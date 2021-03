Denuncian cobros extra en tarjeta del transporte público

Tras recargar su tarjeta de prepago para el transporte público, Víctor Rojas abordó un camión de la Ruta 207 de la Nueva Central Camionera a Huentitán. Cuando pasó el plástico por el lector de la máquina se percató que le cobraron dos pasajes.

A María González le fue peor. “Ya me robaron 30 pesos. Y siempre me pasa en la Ruta 644-B”.

Daniela Mayorga denunció que en cuatro ocasiones le han aplicado cobros extra. “Tres veces en la Ruta 629… y los choferes ni dicen nada”.

A Karina Suro le ocurrió en la 380. “Van como tres veces que me roba mi saldo”.

Mariana Bulos Rodríguez, directora de Planeación de la Secretaría de Transporte (Setran), reconoció que hay quejas por este tipo de cobros, pero no tiene el dato exacto. Sin embargo, estimó que “no pasan de 30” reportes en el acumulado. “Siempre les decimos que se acerquen a nosotros, por medio de las redes sociales o por el correo: recargas.st@jalisco.gob.mx. O de manera presencial en los módulos” para solucionar el problema.

Javier Armenta, integrante del Observatorio Ciudadano de Movilidad, opinó que se deben revisar los movimientos electrónicos para recuperar el dinero, “pero debes demostrar que te cobraron dos veces… y a ver si reponen el dinero”.

Pese a los problemas denunciados en los camiones (no en el Tren Ligero), Mariana Bulos descartó realizar ajustes al sistema de prepago que se puso en marcha en octubre pasado en todas las unidades del transporte público. Sin embargo, aceptó que el uso de la tarjeta “es mínimo” todavía. “Ahorita tenemos en algunas rutas más de 20% de las transacciones por medio de la tarjeta”.

El resto de los pagos es en efectivo en las alcancías, que también han sido reportadas por quedarse con un excedente de 50 centavos cuando se depositan 10 pesos. Doble afectación para los usuarios.

Usuarios reportan cobros extra en las tarjetas de prepago y “robos” en las alcancías. EL INFORMADOR/G. Gallo

El Macrobús niega información de alcancías que no dan cambio

Aunque ya había otorgado información sobre los ingresos excedentes del pasaje, que provienen de los 50 centavos que los usuarios pagan de más porque las máquinas de recaudo no dan cambio en el Macrobús, la dirección del sistema negó la información que fue solicitada vía Transparencia sobre el tema.

En el documento de respuesta, tras un recurso de revisión, se argumentó que se está generando una “posible confusión” por la contestación que se brindó en 2019, en la que se informó que el ingreso excedente entre julio y noviembre de ese año fue de 615 mil 663 pesos.

Agregó que esa información fue aprobada por el Consejo Técnico del Sistema Macrobús, “que refería un mecanismo para contabilizar a los pasajeros que no estaban pagando con la tarifa exacta, puesto que no estaban siendo registrados (por imposibilidad del sistema instalado), y el pago al concesionario de la operación se estaba viendo afectado”.

Por ello, se consideró la aprobación de un criterio para determinar la cantidad de pasajeros a reconocer “como alimentados para su incorporación al cálculo de la remuneración del operador”.

Ese pago de cantidades mayores cubiertas por los usuarios, acentuó, fue incluso solicitada por la Fiscalía del Estado.

“Al no tratarse de una cantidad precisa sino estimada, y a que se basó en un criterio tomado para una situación distinta, cualquier solicitud posterior relativa a definir la cantidad precisa que se estaba recaudando por concepto de los 50 centavos depositados en exceso por los usuarios se declinó, en virtud de no contar con los medios para poderla determinar con ese carácter”.

El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Javier Armenta, señaló que le parece “muy grave” que el Macrobús no pueda decir cuánto ingresa por el excedente que pagan los usuarios.

“Que le digan eso al fisco federal a ver qué les responde. Me parece un delito. No soy abogado fiscalista, pero ellos tienen que hacer una declaración en Hacienda y tienen que explicar cuántos pasajes se vendieron y cuánto tienen de excedente (que es un ingreso distinto)”.

El año pasado, la FEU denunció que las unidades del Macrobús, de la ruta empresa, del Tren Ligero y el Sitren, recaudaban 1.1 millones de pesos al día a través de los sistemas de pago electrónico que no dan cambio. En dos años, la bolsa estimada por la organización estudiantil habría alcanzado los 121 millones de pesos.

Posteriormente, el tema fue minimizado por el Sindicato de Avanzada del Autotransporte en el Estado de Jalisco, el cual reconoció que sí se tiene una recaudación por ese concepto, pero que es “insignificante”. Según sus datos, sería de entre 10 y 15 pesos diarios por unidad.

Se solicitó a la Secretaría de Transporte una entrevista sobre el tema y con autoridades del Macrobús, pero no han respondido.

También se le pidió a la dependencia informar a quién le corresponde revisar la recaudación de los 50 centavos extra en los distintos sistemas del transporte público, así como los ingresos que se obtienen por el uso de las tarjetas del sistema de prepago, pero tampoco contestó.

PUNTEO

La “respuesta”

De acuerdo con la respuesta otorgada vía Transparencia por el Sistema de Tren Eléctrico (Siteur), se informó que todo el recurso recaudado por el Macrobús se va a un fideicomiso, el cual, hasta el 18 de octubre del año pasado (cuando concluyó la concesión de este sistema bajo la tutela del Siteur), se destinó para cubrir el contrato con la concesionaria y la administración del fideicomiso.

Subrayó que en el fideicomiso queda un saldo “que podría incluir recursos provenientes del depósito de la tarifa mayor a la solicitada por el costo del pasaje (50 centavos), sin poderse determinar una cantidad exacta”.

Al haber concluido la vigencia de las concesiones se deberá cerrar el fideicomiso. “El destino de los recursos en su momento deberá ser instruido por el Consejo Técnico del Sistema Macrobús”.

El SITEUR no ha respondido sobre los ingresos acumulados. La FEU lamenta que las denuncias penales estén atoradas. EL INFORMADOR/F. Atilano

Critican retraso en las acciones legales

Las acciones legales emprendidas por la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) por las presuntas irregularidades en el cobro del pasaje del transporte público a través de las alcancías del sistema de recaudo se encuentran retrasadas, señaló el presidente de la organización estudiantil, Javier Armenta.

Sobre el amparo que presentaron para que no se realicen cobros a través de estas máquinas, denunció que “hay una obstaculización del acceso a la justicia por acciones y por omisiones”.

Recordó que en estos procesos legales hay varias autoridades señaladas: la Secretaría del Transporte, Macrobús y el Siteur, entre otros que se están beneficiando del cobro excedente.

En cualquier juicio, recordó, se tiene que notificar a todas las partes involucradas, por ello no se ha podido llevar la primera audiencia del amparo. “Ya todos contestaron, menos Macrobús. No saben dónde está la oficina del Macrobús. El Poder Judicial no los puede encontrar”.

Ante esto, la organización realizó una solicitud de Transparencia a la Setran en la que pidió la dirección de éste para compartirla al Poder Judicial. “Y que efectivamente los cite, les pida su respuesta durante el amparo y camine el tema. Pero no respondió la dirección. Macrobús sí cobra dinero todos los días en las estaciones, pero nomás no los pueden encontrar para notificarlos”.

Sobre la denuncia que se interpuso a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción por el probable delito de “delincuencia organizada por defraudación fiscal”, subrayó que no tienen información sobre las investigaciones.

“No nos han citado para decir avances ni para pedirnos pruebas. Nada”.

TESTIMONIO

Le cobran doble

Hace un mes, Víctor Rojas abordó una unidad de la ruta 207 que va de la Nueva Central Camionera a Huentitán El Bajo, en donde la máquina realizó cobros extra, pese a que sólo estaba pagando un pasaje. “En varias ocasiones tenía la duda porque al momento de pasar la tarjeta suena como dos veces”, recordó el usuario.

En esa ocasión pudo verificar que sí se hicieron cobros adicionales.

“Acababa de depositar en la tarjeta. Se me hizo curioso oír que sonó dos veces. Cuando chequé el saldo ya había cobrado dos veces”.

Previo a eso no tenía certeza de que realmente se registraran los cobros adicionales. “Porque tenía duda de cuánto tenía. De repente veía que tenía 70 pesos y luego nada más me quedaban 50 pesos. En la Ruta 214, que también tiene ese tipo de alcancías verdes, también hay problemas en el cobro”.

Rojas decidió no interponer una queja por estas irregularidades. “No siento que tengan una solución”.

Antes de comenzar a usar la tarjeta de prepago, recordó, tenía problema con las alcancías que no regresan los 50 centavos cuando se paga el pasaje con moneda de 10 pesos (el costo total es de 9.50 pesos). “De hecho, me han tocado casos en los que ellos tienen otro tipo de alcancías. Hay choferes que te dicen que ahí dejes el dinero, no en el sistema oficial de recaudo”.

GUÍA

Subsidian casi ocho de cada 10 máquinas

De las cuatro mil 819 unidades del transporte público que circulan en el Área Metropolitana de Guadalajara, el Gobierno estatal otorgó subsidios a transportistas para la instalación del sistema de prepago en tres mil 622 camiones. De acuerdo con la información publicada en el portal de Transparencia de la Secretaría de Transporte, el programa de “Apoyo a los prestadores del servicio de transporte público en la implementación del sistema de pago electrónico y monitoreo” culminó el año pasado con la entrega de 389.7 millones de pesos.

El Ejecutivo otorgó apoyos por hasta 80 mil pesos para la adquisición de los equipos. La mayoría de las máquinas se compraron a la empresa Tarjetas Integrales (mil 655), seguido por Idear Electrónica (mil 414), EB Jalisco (311) y Servicios y Estudios para Transporte Innovador y Movilidad (242).

La empresa EB Jalisco tiene como representante legal al gerente Hugo Maximiliano Higareda Macías. Este medio reportó el año pasado que el líder transportista está ligado a 10 rutas que eligieron a esa proveedora para comprar los equipos.

En octubre pasado, el Gobierno anunció que las cinco mil 226 unidades del transporte público que operan en el Estado contaban con los sistemas de prepago; es decir, ya se puede pagar el pasaje con tarjetas sin necesidad de usar efectivo, aunque por la falla de los equipos, usuarios continúan depositando dinero en las alcancías de los camiones.

En la mayoría de los camiones se continúa pagando en efectivo. EL INFORMADOR/F. Atilano

TESTIMONIOS

Las quejas

A través de un sondeo sobre la operación del sistema de prepago del transporte público, el cual opera en todas las unidades desde el año pasado, los usuarios señalaron fallas, principalmente, por los cobros extra:

"El saldo se termina muy rápido. En algún momento hice el reclamo en la estación Juárez y por los cargos extra en las Rutas 611 y 629, pero contestaron que no podían hacer nada".

Fernando Gamboa

"Me han cobrado doble pasaje y también me han rechazado la tarjeta en las Rutas 52-A, 623 y 30-A".

Lili González

"Un montón de veces me han cobrado cobros extra. Y cuando era con chofer le explicaba, pero nada. Una vez la tarjeta me quedó con saldo negativo y el chofer me bajó porque aseguraba que no había pasado el cobro".

Jacqueline Hernández

"En la Ruta 634 hubo cobro doble y el chofer no me dio boleto. Sucedió hace aproximadamente 15 días".

Jess Reyes

"Los de la Ruta 632-A (T17-A) te dicen que no sirve la máquina lectora de tarjetas, que pagues con monedas y se las pongas en una caja de acrílico. Lo reporté a la Secretaría de Transporte, pero sigue pasando".

Temo Reynosa

"Ya me robó 30 pesos en una ocasión. Y siempre me pasa en la Ruta 644-B".

María González

"Me harté de que la máquina me esté cobrando doble. Además, a los choferes no les agrada que pagues con tarjeta".

Athenea Orozco

"En la Ruta 187 no sirven las máquinas de todos los camiones. Cobran en efectivo y no dan boletos... y menos cambio. ¿Quién será el dueño?".

Raymond Olivares

"En cuatro veces se han chupado todo mi saldo. Tres veces me pasó en la Ruta 629 y no pasa nada".

Daniela Mayorga

"El camión de la 380 va como tres veces que me roba mi saldo de la tarjeta".

Karina Suro

“En camiones se cobra doble muy seguido. Yo mejor dejé de usarla (la tarjeta de prepago), prefiero perder 50 centavos por viaje a pagar 18 pesos”.

Yared Regalado

