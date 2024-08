Desaparecen más menores y estudiantes en Jalisco

Aldo González desapareció el pasado 13 de abril, hace más de cuatro meses, luego de que se le viera por última vez cuando salió de su casa para viajar al municipio de Tepatitlán. Desde entonces, ya no se supo el paradero del joven estudiante del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara.

En total, suman 28 integrantes de la UdeG que han sido reportados como desaparecidos y siguen sin ser localizados, confirmó la casa de estudios, la mayoría son estudiantes.

Un estudiante más que fue reportado como desaparecido es un joven de la Preparatoria de Tonalá Norte, Christian Alan Olvera, visto por última vez el pasado 12 de agosto en aquel municipio.

Otros fueron localizados, por ejemplo, Gianina Michelle Juárez Vásquez, 16 años y estudiante de la preparatoria 11 ubicada en la Zona Metropolitana de Guadalajara, quien fue localizada el 20 de mayo con vida; los primos Janetzy Medina y Kevin Ulises Sánchez también fueron encontrados con vida.

Sin embargo, la UdeG no es la única institución afectada por la desaparición de integrantes de su comunidad universitaria.

El pasado 3 de mayo, fue reportada la desaparición de Fernanda Cano, estudiante del ITESO, presuntamente privada de la libertad en la zona de Bugambilias, afortunadamente la joven fue localizada con vida el 9 de mayo.

Además de Fernanda, el ITESO tuvo otro estudiante reportado como desaparecido, aunque en el año 2023 y, al igual que Fernanda, el joven fue localizado con vida.

El colectivo de búsqueda Luz de Esperanza confirmó que entre sus integrantes, hay familiares de un estudiante de la Universidad América Latina campus Patria, de nombre Sergio Oliver Israel Díaz, quien permanece como desaparecido desde el 11 de julio de 2012, hace casi 12 años.

También la UNIVA informó que han tenido casos de desaparición, pero que todos sus estudiantes fueron localizados con vida.

Varios de los estudiantes desaparecidos son menores de edad, grupo de la población que se ha visto afectado por este fenómeno: según cifras oficiales del Registro Estatal de Personas Desaparecidas, en Jalisco hay más de mil 200 menores de 19 años que se reportaron como desaparecidos de un total de más de seis mil 200 denuncias interpuestas.

En la administración estatal anterior, el reporte era de 606 según el registro nacional en la materia, es decir, durante el actual sexenio estatal se ha duplicado la cifra de menores que siguen sin ser localizados.

Los padres de Aldo González en la manifestación. EL INFORMADOR/A. Navarro

CRÓNICA

“Luchen hasta encontrarlo”

Decenas de personas se congregaron en las afueras de Casa Jalisco para exigir a las autoridades la localización de Aldo González Sevilla, estudiante del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), quien fue visto por última vez el 13 de abril.

“No hay resultados. Fiscalía está trabajando, me informan que están haciendo operativos continuamente, pero ya son cuatro meses y 11 días de la desaparición de Aldo. Queremos pedir al Gobierno que apoye con más personal a Fiscalía, o más tecnología. No sé qué necesiten pero sí queremos el apoyo del gobernador”, explicó Israel González, padre del joven.

Alrededor de las 12:00 horas de ayer comenzó la manifestación sobre la calle Manuel Acuña, con letreros y carteles en los que se exigía a las autoridades efectividad para localizar a Aldo.

Hasta el momento la Fiscalía no cuenta con ninguna teoría ni ha presentado avances del caso, indicaron los padres del chico.

“Tengo otros dos hijos, ellos son los que me ayudan, y mi esposo, él es el que me ha ayudado mucho a salir adelante. Aldo es un niño dedicado al estudio, pocos amigos, no es de pleito, es deportista. Es buen hijo. No lo olviden, luchen hasta encontrarlo. Tenemos que encontrar a todos nuestros hijos, no es justo que se pierdan así nada más”, agregó, al borde de las lágrimas, Leticia Sevilla, madre del joven.

Aldo González es estudiante de segundo semestre de la carrera Técnico Superior en Prótesis Dental.

El día 13 de abril abordaría un camión para dirigirse a Tepatitlán, de donde es originario, para visitar a sus padres, sin embargo, según la Fiscalía del Estado, el chico jamás llegó a la terminal. De acuerdo con el organismo de seguridad, Aldo desapareció en la colonia Independencia, en Guadalajara.

“Estamos aquí afuera de la casa del gobernador, de Casa Jalisco, para exigirle a las autoridades que no se cansen y no dejen de buscar a nuestro compañero Aldo, porque desde hace cuatro meses que no está en las aulas. Aldo, un estudiante proveniente de Tepatitlán, que viene a la Zona Metropolitana en búsqueda de sus sueños, en búsqueda de mejorar su vida; y no podemos tolerar que después de tantas semanas, tantos días, él aún no esté con su familia. Aldo, como otros estudiantes, sigue sin llegar a su casa, sigue sin regresar a su hogar”, comentó Zoé García, presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios.

Montalberti Serrano, Coordinador de Seguridad de la UdeG, aseguró que, a la fecha, hay 28 personas desaparecidas de la casa de estudios, entre maestros, alumnos y trabajadores. Además, ocho de ellas han sido localizados sin vida.

“Pensar que uno de mis hijos desaparece es una pesadilla, pero nosotros somos una familia que tenemos fe en Dios y sabemos que mi hijo va a llegar”, concluyó el señor Israel.

Familiares, amigos y la comunidad universitaria se pronunciaron al exterior de Casa Jalisco. EL INFORMADOR/A. Navarro

TELÓN DE FONDO

“Max”, una víctima de desaparición forzada

En días pasados, el colectivo de búsqueda, Luz de Esperanza, dio a conocer la sentencia de amparo concedida por un juez en la que se determina que la desaparición de Carlos Maximiliano Romero Meza, hijo de Liliana Meza y estudiante de la Universidad de Guadalajara, fue una desaparición forzada.

El pasado 17 de abril se dictó sentencia por el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Puente Grande en la que pudo establecerse que en la desaparición de Maximiliano hubo participación y/o consentimiento de agentes del Estado al momento de que sustrajeron al joven de su domicilio, ubicado en la colonia La Tuzanía, en Zapopan, en 2020.

Carlos Maximiliano tenía solo 18 años al momento de la desaparición. Estudiaba entonces el segundo semestre de la Licenciatura en Diseño Gráfico en el Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño (CUAAD) de la Universidad de Guadalajara.

“En Luz de Esperanza recibimos esta sentencia con una mezcla de alegría, tristeza y esperanza en sí, siendo un hito en nuestros diferentes procesos jurídicos en trámite, en los que buscamos con ahínco que, en primer término, se reconozca la desaparición forzada por parte de autoridades en ciertos casos, ante la constante negativa, y negación, de esta situación, y de lograr avances en investigaciones. Y en segundo término, que se realicen las acciones necesarias y óptimas para lograr encontrar a nuestros seres amados, y accedamos al derecho a la verdad y la justicia”, anotó el colectivo en un comunicado.

Liliana Meza, madre del joven y líder del colectivo de búsqueda, espera que la resolución marque un precedente para las investigaciones de desapariciones forzadas en Jalisco.

Anhela que “el caso de Max sea un precedente de un antes y un después con una desaparición forzada, porque ya va a haber que puedan ser reconocidos y puedan avanzar realmente”.

Dentro de las medidas que se ordenan para el caso de Maximiliano, se encuentran la restitución de los derechos que han sido violados dentro del caso.

Los asistentes exigieron avances en la investigación. EL INFORMADOR/A. Navarro

Numeralia

1er lugar nacional tiene Jalisco como el Estado con más personas desaparecidas en México, según el último corte, emitido el 31 de julio, por el Registro Estatal de Personas Desaparecidas, plataforma habilitada por el Gobierno del Estado.

6 mil 200 denuncias interpuestas por desaparición en la Entidad

15 mil 103 personas se encuentran desaparecidas en Jalisco.

Mil 252 menores de 19 años permanecen sin localizar en nuestro Estado actualmente.

28 estudiantes e integrantes de la comunidad de la Universidad de Guadalajara permanecen con reporte de desaparición y siguen sin ser localizados.

4 meses desde la desaparición de Aldo González Sevilla, estudiante del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.