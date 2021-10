Crecen gestores y lucran con las citas en el SAT

“¿Requieres una cita en el SAT? Nosotros te podemos ayudar. Citas con disponibilidad para octubre, monitoreo hasta conseguir cita, es 100% confiable. A un súper precio”, se lee en un anuncio publicado en un grupo de Facebook, el cual anteriormente funcionaba como un espacio de “apoyo” para los contribuyentes y donde ahora solamente publican los gestores, quienes prometen conseguir citas y hacer los trámites en una semana.

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) advierte que los servicios son gratuitos en la página https://citas.sat.gob.mx y nadie puede pedir dinero para agendar una cita o realizar trámites. Las denuncias se pueden hacer en los teléfonos 55-8852-2222 y 55-8852-2222, en el correo denuncias@sat.gob.mx o en el portal https://sat.gob.mx/aplicacion/50409/presenta-tu-queja-o-denuncia.

Víctor Morales contó que después de tres meses de intentar sacar una cita en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), acudió a una oficina ubicada en la Zona Metropolitana de Guadalajara, pero no había tanta gente.

“Estaba solo. No entendí cómo era posible, porque en el sistema no hay citas. Y la persona que me atendió me explicó que, a lo que fui, se podía hacer en línea, pero no me pudo mostrar cómo, porque ellos no tienen acceso al sitio. Increíblemente mal, ese día salí deprimido de ver los servicios que tenemos”.

Francisco Villanueva consideró que deberían habilitar la posibilidad de realizar más trámites por internet. “Muchos trámites deberían modernizarse, sólo tienen el SAT ID, pero eso no es suficiente, deben desarrollar más aplicaciones para agilizar los trámites”.

Aunque la petición durante la contingencia sanitaria fue que los habitantes se quedaran en sus viviendas el mayor tiempo posible, los contribuyentes han tenido que acudir más veces para concluir sus trámites en las oficinas del SAT.

Según datos de la dependencia, empeoró el indicador relacionado con las visitas que tuvo que hacer el contribuyente para concluir un solo trámite.

Del segundo trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021, el promedio fue de 1.9 veces, cuando en el periodo anterior fue de 1.4 veces.

El mayor repunte se documentó en el cuarto trimestre del año pasado, cuando debieron acudir 2.5 veces en promedio, el peor registro desde 2016.

En el caso de los contadores, en el primer trimestre de 2021 fueron dos veces a las instalaciones, en promedio, para concluir un solo trámite. Se trata del peor indicador desde 2017.

Para mejorar la atención, la dependencia lanzó el SAT ID, en donde se puede renovar la e.firma y pedir la constancia de la situación con la Cédula de Identificación Fiscal (CIF), pero no todos los usuarios tienen conocimiento de esta opción.

La plataforma permite a los contribuyentes realizar la generación o la renovación de las contraseñas desde sus hogares, así como el proceso de renovación de la e.firma para personas físicas sólo si el vencimiento de ésta no excede de un año.

Del 15 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021, se recibieron mensualmente en promedio 186 mil 615 solicitudes de contraseñas y firmas electrónicas.

Pide a la Fiscalía hacer su trabajo

En el primer semestre de 2021, el SAT promovió 229 denuncias ante el Órgano Interno de Control (OIC) contra 335 servidores públicos, de los cuales el 47% de los denunciados corresponden a la Administración General de Aduanas.

Además, presentaron 437 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), que involucran a 452 personas, de las cuales 33 son servidores públicos, pero apenas el 17% de los denunciados han sido vinculados a proceso.

Los principales delitos cometidos son delincuencia organizada, ejercicio ilícito del servicio público, acceso ilícito a los sistemas y equipos de informática, equiparable al contrabando y falsificación de documentos.

En 2020, se promovieron 263 denuncias ante el OIC, en contra de 654 servidores públicos del SAT, que derivaron en 49 denuncias ante la FGR por presuntos delitos en contra de 90 servidores públicos, equivalente a un aumento de 96% en cuanto al número de funcionarios denunciados en 2019.

Pero en ese periodo solamente se consignaron seis asuntos por parte de la Fiscalía General de la República y se emitieron dos sentencias en contra de dos servidores públicos: una con acuerdo reparatorio y la otra con sentencia condenatoria.

El pasado 7 de octubre, en la reunión con diputados para hablar de la miscelánea fiscal para 2022, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez, dijo que hace falta que la Fiscalía haga su trabajo y dé seguimiento a las denuncias.

Informó que hay más de tres mil denuncias en la materia que se encuentran en la Fiscalía, las cuales van desde la cancelación de créditos irregulares hasta abogados que perdían casos a propósito.

Mencionó que en su administración se ha cesado a uno de cada 10 trabajadores por corrupción y recordó que 36 funcionarios han sido cesados y están siendo investigados por corruptelas en el sistema de citas.

Servicio gratuito

• El SAT destaca que todos los servicios son gratuitos y ninguna persona, asociación o gestor puede pedir dinero para agendar una cita o realizar algunos de los trámites.

• “Si te solicitan dinero a cambio de una cita o servicio, te invitamos a denunciarlo por los medios dispuestos”, remarca la dependencia.

Ayuda y servicios en línea

Para orientar a los contribuyentes, la dependencia lanzó en marzo pasado el servicio de atención OrientaSAT, un chatbot que funciona a través de inteligencia artificial, que opera como un asistente virtual y primer filtro de atención.

El apoyo se proporciona de manera gratuita, inmediata y con disponibilidad las 24 horas, los 365 días del año.

El chatbot está entrenado para asistir a los contribuyentes en el llenado de su declaración anual de personas físicas. En sólo cinco días dio cerca de 36 mil 500 consultas, de las cuales mil fueron canalizadas a un agente de atención.

A través del SAT ID, las personas físicas pueden generar o renovar su contraseña.

También se puede realizar el proceso de renovación de su e.firma desde su casa. Y ahora permite generar la constancia de situación fiscal. Disponible en: https://satid.sat.gob.mx/.

Para identificar la plena trazabilidad en el traslado de bienes o mercancías que se realiza en territorio nacional, así como lo referente al medio a través del cual se transportan, se publicó en el portal del SAT el complemento de factura “Carta Porte”, cuya vigencia inició el 1 de junio y la emisión es de carácter obligatorio a partir del 30 de septiembre de 2021. Este complemento permitirá contar con información para identificar el origen y destino de productos, así como aquellos puntos intermedios o escalas por las que transitará la mercancía y finalmente contar con elementos para verificar las operaciones realizadas por aquellos contribuyentes que intervienen en el traslado de mercancías.

El SAT advierte que todos los servicios son gratuitos en la página https://citas.sat.gob.mx y ninguna persona, asociación o gestor pueden pedir dinero para agendar una cita o realizar trámites. “Si te solicitan dinero a cambio de una cita o servicio, te invitamos a denunciarlo”. Por ejemplo, en los teléfonos 55-8852-2222 y 55-8852-2222, en el correo electrónico denuncias@sat.gob.mx o en el portal https://sat.gob.mx/aplicacion/50409/presenta-tu-queja-o-denuncia.

Persiguen los ejes principales

Raquel Buenrostro Sánchez comentó que la miscelánea fiscal para el 2022 incluye tres ejes principales: no aumentar ni crear nuevos impuestos, la simplificación de esquemas y la incorporación de personas físicas mayores de edad al Registro Federal de Contribuyente.

Otra propuesta es reducir a tasa cero el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la venta de productos de gestión menstrual, en beneficio de mujeres de escasos recursos.

Con la simplificación pretenden beneficiar al 82% de las personas físicas que abarcan cuatro regímenes: actividades empresariales y profesionales, de incorporación fiscal, arrendamiento, así como actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas.

Informó que los ingresos por impuestos aumentaron 2.5% real de enero a septiembre de este año, respecto al mismo periodo de 2020, al sumar dos billones 700 mil 152 millones de pesos.

Explicó que las personas que ganan menos de 3.5 millones de pesos al año pueden pagar una tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que va entre 1% y 2.5%, y el cálculo va directo sobre la facturación de sus ingresos. Precisó que queda fuera el régimen de sueldos y salarios asimilados porque no tiene esa carga fiscal, ya que la realiza la empresa.

En el caso de personas morales, destacó que el umbral es de 35 millones de pesos al año. Y lo que cambia es la forma de declarar mediante la acumulación de ingresos. “Las ventajas son que se pagan sobre el flujo de efectivo y hay mejoras en las deducciones de las inversiones, a fin de reactivar la economía y el inicio de nuevos negocios”.

Al cierre de junio de 2021, el padrón de contribuyentes se ubicó en 79 millones 515 mil 421, un aumento de 1% respecto al padrón registrado al mismo periodo de 2020, lo que significa que creció en 751 mil 234 personas.

Prevén cambios en los comprobantes fiscales

Para la miscelánea fiscal 2022 se prevén ocho cambios estructurales en el Código Fiscal de la Federación relacionados con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) para fortalecer el combate a la evasión fiscal.

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) explicó que las modificaciones son: eliminar la referencia de los comprobantes simplificados, la aclaración respecto de la exportación de mercancías que no sean objeto de enajenación o que ésta sea a título gratuito, publicación de complementos, regular la autorización y operación de los proveedores de certificación para la seguridad jurídica, delimitación en la emisión de comprobante de egreso, actualización de las actividades y obligaciones manifestadas, en caso de discrepancia, así como la delimitación en la cancelación de los comprobantes.

De acuerdo con el análisis, con la incorporación del CFDI se proporciona un sistema fiscal accesible al contribuyente. Aunque existen muchos factores para mejorar, “las propuestas establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público son congruentes con los avances tecnológicos que facilitan y simplifican los tratamientos fiscales, con el objetivo de que las declaraciones fiscales cumplan con estándares internacionales, por lo que se espera que tenga un impacto positivo en la recaudación, lo que ocurrirá gracias a que estos cambios estarían buscando cerrar los espacio fiscales que hoy se tienen y que son aprovechados por parte de algunos contribuyentes para realizar prácticas de evasión fiscal”.

Proponen beneficiar a la mayoría de las empresas

Entre las propuestas para el siguiente año está la creación del Régimen Simplificado de Confianza, enfocado en las personas morales. La justificación de esta idea se relaciona con la crisis económica derivada de la contingencia sanitaria, por lo que se busca fomentar la inversión y beneficiar a las personas morales cuyos ingresos no excedan los 35 millones de pesos al año; es decir, el 96% de estos contribuyentes en el país.

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas indicó que los 2.1 millones de micro y pequeños establecimientos constituidos formalmente en México forman parte de un segmento estratégico que cumple sus obligaciones bajo un mecanismo en el que acumulan sus ingresos conforme los devengan, y deducen sus erogaciones utilizando el coeficiente de utilidad para el cálculo del pago provisional.

“Por lo que estas empresas se encuentran en desventaja respecto de aquellas de mayor escala, que están sujetas a las mismas obligaciones fiscales, situación que puede llegar a implicar un incremento en los costos administrativos de los pequeños contribuyentes”.

Si la iniciativa es aprobada en el Congreso de la Unión, los contribuyentes que migren al nuevo régimen pueden contar con acreditamientos y deducciones pendientes de aplicar en el presente ejercicio fiscal, así como con saldos a favor.

Además se plantea que, a través de disposiciones transitorias, se otorgue un periodo de gracia para que los contribuyentes puedan aplicar tales beneficios, “entre éstos, acreditar y efectuar las deducciones que tuvieran pendientes y, en su caso, solicitar los saldos a favor a que tuvieran derecho”.

Actualizar correo tributario es una prioridad

Para los contribuyentes, contar con el Buzón Tributario a través de un correo electrónico es importante porque es la vía oficial de comunicación con el fisco.

Es indispensable para solicitar los servicios y realizar trámites, como la solicitud de la devolución de los impuestos cada año.

Mantenerlo actualizado no solamente permite estar al día de las obligaciones sino evitar las multas y las sanciones, que son de hasta nueve mil pesos.

Desde enero del 2020, es obligatorio que todas las empresas y personas físicas cuenten con su buzón y que lo mantengan activado y actualizado a través de su correo electrónico.

Por lo tanto, es obligatorio que cada contribuyente tenga dado de alta en el Buzón Tributario al menos un correo electrónico y un número de teléfono móvil.

Es necesario contar con la firma electrónica o la contraseña para entrar al link del Buzón Tributario que se encuentra en el portal oficial.

Si lo quiere actualizar o dar de alta hay que seguir los siguientes pasos: entrar a la página de internet del SAT e iniciar sesión en el botón del Buzón Tributario con la firma electrónica o contraseña. Al dar clic en “configuración” aparecerá el formulario de medios de contacto en donde se debe escribir el correo electrónico que quiera activar, así como el número de teléfono móvil. Y luego poner aceptar.

En el momento en que se confirme que el correo fue recibido aparecerá el botón para imprimir el acuse de recibo, que es la prueba que se tendrá para demostrar que se realizó el trámite. “Después, el SAT enviará un correo con un link para confirmar y, de inmediato, el sistema informará que el correo ya quedó como medio de contacto para el Buzón Tributario”, recuerda la autoridad.

Siempre se recomienda que se revise el spam en caso de que tarde la respuesta para confirmar. “Para el caso del número de teléfono, el SAT enviará un mensaje SMS con un código para activarlo. Hay que entrar al buzón y en el formulario ‘medios de contacto’ se tiene que introducir dicho código. Aparecerá un signo de llave para confirmar el número registrado ante el SAT para proseguir con el proceso y aceptar. De ser así, el sistema indicará que ya quedó establecido como medio de contacto en el Buzón Tributario”.

Proyectan que RFC sea obligatorio desde los 18 años

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende que sea obligatorio que todas las personas físicas mayores de 18 años de edad tramiten de forma obligatoria su Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Uno de los objetivos es que el SAT tenga mayor control de todos los mexicanos mayores de edad, según expertos, mientras los contribuyentes que no generen ingresos deberán presentar declaraciones anuales en ceros, por lo que también deben tramitar la firma electrónica.

En la exposición de motivos de la reforma al Código Fiscal de la Federación del próximo año, se precisa que en la actualidad existen trámites en los que los ciudadanos requieren contar con su RFC. Se subraya en el documento a los estudiantes que concluyen sus estudios de licenciatura y a quienes se les solicita tramitar su Registro Federal de Contribuyentes para liberar su cédula profesional.

Sin embargo, ese argumento carece de razonamiento porque un estudiante termina sus estudios de nivel superior a los 22 años, en promedio. Especialistas en materia fiscal coinciden en que hacer obligatorio el RFC podría generar una oportunidad para llegar a un sistema fiscal integrado, en donde se pueda ver qué impuestos están pagando o qué ingresos reciben los mayores de edad.

