Coronavirus: Sancionan 44 comercios al día por evadir medidas sanitarias

Pese a las presiones del Gobierno estatal para que los Ayuntamientos vigilen el cumplimiento de las medidas sanitarias entre los negocios para evitar la propagación del COVID-19, entre enero y octubre se aplicaron 44 sanciones al día contra giros comerciales. Las principales fallas van desde no respetar la distancia entre clientes y no tener el tapete sanitizante o los dispositivos para medir la temperatura. Sin embargo, las multas más fuertes han terminado en clausuras por realizar actividades que estaban restringidas, sobre todo durante la aplicación del botón de emergencia.

Vía Transparencia, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco informaron que suman 13 mil 151 sanciones contra negocios, entre apercibimientos, multas y clausuras.

La alerta para los dueños es que los reglamentos municipales no estipulaban sanciones específicas durante los periodos de pandemias. Sin embargo, Guadalajara contempla en su Ley de Ingresos 2021 multas precisas por incumplir las medidas sanitarias, lo que terminaría con las lagunas para que los inspectores sancionen discrecionalmente.

El Artículo 106 de la Ley de Ingresos remarca que “por violaciones al Reglamento de Salud del Municipio de Guadalajara, así como en los casos de pre-contingencia y contingencia sanitaria decretada por las autoridades competentes del Gobierno Municipal, del Estado de Jalisco o del Gobierno federal”, se sancionará con entre mil y 10 mil pesos “por no acatar las disposiciones emergentes emitidas por las autoridades correspondientes”.

Esas son las multas más bajas. El Ayuntamiento pretende sanciones que van de los 17 mil 500 a los 86 mil pesos “por realizar conductas que atenten o generen un peligro inminente en contra de la salud pública”. A los que reincidan les aplicarán castigos de hasta 172 mil.

En este año, entre las medidas más importantes están las clausuras de bares o antros, como un giro comercial ubicado en Paseo de los Virreyes que fue cerrado por inspectores de Zapopan el pasado 12 de junio.

En este mes, los bares, antros y salones de eventos ya pueden operar, pero con estrictas medidas sanitarias, como un aforo de sólo 25 por ciento.

El Gobierno de Jalisco pide a los Ayuntamientos reforzar los operativos contra giros comerciales, con la intención de evitar la propagación del nuevo coronavirus. EL INFORMADOR/G. Gallo

Negocios de venta de alimentos y tienditas, los más sancionados

A dos semanas de abrir una fonda, Jennifer Munguía y su familia recibieron la visita de inspectores de Guadalajara, quienes les informaron que si no cumplían con las medidas sanitarias para vender a domicilio durante la implementación del “botón de emergencia” serían sancionadas. La familia mejor decidió cerrar durante dos sábados.

Entre enero y octubre de este año, los Ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco han aplicado 13 mil 151 sanciones a empresas y comercios, entre apercibimientos, multas y clausuras, según respondieron vía Transparencia. Y los giros comerciales de venta de alimentos y las tiendas de abarrotes o tienditas concentran la mayoría de las sanciones.

Contrario a lo que sucedió durante los meses más fuertes de la pandemia, que fueron marzo, abril y mayo, las autoridades municipales decidieron reforzar la vigilancia contra los negocios que incumplen con las medidas sanitarias, luego de que se autorizara la reapertura de casi todos los giros comerciales en la zona metropolitana.

Previo a la implementación del botón de emergencia (del 30 de octubre al 13 de noviembre), el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, declaró que serían más enérgicos. “No podemos seguir jugando al gato y al ratón. Los empresarios deben entender que ellos también son los responsables de evitar estos contagios”

El próximo año, el Ayuntamiento tapatío tiene proyectado aplicar multas por hasta 86 mil pesos a quienes incumplan con las medidas sanitarias, según lo establecido en la Ley de Ingresos de 2021. La medida es de aplicación general, tanto a los establecimientos como a los particulares. Incluso, puede duplicarse si hay reincidencia.

Miguel González, jefe del Área Jurídica de la Dirección de Inspección y Vigilancia de Zapopan, remarcó que los establecimientos con mayor número de sanciones son los que tienen venta de alimentos y las tienditas.

TESTIMONIO

Se quedan sin empleo… pero abren su fonda

Durante el primer mes de operación de una fonda ubicada en la zona Centro de Guadalajara, sus dueñas decidieron no abrir los fines de semana para evitar una multa durante la implementación del “botón de emergencia”.

“Llegaron los inspectores del Ayuntamiento de Guadalajara y me preguntaron que si yo estaba dentro de una plataforma para enviar comida o algo así… y les decía que no. Para evitar una multa, me recomendaron que cerrara los sábados”, recuerda Jennifer Munguía, una de las dueñas del lugar.

A mediados de octubre pasado, junto con su mamá y una de sus hermanas, decidió abrir la fonda para la venta de desayunos y comidas económicas, debido a que la pandemia por el COVID-19 les impedía percibir un ingreso con los trabajos que tenían previo a la contingencia sanitaria.

“Cada una nos dedicábamos de manera independiente a nuestro trabajo. Ellas limpiaban casas de estudiantes extranjeros, pero fue igual... por la situación de que vienen los muchachos a estudiar uno o dos años, ellas iban y limpiaban las casas dos veces por semana, pero por la actual situación el dueño pidió cerrar dos de las cinco casas y se quedaron sin empleo”.

Para no depender de patrones, las tres decidieron abrir el establecimiento con venta de alimentos. “Se nos dio la oportunidad y decidimos arriesgarnos”.

Jennifer cuenta que, antes de la pandemia, el local ubicado frente al antiguo Hospital Civil era rentado por otras personas, quienes comenzaron a presentar problemas económicos debido a las bajas ventas por el confinamiento y el cierre de los negocios no esenciales. “Como veían que no les daba mucho, abrían pocas horas y por la tarde. Como que se cansó (el anterior dueño), lo entregó en agosto y lo adquirí”.

Explicó que les va bien con las ventas. “Están bien y hay mucha gente, a pesar de la situación de la pandemia. La gente va y consume”.

Crean negocios, pese a la crisis

En marzo pasado, Olivia Velarde decidió iniciar la venta de productos artesanales, sin necesidad de abrir un establecimiento. Y más casos como éste se han registrado en la metrópoli.

En términos generales, a pesar de la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus, entre los meses de enero y noviembre de este año, los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco han autorizado 12 mil 979 licencias para la apertura de negocios.

Sin contar los eventos masivos, la mayoría de las empresas y los negocios reabrieron en Jalisco, provocando que más gente esté en las calles. EL INFORMADOR/F. Atilano

AYUNTAMIENTOS

Multan 394 establecimientos con venta de alcohol

El pasado 12 de junio, inspectores del Ayuntamiento de Zapopan clausuraron un bar ubicado en Paseo de los Virreyes, el cual prestaba servicio a ocho clientes, pese a las prohibiciones que tenían para operar durante la pandemia en el Estado por ser considerados negocios no esenciales (apenas el pasado fin de semana se les permitió operar con estrictas medidas sanitarias).

En lo que va de este año, los Ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan han aplicado 394 sanciones a establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, entre restaurantes, centros nocturnos, fondas y expendios, entre otros: 152 y 242, respectivamente.

Según informaron vía Transparencia, se trata de apercibimientos, multas económicas y clausuras parciales o totales de aquellos que incumplieron con la normativa municipal y las medidas sanitarias.

En el caso del municipio tapatío, 67 de éstos corresponden a bares o restaurantes. En el caso de los primeros, fueron los establecimientos que duraron más tiempo cerrados, hasta el pasado 4 de diciembre, cuando el Gobierno de Jalisco anunció su reapertura, justo en el inicio de las posadas.

Baltazar Luna, quien tiene un bar en Guadalajara, acentuó que desde el pasado 21 de marzo estuvieron sin operar. “Hay otros que permanecieron abiertos, pero son giros con venta de comida y venta de cerveza... a esos no se les denominan bares”.

Informó que no buscaron el cambio de giro para poder funcionar como restaurante-bar, por lo que pudieron mantener el negocio con las pocas “cuentas que salieron” previo a la pandemia. “Muchos tuvieron que descansar… es la manera de solventar las rentas, sobre todo”.

Con relación al pago de la renta aclaró que tuvieron que seguir cubriendo 70% del valor de ésta. “Hemos estado pagando todo (los servicios) porque no se nos ha perdonado nada”.

Debido a que los Ayuntamientos no se dan abasto para vigilar el cumplimiento de las medidas sanitarias por parte de los negocios, el pasado 14 de octubre, el Gobierno estatal, la iniciativa privada y los municipios de Guadalajara y Zapopan anunciaron la estrategia “visor ciudadano” para vigilar los sectores de los restaurantes, los bares y los tianguis, especialmente.

CLAVES

Regresan los bares y antros

Apertura. Por la temporada decembrina, el Gobierno de Jalisco anunció la reapertura de los bares, los antros y los salones de eventos cerrados, los cuales permanecían sin operar desde marzo pasado. Se informó que estos establecimientos podrán funcionar con un aforo del 25%. “Una vez completado el aforo no se permitirá el ingreso a ninguna persona, aunque se libere el espacio”, según se reportó en un comunicado estatal.

Horario. Estos giros operarán hasta las tres de la mañana y no se permite el uso de las pistas de baile ni fumar en el interior. Los grupos deberán ser de máximo seis personas en cada local y la distancia de 1.5 metros entre mesa.

Medidas. Las autoridades estatales reportaron que deberán hacer uso de los sistemas de ventilación con inyección de aire natural y colaborar en la aplicación de las pruebas serológicas aleatorias supervisadas por las autoridades de salud del Estado y proporcionadas por el establecimiento respectivo.

Tianguis. Como parte de las nuevas medidas, el Gobierno subrayó que los tianguis navideños deberán aplicar los protocolos validados por la Secretaría de Salud en Jalisco, como los filtros en los accesos y el uso obligatorio de los cubrebocas. “El municipio será el encargado de autorizar el plano de la asignación y la distribución de los espacios”.

Hoteles. Por otra parte, los hoteles podrán incrementar la ocupación de habitaciones al 75% de la capacidad total. Las áreas comunes en espacios cerrados deberán tener un aforo máximo de 25% de la superficie útil, en tanto que las áreas comunes en espacios abiertos deberán tener un máximo de 50% de la superficie útil.

LEY DE INGRESOS

2021

Alistan infracciones de hasta 172 mil pesos

El Ayuntamiento de Guadalajara proyecta aplicar en 2021 multas por hasta 86 mil pesos a quienes incumplan con las medidas sanitarias por el COVID-19. Y serán del doble (172 mil) si hay reincidencia, según lo establecido en la Ley de Ingresos del próximo año.

El Artículo 106 de la Ley de Ingresos de 2021 indica: Por violaciones al Reglamento de Salud del Municipio de Guadalajara, así como en los casos de pre-contingencia y contingencia sanitaria decretada por las autoridades competentes del Gobierno Municipal, del Estado de Jalisco o del Gobierno federal, se sancionarán las siguientes conductas:

De mil a 10 mil pesos, por no acatar las disposiciones emergentes emitidas por las autoridades correspondientes.

De mil 500 a 12 mil 500 pesos, por no mantener desinfectados los utensilios de uso frecuente por particulares que requieren dentro de un establecimiento.

De tres mil a 15 mil pesos, por no realizar las adecuaciones decretadas en los giros o establecimientos comerciales, industriales y/o de prestación de servicio.

De tres mil 500 a 18 mil pesos, por abrir actividades en contravención de los protocolos sanitarios, como medidas de prevención.

De cinco mil a 20 mil pesos, por conglomerar lugares o establecimientos, haciendo caso omiso de las disposiciones emergentes.

De 17 mil 500 a 86 mil pesos, por realizar conductas que atenten o generen un peligro inminente en contra de la salud pública.

En caso de reincidencia se cobrará el doble de la sanción correspondiente.

Los bares han sido el giro comercial más restringido por la pandemia, apenas el 4 de diciembre se permitió su reapertura. EL INFORMADOR/G. Gallo

TELÓN DE FONDO

Relajan supervisiones contra riesgos sanitarios

En este año bajaron las supervisiones que realiza la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisjal) a distintos giros comerciales, con el objetivo de que cumplan con los protocolos y las medidas sanitarias, informó el organismo vía Transparencia.

Cuando se lanzó el Plan Jalisco para la Reactivación Económica (en junio pasado), la Comisión registró cuatro mil 649 revisiones en 356 giros distintos. Después, la cifra fue en picada hasta llegar a dos mil 996 en septiembre. Y sólo 688 del 1 al 13 de octubre.

Este medio de comunicación reportó que estas supervisiones son a cargo de la Coprisjal, la Secretaría del Trabajo, la Agencia de Seguridad Agroalimentaria y la Unidad Estatal de Protección Civil. Además, este tipo de inspecciones a los distintos giros comerciales también son competencia de los Ayuntamientos.

Hasta el pasado 20 de octubre, Guadalajara había realizado casi 79 mil visitas de revisión a los negocios, mientras que Zapopan reportó 55 mil 850 inspecciones en general.

Por su parte, la Coprisjal emitió 68 suspensiones en los establecimientos y seis aseguramientos en instalaciones que no cumplían con las medidas sanitarias.

Sigue #DebateInformador

¿Qué opina de las medidas de salud implementadas por la autoridad?

Participa en Twitter en el debate del día @informador