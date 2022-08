¡Cuidado! Hay razones por las que te podrían bajar del avión; te decimos cuáles

6 Incumplimiento de las reglas de la aerolínea

Aunque cada aerolínea comercial establece sus propias reglas, los pasajeros deben mantener el orden en el interior del avión. Esto implica no realizar actividades que puedan molestar a los demás o al personal: subir objetos no permitidos y manipularlos, llegar tarde y hasta colarse en las filas para abordar primero que los demás podrían ser motivos para no volar.