Crece operación de Uber pirata

Además de zonas comerciales y bares, el problema de los vehículos que pretenden prestar el servicio de taxi ejecutivo sin pertenecer a las Empresas de Redes de Transporte, conocidos como Uber pirata, ya fueron detectados en el Aeropuerto de Guadalajara.

El mes pasado, Pablo fue acosado en las inmediaciones de la terminal aérea por dos supuestos conductores de la empresa, que le insistieron en que viajara fuera de la aplicación. El servicio que solicitó y fue aceptado a través de la plataforma nunca llegó.

En el tema hay riesgo para los pasajeros. Ayer, la Fiscalía de Jalisco confirmó la detención de tres personas en la colonia Jalisco (de nombres Rodrigo “N”, Óscar “N” y Ramses “N”), “quienes aceptaron formar parte de una plataforma de taxis ejecutivos y cometer robos a bordo de un vehículo de este servicio”, confirmó la dependencia.

El académico de la Universidad de Guadalajara, Mario González, quien realiza investigaciones sobre la operación de esta plataforma, declaró que esta modalidad se presenta por la falta de una regulación. Por eso el diputado Alejandro Hermosillo acentuó que también hay denuncias de personas que han percibido algún tipo de hackeo en la aplicación, por lo que urge el registro de socios y conductores de la empresa. “Me parece muy serio (este problema), porque no solamente es un vehículo que en la calle te invita a subir y hacer un viaje, sino que la misma plataforma puede presentar errores y hackeos”.

En agosto pasado, la Policía Municipal de Zapopan inició operativos, ya que se tuvieron al menos dos reportes de jóvenes que fueron asaltados luego de subirse a un vehículo que no pertenecía a la empresa que solicitaron el servicio.

Por su parte, Guadalajara reportó también operativos y recuperación de autos robados; sin embargo, no aportó estadísticas. Carmen Julia, del área de Prevención de la Policía, explicó que iniciaron una campaña para brindar recomendaciones a usuarios de las plataformas, principalmente en las zonas de Providencia, Punto Sao Paulo, Chapultepec y Americana, así como centros universitarios. Indicó que en estas acciones han identificado cuatro vehículos que simulan ser Uber, “a partir de eso, el usuario decide pedir otro vehículo a la empresa y evitamos este tipo de hechos”.

El director de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad, Gustavo Delgadillo Flores, aseguró que no tiene detectado este problema de los Uber pirata, pero ya sancionaron a 70 conductores de taxis ilegales.

Los municipios de Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga informaron que no han recibido denuncias por este tipo de problemas.

Recuperan 25 vehículos robados que operaban como Uber pirata

En julio pasado, una joven abordó uno de estos vehículos en el Paseo Real Acueducto y a la altura de Tabachines la despojaron de sus pertenencias. Otro joven, que utilizó también este tipo de servicio, salió de la zona de Galerías y en Miramar lo asaltaron.

Debido a esto, en julio pasado, la Policía de Zapopan puso en marcha operativos. En estos tres meses, han realizado más de 17 mil revisiones a vehículos con las características de taxis de servicio ejecutivo.

El comisario Pablo Hernández González informó que se han recuperado 25 autos robados que operaban de esta manera. “Se tuvieron algunos reportes de jóvenes que salían de los bares, en la madrugada, y tomaban este tipo de vehículos de alquiler que han sido una especie de simulación, en donde parecía que fueran de la plataforma Uber”.

Comentó que las víctimas han reconocido que se encontraban en estado de ebriedad cuando solicitaron el servicio a través de las aplicaciones, luego de salir de algún centro nocturno. “No tienen la misma pericia para verificar que es el vehículo (de la plataforma) que solicitaron; entonces, se acerca el mismo chofer y les dice: ‘Soy Uber, vámonos. Yo te voy a llevar’. Y los chavos, como algunos están en estado inconveniente, se dejan persuadir, los mueven del punto y es cuando los despojan de pertenencias”.

El comisario remarcó que los conductores traen un teléfono en el tablero del vehículo, el cual es de la marca que se usan en las aplicaciones, y hacen una especie de simulación. “No es que vulneren la plataforma. Es un vehículo con las características (de las plataformas)”.

Para evitar que el delito creciera y se generara alarma, destacó que se iniciaron estos operativos. A la fecha no se han tenido nuevos reportes. Estos se implementan en zonas comerciales, de bares, restaurantes y salones de evento, “en donde hay mucha congregación, sobre todo de jóvenes que salen a divertirse los fines de semana”.

Los operativos se llevan a cabo de jueves a sábado en horarios de las 20:00 horas hasta las tres o cuatro de la madrugada. Los policías realizan revisiones a los conductores que traen este tipo de vehículos, “dialogamos con ellos en una entrevista que no dura más de un minuto”.

Mientras un oficial dialoga con el chofer para verificar que cuente con alguna de las plataformas, otro compañero revisa en la computadora el número de serie y placas, se cruza la información: “Verificamos que sí corresponda y no tenga alguna irregularidad”.

“Hemos bajado el índice de situación de inseguridad, sobre todo en esas zonas. Generamos un entorno seguro para que los jóvenes vayan a divertirse a lo que es ese tipo de zonas, de bares y zonas comerciales y de restaurantes”.

La Policía de Zapopan recomienda que los usuarios verifiquen que el vehículo que abordarán sea estrictamente el que pidieron a través de su plataforma digital.

CLAVES

Recomendaciones

1.- La ventaja de la aplicación de Uber, por ejemplo, es que sabe quién lo recogerá, la placa, la fotografía del chofer y su número de patente. Por eso es fundamental solicitar el servicio por las plataformas oficiales.

2.- Si la información no coincide con la presentada en la aplicación, no debe ingresar en el vehículo. La recomendación es dirigirse a un lugar seguro y esperar a que el auto correcto llegue, o cancelar el viaje y reportarlo con la empresa.

3.- Si es posible, anote en su celular o en un papel los datos del chofer (nombre y celular).

4.- Si el conductor ofrece pagar el viaje por fuera de la aplicación, repórtelo. Cancele el viaje y notifique este hecho inmediatamente, a través del botón de ayuda. Los viajes sólo cuentan con las garantías que entrega la aplicación a través de la tecnología si éstos son coordinados a través de la plataforma oficial.

5.- Si desea compartir su trayecto y la persona no tiene descargada la aplicación de usuario, no se preocupe, sí puede seguir su ruta. Asegurarse de presionar el botón “compartir” y enviarla vía WhatsApp o mensaje de texto, de esta manera será más fácil que sepa el estado de su viaje.

6.- Siempre espere en el lugar que seleccionó el servicio, no camine a otra dirección para evitar que sea abordado por un chofer pirata. El tiempo que tarda el chofer oficial depende de la hora y la cantidad de demanda.

7.- Informe al equipo de soporte ante algún accidente. Se le prestará la asistencia necesaria y le indicarán cómo proceder.

Los regulares

A la fecha, la Semov tiene registradas a las empresas Cabify, CityDrive, Siggo Drive y Servicio de Taxi en Línea. A través de una solicitud de transparencia, la dependencia respondió que no podía aportar el reporte de quejas que se tienen en contra de éstas, pues aún no concluye el registro de las Empresas de Redes de Transporte. Uber sigue amparado.

Falsos conductores de plataformas operan en centros comerciales, antros y hasta en el Aeropuerto. La autoridad recomienda ignorarlos para evitar ser víctimas de la delincuencia. EL INFORMADOR/Archivo

“Me dijeron que mi auto nunca llegaría”

El pasado 10 de octubre, Pablo solicitó el servicio de Uber para trasladarse del Aeropuerto Internacional de Guadalajara a su casa. Aunque su solicitud fue aceptada, después de unos minutos, el conductor continuaba sin avanzar en la plataforma: “Me aparecía en rojo”. Intentó contactarlo, pero no le contestó la llamada. Después llegó una persona que dijo ser chofer de la misma empresa y le ofreció el servicio fuera de la aplicación.

A pesar de que se negó a realizar el viaje, éste le insistió en que aceptara el traslado porque ningún conductor de la plataforma aceptaría el viaje con la tarifa que marcaba la aplicación. “Me reiteró que el conductor que aceptó mi viaje nunca llegaría y esperaría a que yo cancelara para que me cobraran la cuota de cancelación, la cual efectivamente fue cargada a mi cuenta (25 pesos), ya que obviamente cancelé el viaje después de escuchar esto (tras varios minutos de espera)”.

La insistencia subió de nivel. Llegó otra persona que respaldó la versión del supuesto conductor. Pablo narró que intentaron amedrentarlo para que aceptara el viaje. Le dieron la ubicación de las oficinas de la empresa para que presentara su queja, pero le advirtieron que esta práctica era “normal”, pues Uber les autorizaba a operar de esa manera. Pero se negó e intentó solicitar otro servicio a la plataforma.

“Nadie me lo aceptó y entonces decidí retirarme e irme a un lugar seguro dentro del Aeopuerto y comprar un ticket para un servicio de taxi ordinario. En ese momento estaba un poco asustado por la conducta de los supuestos conductores de Uber”.

El afectado lamentó que se presenten este tipo de casos en el Aeropuerto, en donde se tiene vigilancia, “siempre está lleno de federales. Incluso, si te estacionas mal o te tardas un poco afuera, inmediatamente te abordan para que te muevas (…). Algo que me asombra: estas personas trabajan, yo no sé cómo (…). Ya ves que hay un nuevo pasillo afuera, como un camellón, y pues estas personas están completamente paradas ofreciendo su servicio a quien llega. En mi caso les dije: ‘¿Qué te parece si lo pido por la plataforma? Y si lo alcanzas a cachar, pues me voy contigo’, y obviamente me dijo: ‘No te lo puedo dar así’. Me empieza a explicar que ellos utilizan una aplicación tipo taxímetro que cobra la misma cuota de Uber, etcétera, y pues que me subiera con él y me fuera”.

Pablo explicó que le envió un correo a la empresa para reportar el hecho. A las pocas horas le respondieron y le hicieron el reembolso de 25 pesos cobrados por la cancelación del servicio. “Me dieron una respuesta muy política de: ‘Muchas gracias por no aceptar el viaje por fuera de la plataforma, ni con personas desconocidas. Vamos a trabajar en eso’. Fue lo único”.

Le roban cuenta... y paga en libras

Alrededor de las 21:00 horas del pasado 24 de octubre, mientras Ricardo estaba en la ciudad de Guadalajara, recibió un correo de Uber, en donde le notificaba un cobro de 35.16 libras (alrededor de 850 pesos), por el viaje que acababa de realizar en el Reino Unido. Su cuenta había sido hackeada.

Alrededor de las 18:00 horas de ese día, recibió un mensaje en el que se le pidió ingresar un código Uber para continuar con la operación. No le prestó atención, pues asumió que se trataba de un error. Tres horas después le llegó un aviso de la aplicación donde le informaba que su vehículo estaba por llegar.

Fue cuando se preocupó, pues no lo había solicitado y el servicio lo usa principalmente cuando está de viaje por Malasia, no así en Guadalajara. Quiso abrir la aplicación desde su celular, pero no pudo. En su lugar, la app comenzó a solicitarle información como cuando se intenta apenas abrir una cuenta. Al ingresar su número celular, le marcó que ya era utilizado y no podía duplicarse.

Intentó ingresar desde una computadora, pero tampoco se le permitió.

Luego se comunicó al banco y mientras realizaba el trámite para bloquear la tarjeta, le llegó el aviso de agradecimiento y cobro por el viaje que había realizado.

Ricardo expuso su caso a través de las redes sociales, en donde narró que esto sucedió en un lapso de media hora, “como estaba en la llamada con el banco, me confirmaron que sí se hizo el cargo de 35.16 libras. Los del banco me dijeron que era lo único que podían hacer por la hora, pero que al día siguiente marcara para ver lo de la reposición de la tarjeta y si se había logrado hacer algún otro cobro”.

En entrevista, comentó que el banco le repuso el dinero, pero el caso está en investigación. Argumentó que si no le es favorable, acudirá con Uber, a quien también le reportó el hecho. La empresa respondió que había un problema con su celular y restableció su servicio (su cuenta la recuperó el pasado 10 de noviembre). Agregó que si ésta tampoco se hace responsable, presentará una denuncia.

Cuestionó el control que tiene Uber con la base de datos, “porque otra persona lo estaba utilizando y simplemente a mí me marcaba un error. Ahí es un hueco que existe”.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, 73.7% de la población manifiesta sentirse insegura en el transporte público. EL INFORMADOR/Archivo

Piden protocolos de seguridad en viajes de mujeres

Para garantizar la seguridad en todas las modalidades que prestan el servicio de transporte público en el Estado, el diputado Alejandro Hermosillo presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad y al Código Penal.

A través de ésta se busca fortalecer los protocolos de seguridad, específicamente en los viajes de mujeres por medio de plataformas, “es un sector que está con mayor riesgo”.

Para ello propone la creación de un protocolo de seguridad y emergencias para los usuarios del transporte. En el documento presentado el pasado 24 de octubre, el legislador subraya que de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, el 73.7% de la población manifiesta sentirse insegura en el transporte público de sus comunidades.

“Esta situación resulta más evidente al tratarse de mujeres, quienes siguen siendo víctimas de violencia por motivos de género en la mayoría de los espacios públicos y privados en nuestro país, siendo uno de ellos el transporte público, donde son víctimas de violencia sexual por acoso, manoseo, exhibicionismo, intento de violación y violación. Llegando incluso a resultar en casos de secuestro y feminicidio”.

GUÍA

La iniciativa del diputado Alejandro Hermosillo propone que los usuarios de aplicaciones móviles podrán confirmar en la plataforma la conclusión del viaje, y tendrán acceso a la activación del botón de pánico. En el caso de viajes de mujeres, las empresas deberán contar con un monitoreo que notifique cambios en la ruta y tiempos estimados de traslado.

La sanción sería de entre 300 y 500 veces el valor de la Unidad de Medida de Actuación, a concesionarios, propietarios, permisionarios y conductores de cualquier modalidad e transporte público que no se apeguen a los protocolos de seguridad y emergencia.

Podrá suspenderse o cancelarse el permiso de las Empresas de Redes de Transporte que no cumplan con el protocolo de seguridad.

También hay sanciones de uno a cuatro años de prisión a quien cometa el delito de acoso sexual.

Si el acosador fuese conductor del transporte público, en cualquiera de sus modalidades, se le impondrá una sanción de dos a cinco años de prisión e inhabilitación definitiva para ejercer dicha actividad.

