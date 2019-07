Denuncian fallas en “Hospitalito”; culpan a recortes

Martha Isabel Estrada acudió al Hospital General de Zapopan, conocido como “Hospitalito”, para solicitar informes sobre el servicio de Endocrinología. “Tengo una hija que está muy mala de tiroides, está con muchos médicos familiares, no con un especialista… y me dijeron que se necesitaba un especialista para controlar su enfermedad de verdad”.

Sin embargo, dice que el personal le mencionó que desde hace dos meses ya no hay endocrinóloga. “Me respondieron que fuera al Antiguo Hospital Civil porque ya no darán el servicio”.

Graciela Sánchez tampoco tuvo éxito en su visita al “Hospitalito”, pero en el área de Dermatología. “Me comenzaron a salir unas manchas muy extrañas y mis familiares me recomendaron venir a atenderme aquí, que porque la doctora era buena. Pero en el área de Informes me comentaron que ya se jubiló y no han contratado a nadie… ya ni modo, voy a tener que ir al Instituto Dermatológico”.

Salvador García Uvence, director del Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud de Zapopan, explica que las plazas de los especialistas ya no fueron renovadas, debido a que no cuentan con recursos extraordinarios para cubrir todas las necesidades en el Hospital General de Zapopan.

“Hay una emergencia obstétrica a nivel estatal, lo cual ha requerido que le demos prioridad para apoyar a los hospitales de la zona metropolitana. No hemos descuidado, porque el tema dermatológico no deja de ser importante, pero no es nuestra prioridad número uno”.

Aunque los ciudadanos son derivados a otras instancias de salud, García Uvence afirma que siguen tratando padecimientos relacionados con Dermatología y Endocrinología, ya que la atención se brinda por medio del área de Medicina Interna. “Precisarle a la población que el requerimiento de atención en el síndrome metabólico, como diabetes, hipertensión y obesidad, que en muchas ocasiones lo maneja el endocrinólogo, perfectamente y con la misma capacidad lo maneja nuestro personal de Medicina Interna”.

La Secretaría de Salud en Jalisco informó que, al año, se registran un promedio de 206 mil egresos hospitalarios en la Entidad, de los cuales, 75 mil son por embarazos. Actualmente realizan obras de mantenimiento en centros de salud para atención de la mujer, como el Hospital Maternidad Infantil “Esperanza López Mateos” y el Nuevo Hospital Civil “Juan I. Menchaca”. Por ese motivo, también el Hospital General de Occidente, conocido como Zoquipan, presenta saturación en el área de partos.

Servicios de Salud del Municipio de Zapopan

Presupuesto 2019

Ingresos

Venta de bienes y servicios: 98 millones

Participaciones, aportaciones, transferencias y asignaciones: 375 millones 855 mil 009.

Productos de capital: 800 mil

Ingresos extraordinarios: 106 millones 834 mil 064.38.

Total: 581 millones 489 mil 073.38.

Egresos

Servicios personales: 505 millones 429 mil 252.15.

Materiales y suministros: 35 millones 395 mil 429.27.

Servicios generales: 28 millones 664 mil 391.96.

Bienes muebles: 12 millones

Total: 581 millones 489 mil 073.38.

GUÍA

Proceso de atención al usuario

Servicio de urgencia

Acudir al módulo de personal capacitado, en donde se decide si se pasa inmediatamente a cubículo de choque o se toman signos vitales. El tiempo de espera depende del tipo de urgencia. Una vez en el consultorio, se decide si el paciente pasa a observación de primer contacto.

Posteriormente se determina su pase a piso, consulta a alguna especialidad, cita a consulta externa o alta por mejoría.

Consulta externa

El paciente de primera vez debe acudir a la oficina de informes del hospital donde se le da una ficha.

Posteriormente pasa al Archivo para la elaboración de su expediente, realizar el pago y acudir al control correspondiente (con comprobante de pago) para la toma de signos vitales y espera de consulta.

El paciente subsecuente pasa a control para agendar cita.

Consulta de especialidad con cita

El paciente subsecuente pasa al control correspondiente para agendar cita, el día de la consulta realizar el pago, acudir al control con comprobante y tarjetón para la toma de signos vitales y espera de consulta.

Hospitalización

Cuando se trata de un paciente programado para cirugía debe presentarse al área de Admisión Hospitalaria con orden de internamiento. Se le toman datos personales y se le otorga un instructivo con todas las indicaciones. En este punto deben presentarse al servicio de trabajo social para la realización de estudio socioeconómico.

Crecen atenciones por nacimientos

Las atenciones a mujeres que dan a luz han tenido un crecimiento en el Hospital General de Zapopan, conocido como “Hospitalito”. Mientras en todo 2018 se registraron dos mil 174 nacimientos, solamente en los primeros seis meses de este año van mil 766 partos, por lo que prevén un récord en estos servicios.

De la cantidad de nacimientos registrados el año pasado, mil 172 se realizaron mediante el Seguro Popular, según informa el Organismo Público Descentralizado (OPD). En 2019, de los mil 766 partos reportados entre enero y junio, 891 corresponden al Seguro Popular. Sin embargo, si se cuenta hasta el 22 de julio, suman 968 nacimientos subsidiados por el programa federal.

El director de los Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, Salvador García Uvence, enfatiza que cuentan con 20 camas para servicios en esta área. Y todos los días están llenas. “Inclusive, hemos destinado camas de otros servicios para cumplimentar la atención hacia las pacientes”.

Considera que las atenciones han crecido porque el personal de Ginecología y Pediatría es “muy bien” valorado por la población. “Eso ha provocado que mucha gente con Seguro Popular, y más casos, decidieran atenderse con nosotros. La gente nos sigue viendo como un hospital de segundo nivel, con una referencia alta, y sobre todo con una gran aceptación”.

El doctor compara que la cifra de servicios en esta área “es alta”, a diferencia de las dos o tres atenciones diarias que ofrecían en Dermatología.

Sin embargo, precisa que los médicos internistas siguen dando la atención en Dermatología y Endocrinología. Por eso asegura que dará instrucciones para que esa información llegue a las personas de recepción, para que no se niegue la atención a ningún ciudadano.

Detalla que la dermatóloga que atendía se jubiló, por lo que la vacante quedó vacía. Remarca que a la endocrinóloga ya no se le renovó el contrato. Sin embargo, buscarán darle prioridad a las necesidades de los usuarios. “Porque prácticamente el recurso se está gastando en atención de embarazadas, no podemos dejar de darle atención oportuna a quien está a punto de parir”.

Acentúa que, cuando terminen las remodelaciones en el Hospital Civil de Guadalajara, podrían bajar las atenciones. “A lo mejor ellos atenderán más partos y nosotros podemos darle a ese recurso un uso más adecuado en el manejo de cirugías”.

LA VOZ DEL EXPERTO

Avance de la patología incide en la derivación de pacientes

Beatriz Verónica Panduro (coordinadora de Especialidades Médicas de la Universidad de Guadalajara)

La doctora del Centro Universitario de Ciencias de la Salud informa que hay normas mexicanas y guías de prácticas clínicas que regulan sobre las enfermedades; es decir, que indican cómo establecer el seguimiento de un padecimiento y cómo derivar a los enfermos.

“Suman 197 guías de prácticas clínicas que regulan las enfermedades. Son recomendaciones basadas en evidencias científicas”.

Detalla que el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (Cenetec), órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, coordina la integración de guías de práctica clínica. “Tenemos esta regulación para determinar qué pacientes tendrían que pasar a medicina interna”.

Acentúa que un médico familiar puede derivar con un médico especialista internista cuando no hay respuesta al tratamiento inicial o se requieren estudios especializados.

“El internista puede derivar cuando se trata de un tratamiento especializado, como cáncer o cirugías. Si se requiere tratamiento que no puede ver el médico internista se deriva a una especialidad”.

Menciona que el médico internista también tiene la capacidad para atender a pacientes con diabetes, por ejemplo.

“El endocrinólogo se requiere para situaciones muy particulares. Si un paciente atendido por un médico internista no responde en primera instancia a un tratamiento, o es un problema relacionado con tiroides o requiere un manejo quirúrgico, el internista tendrá que derivar al endocrinólogo. Depende de la evolución”.

Critican costos y servicio de urgencias

Hace tres semanas, Luis Badillo tuvo problemas para orinar. Cuenta que fue a solicitar el servicio de Urgencias de la Cruz Verde Norte en Zapopan.

“Me pusieron una sonda para que pudiera ir al baño. Después, me mandaron a hacer unos análisis para saber qué tenía. Vine al ‘Hospitalito’ porque me dijeron que tenían urólogo. Pregunté, pero necesito 900 pesos para los análisis y en estos momentos no tengo el dinero”.

Jorge López y Diana Alvarado afirman que fueron al Hospital General de Zapopan al servicio de Urgencias, pero no los atendieron. “Ya habíamos pagado, pero nos negaron el servicio, que porque no tenían lugares. Ahora pediremos el reembolso y ni modo, tendremos que ir a un hospital privado”, lamenta López.

Salvador García Uvence asegura que en el “Hospitalito” tienen la opción de realizar descuentos a los ciudadanos que lo necesiten. “Si el estudio socioeconómico nos dice que la persona no tiene recursos, hacemos descuentos desde 20 hasta 100 por ciento. Nosotros no somos un negocio que estemos buscando fines de lucro”.

Acerca de si están rebasados en el área de Urgencias, menciona que tienen una capacidad física de ocho camas para albergar a los usuarios que así lo requieran, según la lesión que presenten.

“Si el paciente tiene un diagnóstico definido y requiere que sea hospitalizado, lo pasamos al área de Internados. De lo contrario, por lo general el paciente está con nosotros de ocho a 12 horas… y si requiere más tiempo lo pasamos al área de piso o lo damos de alta”.

Expresa que, en ocasiones, la gente se inconforma cuando los pacientes no se pasan a las camas, aunque no en todos los casos se requiere ese procedimiento. “A veces los tenemos en observación en el área de Urgencias o en sala de espera, y la gente puede malinterpretar. Seguimos dando la atención que se requiere en su momento, y si alguien tiene alguna queja o manifestación de inconformidad, con gusto la atendemos sin problema”.

En marzo pasado, este medio publicó que los usuarios padecían por altos costos en unidades de la Cruz Verde, ya que en cada municipio hay diferentes precios en los servicios.

Tras un análisis, se detectó que en las cuotas de recuperación eran más caras en unidades de la Cruz Verde en Zapopan. Al respecto, el Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud del Municipio contestó que se aplicaban descuentos a más de la mitad de los pacientes que acude a las unidades de salud.

Prevén inaugurar nueva Cruz Verde en agosto

El director de los Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, Salvador García Uvence, adelanta que a finales de agosto terminarían las obras de construcción en la nueva Cruz Verde de Zapopan, ubicada en el kilómetro 1 de la carretera a Colotlán.

“Atenderemos las urgencias para aquella zona que, por alguna causa, ha crecido de manera descomunal, con más de 100 mil habitantes. Estaremos dando una atención médica pronta y oportuna. A finales de agosto podríamos estar inaugurando esa unidad”.

Describe que el lugar tendrá seis camas para brindar atención médica, dos consultorios y un área de urgencias en operación durante las 24 horas del día. “La capacidad dependerá de la necesidad de la población. En el caso de que tengamos la unidad llena, o que se requiera algún tipo de apoyo, la ambulancia los derivará tanto al Hospital General de Zapopan como a las unidades de la Cruz Verde”.

El director del OPD recuerda que actualmente están en operación todos los espacios de salud, tras la renovación de las unidades Norte (Las Águilas), Villas de Guadalupe y Federalismo.

La construcción de la unidad ubicada en la carretera Colotlán inició en febrero de 2018. Pablo Lemus explicó en ese entonces que los gastos por 23 millones de pesos serían otorgados por cuatro desarrolladores, como parte de las obligaciones en equipamiento por las áreas que deben ceder al municipio.

Zapopan pretende renovar el convenio con Seguro Popular

Salvador García Uvence calcula que en los próximos 15 días se terminarán los recursos del Seguro Popular.

En mayo pasado se anunció que el OPD renovó el convenio con el organismo por 26 millones de pesos. El acuerdo, con vigencia durante 2019, incluye 74 servicios gratuitos para la población, entre los que se encuentran atención de parto, cirugía de apendicitis, rodilla, cataratas, hernias, circuncisión o vasectomía, incluidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES).

“En el convenio existe una cláusula que dice, que en el caso de que termine, puede existir un incremento de hasta 20%, mientras hay un proceso de firma de nuevo convenio. Estamos en ese proceso, queremos un nuevo convenio con opción para incrementar la asignación de recursos”.

Aunque el acuerdo es para partos y cirugías, subraya que han dado prioridad a los nacimientos.

Los ingresos del Organismo Público Descentralizado se obtienen principalmente mediante el subsidio municipal, las cuotas de recuperación y los recursos del Seguro Popular. El dinero que reciben del Gobierno municipal se utiliza para el pago de la nómina y las cuotas para comprar insumos y medicamentos que requieren los pacientes. Afirma que también se realizan estudios socioeconómicos para el cobro de las cuotas.

Vía Transparencia, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) informó que, en 2018, tuvo un convenio con el OPD Servicios de Salud de Zapopan y el Hospital Civil de Guadalajara, en los nosocomios “Fray Antonio Alcalde” y “Juan I. Menchaca”, para “dar atención a los afiliados del sistema con cargo al concepto del gasto de Pagos a Terceros por Servicios de Salud”. Sin embargo, no precisó datos de 2019.

También reportó que 2018 fue el año en que hospitales de Jalisco recibieron más aportaciones mediante fondos y cuotas, además que en seis años triplicaron el monto del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Mientras en 2013 otorgaron 201.7 millones de pesos, el año pasado la aportación fue de 729.3 millones de pesos por ese mismo concepto y la suma del fondo de previsión presupuestal. El recurso fue transferido a 12 hospitales de Jalisco (públicos y privados), entre los que destacan el Instituto de Cancerología y el Hospital Civil de Guadalajara.

Sobre los recursos pendientes de transferir, con corte al pasado 2 de julio, contestó que faltaban 388 mil pesos relacionados con patologías de cáncer de mama y cáncer de endometrio.

Hay recursos garantizados

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud detalló que, por concepto de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, “al Estado de Jalisco se le transfirieron para la operación del Seguro Popular” un total de 20 mil 365 millones de pesos entre 2013 y 2018. Ante la incertidumbre por el futuro del Seguro Popular, al menos para 2019 reportan que destinarán tres mil 386 millones de pesos a la Entidad.

“Hasta el 30 de junio, restan por transferir corresponden a mil 806 millones de pesos”, responde el organismo.

Los montos de la Cuota Social y de la Aportación Federal que corresponde aportar anualmente al Gobierno federal, en términos de los artículos 77 bis 12 y 77 bis 13 de la Ley General de Salud, se calculan por persona afiliada al Sistema de Protección Social en Salud. En 2018, el monto por jalisciense fue de mil 278 pesos, de acuerdo con información publicada en el Diario Oficial de la Federación.

También se registró un aumento en la partida presupuestal relacionada con el Programa Seguro Médico Siglo XXI para afiliados al Seguro Popular. En 2013 transfirieron 115.2 millones de pesos y el año pasado reportaron 164.3 millones de pesos, la cifra más alta de los últimos seis años.

Este programa contempla todas las intervenciones médicas de rehabilitación física y neurosensorial para menores de cinco años, no consideradas en el Catálogo Universal de Servicios de Salud ni en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, y que no sean derechohabientes de alguna institución de seguridad social.

