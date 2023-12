Trabajadores ladrilleros recibieron apoyos del Gobierno de Jalisco con el objetivo de que detengan las actividades de quema en esta temporada, al ser sus hornos una de las fuentes de emisiones contaminantes más fuertes de la metrópoli.

El Plan Invernal 2023-2024 establece que la suspensión se aplicó desde el pasado 20 de diciembre y se extenderá hasta el 5 de enero de 2024, lo que contribUirá a tener mejor calidad del aire y reducir contingencias atmosféricas en la ciudad.

Los apoyos fueron de hasta seis mil pesos a 713 propietarios de ladrilleras en El Salto, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco.

Los trabajadores recibirán despensas y un kit invernal.

El gobernador compartió que los apoyos son parte de una iniciativa que mandará al Congreso del Estado para que estos se apliquen independientemente de quien llegue a Casa Jalisco.

Apoyo a ladrilleros

El Gobierno de Jalisco informó que en los años 2019 y 2020 sólo entregaron paquetes alimentarios a 900 familias por año. A partir del periodo invernal 2021-2022 se fortaleció a los patrones registrados con el recurso económico de seis mil pesos y a sus colaboradores se les entregaron insumos alimentarios y asistenciales para contribuir a sus necesidades y mitigar los estragos del frío.

Y en este 2023 se benefició a 713 patrones: El Salto (207 beneficiarios), Tonalá (222), San Pedro Tlaquepaque (158) y Tlajomulco de Zúñiga (126), con una inversión de cuatro millones 278 mil pesos, además de que entregaron insumos asistenciales a 975 trabajadores: El Salto (281), Tonalá (338), San Pedro Tlaquepaque (127) y Tlajomulco de Zúñiga (229), con una inversión de 898 mil 228.50 pesos.

Las ladrilleras pararán lo que resta del año y los primeros cinco días del 2024 para evitar eventos de mala calidad del aire en la ciudad. EL INFORMADOR/A. Navarro

Cierra el año con fallas en la medición de la calidad del aire

La red atmosférica de Guadalajara cuenta con 10 estaciones de monitoreo distribuidas en las distintas zonas de la ciudad, pero en este 2023, las de Atemajac y Oblatos, ubicadas en el norte y oriente, respectivamente, no arrojaron datos en todo el año; es decir, no sabemos cuántos días la calidad del aire estuvo dentro de la norma. Además, las estaciones Las Pintas, Santa Fe y Miravalle, ubicadas en el sur, tuvieron intermitencias. La estación Santa Fe estuvo 155 días sin arrojar datos, de un total de 354, según información publicada en la plataforma Aire Jalisco. En la revisión realizada este pasado 22 de diciembre, aparecía que no funcionaba. Por otro lado, Miravalle tiene 53 días sin mostrar datos y Las Pintas suma 30 días, casi un mes.

Para disminuir la polución en esta época, el Gobierno estatal dio apoyos económicos a ladrilleros para que suspendieran quemas y mejorar la calidad del aire; sin embargo, no detalló cuándo arreglarán la red de monitoreo. “La red funciona perfectamente”, dijo tajante el gobernador ante la pregunta de cuándo iban a arreglar las estaciones. También se pidió entrevista al respecto con el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Israel García, pero no se brindó.

El problema es que la mayoría de las ladrilleras se ubican en esta zona. “La mayor parte de las ladrilleras del AMG se localizan al sur, en colonias que adicionalmente presentan los índices de marginación más altos; y las cuencas más bajas de la ciudad, donde las condiciones geomorfológicas dificultan la dispersión de los vientos, y en donde se presenta el mayor número de días con mala calidad del aire”, indicó la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) en un análisis sobre la problemática presentado en 2020.

Según la Semadet, la tecnología utilizada por los productores artesanales es totalmente rudimentaria. “Los humos y gases se emiten en cualquier punto de la estructura. Jalisco se ubica en la segunda posición a nivel nacional en cuanto a la fabricación de ladrillo artesanal (Inegi, 2017)”.

Por eso, una de las acciones proyectadas fue implementar medidas de intervención socioambiental para el control de fuentes de área en la Entidad. “Se reordena y tecnifica la fabricación artesanal de ladrillo y cerámicos: Reconfigurar al sector de producción de ladrillo artesanal y cerámicos, proponiendo opciones tecnológicas más sustentables, con enfoque en la reducción de emisiones y vulnerabilidades socioambientales existentes, en los municipios con mayor producción de Jalisco”. Para ello, indicaron que se atiende prioritariamente al polígono Miravalle-Las Pintas en materia de calidad del aire y para reducir los niveles de concentración de material particulado menores a 10 y 2.5 micrómetros, en las zonas con los índices más altos de contaminación atmosférica en la ciudad.

Dos estaciones no funcionaron en lo que va de 2023; otras fallaron constantemente, EL INFORMADOR/Archivo

Hacen llamado al gremio

Juan Manuel Bogarín González, presidente de la Asociación de Productores de Ladrillos de Lama y Derivados, Asociación Civil, remarcó que es necesario tomar estas acciones. Por lo tanto, hizo un llamado a su gremio para que se sumen a esta suspensión de actividades durante el tiempo establecido como veda. “Esperemos que todos como compañeros nos demos la mano como ladrilleros, y que respetemos esta veda, que estemos todos unidos, para que se nos siga apoyando. Debemos estar unidos en todos los municipios que colindan con Guadalajara y todo Jalisco si es posible, buscar la forma de que todos colaboremos”, destacó.

También serán suspendidas las quemas agrícolas, y a los ciudadanos se les hace un llamado a no hacer fogatas, usar pirotecnia, quemar llantas u otros materiales contaminantes.

En lo que va de 2023 han sucedido 52 precontingencias o contingencias atmosféricas. EL INFORMADOR/Archivo

TELÓN DE FONDO

Refuerzan operativos

El Gobierno de Jalisco reforzó desde octubre los operativos del Programa de Verificación Responsable para sancionar a los vehículos contaminantes. Con el Escuadrón Verde multa a los propietarios de unidades que no cuenten con el holograma vigente en el Área Metropolitana de Guadalajara. La recomendación es realizar la afinación y tramitar las citas de acuerdo con el calendario mes-placa en la página verificacionresponsable.jalisco.gob.mx.

Los operativos serán ejecutados por agentes de la Policía Vial, en compañía del personal de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones y de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. La diferencia es que anteriormente se instalaban módulos fijos en las calles de la ciudad, pero ahora el Escuadrón transitará por toda la metrópoli para sancionar a los incumplidos.

La Agencia acepta que avanza poco a poco el cumplimiento del programa ambiental.