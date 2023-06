La crisis por el aumento de las desapariciones en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) llevó a distintos grupos de familiares a manifestarse ayer en tres puntos de la ciudad.

En la primera protesta, que comenzó a las 15:00 horas, miembros del colectivo Luz de Esperanza y de otras agrupaciones estuvieron frente al Palacio de Gobierno. Allí anunciaron un plantón hasta que funcionarios de primer nivel del Ejecutivo atiendan sus peticiones para agilizar la búsqueda de sus seres queridos.

La segunda inició con una concentración a las 17:00 horas en la glorieta de La Minerva, en donde los inconformes por la desaparición de los ocho trabajadores de un call center ubicado en Zapopan caminaron hasta Casa Jalisco para reclamar por ese caso frente a la residencia oficial del gobernador.

“A nosotros no nos entregan nada, vemos fotos y videos, pero nada es sustancial de la investigación (que hace la Fiscalía de Jalisco tras el hallazgo de restos en una fosa ubicada en la zona de Mirador Escondido, en Zapopan), porque en ningún momento vemos a ninguno de nuestros familiares, o algo que dijera que estaban ahí”, afirmó Alicia Cuevas, madre de Carlos Benjamín García Cuevas, cuyo rastro se perdió el pasado 20 de mayo.

A las 17:30 horas arrancó la tercera marcha. El contingente partió de la zona de Santa María del Pueblito, en Zapopan. A la altura de la calle Allende, personas cercanas a Sandra Analí Ramírez avanzaron por avenida Vallarta hasta Patria para exigir, por cuarta ocasión en esta semana, la pronta localización de la mujer de 33 años que fue vista por última vez el lunes pasado, cuando se dirigía a su trabajo en la colonia La Estancia. También pidieron dar con el paradero de César Becerra Estrada, de 35 años, a quien se le perdió la pista el 18 de mayo en la colonia La Cima, en Zapopan.

Según el Gobierno federal, Jalisco es el Estado con el mayor número de personas desaparecidas en el país. Suma casi 15 mil.

Miembros del colectivo Luz de Esperanza se manifestaron afuera del Palacio de Gobierno, en donde anunciaron un plantón hasta que las autoridades atiendan sus peticiones. EL INFORMADOR/C. Zepeda

Casa Jalisco. Seres queridos de los trabajadores del call center protestaron en la finca. EL INFORMADOR/A. Navarro

Avenida Vallarta. Familiares de Sandra Analí caminaron de Santa María del Pueblito a Patria. EL INFORMADOR/A. Gómez

Tragedia de call center se pudo evitar: académicos

El académico de la Licenciatura en Derecho del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y especialista en Derecho Penal, Francisco Ruiz, recordó que desde hace tiempo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había alertado que existía una red del Cártel Nueva Generación (CNG) que se dedicaba a estafar a ciudadanos estadounidenses por medio de supuestos tiempos compartidos, la cual operaba en Guadalajara y Puerto Vallarta, pero las autoridades no hicieron nada al respecto.

“Ya estaba la información de que existían empresas que se dedicaban a esto y, ¿cuándo hubo una investigación? Si hubieran hecho operativos o tomado cartas en el asunto para localizar a estas empresas, quizá la tragedia de los trabajadores del call center se pudo haber prevenido o evitado”.

Ruiz señaló que en el Estado no existen políticas de prevención ni de orientación sobre qué hacer o recomendaciones para evitar caer en manos de la delincuencia organizada, pese a que ya hay precedentes de las formas en las que reclutan a jóvenes.

“No hay políticas de prevención que les hagan saber a los chicos que son el eslabón más débil de esta maquinaria delictiva, que está diversificando sus ingresos”.

Remarcó que hacen falta criminólogos que asesoren e impulsen políticas de prevención que respondan a la realidad que vivimos.

“Yo estuve 21 años en Fiscalía y había una área de atención en criminología pero estaba ocupada por personas que no tenían el perfil, ahora no se ve que desde la Secretaría de Seguridad diseñen políticas de prevención”.

Por su parte, Rogelio Barba Álvarez, integrante del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara (UdeG), concordó en que las autoridades no deben dejar pasar alertas, como las noticias de las estafas, y controlar de mejor forma a las empresas.

“Fijarnos en que las empresas tengan clara su razón social, los permisos que otorga la autoridad competente, y mayor revisión por parte de los que vamos a emplear. La investigación, el aparato institucional debe tener más formación, inteligencia para evitar este tipo de tragedias. Si ya tenemos una Policía Cibernética no se han promovido medidas preventivas, solamente de reacción”.

Familiares de los ocho desaparecidos del call center se manifestaron ayer frente a Casa Jalisco, en espera de recibir una respuesta que todavía no llega. EL INFORMADOR/A. Navarro

Pide al gobernador “no lavarse las manos”

Rogelio Barba Álvarez, integrante del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara, opinó que es reprobable que el gobernador se haya ausentado durante los primeros días de la investigación, y también posteriormente, ya que es importante el mensaje que manda en ese sentido.

“No puede evadir su responsabilidad, él es el garante de la seguridad en el Estado, no puede lavarse las manos. Ni con delitos federales, no puede titubear, solamente sale cuando bajan las cifras, y en este tipo de casos y aplica la operación avestruz, de esconder la cabeza para no ser criticado. Hace falta mucho diálogo, hay un divorcio del Gobierno con la sociedad en el ámbito de la seguridad”.

También consideró que es importante buscar la manera de no volver a victimizar y comprender a los familiares de las víctimas, que salen a marchar por sus seres queridos.

“Él tiene que apersonarse, estar con los dolientes, es un problema que ocurre en todo el país pero se ha acentuado en nuestro Estado. Ahora es muy normal que se lleven siete, ejecutan por decenas, y eso ya parece que se está normalizando, no es lo mejor. El gobernador debe estar abierto a la esperanza de encontrar la paz”.

Por otro lado, agregó que la investigación del call center se ha realizado de manera rápida, también tomando en cuenta que el lugar donde encontraron los cuerpos es de difícil acceso.

“Al menos encontraron los cuerpos. Porque pasa el tiempo y no sabemos nada. Falta que se confirme que son ellos, y por otro lado es triste porque había esperanza que estuvieran con vida”.

No sólo son los ocho del call center, ayer colectivos de personas desaparecidas como Luz de Esperanza también levantaron su voz, para pedir la atención del Gobierno del Estado. EL INFORMADOR/C. Zepeda

Siguen las investigaciones... sin pistas de los culpables

Pese a que ya se ha hablado de una posible relación entre el Cártel Nueva Generación y el establecimiento de supuestos call centers, hasta el momento no se tiene respuesta sobre el paradero de los responsables de la desaparición de ocho jóvenes quienes trabajaban en una “empresa” de este tipo, con dos sedes en Zapopan.

En entrevista se cuestionó al fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, sobre si existe información que pueda ayudar con el paradero de las personas responsables de la desaparición de los ocho jóvenes, sin embargo, evadió responder.

Lo anterior pese a que el gobernador de Jalisco aseveró que “es evidente que el caso es un asunto que involucra a la delincuencia organizada” y que sólo demuestra la brutalidad con la cual operan, y pese a que señaló que sería algo que debería responder el fiscal estatal.

Dijo Méndez que las autoridades federales y estadounidenses se han sumado ya a las investigaciones, y añadió que hasta el momento “no se tiene en la mira la operación de algún otro centro similar”, aunque el departamento del Tesoro ha hablado de al menos 12 empresas que desde nuestra Entidad han defraudado a ciudadanos extranjeros con la temática de tiempos compartidos.

Por último, pese a que se le cuestionó por qué no se había considerado los reportes hechos por vecinas y vecinos de Jardines Vallarta y La Estancia sobre actividades extrañas en los sitios donde operaban los call centers, indicó que él “no responde por las policías municipales”, a quienes inicialmente se había alertado sobre ello.

TELÓN DE FONDO

Llamada anónima alerta del sitio

El fiscal Luis Joaquín Méndez reconoció que fue gracias a una llamada anónima que dieron con los posibles restos de los jóvenes que trabajaban en un call center de Zapopan.

“Busquen por donde está la cruz. Ahí van a encontrar las bolsas”, fue lo que le dijeron a la Fiscalía estatal, según documentó el periodista Isaack de Loza. La información concedida indicaba colonia y municipio: la zona del Mirador Escondido, en Zapopan.

“A partir de esto, las unidades de investigación de la Fiscalía se desplazaron al lugar y comenzaron a buscar la cruz. Pero no daban con ella. Se acercaron a una señora. Le preguntaron por ésta y les respondió que ya la habían pasado en varias ocasiones, pero debían subir a un montículo para alcanzarla”.

Según se dio cuenta, al llegar al sitio voltearon hacia abajo y dieron con las más de 45 bolsas de restos humanos. Presumiblemente, desde ese sitio arrojaron a las víctimas. Pero una bolsa se quedó atorada con una piedra.

El helicóptero Zeus ha sido fundamental en el operativo en el Mirador Escondido. EL INFORMADOR/A. Navarro

A MARCHAS FORZADAS

Trabajan las muestras genéticas para confirmar identidades

El fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, aseveró ayer que el personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) trabaja “a marchas forzadas” para realizar las tomas de muestras genéticas, tanto a los restos como a las familias, para hacer los cruces correspondientes lo antes posible para confirmar de esta forma sus identidades, y no sólo a través de los rasgos físicos. "Estamos en espera de que el Instituto nos empiece a rendir algunos dictámenes periciales. La información sigue siendo preliminar. Hay que procesar con ADN, y hablar de tiempos como tal sería ser yo irresponsable, porque estaría generando compromisos que dependen directamente del IJCF", expresó Méndez.

Cronología de los hechos

1. Las fechas de las desapariciones

22 de mayo

Carlos Benjamín García Cuevas desapareció el 20 de mayo. Juan Antonio desapareció el 22 de mayo, aunque esto se confirmó hasta el 1 de junio.

Itzel Abigail Valladolid Hernández, y su hermano Carlos David Valladolid Hernández, desaparecieron el 22 de mayo. La desaparición de Arturo Robles y Jesús Alfredo Salazar Ventura fue reportada el 24 de mayo.

26 de mayo

Mayra Karina Velázquez Durán y Jorge Miguel Moreno fueron reportados como desaparecidos el 26 de mayo.

2. Las marchas

26 de mayo

Se realizó la primera manifestación, desde la glorieta de los Niños Héroes hasta Casa Jalisco. El 27 de mayo se realizó otra manifestación desde la Minerva hasta Casa Jalisco. El 28 de mayo, familiares también fueron a la Minerva. El 2 de junio volvieron a salir a las calles.

3. Culpables

27 de mayo

El fiscal del Estado, Luis Joaquín Méndez, informó que un comando armado se habría llevado a algunos de los desaparecidos de su lugar de trabajo; ese mismo día se catearon dos casas.

4. Investigaciones

29 de mayo

El gobernador de Jalisco reveló que el call center realizaba “operaciones de otra naturaleza”, y también ese mismo día revelaron que el espacio no tenía permisos de operación.

30 de mayo

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, confirmó que los jóvenes podrían estar relacionados con fraudes inmobiliarios y extorsiones telefónicas.

31 de mayo

La Fiscalía de Jalisco informó a mediodía que realizaba un operativo en la zona de Mirador Escondido, pero no dio detalles; en la noche confirmó que encontraron 45 bolsas con restos humanos.

5. Hallazgo

1 de junio

La Fiscalía de Jalisco confirmó que entre los restos hallados en un barranco ubicado en la zona de Mirador Escondido, en Zapopan, se encontraban “algunos” de los jóvenes trabajadores de un call center desaparecidos, luego de que, en un cruce de información preliminar entre las partes extraídas de la fosa, hallaron “coincidencias con las características físicas de algunos de los jóvenes que están siendo buscados”, lo cual se notificó a los familiares de las víctimas.

EL INFORMADOR/E. Gómez

MÁS CASOS QUE PIDEN ATENCIÓN

Hablan por Sandra y César

También hubo ayer una manifestación solicitando la localización de Sandra Analí Ramírez y de César Becerra. Sus familiares y amigos marcharon en Zapopan y comparten la misma desinformación con las autoridades. “Lo mismo nos dicen, todo es burocracia, que todavía no tienen imágenes el C5. Vamos todos los días a Fiscalía y nos plantamos ahí, que aún no tienen avance, todo es trámite”, dijo Verónica, hermana de Sandra. “Ya no nos estaban haciendo caso por los ocho desaparecidos del call center y queremos que también atiendan nuestros casos, que seamos visibles todos”, indicó Estefany, esposa de César.