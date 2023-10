Conmemoran el Día del Bosque de La Primavera; hay alza en los incendios

En este año, el Bosque de La Primavera, cuyo día se conmemoró el pasado 27 de octubre, registró 83 incendios forestales, lo que representó una afectación de dos mil 451 hectáreas. Eso significa el doble de los 40 documentados en 2022, según estadísticas del Centro de Control y Combate de Incendios Forestales de Jalisco.

Natalia Osorio, integrante de “Por amor a los bosques de Jalisco”, afirma que hace falta que las autoridades hagan cumplir la ley y clausuren los cambios de usos de suelo.

Arturo Curiel, investigador de la UdeG, remarca que este año fue atípico, ya que los siniestros comenzaron desde febrero, cuando en otros años inician en meses posteriores.

“Y la mayoría siguen siendo provocados. Después de 50 años no se logra una mejor estrategia en la parte de la prevención”.

Suman tres juicios para desincorporar hectáreas protegidas en La Primavera

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) reporta que, hasta el pasado 30 de junio, había tres juicios cuya litis se enfoca en la desincorporación de hectáreas del Decreto de Creación del Área Natural Protegida (ANP) del Bosque de La Primavera.

“Esta defensoría del pueblo tiene conocimiento de, al menos, las siguientes acciones jurisdiccionales que se encuentran actualmente en litigio, bajo el mismo argumento: desincorporar hectáreas que forman parte del polígono del Área Protegida, Flora y Fauna de La Primavera”.

Según la información presentada, se busca desincorporar mil 648 hectáreas entre los ejidos Huaxtla (El Arenal) y Licenciado Adolfo López Mateos (Zapopan). Además, hay otro litigio con el Ejido Jocotán, aunque no reportan las hectáreas en juicio.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas indica que el Área Natural Protegida del Bosque de La Primavera tiene una superficie de 30 mil 500 hectáreas, distribuida en territorio de los municipios: Tala, Zapopan, El Arenal y Tlajomulco de Zúñiga, administrada por la Comisión y por el Gobierno de Jalisco.

Sin embargo, el polígono del Área Natural Protegida ya no es el mismo que se autorizó y que continúa vigente debido a la desincorporación de cientos de hectáreas por órdenes judiciales, el crecimiento urbano no planificado y la invasión de particulares en zonas no urbanizables, conocidas como zonas urbano forestales.

“Es decir, el incremento de asentamientos humanos irregulares a las periferias del Área Natural Protegida de Flora y Fauna de La Primavera, el constante cambio de uso de suelo por parte de autoridades federales que ha dado pie a la edificación de desarrollos habitacionales en las inmediaciones, situaciones que evidentemente han repercutido no sólo en la preservación del Área Natural Protegida, sino también en la población que habita cuenca abajo”, describe la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Agrega que el polígono protegido ya no es el de 30 mil 500 hectáreas, situación que tiene cerca de 15 años que se modificó.

“Lo anterior, en virtud de que mediante resolución del 11 de abril de 2007 que se emitió dentro del juicio de amparo 413/2001-146 dictada por el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, se dejó insubsistente el Decreto expedido por el ejecutivo federal respecto a la superficie aproximada de 640 hectáreas que eran reconocidas dentro del polígono del ANP en comento, y que pertenecían dichos terrenos al Ejido Santa Ana Tepetitlán, modificando judicialmente las consecuencias del decreto”.

Solicitan la expropiación

Ante la declaratoria estatal del Día del Bosque La Primavera celebrada el pasado 27 de octubre, especialistas y académicos alertan por el intento de propietarios de reducir las hectáreas del Área Natural Protegida, por lo que pidieron recurrir a distintas acciones, como la expropiación.

Natalia Osorio, integrante de “Por amor a los bosques de Jalisco”, recuerda la promesa no cumplida relacionada con la tenencia de la tierra. “El gobernador en campaña prometió que expropiaría el bosque y no lo ha cumplido, sigue siendo propiedad privada y ejidal, sin ser un parque nacional”.

Osorio considera que la cuestión de la propiedad, que es privada y ejidal, no asegura la conservación.

“Si este fuera un parque nacional y la propiedad fuera pública, el servicio sería para la comunidad en general. Pero si desde el gobierno estatal y federal no están dispuestos a gastar en pagar mejor a brigadistas, menos en los terrenos. Parece una simulación”.

Arturo Curiel Ballesteros, profesor investigador del Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas de la Universidad de Guadalajara (UdeG), opina que uno de los retrocesos más importantes es que algunos ejidatarios se han organizado para eliminar el decreto de protección en sus terrenos. “Porque todos los decretos se sustentan en la Constitución. Me parece un retroceso enorme y una condición de vulnerabilidad innecesaria”.

Recuerda que este tipo de acciones son perjudiciales para el patrimonio de los pueblos. “Santa Ana Tepetitlán fue el primero, y recientemente nos dieron la noticia de La Venta de El Astillero. Se ampararon ante el decreto, y la resolución de algún juez les fue favorable y se han ido segregando las 30 mil 500 hectáreas que protegía el decreto federal. Me parece terrible para el bosque y todas las áreas protegidas porque crea un antecedente”.

Los incendios y las invasiones atentan contra el bosque. EL INFORMADOR/H. Figueroa

CLAVES

¿Qué dice la ley?

Legislación. La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que no se podrá otorgar autorización de cambio de uso del suelo en un terreno incendiado sin que hayan pasado 20 años y que se acredite a las autoridades federales que la vegetación forestal afectada se ha regenerado, más aún, cuando ocurren incendios dentro de un ANP o zonas de recuperación como El Bajío u otros esquemas de conservación, existe ya una prohibición para cambiar el uso de suelo por cualquier actividad que no esté contemplada en el programa de manejo ambiental.

Manejo. Otra de las problemáticas detectadas por la CEDHJ es que el programa de manejo no incluye las subzonas de preservación, uso tradicional y asentamientos urbanos, “situación que sin duda resulta omisa desde la creación del ANP. En dichas subzonas no podrán realizarse actividades que amenacen o perturben la estructura natural de las poblaciones y ecosistemas o los mecanismos propios para su recuperación”.

VIGILA DERECHOS HUMANOS

Ejidatarios piden más seguridad

La CEDHJ detalla que mantuvo contacto con representantes de los ejidos López Mateos, Santa Ana Tepetitlán, Tala y Jocotán mediante una reunión que se llevó a cabo el pasado 7 de febrero de 2023, en las instalaciones de la dependencia, con la finalidad de escuchar sus problemáticas en torno a la situación que impera en los ejidos que se encuentran involucrados.

“Acudieron cerca de la mitad de los representantes de dichas zonas, quienes se quejaron del abandono del Decreto de 1980 que crea el ANP, la mínima cantidad que se les paga por los servicios ambientales de sus tierras”.

Agregaron que se han incrementado los rellenos de arroyos, con residuos sólidos urbanos y de manejo especial, obstruyendo cauces, “en donde en muchas ocasiones está involucrado el crimen organizado, por lo que solicitaron mayor seguridad en lo que se le conoce como la zona de exclusión, en Santa Ana Tepetitlán”.

También refirieron que la falta de atención por parte de autoridades federales en los arroyos de su jurisdicción ha dado pie a las tragedias de inundaciones en las inmediaciones de arroyo Seco.

Respecto al uso de vehículos motorizados, señalaron que en su mayoría son paseantes los que lo hacen, ya que ingresan de manera irregular a la zona y con los mismos causan afectaciones en el terreno, “misma situación con los ciclistas, con quienes han tenido incluso varios altercados, porque no respetan las rutas y vulneran la propiedad tanto privada como ejidal”.

Los Gobiernos municipales se prestan al uso de cambio de suelo. EL INFORMADOR/Archivo

LA VOZ DEL EXPERTO

Las autoridades de los tres niveles ignoran peticiones

Natalia Osorio, integrante de “Por Amor a los Bosques de Jalisco”.

La activista opina que los tres niveles han quedado a deber en cuanto a peticiones ciudadanas para proteger el bosque.

Por un lado, señala que al Gobierno federal, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, le han pedido más torres de vigilancia, pero les respondieron que por austeridad no era posible.

En el caso del Gobierno del Estado, dice que una propuesta es que se tenga un helicóptero exclusivo para el bosque para apagar los incendios de forma más rápida, así como mejorar las condiciones laborales de los brigadistas.

“Al Gobierno del Estado también le hemos pedido más guardabosques, y que estén más equipados, y la situación es triste porque no están bien equipados. Y los Gobiernos municipales se prestan al uso de cambio de suelo y pasa lo de ‘Santa Anita Hills’ o ‘Los Robles’, que son zonas pegadas al polígono que podrían llamarse de amortiguamiento, pero que van siendo convertidas en habitaciones, que no son sustentables y derriban la mayor parte de la vegetación para construir mayor cantidad de viviendas”.

Por último, agrega que en “Por amor a los bosques de Jalisco” no tienen nada que celebrar.

“Realmente año con año es una tristeza, recibimos muchos mensajes en Facebook de gente que nos comparte su impotencia cada que se quema el bosque, cuando se autorizan fraccionamientos o cuando la gente ve que venden terrenos. Queremos pedir a las autoridades que dejen de simular y lo protejan”.

LO POSITIVO

Reconocer múltiples valores

Arturo Curiel Ballesteros considera que la declaratoria estatal del Día del Bosque La Primavera es un aspecto muy positivo porque da la posibilidad de reconocer los múltiples valores que ofrece el bosque.

“La única manera de detener las presiones y la degradación es a partir de estar conscientes de los valores que tiene este bosque. Esta declaratoria es el último gran avance, sobre su valor”.

Según el informe especial de la CEDHJ, para el 2023 el Gobierno del Estado mejoró en más del doble el presupuesto para el combate a incendios, con 132 millones 681 mil pesos y con la participación de más de mil 800 mujeres y hombres para hacer frente a incendios forestales.

Día del Bosque de La Primavera, para que conozcan su valor

Arturo Curiel Ballesteros destaca que en el contexto del cambio climático, los incendios cada vez son más difíciles de controlar en La Primavera, por lo que considera positivo que el pasado 27 de octubre se haya celebrado el Día Estatal de la Declaración del Bosque La Primavera como Reserva de la Biósfera. “Dedicar un día al bosque es para que la gente conozca su valor, y cada vez más personas estén a favor de preservarlo y en contra del despojo. Es un patrimonio único en el mundo, tiene el reconocimiento de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) como reserva de la biósfera”.

Curiel Ballesteros cuenta que realizan distintas actividades para conmemorar el Día del Bosque La Primavera hasta el próximo 31 de octubre, donde incluso un artista local lanzará una canción al respecto.

“La idea es recopilar todo el trabajo hecho y, por otro lado, identificar y recuperar senderos en los bosques, y convocar a investigadores, jóvenes estudiantes y organizaciones para poder coincidir en la parte de la valoración del bosque”.

Explica que las acciones comenzaron desde el pasado 24 de octubre, con la conferencia magistral “El Bosque La Primavera y su contexto actual”, impartida por Sergio Guevara Sada.

“El doctor Sergio Guevara, representante de las cátedras Unesco en la región iberoamericana, planteó que bosques como La Primavera deberían llamarse áreas protectoras, porque protegen la salud de las personas. El bosque reduce la mortalidad prematura de la gente que vive cerca. Eso es una realidad”.

Detalla que además de una misa que se realizó este sábado 27 de octubre, donde se vinculará el valor del suelo con la Biblia.

“También sobre el último mensaje del Papa en torno a la importancia y el gran reto de enfrentar el cambio climático. La Primavera tiene que ver con esto”.

Agrega que también se dará a conocer una canción que un compositor y músico local hizo para reconocer la importancia del suelo del bosque y se lanzará el primer podcast sobre por qué La Primavera es única.

“Buscamos recuperar el primer sendero de interpretación ambiental, que ya no se estaba utilizando”.