Este año, las estaciones de monitoreo atmosférico de Loma Dorada, Santa Fe, Las Pintas, Tlaquepaque y Miravalle registran la mayoría de días con mala calidad del aire, de acuerdo con datos del Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (Simaj).

En estas cinco estaciones hay dos mil 775 industrias manufactureras, según un análisis brindado por el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco a través de Transparencia. En Loma Dorada, con 142 días con mala calidad del aire, hay 903 industrias; una tercera parte comenzó a operar en 2019.

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) explica que el sur de la ciudad es el más afectado por la polución, debido a que geográficamente se localiza en una cuenca más baja que el resto del Valle de Atemajac, además de que “está presente una de las zonas industriales más antiguas de Guadalajara, con importantes fuentes de emisión a la atmósfera como asfalteras, industrias de alimentos para humanos, animales y cementeras”, se refiere en la página del Simaj.

La dependencia también destacó que hay presencia de predios agrícolas, calles sin pavimentar, no hay barreras de arbolado que atrapen partículas y se registra alta afluencia de circulación de vehículos pesados. Por otro lado, puntualizó que en la temporada de estiaje aumenta el ozono y otras partículas generadas principalmente por los incendios forestales.

CIFRAS

Industrias por estación Centro 1,365 Loma Dorada 903 Tlaquepaque 806 Oblatos 768 Atemajac 603 Las Pintas 486 Miravalle 454 Las Águilas 396 Vallarta 314 Santa Fe 126 Total 6,221

Fuente: Instituto de Información Geográfica de Jalisco.

La contaminación atmosférica en la Zona Metropolitana de Guadalajara se ha vuelto evidente a lo largo del año, trayendo consigo diferentes problemas de salud para la ciudadanía. EL INFORMADOR/C. Zepeda

Repuntan las emergencias ambientales en la ciudad

Mariana Hernández, quien trabaja cerca del Aeropuerto de Guadalajara, cuenta que es común que en la zona sea visible la contaminación atmosférica, además de que en este año se ha sentido más la polución debido a los incendios forestales.

“Lo noto cuando vengo manejando por carretera a Chapala, por la altura del Álamo, allí se ve toda la contaminación, se percibe de manera muy notoria”, comparte la joven.

En los primeros 159 días del año, entre el 1 de enero y el 8 de junio, van 47 episodios con mala calidad del aire, una cantidad exagerada si se compara con los 10 eventos registrados en el mismo periodo de 2022. También han emitido 27 alertas y emergencias atmosféricas por incendios forestales en todo el Estado; la más reciente fue el 4 de junio por el incendio en el vertedero Los Laureles y duró 24 horas.

Otro indicador preocupante tiene que ver con la duración de los eventos, ya que de las 47 precontingencias y contingencias atmosféricas, 14 eventos duraron 24 horas o menos cada uno y los demás superaron ese tiempo (se activa una precontingencia atmosférica cuando el contaminante es igual o mayor a 120 IMECA durante dos horas, y se desactiva cuando es menor a 110 IMECA durante dos horas). En todos los episodios el contaminante predominante fueron las partículas PM10, a excepción de un evento en la estación Centro, que registró ozono como contaminante.

Por ejemplo, el 10 de enero de 2023 fueron 168 de precontingencia atmosférica en las Pintas, es decir, que se registraron 120 puntos IMECA por PM10. Las partículas suspendidas con diámetro aerodinámico menor de 10 micras (PM10) también son conocidas como partículas inhalables.

La exposición a las PM se asocia a la reducción de la función pulmonar, agravamiento del asma y muertes prematuras por afecciones respiratorias y cardiovasculares debido a que pueden llegar a la profundidad de los pulmones.

La exposición a corto plazo incrementa los síntomas respiratorios, asma, visitas a urgencias y hospitalizaciones por enfermedades respiratorias o cardiovasculares, y puede provocar ausentismo escolar y días de actividad restringida.

De acuerdo con la Secretaría de Salud federal, las fuentes de estas partículas son la contaminación generada por la combustión de automóviles, incendios forestales, actividades industriales y quemas agrícolas, entre otras.

OZONO

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial advierte daños

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial informa que el ozono es un gas reactivo, incoloro y con olor penetrante. Sobre los efectos a la salud humana, destaca que en altas concentraciones es perjudicial para las personas, ya que afecta el sistema respiratorio causando irritación, tos, dolor de garganta y/o sensación incómoda en el pecho. También puede agravar el asma e inflamar y dañar las células que recubren los pulmones.

Las principales fuentes de emisión del ozono como contaminante son los vehículos que utilizan combustibles fósiles, fugas de gas LP y gas natural, las industrias y las estaciones de gasolina.

Los incendios forestales han provocado 27 alertas atmosféricas en este año. EL INFORMADOR/Archivo

ESTACIONES

Días dentro o fuera de norma, o sin datos Estación DFN DDN DSD Loma Dorada 142 14 3 Santa Fe 138 19 2 Pintas 134 22 3 Tlaquepaque 85 71 3 Miravalle 73 86 0 Vallarta 33 80 46 Águilas 26 132 1 Centro 21 136 2 Atemajac 0 0 159 Oblatos 0 0 159

DFN: Días fuera de norma

DDN: Días dentro de norma

DSD: Días sin dato

TELÓN DE FONDO

Fallan siete pantallas informativas

Este medio publicó que aunque este año aumentaron los días con mala calidad de aire y crecieron al doble los episodios de precontingencias y contingencias atmosféricas en la ciudad, los que no tienen redes sociales o internet no pueden enterarse de ello, ya que este medio constató que las siete pantallas informativas no están en operación.

Estas se ubican en Loma Dorada, Zapopan Centro, Miravalle, glorieta del Charro, Plaza del Sol, Santa Fe y glorieta La Normal. Además de que las estaciones Oblatos y Atemajac tienen todo el año sin funcionar.

Miguel Magaña Virgen, investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), comentó que esto impide que las personas puedan tomar decisiones para contribuir en bajar las emisiones contaminantes o protegerse de ellas.

“¿Y cómo vamos a evaluar el éxito de la verificación vehicular si no conocemos las condiciones de la atmósfera?”.

El investigador puntualizó el tiempo de vida que tienen esas herramientas.

“Por otro lado, tienen 30 años esas pantallas. Alguien podrá vivir en Providencia y pensar que no tiene problema, pero las cuencas atmosféricas son las que nos indican si esa persona está expuesta”.

Pantallas descompuestas impiden conocer sobre las contingencias atmosféricas. EL INFORMADOR/A. Camacho

PROEPA

Transparentan denuncias por emisiones pero sin detallar sanciones

En la actual administración, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) ha atendido 164 denuncias populares relacionadas con emisiones contaminantes, principalmente en los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco y Tonalá, según información publicada en un micrositio.

En materia de inspecciones, el año pasado efectuó 730 visitas de verificación, de las cuales 138 estuvieron relacionadas a temas de atmósfera, mientras que el 88% fueron a industrias manufactureras. Sin embargo, en la página no se detallan los resultados de las inspecciones.

Por otro lado, sobre los procedimientos administrativos instaurados, solamente informan del estado procesal de las denuncias, pero no los rubros ni la categoría a la que pertenece. Por ejemplo, de 2019 a 2023 han emitido 497 multas, pero no explican por cuáles motivos.

La denuncia popular, también conocida como denuncia ambiental, es uno de los instrumentos de participación social que la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece con el objetivo de que las autoridades ambientales como la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente conozcan de actos, hechos u omisiones que puedan ocasionar desequilibrios ecológicos o daños al medio ambiente en el estado de Jalisco. Se le denomina popular porque el señalamiento del hecho irregular puede ser informado por cualquier persona, física o moral, pública o privada.

SIN EXPLICACIÓN

Las sanciones de la Proepa Año Multas 2019 188 2020 176 2021 116

.