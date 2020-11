Coronavirus en Jalisco: cinco de cada 100 muertes ocurren fuera de hospitales

Aunque Jalisco mantiene un buen margen de camas para hospitalizaciones de enfermos graves por COVID-19 (con menos de 25% de ocupación), hay registros de fallecimientos en los hogares y en la vía pública. De acuerdo con información preliminar que el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud respondió por Transparencia, cinco de cada 100 decesos por el virus ocurrieron fuera de los hospitales públicos y privados. En algunos casos, los pacientes evitaron el hospital para no ser aislados de sus familiares.

El organismo reporta que entre febrero y agosto, cuando se documentaron mil 373 fallecimientos, 76 ocurrieron fuera de los nosocomios: 44 en los hogares, tres en la vía pública y 29 en otro sitio distinto al hospital.

Por su parte, Gabriela Mena, directora de Prevención y Promoción a la Salud en Jalisco, precisa que hasta ahora sólo han avalado seis muertes en casa, aunque no se detalló el periodo.

Ante los contagios del COVID-19, la Secretaría de Salud pide confianza a la población para que se atienda en los hospitales con personal calificado. EFE/L. Gillieron

Piden revisar saturación de oxígeno en recuperaciones desde el hogar

Por los principales motivos que pueden derivar en un fallecimiento en casa, Gabriela Mena, directora general de Prevención y Promoción de la Salud en Jalisco, explica que puede llegar a pasar que la gente no revise la saturación de oxígeno.

“Pueden sentirse bien, pero la saturación de oxígeno comienza a bajar porque requerían una hospitalización y en algún punto podía volverse tardía. Es por eso que desde hace varios meses se ha recomendado checar con un oxímetro, para evitar que la gente busque tarde la atención hospitalaria y se lleguen a presentar defunciones en casa”.

Detalla que la información es preliminar porque las defunciones se manejan como casos probables para no esperar las pruebas del laboratorio.

“Las defunciones tienen un proceso, son defunciones sujetas a la vigilancia epidemiológica. De las defunciones validadas o positivas, seis de ellas ocurrieron en el hogar. Las otras son las que están en proceso de investigación epidemiológica para hacer su validación”.

Dice que si no se alcanzan a hacer las pruebas, lo que se realiza es una investigación a través de los familiares para preguntar si existieron personas contagiadas o con síntomas, entre otras cosas.

“Y entra la validación de la defunción por la dictaminación de un comité, un comité de vigilancia donde se presenta el caso clínico”.

Sobre el miedo al aislamiento médico, pide confianza a la población de que existe una reconversión hospitalaria y personal calificado para brindar la atención. “Que no dejen agravar los síntomas por temor a ser hospitalizados o aislados, es preferible que acudan de forma oportuna”.

En la estadística compartida por Transparencia, se informa que mil 245 muertes ocurrieron en hospitales públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Salud, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Petróleos Mexicanos, Secretaría de la Defensa Nacional y Marina, 51 en espacios privados, 44 en hogares, tres en la vía pública y 29 en otro sitio distinto al hospital, según cifras al corte de enero y agosto pasados.

Signos de alarma

Acudir de inmediato a una unidad médica si presenta:

Fiebre que no cede.

Dificultad respiratoria.

Registrar una saturación de oxígeno menor a 92 por ciento.

Que el paciente no pueda hablar.

Hemorragias.

Diarrea y vómito intenso.

PANDEMIA

El reporte

En Jalisco ya se superaron las cuatro mil defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2.

confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. Los muertos son residentes de 108 municipios de Jalisco y residentes de otras Entidades del país, que fallecieron en territorio jalisciense.

La Secretaría de Salud informa que 90% de los contagios son ambulatorios (atendidos con aislamiento en su domicilio), por tener síntomas leves a moderados o ser asintomáticos, y 10% necesitó la hospitalización por el COVID-19.

Tonaya, Bolaños, Atemajac de Brizuela, Mexticacán, Jilotlán de los Dolores, Tuxcacuesco, Zapotitlán de Vadillo, Tenamaxtlán, Tonila, Techaluta, Cañadas de Obregón, San Martín de Bolaños, Juchitlán, Villa Guerrero, Guachinango, Ejutla y Santa María del Oro son los municipios de Jalisco que a la fecha no reportan ninguna defunción por COVID-19. Son territorios que durante estos siete meses han mantenido una baja incidencia de contagios confirmados.

De los 17 traslados aéreos realizados por el CEPAJ, 35% fueron en la Costa Norte.

Los Médicos Municipales de Guadalajara han realizado 550 sanitizaciones en vehículos y mil 800 pruebas PCR. Además de capacitaciones en el ámbito prehospitalario.

Contactos

Marque al 33-3823-3220 para comunicarse al “Call center COVID-19” de la Secretaría de Salud y al 33-3540-3001 para llamar al “call center” de la Universidad de Guadalajara.

Botón de emergencia. Ante el aumento de contagios, Jalisco aplica restricciones en la actividad económica desde el pasado viernes. NOTIMEX/Archivo

Guadalajara y SAMU brindan ayuda a 603 enfermos del coronavirus

En Jalisco, nueve de cada 10 casos de contagios por COVID-19 son atendidos de forma ambulatoria; es decir, que las personas se recuperan en sus domicilios. Sin embargo, en algunas ocasiones los síntomas se complican, por lo que los ciudadanos piden ayuda al 911.

En total, han brindado atención mediante ambulancias o paramédicos en 603 eventos: 80 por parte del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), el Órgano Técnico de la Secretaría de Salud Jalisco que coordina la planeación y la ejecución de acciones enfocadas a la atención y manejo de las urgencias médicas; y 523 por parte de los Servicios Médicos de Guadalajara.

El doctor Yannick Nordín Servín, secretario técnico del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes en Jalisco, indica que del 17 de marzo al 30 de septiembre ofrecieron apoyo en 80 traslados, de los cuales 63 fueron terrestres y 17 aéreos. Para brindar los servicios, el Consejo cuenta con cuatro ambulancias de terapia intensiva, cuatro de intervención rápida, una motocicleta y un helicóptero.

El programa Radar Jalisco documentó 91 mil 793 casos confirmados desde marzo y hasta el 29 de octubre, lo que quiere decir que alrededor de 82 mil 614 contagios se trataron en hogares. Y de acuerdo con Nordín Servín, el 95% de los eventos en esos domicilios no representaron riesgos, lo que significa que solamente cuatro mil 131 casos sí. Y de esos, en 603 han solicitado ayuda para traslados. “Según la gravedad se puede pedir la ambulancia a la sala de crisis y pasarle la llamada al 911 para enviar una ambulancia. Una urgencia absoluta es que, por ejemplo, la persona ya no puede hablar y es el familiar el que pide apoyo. Son muy pocos casos así, a veces llegamos y el paciente falleció, porque se esperaron tanto tiempo en no tratarse”.

Explica que la llamada se recibe en el 911, donde se determina qué tipo de ambulancia enviar.

“Puede ser de Cruz Verde, paramédico o hasta terapia intensiva. Tú estás en tu casa, comienzas con fiebre, a perder el gusto. Hay gente que está muy asustada y pide la ambulancia cuando siente que no puede respirar”.

También recalca que Jalisco fue la primera Entidad en contar con un “Call center Covid-19”, que hasta el 28 de octubre registraba 96 mil 359 llamadas, de las cuales 42.6% están relacionadas a un caso sentido o sospechoso que sí presentaba síntomas, 35.7% fueron informativas y 22.7% fueron falsas o para otro tipo de emergencias por parte de la población.

REACCIÓN

Afirman que tardan entre 5 y 15 minutos en brindar auxilio

Yannick Nordín Servín detalla que el servicio de ambulancias del SAMU no se cobra a los pacientes que lo necesitan. Sobre el tiempo de respuesta, afirma que depende de la orografía, aunque en la zona metropolitana es de cinco a 15 minutos.

“Lo que hace el SAMU es que despacha las ambulancias y trabaja de forma coordinada con la Cruz Roja y los Servicios Médicos Municipales, quienes se encargan de las unidades de la Cruz Verde. No se niega la atención a nadie, pero si están ocupadas (las ambulancias), el tiempo de respuesta será más largo, pero van a llegar”.

Explica que en meses pasados, el Gobierno de Jalisco reforzó este tema tras la entrega de vehículos a los hospitales regionales y de primer contacto en el Estado, de las cuales 114 fueron ambulancias de urgencias básicas y 13 unidades de terapia intensiva móvil.

Remarca que el objetivo es ofrecer una atención oportuna en las urgencias absolutas, que es cuando la vida de la persona está en riesgo.

En caso del coronavirus, algunos síntomas a tomar en cuenta son dolor en el pecho, hemorragias, dificultad respiratoria, fiebre incontrolable o que no pueda hablar. Mientras que las urgencias relativas son aquellas que son graves, pero los servicios médicos de emergencia tienen mayor tiempo para responder.

Apoya Cruz Verde en 116 colonias tapatías

Los Servicios Médicos Municipales de Guadalajara realizaron apoyos de ambulancias a ciudadanos en 523 eventos, entre el 2 de abril y el 28 de octubre pasados. A través de Transparencia, comparten que los servicios fueron en 116 colonias tapatías, principalmente en San Antonio (siete atenciones), Esperanza (cinco), Oblatos (cinco), Rancho Nuevo (cuatro), 5 de Mayo (cuatro), Artesanos (cuatro), Del Sur (cuatro), El Retiro (cuatro) y Huentitán El Alto (cuatro), entre otras.

El director Miguel Ángel Andrade destaca que la urgencia se canaliza desde el 911, quien deriva a la unidad más cercana. Sobre los casos, menciona que ocurren distintas situaciones.

Por ejemplo, hay ocasiones en donde las personas mienten y los domicilios no existen o no hay eventos para atender, por lo que hace un llamado a la población para evitar eso.

“Por otra parte, hay casos dramáticos en los que llegamos y desafortunadamente en algunas ocasiones los pacientes han perdido la vida en sus domicilios. Insistir en que no hagan las llamadas demasiado tarde, si es algo de gravedad deben acudir inmediatamente a los hospitales”.

Destaca que el compromiso de la administración del presidente municipal Ismael del Toro es atender de la mejor forma posible. Incluso, sostiene que con el equipo de 26 ambulancias y 15 motocicletas han reducido el tiempo de respuesta, de entre 6 y 12 minutos (depende del equipo).

“Antes tardaban hasta una hora. Es el municipio más reforzado. Las ambulancias se manejan con protocolo COVID-19 y personal capacitado... y a todo el personal se le ha brindado el equipo adecuado, no hay ninguna defunción entre el personal operativo”.

Indica que aunque existe una cuota de recuperación prevista en la Ley de Ingresos, el pago se puede rebajar o condonar si el paciente no cuenta con suficientes ingresos, lo que se tramita a través de Trabajo Social. Esto también se aplica a los usuarios hospitalizados, en apoyo a la economía de las familias.

En la zona metropolitana de Guadalajara, el tiempo de atención del SAMU es de cinco a 15 minutos. AFP/Archivo

Suben los hospitalizados

Miguel Ángel Andrade resalta que en la unidad “Delgadillo Araujo” de la Cruz Verde, que está reconvertida para atender a pacientes con el virus, han ofrecido alrededor de nueve mil 500 atenciones, de las cuales dos mil 169 fueron urgencias.

Explica que acuden pacientes con sospecha o confirmación de la enfermedad, a quienes les hacen las pruebas correspondientes. Algunos se manejan con oxígeno y otros requieren traslados a otros hospitales.

Aunque el principal objetivo es lograr su estabilización, menciona que hay casos en los que se pasan al área de hospitalización. En ese rubro registran un incremento en las últimas dos semanas.

“De tener entre cuatro y seis pacientes se ha disparado a 15 hospitalizados, tres en unidades de cuidados intensivos y otros pendientes para derivar. Por eso es importante evitar cadenas de contagio y evitar muertes, insistir en el uso de cubrebocas, el lavado de manos frecuente y la distancia social”.

Remarca que el presupuesto para los Servicios Médicos Municipales es de 76 millones de pesos este 2020, lo que ayudó para hacer las compras de materiales y previsiones para la pandemia. Sin embargo, contaron con 60 millones adicionales que se ejercen mediante el organismo, que sirven para otras dependencias. También se invirtieron en 30 camas (11 de éstas con ventilación mecánica).

Sigue #DebateInformador

¿Qué opina de las atenciones en hospitales públicos ante la pandemia?

Participa en Twitter en el debate del día @informador