pasado martes, durante el foro “- Autos, + Seguridad Vial = Ciudades para todas las personas”, autoridades y organismos reconocieron que para desincentivar el uso de los automotores es necesario mejorar y fortalecer los sistemas de transporte público.

Por ejemplo, el coordinador de Sistemas de Planeación de la Gerencia Técnica de Movilidad del Instituto Metropolitano de Planeación, Diego Alejandro Márquez, indicó que es clave contar con unidades para todos los usuarios, pues si bien se está incentivando su uso, los Gobiernos deben cuestionarse si es suficiente para conseguirlo brindando en todo momento calidad y servicio.

En lo general, Tlajomulco es el municipio donde más aumentó el parque vehicular: en 2011 se documentaron 46 mil automotores y el año pasado se reportaron más de 184 mil.

Silvina Razo, de Estrategia Misión Cero, señaló que es importante que se impulse una reorganización de rutas del transporte público para lograr que el servicio llegue a todos los rincones de la metrópoli, pues hoy municipios como Tlajomulco o Tonalá están rezagados.

Por otra parte, luego de un 2020 con una baja en el uso del transporte público por el tema de la emergencia sanitaria, el año pasado se recuperó, posicionando a Jalisco como el Estado con el sistema de transporte que más usuarios mueve en el país, sólo por debajo de la Ciudad de México.

Antes de la pandemia, el transporte público de Jalisco en todas sus modalidades transportaba a 11.9 millones de pasajeros al mes en promedio, pero en este año se elevó a 12.9 millones, según la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros del Inegi.

Al cierre de 2021 había cuatro millones 186 mil 105 automotores circulando en las calles de Jalisco. EL INFORMADOR/C. Zepeda

Alza de vehículos en Jalisco Municipio 2011 2021 Guadalajara 873 mil 1 millón Zapopan 578 mil 825 mil Tlaquepaque 239 mil 275 mil Tonalá 119 mil 206 mil Tlajomulco 46 mil 184 mil Jalisco 2.8 millones 4.1 millones

Fuente: Inegi

Parque vehicular por Estado Entidad Vehículos Estado de México 8.4 millones Ciudad de México 6.0 millones Jalisco 4.1 millones Michoacán 2.7 millones Nuevo León 2.3 millones Guanajuato 2.1 millones Veracruz 2.1 millones Baja California 1.7 millones Chihuahua 1.6 millones Puebla 1.5 millones

Fuente: Inegi.

Hay un auto por cada dos personas

El parque vehicular en Jalisco no para de crecer, llegando al punto en el cual, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Jalisco por cada dos personas hay un vehículo automotor.

Según el último censo poblacional del Inegi, en la Entidad hay 8.3 millones de personas, y de acuerdo con la estadística “Vehículos de motor registrados en circulación”, al cierre de 2021, había cuatro millones 186 mil 105 automotores circulando por la Entidad, que incluyen autos, camiones, camionetas y motocicletas.

Lo anterior quiere decir que, en promedio, la mitad de las personas que viven en nuestro Estado cuentan con un automotor que los mueve.

Si se toma como referencia la densidad poblacional, Guadalajara y Zapopan son los municipios donde más vehículos registrados hay, con un millón y 825 mil automotores, respectivamente.

Tlajomulco y Tonalá son los municipios que menos vehículos tienen registrados en sus demarcaciones, con 184 mil y 206 mil automotores, respectivamente.

Cada 22 de septiembre se conmemora el Día Mundial Sin Automóvil para replantear los esquemas de movilidad de las ciudades y promover modos de transporte sustentable. La conmemoración ha tenido una buena recepción por parte de las autoridades gubernamentales.

Para desincentivar el uso de los automóviles particulares es necesario mejorar y fortalecer los sistemas de transporte público. EL INFORMADOR/A. Camacho

Podrán pagar el transporte público por celular

El titular de la Secretaría de Transporte (Setran), Diego Monraz, aseguró que buscan que las personas puedan recargar su tarjeta de prepago para el transporte público desde su teléfono móvil.

“Este año empiezan pagos abiertos. Que no tengas que ir al Oxxo o a la estación del Macrobús o del Tren para poder pagar, sino hacerlo desde tu teléfono y con tu teléfono poder pagar”, aseveró durante su participación en el foro “-Autos + Seguridad Vial=Ciudades para las personas”, realizado dentro de la Semana de la Movilidad promovida por autoridades y organismos en pro de la movilidad segura.

Sin especificar cómo será posible llevar a cabo esta dinámica, el secretario dijo que es parte de los compromisos establecidos para mejorar el transporte público en la ciudad, y que no había sido posible llevar a cabo debido a que había pasos previos por cumplir, como el avance en la consolidación de la “ruta-empresa”, establecer el sistema de pago electrónico unificado y contar con una evaluación de las economías de los distintos transportes.

“Hoy al terminar el día sabemos cuántos usuarios se movieron en cuántas rutas y cuántos pagaron con qué modalidad y con qué descuento. Hace cuatro años no lo teníamos. Estamos en un incipiente buen momento para poder evolucionar al pago por tiempo o por cantidad de viajes y empezar a soñar o hablar en términos de trasbordos incluidos”, aseveró el funcionario.

Por ello, dijo, es que ya es posible contar con el GDL City Pass, una tarjeta que no solamente brindará acceso a los turistas a sitios de interés, sino que además les permitirá moverse por la ciudad, y les incluirá el acceso al transporte público en los sistemas de camiones, BTR, Tren Ligero y MiBici, aunque por ahora sólo está pensado desde el punto de vista turístico.

Óscar ahorra tiempo y dinero tras cambiar auto por bicicleta

El ciudadano Óscar Alexéi Abarca García, de 35 años, lleva nueve años trasladándose en bicicleta en Guadalajara. Es originario de El Salto y contó que cuando llegó a vivir a la ciudad vendió su auto para comprarse su bicicleta.

Abarca García, ciclista y profesor de deporte, llegó a la ciudad por una beca que obtuvo en el CODE para capacitarse como educador físico. Después de un tiempo moviéndose en bicicleta comenzó a conocer y a aprovechar las ciclovías que hay en la metrópoli.

“Llevo unos nueve años moviéndome en bicicleta y duré uno en coche recién llegué a la ciudad. Tenía el coche para moverme en la ciudad, y ya una vez conociendo sentí que no me movía y que estaba gastando mucho dinero y perdiendo el tiempo. Me dedicaba al deporte en el CODE haciendo ciclismo, nos pidieron una bicicleta. La bici no era nada barata, entonces consideré cambiar el carro por la bicicleta”, explicó.

Tras el cambio, Óscar Alexéi consideró que ahora el tiempo le rinde más, además de que se mantiene en excelente condición física, se siente más tranquilo y sin estrés.

“Me di cuenta de que estaba gastando más dinero en el carro y tenía que comprar una bicicleta totalmente equipada, en ese tiempo que hice el cambio comenzaron con las ciclovías a poner una y a ensanchar otras. La infraestructura ha ido creciendo, la evolución que yo tuve en comparación del carro fue exagerada, mis tiempos me rinden. El beneficio es increíble también y no se diga la salud, disfrutar la ciudad, y en cuanto infraestructura ahora es más eficiente”, dijo.

En un principio el joven tenía temor de salir a la calle con su bicicleta, hasta que realmente valoró las diferentes ciclovías que lo apoyan para trasladarse de su casa al trabajo.

“Comencé utilizando la ciclovía de Federalismo, agarré confianza, fui a lugares más lejos, luego a la unidad deportiva López Mateos y hasta Periférico, hasta que se hizo una ramificación de rutas en las que yo podía hacer mi vida cotidiana por esos lugares que pasaba”.

El ciclista también resaltó el ahorro económico que tiene semanalmente, ya que no gasta absolutamente nada en gasolinas.

“Si yo de nueva cuenta usara el coche para andar en la ciudad y hacer mis cosas con naturalidad, si no tuviera la bicicleta y me la pasara en auto gastaría unos mil pesos de gasolina a la semana, con la bicicleta me gasto 200 pesos a la semana y esto para hidratarme o alimentarme”, acotó.

Sobre el carril de BusBici, en Avenida Hidalgo, consideró que es una excelente opción de movilidad para los tapatíos, ya que ha observado a ciclistas que se sienten seguros, incluidos padres y madres de familia que trasladan a sus hijos en bicicletas.

Óscar Alexéi lleva nueve años usando la bicicleta como medio de transporte en la ciudad. EL INFORMADOR/A. Navarro

Ciclovías crecen en pandemia

Con la finalidad de contar con espacios más seguros para los ciclistas de la metrópoli y los entornos urbanos de Jalisco, y para motivar la movilidad durante la contingencia por el COVID-19 y prevenir contagios del virus, crecieron las vías ciclistas en la Entidad.

Mientras que 2019 cerró con un total de 178 kilómetros de ciclovías, para 2020 la cifra aumentó a 253.91 kilómetros, de acuerdo con información de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM).

Sin embargo, para 2021 este tipo de vías llegaron a los 288.23 kilómetros, incluyendo las ciclovías emergentes impulsadas por los municipios, lo cual representa un aumento respecto a las ciclovías con las cuales concluyó el 2019.

Los municipios beneficiados directamente por estas acciones fueron Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Chapala, Jocotepec, Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande, según indicó la AMIM a través de Transparencia.

Algunas de las obras llevadas a cabo durante 2021 en la materia son: la construcción de la tercera etapa de la ciclovía de la avenida Revolución, en Guadalajara; la construcción de cuatro kilómetros de ciclovía en las inmediaciones del Centro Universitario de Tonalá; la construcción de 7.2 kilómetros de ciclovía de la carretera de Chapala a Jocotepec, y la intervención de la ciclovía del boulevard Francisco Medina Ascencio en la cabecera municipal de Puerto Vallarta.

También se proyectan 80 kilómetros de la ciclovía de “ida y vuelta” contemplados en el Periférico que correrán a la par del Peribús, mismo que fue inaugurado en enero de este año. Tal infraestructura, una vez concluida, será considerada como la más extensa de todo el país.

Además, este año podrán sumarse a la estadística los 3.7 kilómetros del BusBici que corre por la avenida Hidalgo, sin dejar de lado que ya ha comenzado la socialización de la ciclovía que correrá por la avenida Francisco Javier Mina, de Presa Laurel a la calzada Independencia, con una distancia de alrededor de siete kilómetros en beneficio de la movilidad no motorizada. La meta es que, para 2024, se pueda contar con al menos 384 kilómetros de ciclovías en la Entidad.

OMS

Impulsan uso de la bicicleta

Desde el inicio de la pandemia por el COVID-19, la OMS impulsó el uso de la bicicleta como un medio de transporte para disminuir la posibilidad de contagio entre los habitantes.

“La crisis ha modificado las necesidades de transporte y las conductas conexas y ha llevado a muchas ciudades a repensar sus sistemas de transporte y a dar a la bicicleta un papel crucial como alternativa económica y no contaminante”, expresó la ONU en el marco del Día Mundial de la Bicicleta, el pasado 3 de junio.

Sin embargo, señaló, esta mayor apuesta por la bicicleta debe acompañarse de más esfuerzos por mejorar la seguridad vial e integrar la bicicleta en la planificación y el diseño del transporte sostenible. “Para ello es fundamental invertir en la infraestructura urbana, también en carriles protegidos y otras medidas para promover la seguridad y contrarrestar la hegemonía de la que disfruta el automóvil”.

“Para ello es fundamental invertir en la infraestructura urbana, también en carriles protegidos y otras medidas para promover la seguridad y contrarrestar la hegemonía de la que disfruta el automóvil”. De acuerdo con el Gobierno federal, aunque se visualiza la crisis de motorización vehicular en la que se encuentra México, es deseable que esta conmemoración trascienda a un decreto obligatorio que incluya sanciones.

Sigue #DebateInformador

¿Dejaría su automóvil por usar el transporte masivo?

Participa en Twitter en el debate del día @informador