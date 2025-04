Con la llegada de Francisco al Vaticano creció el número de fieles en la Iglesia Católica. De acuerdo con la agencia de prensa de la Santa Sede (Agenzia Fides), el año pasado cerraron con mil 389 millones de católicos en el mundo.

El comparativo 2013-2025 representa un aumento superior a los 135 millones de católicos durante el Pontificado del Papa Francisco. Y en cuatro Continentes se tuvo un incremento, remarcándose África y América.

Este crecimiento ocurre a pesar de temas polémicos que enfrentó Francisco, quien defendió a los divorciados y a las parejas del mismo sexo, entre otros sectores. También señaló anomalías dentro de la Iglesia, como el “caso Becciu”, que revivió en días recientes tras el fallecimiento del Papa, cuando el ex cardenal Angelo Becciu pretendía ingresar al cónclave cardenalicio, tras ser destituido en 2020 por ser acusado de malversación de fondos, fraude financiero y abuso de poder.

Para el padre Antonio Larios, miembro de la Comisión de la Pastoral de Educación y Cultura de la Arquidiócesis de Guadalajara, si bien la Iglesia se basa en la dirección que da el Espíritu Santo, la importancia de los factores humanos que brinda son los que han contribuido a este crecimiento, siendo la pastoral social una de las principales apuestas, especialmente bajo la dirección del Papa Francisco.

“La Iglesia tiene tres pastorales: profética, litúrgica y social”. Las dos primeras son esenciales y están dirigidas a quienes ya conocen a Cristo. La social, por otro lado, se enfoca en hacer presente a Jesucristo en las situaciones más críticas de la humanidad, como la pobreza y la injusticia, entre otras.

El padre Larios añade que Francisco fue fiel impulsor de la Iglesia desde este sentido, especialmente con su enfoque en la justicia social.

Considerado como un líder espiritual más humano, Francisco atrajo a nuevas generaciones a la Iglesia. EL INFORMADOR/A. Navarro

El Sumo Pontífice se adaptó a las necesidades actuales

Para el padre Antonio Larios, cada Papa en el Vaticano ha llegado en el momento adecuado, según las circunstancias del tiempo y la sociedad.

“Cada siglo y cada época tuvo un papado que le hizo mucho bien, cada uno con su individualidad, su ser único e irrepetible”, dijo, puntualizando que la figura papal nunca debe ser una repetición de otras, ni un punto de comparación.

En el caso de Francisco, sostuvo que su pontificado representó una Iglesia centrada en los temas sociales, sin perder su dimensión litúrgica ni profética.

“En Francisco encontramos un Papa extraordinariamente movido por este tema de lo social, sin quitar la parte litúrgica, sin quitar la parte profética”.

Destacó la importancia de la cercanía que tuvo con los fieles y la voluntad de una Iglesia de puertas abiertas, en la que se acercó a líderes de todo el mundo, velando por la paz y la unidad.

Siendo latinoamericano, el Papa Francisco comprendió la necesidad de un evangelio que llegara a todas las redes sociales y al público global.

“Creo que estuvo muy consciente de la necesidad de que el evangelio de veras tocara todas las redes sociales”, concluyó.

INEGI

Siete de cada 10 mexicanos son católicos

La fe católica sigue siendo mayoría en México. Incluso frente a nuevas corrientes sociales y culturales, o aun cuando las crisis de la Iglesia ponen en juego la permanencia de sus creyentes, siete de cada 10 mexicanos se reconocen como católicos, según estadísticas del Inegi. La Virgen de Guadalupe, de Zapopan, sus infinitos santos y festividades patronales mantienen ese arraigo.

Así lo sustentan los datos del Instituto basados en el más reciente censo poblacional, que revelaron 97.8 millones de personas creyentes en el catolicismo.

Los mayores de 60 años fueron quienes dijeron tener un mayor arraigo hacia esta religión, con el 6% en promedio de los 126 millones de mexicanos. Le siguen los niños y jóvenes, con 4.3 y 4.2 por ciento, respectivamente.

En cuanto a las preferencias de religión, el Inegi reveló que la segunda doctrina más profesada es el cristianismo evangélico, representando al 11% de los mexicanos censados.

En el tercer puesto están quienes no profesan religión alguna, representando el 8% de la población. Otro 2.4% dijo creer en algo, pero no precisamente sentirse parte de alguna doctrina.

El resto representó a religiones como el judaísmo, el islam, espiritualistas, de raíces nativas o afro, de origen oriental, entre otras no especificadas.

El Pontificado de Francisco atrajo a una mayor cantidad de fieles a la Iglesia Católica. Las muestras de cariño hacia su persona continúan en el mundo. AFP

CRECIMIENTO MUNDIAL

El cristianismo lidera entre las religiones

Ninguna otra fe reúne a tantos creyentes en el mundo como el cristianismo. Con tradiciones diversas y distintas ramas, su presencia se extiende en todos los continentes y confirma su lugar como el credo más numeroso de todo el planeta.

Según los datos más recientes del Centro de Investigaciones Pew Reseach, en el planeta existen dos mil 300 millones de personas que profesan alguna rama de la religión cristiana, entre las que se encuentran, por supuesto, el catolicismo.

Los cristianos, quienes representan el 31% de la población mundial, tienen como guía las enseñanzas de Jesucristo; sin embargo, se agrupan de forma distinta según su doctrina, prácticas y organización, teniendo por ejemplo a los cristianos católicos, protestantes, anglicanos o bautistas.

A esta religión le siguen los musulmanes, con mil 800 millones de fieles, que siguen las enseñanzas de su libro sagrado, El Corán, basado en la sumisión a la voluntad de Alá.

En el tercer puesto están alrededor de mil 200 millones de personas que dicen no profesar ninguna religión, entre ellos los ateos, que no creen en la existencia de ningún dios, o los agnósticos, quienes consideran que no hay conocimiento o certeza absoluta de que exista o no un dios “o dioses”. Las personas en este grupo conforman el 16% de la población mundial.

Fieles católicos en el mundo: 2013 1,253’926,000 17.6% de la población mundial 2017 1,313’278,000 17.7% de la población mundial 2022 1,389’573,000 17.7% de la población mundial

Fuente: Agenzia Fides.

Una institución confiable

De acuerdo con el Latinobarómetro 2024, en América Latina la Iglesia alcanzó el primer lugar como institución a la que los ciudadanos le dan la mayor confianza, con el 61%, seguido de las Fuerzas Armadas (61%) y de la Policía (41%).

El Papa más austero dio fe a los más jóvenes

Este fin de semana se llevó a cabo la misa exequial del Papa Francisco, quien falleció a los 88 años, y de acuerdo con el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re, quien presidió su homilía, deja un legado de humildad, cercanía y servicio.

“La masiva manifestación de afecto y participación que hemos visto nos muestra cuánto ha tocado mentes y corazones el intenso pontificado de Francisco”, destacó el cardenal.

Quizá eso no es sorpresa considerando, precisamente, que en los años en los que estuvo al frente de la Iglesia Católica creció el número absoluto de fieles que profesan esa religión. Según estadísticas reportadas por la Agenzia Fides, de la Santa Sede, creció en poco más de 135 millones.

Las estadísticas revelan que en los datos más recientes (2022), la Iglesia Católica había alcanzado mil 389 millones de fieles.

Lo anterior representa un crecimiento de poco más del 10% desde la llegada de Jorge Mario Bergoglio al Vaticano, considerando que al cierre de 2013 (año en el que fue nombrado Papa) eran mil 253 millones de creyentes.

Un dato interesante es que, tras la pandemia, el mayor crecimiento en fieles católicos se registró en África y América.

El continente africano reportó un aumento de 7.2 millones de católicos más en 2022 respecto al año previo (llegando a mil 384 millones), mientras que América reportó 5.9 millones de fieles adicionales (para sumar mil 038 millones).

En Asia se reportó un aumento de 889 mil seguidores católicos, mientras que en Oceanía fueron 123 mil más. Únicamente Europa tuvo un decremento de 474 mil fieles en este periodo.

Esto ocurre en medio de algunas crisis que han puesto en juego la fe en la Iglesia.

Algunos señalamientos a los que Francisco hizo frente en vida son los abusos y violaciones en distintas partes del mundo, perpetradas presuntamente por miembros de la Iglesia, llevando a que el primer Papa latinoamericano reconociera la pérdida de la credibilidad en la iglesia a raíz de este tipo de señalamientos, pero planteando soluciones que apuesten por mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Asistentes al jubileo. Abarrotaron las calles romanas. ESPECIAL

“Aprendan a escuchar”: mensaje de Francisco a nuevas generaciones

El difunto Papa Francisco exhortó a los jóvenes a “aprender a escuchar”, especialmente a sus abuelos, en un video que grabó el pasado enero, un mes antes de su hospitalización, y que ayer difundió el semanario italiano “Oggi”.

“Para los chicos y las chicas, una de las cosas más importantes en la vida es escuchar, aprender a escuchar. Cuando alguien les esté hablando, esperen a que termine para entenderle bien, y después, si quieren, digan algo”, pide Francisco, fallecido el pasado lunes a los 88 años.

La grabación, de un minuto de duración, se realizó el 8 de enero dentro de una iniciativa de diálogo entre jóvenes y adultos, lo muestra en su residencia de la Casa Santa Marta.

“Observen bien a la gente, la gente no escucha. En mitad de una explicación, responden, y eso no ayuda a la paz”, dice el pontífice en el breve mensaje.

“Por ello, escuchen, escuchen mucho. Y no olviden a sus abuelos. Los abuelos enseñan mucho”, pide Francisco a los jóvenes.

Palabras que calan más tras el inicio de los novendiales, la ceremonia que fue también multitudinaria y estuvo protagonizada por jóvenes, que llegaron los últimos días a Roma para el Jubileo de los Adolescentes y la canonización de Carlo Acutis (el llamado “primer santo milenial”), pospuesta tras fallecer el Pontífice.

Para Mari Ángeles, acompañante de un numeroso grupo de jóvenes de una parroquia de Valencia, participar en todos estos eventos “es un sueño”.

“Ver que la religión es universal y que a todos nos une una misma creencia es una experiencia impactante”, agregó.

Tras la misa de ayer, oficiada por el cardenal Pietro Parolin, grupos de jóvenes con camisetas y pañuelos verdes y blancos que son parte de la indumentaria del Jubileo abarrotaban los entornos del Vaticano y su parada de metro más cercana, comiendo, paseando o jugando a la vista de sus acompañantes, entre ellos curas y monjas.

“Pese a la tristeza por la muerte del Papa, intentamos pasarlo bien”, dijo a Diego, un adolescente que iba en un gran grupo de jóvenes venidos para la ocasión desde Módena, en el Norte de Italia.

Para Mari Ángeles, aunque la visita estuvo marcada por la muerte del Papa, que supuso “un contratiempo”, la actitud jovial de los jóvenes imperó.

Según dijo, los actos de estos días se vivieron inspirados en “el espíritu” que tenía Francisco, el mismo que promovió este Jubileo para “reunir a los jóvenes en esta concentración tan grande”.

Con ellos, el duelo por la muerte del Papa “se vive de otra manera”, remarcó.

EFE