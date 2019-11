¿Cuáles son las series extranjeras de Netflix más amadas en México?

Para celebrar el estreno de la segunda temporada de “The End of the F***ing World”, la plataforma Netflix ha revelado cuáles son las series extranjeras más amadas por los mexicanos.

De acuerdo con la plataforma de entretenimiento por Internet, México disfruta de series y películas internacionales (excluyendo a Estados Unidos) hasta un 60 por ciento más que el año pasado. con reproducciones de hasta un millón de espectadores cada día.

“A nuestros miembros en México les gusta ver contenido local como ´La Casa de las Flores´ o ´Monarca´, pero también están descubriendo programas de todo el mundo en Netflix todos los días”, dijo Bela Bajaría, vicepresidenta de Originales Internacionales.

A continuación la lista de las series internacionales más visitadas en México (descartando EU):