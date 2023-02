Una carrera de oro y no solo por la categoría otorgada por World Athletics. La fiesta atlética por excelencia en la Perla Tapatía está cercana a escuchar su disparo de salida, cuando este domingo 26 de febrero se lleve a cabo la edición XXXVII del Medio Maratón Internacional Guadalajara, en el que se espera la participación de 15 mil corredoras y corredores, cifra récord para esta competencia.

Además, no será una carrera ordinaria, ya que además de contar con la presencia de lo más experimentado y de élite en el atletismo nacional e internacional, así como la propia ciudadanía tapatía, se tendrá la posibilidad de clasificar a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, por lo que tiene ese ingrediente extra y esa motivación para todos los participantes.

Este 21K tapatío tendrá como salida y meta le Glorieta de La Minerva. El disparo de salida será a las 6:20 horas para la categoría paratletas, a las 6:30 horas para la categoría de atletas de élite y atletas clasificados, y a las 6:35 para atletas convencionales.

Ahí, los participantes tomarán Avenida Vallarta, después harán el giro sobre Avenida Niño Obrero; Lázaro Cárdenas, pasando por el Puente Matute Remus hasta llegar a Avenida Chapalita y posteriormente Avenida de Las Rosas. Al pasar por la Expo tomarán Avenida Mariano Otero, pasando por Los Arcos del Milenio hasta la Glorieta de los Niños Héroes. Desde donde se hará el recorrido de regreso por las mismas avenidas. A lo largo de todo el recorrido, los vecinos de las diversas colonias podrán apoyar, echar porras, gritos y darles ánimos a los miles de corredores que llenarán de color a la capital jalisciense en lo que se espera sea una fiesta atlética por excelencia.

La premiación para todos los atletas participantes que recorran la ruta completa certificada y homologada consiste en medalla conmemorativa, mientras que la bolsa de premiación consiste en 1 millón 860 mil pesos, repartida en todas las categorías.

Las cifras

15,000 corredores se han inscrito a esta edición del Medio Maratón, lo que representa un récord de participación en el evento.

se han inscrito a esta edición del Medio Maratón, lo que representa un récord de participación en el evento. 6 ediciones ha ganado el atleta con más victorias en el 21K de Guadalajara. Se trata del keniano nacionalizado Julius Kipyego.

ha ganado el atleta con más victorias en el 21K de Guadalajara. Se trata del keniano nacionalizado Julius Kipyego. 2 jaliscienses han sido capaces de llevarse la victoria en este evento en toda su historia: Margarito Alonso y Mayo González.

EL INFORMADOR/ L. Martínez

Kipyego, rey tapatío

El keniata Julius Kipyego se ha proclamado como el rey tapatío, al haber conquistado en siete ocasiones el Medio Maratón de Guadalajara, grabando su nombre con letras de oro en los libros de historia del atletismo tapatío y mexicano.

El atleta, que ya es naturalizado mexicano ha ganado las ediciones de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2017.

Por otro lado, con dos victorias en el 21K de Guadalajara están Dionicio Cerón en 1987 y 1994, Jackson Koech de Kenia en 2001 y 2002, así como el mexicano Juan Luis Barrios en 2015 y 2016.

ESPECIAL

Medalla inspiradora

Inspirada en la libertad, la velocidad y la ligereza que se vive al correr, el artista Alejandro Velasco diseñó la presea que será entregada a todos y cada uno de los corredores que lleguen a la meta del Medio Maratón de Guadalajara, y es que el concepto de su medalla es la del atleta alado que no conoce límites, y que manifiesta su libertad atrayendo buenas cosas para el cuerpo y el alma, a la que agrega símbolos celtas que representan la fortuna; así mismo, la playera tiene la textura con forma de plumas y el trazo de una alas en la espalda.

ESPECIAL

EL INFORMADOR/ L. Partida

Correr es estar vivo, es un estilo de vida

Constancia, amor por el deporte, futbolero por afición, pero atleta por pasión y convicción. Es Salvador López, psicólogo de profesión, pero con el entusiasmo de correr, de practicar la disciplina del balompié y de ponerse los tenis para correr, por salud, por terapia, por amor al arte.

“Primero por gusto, por pasión, por salud. Es un deporte que me permite conocer mi cuerpo y también me permite llevarme al límite, es una forma de conexión conmigo mismo, es un tipo de meditación que me ha llevado a conocerme, a ampliar mis horizontes y me ha permitido reconocer que puedo hacer todo lo que yo quiera y me proponga.

“El cuerpo es maravilloso y noble, es un sistema perfecto, y correr ha sido para mí una de las formas de descubrirlo y tratarlo bien”, platicó “Chava” como le dicen sus amigos.

A sus 38 años de edad, ha practicado el deporte de carreras pedestres, ya sea en superficie plana o bien, en campo traviesa, durante 11 años, y a partir de ahí ha estado presente en seis ediciones del Medio Maratón de Guadalajara, este domingo correrá el séptimo.

Además, ha participado en aproximadamente 20 carreras menores a 15 kilometros entre urbanas y de trail, y este año estará presente en el Medio Maratón de la CDMX en julio y el Maratón de Guadalajara a finales de año.

“Correr para mí es conectar con la vida y con el estar vivo. No es una disciplina, es un estilo de vivir”, son sus lemas.

Y finalmente, entre sus objetivos para este domingo en el 21K de Guadalajara estará el “disfrutar y romper mi marca del último Medio Maratón, estimo hacer entre 1:35 horas máximo, ya que he tenido dos años difíciles emocionalmente hablando, y será una forma más de demostrarme a mí mismo lo fuerte y lo capaz que soy de salir hasta del pozo más hondo y recordarme que cuento conmigo mismo y que jamás voy a abandonarme”, dijo.