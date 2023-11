El tapatío Arturo Navarrete cuenta que a mitad de octubre le llegó un cobro no reconocido por 300 pesos a su tarjeta de crédito. “Me di cuenta porque siempre reviso la aplicación de mis compras, y vi ese cargo. No me llegó notificación ni nada. Fue de una página muy reconocida de comercio electrónico en la que ya he comprado, pero no últimamente”.

Navarrete marcó a su banco e inmediatamente canceló la tarjeta de crédito. Una semana después recibió un plástico nuevo y no perdió el dinero debido a que todavía no era fecha de su corte, es decir, cuando se le suma la cantidad mensual a pagar.

“Llamé y les dije que no reconocía el cargo. No sé cómo investigaron ellos pero me lo quitaron. Lo bueno es que me di cuenta al revisar, de otra forma quizá me hubieran hecho más cargos”.

Los usuarios de instituciones financieras, como bancos o aseguradoras, tienen la oportunidad de pedir apoyo a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) si detectan irregularidades relacionadas con sus bienes o servicios.

De las acciones de defensa concluidas entre enero y septiembre de este año en Jalisco, seis mil 759 terminaron a favor de lo que pidió la persona, de un total de 14 mil 013 acciones finalizadas en ese periodo, lo que representa el 49%. El porcentaje mejoró comparado con esas mismas fechas, pero del 2022, cuando apenas el 34.3% de las conclusiones fueron en beneficio de los habitantes.

Este 2023, los asuntos de defensa que terminaron fueron principalmente por consumos no reconocidos (2,467), transferencia electrónica no reconocida (1,276), negativa en el pago de la indemnización (934), incumplimiento con los términos del contrato (609) y cargos no reconocidos en la cuenta (334).

Verifique constantemente los movimientos de su cuenta para evitar fraudes. EL INFORMADOR/Archivo

¿De que se quejan los usarios?

Principales acciones de defensa iniciadas en Jalisco Causa 2022* 2023* Variación (%) 1. Emisión de reporte de crédito especial (RCE) 536 6,608 1,132.80 2. Consumos no reconocidos 4,367 5,091 16.6 3. Orientación sobre el funcionamiento de productos y servicios financieros 382 3,205 739 4. Transferencia electrónica no reconocida 1,387 2,425 74.8 5. Negativa en el pago de la indemnización 1,834 1,787 -2.6 6. Incumplimiento con los términos del contrato 1,246 1,275 2.3 7. Inconformidad con el saldo del crédito o del monto de las amortizaciones 568 738 29.9 8. Solicitud de cancelación de producto o servicio no atendida y/o no aplicada 498 714 43.4 9. Bloqueo o cancelación del producto o servicio sin previo aviso 544 712 30.9 10. Disposición de efectivo en cajero automático no reconocida por el Usuario, cliente o socio 425 672 58.1

*Enero a septiembre.

Jaliscienses piden más defensa ante abusos de financieras

Ramiro Hernández, originario de Guadalajara, relata que a principios de enero tuvo dos cargos por consumos no reconocidos. “Uno fue de un vuelo y el otro fue de una tienda de autoservicio. El vuelo es el que más me interesaba porque era una cantidad elevada. Afortunadamente ese sí me lo regresaron. Algo bueno de usar las tarjetas de crédito es que puedes avisar antes de que te hagan el corte y no lo pagas, por eso ya casi siempre pago todo de esa forma. En mi caso, en algunos bancos te dan la opción de ‘apagar’ o bloquear las tarjetas cada que quiera, a través de la aplicación”.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reportó que el total de procedimientos de defensa de usuarios en Jalisco, entre enero y septiembre de este año, fue de 34 mil 125, un incremento de 59.7% comparado con el mismo periodo de 2022.

Una acción de defensa es la asesoría, orientación, gestión o cualquier otra actividad que es proporcionada por la Condusef con el fin de ofrecer a los usuarios de servicios financieros la protección y defensa de sus derechos e intereses. Posteriormente concluye a favor o en contra del usuario.

En Jalisco, las tres principales afectaciones reportadas por usuarios de servicios financieros fue por la falta de Emisión de Reporte de Crédito Especial, que pasó de 536 quejas, entre enero y septiembre de 2022, a seis mil 608 quejas de enero a septiembre de este año. En segundo lugar quedaron los consumos no reconocidos, con cinco mil 091 reclamaciones, y en tercer sitio de las causas por las cuales iniciaron las acciones de defensa fueron por la orientación sobre el funcionamiento de productos y servicios financieros, según datos de la Condusef.

El Reporte de Crédito Especial concentra la información de tus créditos en un documento y es gratis cada 12 meses. La Condusef explica que las sociedades de información crediticia son entidades privadas que tienen como principales funciones recibir y administrar la información de las personas físicas y morales que han tenido un crédito y registran el historial de pago positivo o negativo de cada crédito, así como el saldo de los créditos que no se han terminado de pagar. “Los encargados de proporcionan periódicamente tal información son las entidades financieras, empresas comerciales o las sociedades financieras de objeto múltiple, entidades no reguladas”.

ATENCIÓN

Orientan a los usuarios

A nivel nacional, las principales causas por las cuales la Condusef inició acciones de defensa en los primeros nueve meses del año fueron orientación sobre los servicios que ofrece, orientación sobre el funcionamiento de productos y servicios financieros, consulta para saber si es beneficiario de seguro, emisión de reporte de crédito especial, y consumos no reconocidos.

Los usuarios de instituciones financieras, como bancos o aseguradoras, tienen la oportunidad de pedir apoyo a la Condusef. EL INFORMADOR/Archivo

Alertan por página falsa sobre Buró de Crédito

La Condusef alertó sobre la existencia de la página web www.consultareportedecredito.com, la cual dijo que busca engañar a las personas al ofrecer borrarlas del Buró de Crédito o de detener acciones judiciales de cobranza.

“La página www.consultareportedecredito.com solicita al usuario datos personales utilizando un formato que asemeja el formulario del Reporte de Crédito Especial utilizado por el Buró de Crédito, de esta manera aprovechan para hacerse de información como nombre, dirección, teléfono, RFC, CURP y correo electrónico”.

En esta página abre un chat en línea en donde un asesor indica al usuario que como resultado de la consulta realizada al Buró de Crédito, se le ha detectado un adeudo que ya tiene una orden judicial para embargo. “Posteriormente, el asesor ofrece al usuario detener el procedimiento judicial y borrar el supuesto adeudo del Reporte de Crédito Especial, si éste realiza en ese momento, el pago correspondiente en una cuenta concentradora de una institución bancaria específica. Luego de haber realizado el pago, el chat se cierra y el usuario no vuelve a tener contacto con el supuesto asesor”, detalla la Condusef.

Por otro lado, la Comisión recuerda que ninguna entidad financiera, independientemente de las sociedades de información crediticia, o página web puede borrar a las personas enlistadas dentro del Buró de Crédito, como lo prometen muchos sitios en la red.

¿Cómo consulto mi buró de crédito de forma segura?

https://www.burodecredito.com.mx/reporte-info.html

Algunos beneficios del Reporte de Crédito Especial son:

Conocer los tipos de créditos que forman parte de tu historial crediticio y el comportamiento que has tenido con cada uno.

Verificar que tu información está correcta y actualizada.

Saber quién consulta tu historial crediticio.

Consultar la información actualizada de tus compromisos de pago, para que puedas tomar acciones de manera oportuna.

AVISO DE PRIVACIDAD AL CONTRATAR TARJETAS

¿Qué datos dar y cuáles no?

La Condusef explica que algunas entidades financieras que otorgan crédito y tarjetas de crédito, a través de aplicaciones móviles y páginas de internet, condicionan a los usuarios entregarles datos personales sensibles, como información diversa de tu celular, ID del teléfono, lista de contactos, cámara y micrófono, galería de fotos, redes sociales e información íntima que sólo a ti te pertenece.

“Esto no guarda relación con el crédito que estás contratando. Generalmente, esta condición para entregarte el crédito o la tarjeta de crédito, se encuentra de manera poco visible en el contrato o aviso de privacidad, o términos y condiciones, para que no lo veas”.

La Comisión resalta que la finalidad de las entidades financieras es otorgar crédito y garantizar su pago, no solicitarte o almacenar datos personales sensibles, y cuya difusión puede ponerte en peligro.

“Las entidades financieras que hacen esto, se apartan de las sanas prácticas en el ofrecimiento y comercialización de productos de crédito, ya que sólo deben pedirte datos personales no íntimos, por ejemplo: nombre, domicilio, copia de tu identificación personal”.

Por eso recomiendan leer muy bien el aviso de privacidad, los términos y condiciones que deben poner a tu disposición las entidades financieras que te otorgan un crédito o tarjeta de crédito, pues esto forma parte del contrato que celebras con ellos.

“Verifica que, para contratar el crédito o tarjeta de crédito, no te condicionen a entregar datos personales sensibles. Verifica todos los avisos legales”, pide la Condusef.

Empresas serias tienen estrictas medidas de protección de datos de los clientes. EL INFORMADOR/Archivo

GUÍA

¿Cómo proteger datos personales en la red?

Evitar el uso de computadoras públicas para acceder a información personal. De ser necesario, recuerda limpiar el historial al terminar la navegación. Si se utilizan equipos públicos para acceder a internet, evita realizar operaciones en la banca en línea. Si se requiere abrir una cuenta personal en una computadora de acceso público, asegurarse de cerrarla correctamente al concluir el uso del equipo. Si en el navegador aparece una ventana emergente que recomienda recordar tus contraseñas, indicar siempre la opción “NO”. Al terminar de usar el navegador, borrar los datos del historial de descargas y navegación, los datos de formularios almacenados, cookies, contraseñas y licencias de contenido. El borrado se puede hacer accediendo a la configuración del navegador y seleccionando la opción “Borrar datos de navegación”. Asegurar el cambio de contraseñas y claves de acceso con regularidad. Es importante construir una contraseña segura, recordando que deben cumplir con una serie de requisitos, por ejemplo, tener una longitud mayor a seis caracteres e incluir letras mayúsculas y minúsculas, números, símbolos y distintos caracteres. Proteger la computadora, teléfono inteligente o tablet con un software de seguridad (antivirus) y contraseñas seguras. Utilizar contraseñas para tus dispositivos móviles y computadora y no las compartirlas con terceros. Proteger la información personal del dispositivo, no conectarse a redes inalámbricas que no tengan contraseñas. Descargar aplicaciones de tiendas oficiales y de desarrolladores confiables. Evitar almacenar cantidades excesivas de datos personales sin cifrar en un dispositivo móvil, tales como nombres de usuario, palabras clave, información crediticia o de identificación personal, para evitar que los datos sean interceptados si el dispositivo es extraviado.

Fuente: Instituto Nacional de Transparencia.

TELÓN DE FONDO

Roban información del buró de crédito

En meses pasados, Buró de Crédito informó que detectó en algunas redes sociales indicios que sugerían la oferta ilegal de información de personas físicas con “algunos datos que coinciden con los que administrábamos en el 2016 y que habrían sido obtenidos de manera indebida. Dicha información contiene datos de las personas y de su historial crediticio de hace casi siete años atrás y gran parte de ella ya había sido eliminada de la base de datos actual de Buró de Crédito conforme a lo ordenado por la ley que nos regula. Por estos motivos, los consumidores no necesitan hacer trámite alguno ante Buró de Crédito o con las entidades financieras y empresas que les hayan otorgado algún préstamo o crédito que adeuden actualmente”.

Sin embargo, pese a que afirmaron que la base de datos actual estaba protegida e inalterada, puso a disposición de las personas dos servicios gratuitos que ayudan a tener controles adicionales sobre la información contenida en el Reporte de Crédito: Alértame y Bloqueo.