Definen puntos en Guadalajara para renta de bicis compartidas por celular

Los nueve municipios del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) preparan una prueba piloto de sistemas de bicicletas rentadas por celular, como las que ya operan en la Ciudad de México.

La Mesa Metropolitana de Movilidad determinó 18 polígonos (todos en la periferia de la ciudad) donde se probará el sistema por seis meses. Las empresas que deseen aplicar podrán trabajar en puntos como Las Pintas, en El Salto; San Sebastianito, en Tlaquepaque o San Juan de Ocotán, en Zapopan.

Mario Silva, director del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), explicó que los polígonos fueron definidos por los propios municipios, pues buscan que ese tipo de opciones llegue a otros espacios. “Generalmente casi todos los proyectos de movilidad están concentrados en zonas de alta demanda o de alto valor comercial”.

Los sistemas de bicicletas sin anclaje (dockless) no utilizan estaciones para dejar o tomar las unidades. Éstas se pueden dejar en cualquier sitio público y, por medio de una aplicación móvil, se indica la ubicación de la bicicleta más cercana para desbloquearla, pues tienen un candado interno.

En todo momento se conoce el recorrido porque cuenta con un sistema de posicionamiento satelital y, para inscribirse, se requiere de una tarjeta de crédito.

Hay dos empresas del ramo que ya operan en la Ciudad de México: Mobike, en la Delegación Miguel Hidalgo, y Vbike, en la Benito Juárez. Ambas son originarias de China.

En otras partes del mundo estas plataformas han provocado caos porque los usuarios dejan las unidades en cualquier parte. Y justo eso se quiere evitar en la metrópoli. Los criterios aprobados obligan a las empresas a balizar los espacios determinados para que las bicicletas queden estacionadas y moverlas en caso de obstruir la vía pública.

Mario Silva explicó que estos criterios sientan una base para que los municipios puedan negociar la llegada de estas empresas a sus demarcaciones. Señaló que operarían bajo un contrato de prestación de servicios.

Alzan la mano para traer bicis sin anclaje a Guadalajara

Mobike, la empresa china de bicicletas sin anclaje, ya tiene la mira puesta en el Área Metropolitana de Guadalajara. René Ojeda, su director general en México, reveló que ya se ha reunido con las autoridades locales.

Tras esos diálogos, informó que los municipios que integran la ciudad hicieron un análisis, y éste les reveló que sí tienen la necesidad de contar con el transporte que ellos prestan, por lo que también hay interés de la firma en cubrir esa demanda.

“El Área Metropolitana de Guadalajara es muy interesante para nosotros, la verdad es que no la dejamos de lado. Ya hemos estado en pláticas con el equipo del ahora gobernador electo, Enrique Alfaro, y también nos hemos reunido con los equipos de algunos presidentes municipales, como Sergio Chávez en Tonalá y Enrique Ibarra en Guadalajara”.

Y aunque reconoció que aún no tienen plazos o fechas para su llegada a la ciudad, sí dijo que ya armaron una agenda para reunirse con los equipos de los gobiernos electos a fin de ponerse de acuerdo tanto con autoridades como con la sociedad civil para entrar de la mejor manera.

Mobike comenzó a operar este año en la Delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, con 500 bicicletas. Su plataforma funciona en dos modalidades: a través del pago de una suscripción o mediante una renta temporal. En ambos casos, el cargo se hace a una tarjeta de crédito.

“Nuestros equipos se pueden detectar en la calle. Una vez que localizas una Mobike te acercas, bajas la aplicación y te das de alta con tu número de celular y tu correo. Desde allí se elige la membresía con la que quieres participar. Después escaneas, por medio de la app, un código que está en cada bicicleta. Eso hace que el candado se abra automáticamente y en ese momento empiezas el viaje. Al terminar sólo cierras de manera manual el candado”.

Las bicicletas sin anclaje tienen membresías por 90 días y hasta un año, e incluso hay una temporal que está más orientada a turistas o ciclistas ocasionales. Además, cuentan con seguro de responsabilidad civil y daños a terceros, los equipos son verificados constantemente y ya están en proceso de balizar los espacios de estacionamiento.

Ciclistas, a favor de otra opción

Aunque califican como “positiva” la llegada de un sistema que promueve la movilidad no motorizada, los ciclistas tapatíos también ven con cautela a las plataformas de bicicletas sin anclaje. En un muestreo realizado con ocho usuarios de bicicletas, todos expresaron su preocupación ante posibles robos y desorden al estacionar las unidades.

Estaría bien que hubiera algo así por el Parque Metropolitano, Colomos y esos lugares

Elena Hernández, de 24 años, aplaude la posible llegada de las plataformas, sobre todo porque podrían dar cobertura donde MiBici no tiene presencia. “El polígono ciclista está aquí por el Centro, Chapultepec y sus alrededores, pero eso no significa que no usen la bici en otras partes de la ciudad. Estaría bien que hubiera algo así por el Parque Metropolitano, Colomos y esos lugares”.

Mónica González, de 22 años, y Lolita Rodríguez, de 30, consideraron que el servicio sí podría operar en los polígonos de MiBici para complementarlo durante las horas en las que haya mucha demanda.

“Daría más opción a transportarte y, tal vez, como complemento de MiBici. Sí lo usaría, aunque al no tener un lugar de anclaje en específico, tal vez le quite un poco de funcionalidad o acceso para el usuario”, señaló Lolita.

Por su parte, Juan Ramírez y Guadalupe Gutiérrez señalaron que no están interesados en las plataformas de bicicletas sin anclaje porque ya son usuarios de MiBici, y consideraron innecesario un nuevo servicio.

Obligadas a firmar contrato

Tiempo

Para prestar el servicio de bicicletas sin anclaje, las empresas que estén interesadas deberán firmar un contrato con el municipio en donde les interese operar… y por un periodo máximo de seis meses.

Cuotas

Según los criterios que fueron aprobados por la Mesa Metropolitana de Movilidad, tendrán que realizar una solicitud a los ayuntamientos, contar con su respectiva licencia municipal y pagar una cuota para entrar.

Obligaciones

Las firmas estarán obligadas a dar acceso a su plataforma a los municipios, al Instituto de Movilidad y al Imeplan. Allí compartirán la ubicación de sus equipos, el número de viajes, los orígenes y destinos, las rutas preferidas, los horarios, los perfiles de usuarios y sus hábitos de uso. Además deberán presentar informes mensuales.

Criterios

La cifra de bicicletas que tendrá cada uno de los 18 polígonos se asignará de acuerdo con el número de personas en edad activa y la población ocupada.

Tres tipos

Hay tres tipos de polígonos de operación: opcional, con mayor conectividad con transporte público; obligatorio, o zonas con altos índices en densidad poblacional y baja conectividad con transporte público; y restringido, donde ya está implementado el programa MiBici y su eventual expansión.

PASO A PASO ¿Cómo funcionan?

Se instala la aplicación en su celular, registra su número y un correo electrónico. Se proporciona un número de tarjeta y selecciona el plan: una membresía o una renta temporal. La aplicación muestra las bicicletas más cercanas. Con el teléfono escanea el código QR de la bici y desbloquea el candado para iniciar el viaje. La app muestra los puntos donde se puede dejar el vehículo. Una vez terminado el viaje, el candado se cierra de forma manual.

Experiencia internacional

Estados Unidos En ciudades donde no existe una regulación, como Dallas, en Texas, las bicicletas se acumulan en la vía pública. Los usuarios las dejan en cualquier lugar (incluso dentro de ríos). Se estima que allí circulan alrededor de 20 mil bicis, aunque no hay un número exacto. China En las calles de Shanghai circulan 1.5 millones de bicicletas de estos sistemas. En algunos puntos se prohibió la entrada de más vehículos ante la gran cantidad que hay en la vía pública y la acumulación de bicis abandonadas, rotas y descompuestas en basureros. Alemania En Berlín se contabilizan 16 mil bicis de siete empresas diferentes que ofrecen el servicio dockless. Como la mayoría de las compañías son originarias de China, los usuarios alemanes señalan que las bicicletas no están diseñadas para personas “más altas”. Canadá En ciudades como Vancouver, que tienen leyes estrictas para el uso de cascos, cada bicicleta está equipada con canastas que tienen uno. Los aditamentos son gratis para los usuarios; los equipos de mantenimiento los limpian y supervisan diariamente. Otros países Noruega, Singapur, India, Inglaterra

Les roban al menos 100 en la CDMX

Sobre los robos, René Ojeda, director general de Mobike en el país, indicó que alrededor de 100 de sus bicicletas han sido hurtadas en la Ciudad de México. Sin embargo, Ojeda también señaló que ha logrado recuperar casi todas, pues cuentan con sistema GPS y su diseño patentado hace que sean fácilmente identificables.