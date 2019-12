Desempleados duplican retiro de ahorros en Afores

Entre enero y noviembre de este año, los desempleados en México sumaron 11 mil 194 millones de pesos en retiros parciales de sus Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores). Es una cifra inédita en los últimos 10 años, pues representa el doble de lo que solicitaron en ese periodo mensual en 2009 (cinco mil 787 millones).

Ángel Guillermo Ruiz Moreno, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), recuerda que esto provocará que se pierdan semanas de cotización requeridas a la hora de pensionarse (necesitan mil 250 semanas).

En junio pasado, el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Abraham Vela, adelantó que un porcentaje mínimo de la primera generación de las Afores (para el año 2022) no cumplirá con el requisito de semanas cotizadas, por lo que el Gobierno tendrá que invertir para que aspiren a una pensión mínima garantizada por alrededor de tres mil 200 pesos mensuales. En este supuesto se encuentran 80 mil personas.

Además de la pérdida de empleo provocada por el estancamiento económico que vive el país y la incertidumbre de algunas inversiones que realizan las Afores, Ángel Guillermo Ruiz Moreno señala que muchas personas gestionan el retiro de desempleo a propósito, “porque no tienen la seguridad de que ese dinero que están manejando las administradoras del fondo de pensiones les va a tocar. Quieren recuperar aunque sea un poco de sus recursos”.

En el histórico, los trabajadores han “mordido” 91 mil 387 millones de pesos a sus fondos de ahorro en México durante la última década.

Jalisco también registra un aumento en los retiros parciales por desempleo. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro reporta que en el primer trimestre de este año se retiraron 157.1 millones de pesos por parte de 18 mil 380 trabajadores, una cifra superior a los 128.7 millones de pesos registrados en el mismo periodo del año pasado por parte de 16 mil 740 cuentahabientes.

Según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en octubre pasado el desempleo en México alcanzó a 3.6% de la Población Económicamente Activa; esto es, 3.2% más con respecto al mismo mes de 2018. Este sector es el que usa sus ahorros cuando está en una crisis laboral.

Por este incremento en la tasa de desempleo, el retiro parcial de ahorros es visto como una opción para mejorar los ingresos de los hogares, añade Ignacio Román Morales, del ITESO.

Cuando alguien solicita dinero de sus ahorros para casarse perder alrededor de tres años de antigüedad de lo que se tiene estimado como requisito para acceder a una pensión. EL INFORMADOR/Archivo

De acuerdo con una revisión realizada al histórico de los retiros parciales por desempleo ante las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), durante octubre pasado se dispararon las solicitudes en todo el país.

Tan sólo en ese octubre se alcanzó la bolsa más alta registrada en un mes desde 2009, con mil 383 millones de pesos retirados.

Por su parte, el año pasado, las Afores registraron una severa caída en los ahorros de los trabajadores (131 mil 649 millones de pesos) en el considerado “octubre negro”, tras la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y la elevada volatilidad de los mercados financieros internacionales.

A pesar de que en este año se informó que las inversiones realizadas por dos Afores estaban en riesgo, luego de que en julio pasado la perforadora Oro Negro se declarara en quiebra (en la que invirtieron 500 millones de dólares durante 2013), la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) descartó pérdidas al asegurar que éstas ya habían sido compensadas en anualidades anteriores. Y anunció que al cierre de octubre pasado, el ahorro para el retiro de los trabajadores acumuló 11 meses de plusvalías al sumar tres billones 903 mil millones de pesos.

El organismo federal puntualizó que, de enero a octubre de 2019, las Afores lograron ganancias acumuladas por 436 mil 41 millones de pesos.

Otros de los meses que durante la última década han registrado los mayores aumentos en el retiro por desempleo de las Afores fueron julio y agosto de este año.

Esto último coincide con las declaraciones que realizó el pasado 20 de diciembre Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien señaló que en junio ocurre una disminución de empleos en empresas asociadas al rubro educativo y comercios (tiendas departamentales). “Algunos de éstos se pueden explicar a partir del fin del ciclo escolar”.

El funcionario también declaró que les preocupa que, en promedio, en los últimos años se pierden alrededor de 270 mil empleos en diciembre.

Por ello se está investigando a las empresas para determinar si estas bajas derivan de la actividad propia del ciclo económico de la compañía o si lo que está ocurriendo realmente es una simulación con la finalidad de evadir las cuotas obrero-patronales.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi revela que durante el tercer trimestre de este año (al cierre de septiembre), la población desocupada en el país sumó 2.1 millones de personas, que representaron 3.6% de la Población Económicamente Activa, la mayor tasa desde el cuarto trimestre de 2016.

LA VOZ DEL EXPERTO

“No es una buena estrategia”

Ángel Guillermo Ruiz Moreno (académico de la Universidad de Guadalajara).

Ángel Guillermo Ruiz Moreno señala que la gente continúa sin comprender los problemas que genera a futuro el solicitar el retiro de una parte de los fondos de ahorro de manera anticipada.

“Retirar no es una buena estrategia, pero la gente no cobra conciencia de que a lo mejor si le falta una semana, pues no podrá ser pensionada. Lo que vamos a ver en 2022, cuando llegue la primera generación a pensionarse, se dará cuenta que le faltan 50 semanas o 100 semanas”.

Remarca que los retiros parciales por desempleo o matrimonio son un beneficio “muy pobre”; sin embargo, son miles de millones de pesos que se han retirado. “Este tema debería de ser considerado por los asegurados”.

Cuando la gente solicita dinero de sus ahorros para casarse, subraya, puede perder alrededor de tres años de antigüedad de lo que se tiene estimado como requisito de semanas de cotización para acceder a una pensión.

La falta de una planeación de los ahorros para el retiro, sumado a que México dentro de poco será un país con un alto porcentaje de personas de la tercera edad, provocarán que se convierta no sólo en un país de “viejos” sino también de “pobres”. “Esa será una vergüenza… y la economía, si no hay capacidad de compra (de producción), el dinero no va a circular”.

Preocupan los millennials

Aunque los jóvenes de México piensan que su situación en la vejez será mejor, sólo dos de cada 10 de los que llevan a cabo algún tipo de ahorro lo hacen para su retiro, reveló la Encuesta “Ahorro y Futuro ¿Cómo viven los jóvenes el retiro?”, de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore).

En resumen, 39% respondió que contempla esos recursos para imprevistos, mientras que 18% dijo que lo considera para el retiro o vejez.

Además, ocho de cada 10 jóvenes considerados dentro de la generación millennials respondieron que han escuchado hablar de las Afores, pero sólo 38% tiene una cuenta individual en éstas.

El académico de la UdeG, Ángel Guillermo Ruiz Moreno, recuerda que los mexicanos no han sido educados para ahorrar. “En Alemania ahorran 30% de su sueldo para cuando se ofrezca”.

Señala que las pensiones se convertirán en un problema nacional y preocupa el que los millennials no estén tomando las previsiones necesarias, pese a que se pensionarán bajo el nuevo esquema de retiro de 1997; es decir, a través de fondos privados para el retiro. “Tienen que cuidar mucho su futuro. Deben darse cuenta que tendrán una pensión mínima, si es que tienen”.

De acuerdo con la encuesta, seis de cada 10 hombres y siete de cada 10 mujeres piensan que sus hijos o familiares los mantendrán en la vejez.

Este año cerrará con récord en los retiros que los desempleados realizan ante las Afores. ESPECIAL

A infraestructura, la mayoría de las inversiones

De los 24 mil 303 millones de pesos invertidos en Jalisco hasta septiembre pasado por las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefores) en proyectos regionales, 14 mil 082 millones de pesos se habían destinado a las autopistas y municipios.

De acuerdo con el último reporte trimestral de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), otros siete mil 814 millones de pesos se invirtieron en instrumentos estructurados, dos mil 015 millones de pesos en vivienda y 392 millones en la industria.

El monto destinado a las actividades productivas privadas representa un aumento con respecto al mismo corte de 2018, cuando se reportaron 19 mil 652 millones de pesos para el Estado. Además, Jalisco se mantiene como la segunda Entidad con la mayor inversión de las Siefores, sólo por debajo del Estado de México, con 32 mil 477 millones de pesos. A nivel nacional fue de 245 mil 224 millones.

El académico del ITESO, Ignacio Román Morales, recuerda que se trata de inversiones de carácter especulativo; es decir, de riesgo. “No hay una solución mágica para decir que los trabajadores vayan a tener una mejor pensión a partir de la diversificación de las inversiones que hagan los entes financieros ligados con los fondos de retiro; entonces, no hay una solución maravillosa al respecto”.

El pasado 16 de diciembre concluyó la migración del régimen de inversión basado en un esquema de multifondos al esquema de Siefores generacionales. Ahora los ahorros de los trabajadores se invertirán conforme a su edad.

La Consar destaca que este último está diseñado para que los cuentahabientes puedan aspirar a una mejor inversión de sus ahorros e incrementar el monto de su pensión. “La inversión de sus ahorros se irá adecuando dentro del mismo fondo. En contraste con el régimen anterior, el trabajador ya no cambiará de Siefore conforme avance al siguiente grupo de edad, lo que permitirá aprovechar mejor los beneficios a largo plazo de la inversión de sus recursos”.

Se destaca que la estrategia de inversiones se irá adecuando con el transcurso del tiempo para que éstas sean cada vez más conservadoras conforme se acercan a la edad de retiro. También hay flexibilidad para que el trabajador pueda elegir una sociedad distinta a la que le corresponde, por lo que podrá “escoger las condiciones de riesgo y rendimiento que a su juicio le parezcan más convenientes”.

¿Qué son las Siefores?

Son fondos de inversión en donde las Afores invierten los recursos de los trabajadores para generar rendimientos.

Beneficios

Con el nuevo esquema de Siefores generacionales, los trabajadores y demás cuentahabientes del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) podrán aspirar a una mejor inversión de sus ahorros, con un enfoque de largo plazo orientado a maximizar el monto de su pensión. Esto se reflejará en un aumento de la tasa de reemplazo de los jóvenes que hoy tienen una cuenta individual y de las futuras generaciones (de entre dos y cuatro puntos porcentuales).

Las pensiones se convertirán en un problema nacional y preocupa el que los jóvenes no estén tomando las previsiones necesarias. AFP/A. Tzortzinis

GUÍA

Triplican gasto en jubilaciones y pensiones

• En 2020, el Gobierno federal destinará 965 mil 202 millones de pesos para el pago de pensiones y jubilaciones. Esto representa tres veces más con respecto a los 305 mil 871 millones que se etiquetaron durante 2010 para este fin.

• En el gasto programático de aportaciones a la seguridad social, contemplado en el paquete económico del próximo año, se destaca que el principal reto será hacer frente al impacto económico derivado del incremento en el número de pensionados que de manera adicional engrosarán las nóminas de pensiones de los Institutos de Seguridad Social, así como el costo de las prestaciones y servicios que demanden los actuales y nuevos derechohabientes. “Para ello se continuará garantizando el cumplimiento de tales prestaciones, a fin de que los trabajadores cuenten con servicios de salud adecuados y, al momento de su retiro, puedan disponer de una pensión que les permita disfrutar de una vida con la seguridad y dignidad que merecen”.

• Se subraya que debido al proceso de envejecimiento que enfrenta la población en el país, la base de trabajadores activos que cotiza se reduce, al mismo tiempo que el número de pensionados se incrementa. En éste se contempla sólo a las personas que se pensionarán bajo el régimen de 1973; es decir, quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 (previo a que comenzaran a operar las Afores).

• El académico de la UdeG, Ángel Guillermo Ruiz Moreno, recuerda que a nivel mundial se tiene una crisis por el tema de las pensiones. “Simplemente las noticias que vienen de Francia, donde ya tienen más de 150 días manifestándose, están a punto de paralizar prácticamente el país precisamente porque ellos, que tienen una edad de 62 años para pensionarse, se las quieren subir a 65 años”.

Insiste en que es necesario acabar con ese régimen porque nunca ha pagado ni pagará mejores pensiones en comparación con el modelo anterior.

LA VOZ DEL EXPERTO

“El próximo año será menos malo”

Ignacio Román Morales (académico del ITESO).

Aunque para el próximo año se podría presentar una crisis económica mundial, Ignacio Román Morales acentúa que no necesariamente México se encontraría en esa condición.

“Sí tenemos una expectativa recesiva en casos muy concretos, como el caso británico a partir de la salida del brexit”.

Después del estancamiento económico que tuvo México este año, dice, prácticamente todas las consultoras están hablando que el crecimiento del año que entra será bajo, pero no habrá una crisis. “Se está hablando de niveles de crecimiento de entre 1% y 1.5 por ciento”.

La mejora significativa del salario mínimo, subraya, puede ir generando una compensación de los malos resultados internacionales, con una posibilidad de dinamización del mercado interno mexicano para ser un contrapeso a esas tendencias recesivas.

