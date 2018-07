Congreso busca prohibir popotes en 2019

Antes de que termine la Legislatura, el Congreso del Estado busca aprobar un proyecto de ley para prohibir el uso de popotes, bolsas de plástico y hasta el unicel en todo Jalisco. El objetivo es frenar los daños ambientales que éstos provocan, sobre todo a la fauna marina.

De aprobarse la medida, los municipios deberán adecuar sus reglamentos antes de que termine el año y comenzar la prohibición el primer día de 2019, informó la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Verónica Jiménez.

Tras su eventual aprobación, el Ejecutivo estatal deberá “promover la investigación y el desarrollo de tecnologías y empresas que sustituyan las bolsas de plástico, popotes y unicel, y crear programas de promoción a la industria de productos biodegradables y de reciclaje”.

También, dijo, deberá generar campañas para desmotivar su consumo. “No se trata sólo de prohibir, sino de generar incentivos dirigidos a los entes económicos que sustituyan las bolsas de plástico, popote y unicel por productos biodegradables”.

Sólo si el cliente pide. Los negocios agremiados a la Canirac han dejado de entregar popotes a sus clientes... a menos que ellos lo soliciten. EL INFORMADOR/F. Atilano

Supermercados y productores, en la iniciativa “anti popotes”

Todas las grandes empresas que actualmente utilizan envases, bolsas y demás embalajes de plástico en sus productos también deberán sujetarse a las nuevas disposiciones que prohibirán el uso de esos materiales en Jalisco a partir de 2019. En su lugar, deberán utilizar empaques biodegradables, pues serán los únicos permitidos, dijo la diputada de Movimiento Ciudadano (MC) Verónica Jiménez.

“Si quieren vender en Jalisco, sí. No podemos decirles a los pequeños productores ‘tú tienes que hacerlo’ y a los grandes productores (decirles que) no”.

La prohibición irá también para las embotelladoras que venden refrescos o agua embotellada, empresas que utilizan recipientes plásticos e incluso bolsas, como empresas de botanas, panificadoras, lácteos y todas aquellas que oferten sus productos en bolsas de ese material, aseguró la legisladora.

La iniciativa que busca prohibir la venta y uso de popotes, plásticos y unicel será presentada el 19 de septiembre por parte de las diputadas Verónica Jiménez y María de Lourdes Martínez. La primera adelantó que después de hacerlo convocarán mesas de trabajo con cámaras empresariales, comerciantes y restauranteros, para definir cómo se llevará a cabo la transición.

“Lo más difícil es la situación (ambiental) que estamos enfrentando en este momento. Si no empezamos a reglamentar, esto va a seguir avanzando. El problema nos va a consumir a todos si no ponemos la voluntad para hacerlo”.

Añadió que los productos en los que sea indispensable el uso de empaques plásticos se deberán revisar alternativas biodegradables. “Las (botellas) que no tengan esta característica no serán vendidas en el Estado. No será el primer Estado que lo haga ni el primer país en que suceda”.

A nivel global, Francia fue el primer país que prohibió el uso de bolsas plásticas y platos, vasos y cubiertos desechables. Eso ocurrió en septiembre de 2016, y los empresarios reaccionaron ante esa medida. España pretende una prohibición similar, pero ésta ha sido postergada. El resto de la Unión Europea aún discute cómo lo hará.

Raquel Gutiérrez Nájera, investigadora de la Universidad de Guadalajara (UdeG), insistió en que esa prohibición debe acompañarse de medidas de aplicación claras, pues si no, se quedará en el papel.

Los orígenes

La propuesta para prohibir plásticos, unicel y popotes en Jalisco nació de una iniciativa del regidor de Puerto Vallarta, Juan José Cuevas, quien considera que hay un “consumo indiscriminado” de popotes en ese municipio. De aprobarse, se propondrán reformas a la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y de Gestión Integral de Residuos.

Educar antes que prohibir: productora

Desde que tiene su fábrica de plásticos desechables, Oyuki Selene Gutiérrez ya ha visto iniciativas similares a la que impulsan las legisladoras Verónica Jiménez y Lourdes Martínez contra el plástico, los popotes y el unicel.

Y esa nueva medida, auguró, correrá la misma suerte que la de la separación de basura, pues sin educar antes a la población, ésta quedó en el olvido.

“Es verdad que se está ocasionando un problema con el uso del plástico, pero otra de las cosas es la educación que se tiene que dar antes de la prohibición. No es nada más decir que se prohíbe de la noche a la mañana; tienen que educar a la gente a hacer buen uso del plástico. Se van por el lado fácil”.

Ante una medida de este tipo, una repercusión que la productora advirtió es que los pequeños y medianos productores, así como quienes comercian esos productos, se quedarán sin empleo.

“¿Qué van a hacer con todos nosotros? Como que se sacan ideas de la manga o tienen noches de insomnio. Esto necesita preparación”.

Así, sugirió que antes de prohibir el uso de plástico se generen “grandes campañas” entre la población y que el Gobierno apoye realmente a los productores, pues éstos no podrán emigrar a una nueva tecnología en sólo un año.

“No estamos preparados. No tenemos el dinero para invertir en ese tipo de maquinaria. Necesitamos importarla a un precio elevado y no tenemos la solvencia para comprarla”.

Recientemente, Starbucks México anunció que eliminará los popotes de sus establecimientos. EL INFORMADOR/F. Atilano

Restauranteros aceptan eliminarlos

Aún antes de que se discuta la prohibición de popotes en Jalisco, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) ya trabaja para eliminar esos utensilios en los negocios de sus agremiados, aseguró su presidente, Sergio Jaime Santos.

“Ya tenemos una campaña a nivel nacional que en otros estados ha tenido mucho éxito. En Guadalajara y en Jalisco no somos la excepción, ya empezamos con ella y hay restaurantes que se sumaron a la actitud de no utilizar popotes”.

La medida consta de carteles informativos en donde explican a sus clientes el daño ambiental que producen los popotes, y las afectaciones para animales del mar que han ingerido productos de plástico, como las tortugas marinas.

“Solamente si el cliente lo solicita se le proporciona el popote o la bolsa de plástico; de lo contrario nosotros incitamos a que no se utilice”.

Agregó que en las próximas semanas reforzarán su estrategia para que más restauranteros se sumen. Los negocios pequeños, grandes y hasta las franquicias están en la mira. “Sí somos responsables en el tema de la conservación de nuestro medio ambiente”.

Actualmente, la Canirac cuenta con un proveedor de popotes biodegradables y hasta comestibles, a partir del aguacate.

Sobre el resto de productos, como bolsas y platos desechables, esperan que los mismos proveedores les den alternativas para usarlos. “Por los precios, porque son más altos que los que usamos. Pero si algún proveedor tiene una opción, nosotros seremos los primeros en adoptar esos materiales”, concluyó.

LA VOZ DEL EXPERTO

Un año no basta para eliminar el consumo

Raquel Gutiérrez Nájera, (académica de la UdeG)

Prohibir el uso de popotes, plásticos y unicel el próximo año, y comenzar a multar por su venta o consumo en 2020, será “muy difícil” de aplicarse con éxito por la dinámica económica que requiere de esos productos, y a la cultura de una población acostumbrada a su uso y mal manejo.

La académica expuso que si bien es una propuesta con muy buenas intenciones, la prohibición por sí sola no bastará.

“Una medida de este tipo debe ser de mediano y largo aliento, de cinco a 10 años, al menos, para empezar a ver frutos. Por un lado cómo desincentivan una cadena productiva y por el otro lado cómo fortalecer al consumidor para que deje de consumir estos productos”.

Afirmó que el planteamiento actual de la iniciativa tiene pocos instrumentos reales y prácticos para que la prohibición pueda concretarse en el corto plazo. “Jalisco finalmente no está aislado de una república. Me parece que es una medida buena… pero sin muchas posibilidades de éxito”.

Casi 900 mil torres Eiffel

Desde la década de los 50, cuando comenzó a popularizarse el uso de plásticos, y hasta la fecha, la humanidad ha detonado la fabricación de ese material y hoy cubre prácticamente cada aspecto de la vida diaria. En consecuencia, el legado que se deja al planeta Tierra pesa ocho mil 300 toneladas, una cifra de proporciones altísimas.

Tanto es el plástico que se ha fabricado en menos de un siglo, que si éste se reuniera en un solo sitio pesaría el equivalente al de 822 mil torres Eiffel, 25 mil edificios Empire State, 80 mil ballenas azules o mil millones de elefantes.

A esa conclusión llega un estudio publicado el año pasado por la revista Science Advances, y que realizaron científicos de la Universidad de Georgia, la Universidad de California y la SEA Education Association, en el primer análisis a escala global sobre la producción de los plásticos producidos por el hombre.

Se calcula que en el planeta hay ocho mil 300 toneladas de plásticos. AFP/S. Loeb

Francia y Reino Unido, el ejemplo

Francia fue el primer país del mundo que prohibió el uso de plásticos y vajillas desechables, en septiembre de 2016, pero con un plan a largo plazo. Éste proyectaba que, en cuatro años (hacia 2020) la mitad de los productos se fabricara con materiales biodegradables, y que en 2025 ya fuera 60 por ciento.

El Gobierno de Reino Unido, por su parte, realizará una consulta pública entre sus ciudadanos para determinar si aprueba, o no, la eliminación de plástico. Mientras eso se discute, los microplásticos que entran al océano en forma de partículas han quedado prohibidos.

CLAVES

La estrategia contra el plástico

Fecha. Las diputadas Verónica Jiménez y María de Lourdes Martínez prevén presentar su iniciativa el próximo 19 de septiembre. Planean que ésta se apruebe antes de que concluya la LXI Legislatura; es decir, para noviembre.

Sanción. De ser aprobada, Estado y municipios deberán reglamentar y sancionar el uso de plásticos, popotes y hasta unicel, y generar campañas de educación ambiental y vigilar el cumplimiento de la prohibición.

Un año. La prohibición entraría en vigor el 1 de enero de 2019, pero las sanciones hasta un año después. En ese lapso, la cadena de comercio deberá sacar su producto almacenado y mudar a materiales biodegradables.

Promoción. Jalisco. deberá poner de su parte y promover tanto la investigación como el desarrollo de tecnologías que sustituyan los materiales contaminantes, así como promover la industria de productos biodegradables y de reciclaje.

Incentivos. A la par, las autoridades estarán obligadas a generar incentivos para quienes se adapten a la medida.