Cuatro curiosidades sobre los Emmy 2018

4 Emmys, al estilo "SNL"

No será "Live from NY is Saturday Night", pero el condimento estará presente, pues los integrantes del elenco del programa Colin Jost y Michael Che serán los anfitriones del Emmy y el productor de la gala será el creador de SNL Lorne Michael.

Es la primera que asume esta responsabilidad en 30 años.

Jost y Che conducen el noticiero satírico "Weekend Update", por lo que su monólogo debe estar cargado de chistes espontáneos... y algún que otro condimento político.

La ceremonia comienza a las 17H00 (00H00 GMT del martes).