Crecen denuncias por fraude en Jalisco; diciembre es el mes con más casos

En Jalisco, el delito de fraude registró un repunte en lo que va de la administración, al pasar de seis mil 329 carpetas de investigación en el año 2013, a seis mil 909 al cierre del año pasado, según la Fiscalía del Estado. En total, suman 31 mil 930 carpetas en los últimos cinco años.

El Código Penal señala, en su artículo 250, que este delito es cometido por quien engaña o se aprovecha del error de alguien y, gracias a esto, obtiene un lucro o beneficio de manera ilícita. Y diciembre es el mes en el que hay más riesgo de convertirse en víctima de este delito, según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

“En la temporada decembrina, la mayoría de la población realiza una cantidad significativa de compras, ya que recibe prestaciones como el aguinaldo, por lo que es común que los delincuentes estén a la expectativa”, alerta la dependencia.

El último mes del año es el que presenta el mayor número de reclamaciones promedio por un posible fraude, según los registros entre el 2011 y el primer semestre de 2017 (24.1 millones) en todo el país.

Vicente Zendejas Rodríguez, agente de la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía, afirma que se han realizado campañas para prevenir el delito, pero este sigue creciendo porque la gente aún carece de información, principalmente en el uso de medios electrónicos: la fuente más común.

Otra causa está en los descuidos de usuarios del sistema bancario, por lo que recomienda no confiar las tarjetas a cualquiera. “Van a una tienda, se descuidan y ya tienen los datos de la tarjeta e identificación, los procesan y son suplantados, les sacan créditos en diferentes tiendas. Hasta en una gasolinera la pueden clonar”.

Para evitarlo, recomienda verificar que los sitios cuenten con protocolos de seguridad al navegar por internet. “Hay páginas ‘fantasma’ que clonan los datos bancarios o contraseñas”. Además, concluye, existen zonas como el Centro Histórico en donde hay mayor riesgo de convertirse en víctima de fraude, particularmente por los comercios informales.

Robo de identidad, entre los fraudes más perseguidos

Pese a que no se proporcionó una cifra actualizada, en los últimos años aumentaron las denuncias por suplantación de identidad en Jalisco. Vicente Zendejas Rodríguez, agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía, explica que el delito es más frecuente cuando se extravía una credencial para votar.

Ese plástico contiene información que puede ser usada para obtener créditos y otros beneficios en bancos o tiendas. Se comete cuando una persona se hace pasar por otra para obtener beneficios, ocasionando un daño patrimonial o económico.

Para evitar ser víctima de este tipo de fraude, la Fiscalía aconseja no perder de vista la credencial del INE y evitar dejarla como identificación en lugares que lo requieran.

También es recomendable contratar el servicio de alertas en tiempo real que notifica vía telefónica, SMS o correo electrónico cada vez que se realiza una consulta; usar el Buró de Crédito para monitorear los movimientos crediticios de manera periódica; actualizar los sistemas de protección como antivirus y fortalecer las medidas de seguridad, como contraseñas y claves.

Para los especialistas, las redes sociales y compras en línea son otros factores ligados a la proliferación de estos delitos. Las transacciones realizadas con tarjetas en sitios de comercio electrónico aumentaron más del doble en dos años y el Banco de México (Banxico) destaca, en un informe reciente, que las ventas registradas hasta septiembre de 2017 alcanzaron los 89 mil millones 633 pesos. En comparación, en el mismo periodo de 2015 se obtuvieron 38 mil millones 605 pesos.

Sin embargo, también se incrementaron los fraudes cibernéticos. Mientras en 2013 se reportaron 187 mil 573 de estos engaños, en el primer semestre de 2017 hubo un millón 577 mil 987. Las pérdidas llegaron a los dos mil 520 millones de pesos.

Zendejas Rodríguez sugiere a los usuarios corroborar que las páginas de internet que utilizan tengan candados de seguridad cibernética. “Éstos protegen al usuario contra cualquier infiltración. Sino están seguros de que la página oficial es la que ven en pantalla, aborten de inmediato la compraventa”.

En caso de robo de identidad es importante presentar la denuncia en la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales no Violentos de la FGEJ, que se encuentra localizada en el Centro de Operaciones Estratégicas (COE), ubicado en la Calle 14 número 2567, zona Industrial, de Guadalajara.

Para eventos ocurridos en el interior del Estado, el afectado puede acudir con el Ministerio Público de la localidad donde se encuentre.

Tras la denuncia, el afectado debe avisar de inmediato lo ocurrido al banco y presentarse ante la Condusef, aclarar su caso y explicar cómo ocurrieron los hechos ante esa instancia.

Tipos de fraude

Phishing: los delincuentes se hacen pasar por su banco y, a través de un correo electrónico, indican un error en la cuenta o una transacción retenida. Piden ingresar sus datos a ligas falsas para obtener información confidencial.

Vishing: llaman por teléfono y fingen ser empleados de su banco. Argumentan un error con la cuenta y, a través de una liga enviada por un mensaje de texto, solicitan datos personales.

Skimmer: clonación de tarjetas mediante artefactos espía.

Pharming: redirige a una página de internet falsa mediante ventanas emergentes, para robar su información. Suelen mostrar leyendas que indican error en el sistema y un link para solucionarlo, o también suelen decir que se es ganador de un premio o sorteo.

Fraude en comercio electrónico: sustracción de datos personales, contraseñas y otros datos que permiten el robo de identidad al realizar compras en la web.

Tallado: los delincuentes se ofrecen a ayudar a personas a utilizar el cajero automático, cambian la tarjeta de las víctimas y los despojan también de su NIP.

¿Dónde quejarse?

Directorio para presentar una reclamación a la unidad especializada de una institución financiera: http://eduweb.condusef.gob.mx/Reune/ditue.aspx

Para presentar una reclamación ante la Condusef: http://www.condusef.gob.mx/index.php/condusef-en-linea

Cuando el pago no se realizó con algún instrumento financiero, presente una queja en la Profeco: http://www.gob.mx/profeco

Para saber

Las modalidades de fraudes en redes sociales, que van desde páginas de apuestas hasta el robo de identidad, son los ciberdelitos más perseguidos por la Policía Federal. Hasta el año pasado, la oficina de ciberdelitos había participado en la integración de casi 30 mil ilícitos de este tipo, donde las distintas modalidades de fraude encabezan el listado de los delitos contemplados en el Código Penal federal.

Carpetas de investigación por el delito de fraude en su modalidad de publicidad engañosa en Jalisco: 2013 152 2014 181 2015 226 2016 87 2017* 1

*Enero-octubre

Carpetas de investigación por fraude en Jalisco: 2013 6,329 2014 6,126 2015 6,587 2016 6,909 2017* 5,979

*Enero-octubre

Reclamaciones por fraude en el país:

De acuerdo con el total de las reclamaciones imputables a un posible fraude, que se registraron en el periodo de 2011 al primer semestre de 2017 (24.1 millones). Diciembre es el mes que presenta el mayor número de reclamaciones promedio.

Mes Reclamaciones Enero 307,233 Febrero 284,569 Marzo 312,007 Abril 310,399 Mayo 310,949 Junio 268,592 Julio 309,428 Agosto 304,415 Septiembre 302,293 Octubre 314,857 Noviembre 313,951 Diciembre 334,609

Para cualquier duda o consulta adicional, se puede comunicar a la Condusef al teléfono 01 800 999 8080; visitar la página de internet: www.gob.mx/condusef; o a través de las redes sociales, Twitter: @Condusefmx y Facebook: CondusefOficial.

Para saber

De acuerdo con una encuesta que la Coparmex en Jalisco aplicó este año, las empresas entregaron ocho mil 500 millones de pesos a un millón 728 mil trabajadores registrados en el IMSS.

El sondeo aplicado a 200 empresas arrojó que 35% de los trabajadores del sector privado destinarán su aguinaldo al pago de adeudos, mismo porcentaje utilizado para consumo de bienes, mientras que el otro 30% de empleados lo destinarán a ahorro o inversión.

VOCES

Se engancha en Facebook y pierde su dinero

Hace dos años, Rafael encontró en Facebook un dispositivo para navegar en Internet desde cualquier lugar, durante un año. Debía pagar tres mil 500 pesos y así quedaría conectado ilimitadamente.

Un mes después de comprar el equipo a la proveedora, denunció que el aparato no agarraba la señal. “Sólo daba servicio durante media hora y cada que se me acababan los gigas tenía que hablarles para que me reactivaran”.

No obtuvo el servicio por el que pagó, así que exigió su dinero de regreso. No le quisieron hacer válida la garantía y pagó 500 pesos más para que le cambiaran el dispositivo.

Luego de acudir en más de tres ocasiones al negocio, decidió interponer una queja en la Profeco y cuando el asunto quedó en manos de las autoridades, la parte vendedora nunca se presentó a declarar.

Sin éxito, Rafael optó por contratar internet telefónico sin que le repararan el daño. “Hay que valorar bien y conocer antecedentes de quejas”.

Compran en Colombia y le dejan una deuda de 200 mil

Siguió todas las medidas de seguridad, pero Eduardo nunca imaginó que sus datos personales serían clonados y que lo dejarían con un adeudo de 200 mil pesos en el banco. A inicios de 2015, el profesor recibió un mensaje sobre la compra de un jacuzzi y un televisor de último modelo en Colombia.

Recibió avisos de varios movimientos bancarios que nunca hizo y acudió a denunciarlo ante los ejecutivos. Éstos le informaron que su cuenta había sido vaciada. El adeudo: 160 mil pesos.

Alló supo que le abrieron una cuenta en Liverpool, que compraron una bicicleta de 15 mil pesos, lo inscribieron en un programa de Viajero Frecuente y compraron boletos de avión. 40 mil pesos más.

Todas las compras se hicieron a través de la banca electrónica, pero él no dio de alta el servicio y exigió al banco que le devolvieran su dinero; también interpuso una denuncia por fraude en la Fiscalía del Estado que se resolvió tres meses después, cuando el banco le devolvió su dinero. Desde entonces revisa cada mensaje... hasta con paranoia.

CLAVES

Para evitar ser víctima de fraude en esta temporada, la Condusef sugiere tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

Al pagar con tarjeta, solicite que cobren en su lugar. Si no cuentan con terminal inalámbrica, acuda hasta donde éste dispositivo se encuentre.

Antes de tirar a la basura documentos como facturas, copias de identificaciones, estados de cuenta o cualquier otro documento, destrúyalos muy bien.

Si va al banco a cambiar un cheque, nunca lo entregue a alguien que no conozca para que lo haga por usted.

Jamás acepte ayuda de un desconocido al utilizar el cajero automático. Revise que la ranura no tenga artefactos insertados.

Tome en cuenta que ni las entidades financieras u otro operador de tarjetas solicitan datos personales a sus clientes o verificación de sus cuentas mediante correo electrónico, mensaje de texto o vía telefónica, a menos que el usuario haya sido quien contactó primero a la institución financiera.

Al navegar por internet, verifique que el sitio cuente con el protocolo de seguridad “https://” y un candado cerrado en la barra de direcciones.

No dé clic a páginas sospechosas; tampoco responda a correos de un remitente que le resulte desconocido.

No comparta su Numero de Identificación Personal (NIP) o algún otro dato personal.

Nunca ingrese sus contraseñas, sobre todo bancarias, a algún sitio que llegó por correo electrónico, chat o mensaje de texto.

BAJAN DELITOS

Investigan a 647 comerciantes por publicidad engañosa en Jalisco

En lo que va de la administración, la Fiscalía del Estado registra 647 carpetas de investigación por el delito de fraude cometido por comerciantes que, en sus ofertas o publicidad, hacen afirmaciones falsas o señalen características inciertas sobre los productos.

En los últimos años estos delitos han ido a la baja, al pasar de 152 en 2013, a una carpeta de investigación en los primeros 10 meses de este año, según respondió la Fiscalía Regional.

Vicente Zendejas Rodríguez, de la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales, quienes cometen este crimen engañan al consumidor para que compre un producto o servicio que no ofrece las características anunciadas.

Se trata principalmente de empresas que ofrecen préstamos y créditos. Sin embargo “resulta falso porque realmente no prestan el dinero; sólo son gestores que recurren a una financiera o cualquier institución de crédito para gestionar el préstamo”.

Estos fraudes también ocurren en la compraventa de productos o medicamentos que ofrecen curas para enfermedades. “Ofrecen quitar embrujos o remedios contra el cáncer y puede ser que ese producto no esté regulado por la Cofepris. La persona paga y quizá le causen un perjuicio grave”.

Para evitar estos casos, aconseja investigar antecedentes, buscar en internet la denominación social de la empresa y comentarios de otros usuarios.

Para saber si una financiera o prestamista se encuentra regulado, revise que cumplan con los requerimientos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Existen muchos negocios que solo tienen un permiso municipal para operar como gestores de préstamos y créditos, sin cumplir con la regulación federal.

