Con el “Menchito”, López Obrador suma 70 extradiciones

La Fiscalía General de la República (FGR) reporta la extradición de 63 personas buscadas por otros países en 2019. Sin embargo, en el presente año ya suman otros siete, enviados principalmente a Estados Unidos (EU), como Rubén Oseguera González, alias “Menchito”. En 14 meses de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya entregó a 70 personas presas en México, pero que fueron solicitadas por sus países de origen por tener pendientes con la justicia.

“En todos los procesos destaca el fortalecimiento de los canales de comunicación, así como de los procesos en materia de detención e identificación de presuntos responsables, cuando un individuo ha sido acusado, procesado o sentenciado por la comisión de un delito e internado en otro país”, justifica la FGR.

Entre los años 2000 y 2020, las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador suman mil 311 extradiciones. Casi la mitad fueron en el sexenio calderonista (619).

En otra arista, 2012 fue el año con el mayor número de envíos de presos a otros países: 123, confirma la Dirección de Procedimientos Internacionales. “Entre los delitos de mayor recurrencia entre las solicitudes formuladas por Estados Unidos a nuestro país se encuentra la asociación delictuosa, delitos contra la salud, lavado de dinero, delitos sexuales, fraude y homicidio”, revela la Fiscalía.

Entre los casos más emblemáticos destacan las extradiciones de Osiel Cárdenas Guillén en 2007, quien fuera uno de los capos más poderosos en México (la DEA lo ubicó como uno de los 13 hombres más buscados por estar al frente del Cártel del Golfo). También figura el narcotraficante Alfredo Beltrán Leyva, el “Mochomo”, condenado a cadena perpetua por una corte de Washington.

Antes del “Menchito”, la extradición de Joaquín “Chapo” Guzmán fue la más notoria, por ser otro de los delincuentes más buscados por EU. Al líder del Cártel de Sinaloa lo condenaron a cadena perpetua y otros 30 años de cárcel, por 10 delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Aunque abogados de Rubén Oseguera señalan irregularidades en la extradición, como en su momento lo acusaron los defensores del “Chapo”, el Gobierno mexicano afirma que cumplió las reglas, por lo que debe responder a la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington, por las acusaciones de posesión y uso de armas de fuego, y por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina.

Los presos extraditados por el Gobierno Año Presos extraditados por México Año Presos extraditados por México 2000 14 2011 96 2001 20 2012 123 2002 29 2013 56 2003 37 2014 67 2004 35 2015 71 2005 42 2016 82 2006 71 2017 65 2007 86 2018 33 2008 99 2019 63 2009 115 2020 7 2010 100 Total Mil 311

Fuente: Informes de la Fiscalía General de la República.

Descartan represalias por la extradición de “El Menchito”

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que se concretó la extradición a Estados Unidos de Rubén Oseguera alias el “Menchito”. Sin embargo, descartó una alerta por posibles represalias del grupo delictivo al que pertenece.

“Efectivamente, ayer (jueves) se concretó la extradición de esta persona, fue entregada a las autoridades de Estados Unidos en una acción conjunta encabezada por la Fiscalía General de la República, como procede legalmente y previa aprobación de la Secretaría de Relaciones Exteriores”.

En la conferencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, realizada en La Paz, Baja California, Durazo aseguró que la extradición no mantiene en alerta a las autoridades mexicanas por posibles acciones de protesta por su entrega al Gobierno estadounidense.

“No quisiera decir que, por esta acción, hay una alerta en particular… estamos pendientes todos los días de cualquier acontecimiento de carácter criminal, todas las autoridades federales estamos invariablemente pendientes, pero eso lo hacemos todos los días”.

Respecto a los cargos que se le imputan al “Menchito” en el vecino país, el funcionario federal expuso que las autoridades norteamericanas estiman que es un presunto criminal relevante, “en el sentido de haber introducido cantidades importantes de droga a los Estados Unidos”.

Refirió que el proceso fue largo “en virtud de la mediación de diversos amparos que imposibilitaban que el Gobierno mexicano cumpliera con esa orden de aprehensión con propósitos de extradición. Finalmente fue entregado a las autoridades norteamericanas”.

Explicó que sortearon algunos obstáculos para concretar la entrega, pero finalmente se logró cumplir con los protocolos de ley.

“El proceso duró ocho meses; de hecho, estaba en el penal de Tapachula, Chiapas, y lo movimos al penal de Hermosillo en una ruta técnica para concluir el proceso de extradición y entregarlo a las autoridades norteamericanas, pero el día que estaba programada la entrega recibimos un amparo que obligaba a su permanencia ahí en el penal de Hermosillo”.

El secretario de Seguridad indicó que las autoridades son respetuosas de los términos de los amparos. “Antier (el miércoles pasado), a las 12 del día, se llevó a cabo una audiencia en la que el juez denegó la suspensión definitiva y, en el marco de cooperación con estos países (México y Estados Unidos), fue entregado”.

PERFIL

¿Quién es?

El “Menchito” es considerado el operador financiero del Cártel Nueva Generación e hijo del líder del grupo criminal, Nemesio Oseguera Martínez.

Fue detenido en enero de 2014 y liberado en octubre de ese año por una presunta falta de pruebas, aunque fue detenido de inmediato con nuevos cargos, pero quedó libre en diciembre.

En julio de 2015 fue capturado otra vez en el Municipio de Zapopan. Sin embargo, fue liberado un mes después y, a su salida de la prisión, volvió a ser detenido.

En 2015, la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington, ordenó la aprehensión de El “Menchito”, acusándole de posesión y uso de armas de fuego, así como por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina.

La justicia estadounidense le atribuye dichos cargos porque se tienen indicios de que, desde 2011, importa y distribuye drogas en el país.

Nacido el 14 de febrero de 1990 en San Francisco, California, a Rubén le dicen el “Menchito” como el diminutivo del apodo de su padre, el “Mencho”, reconocido como el líder del Cártel Nueva Generación.

Desde 2018, ese grupo figura en la lista de las organizaciones criminales trasnacionales, específicamente dentro de las cinco prioridades del Gobierno estadounidense.

LA VOZ DEL EXPERTO

Con menos ventajas

Rubén Ortega Montes (miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia de la UdeG)

Rubén Ortega Montes considera que el hecho de que el juicio del “Menchito” se realice en Estados Unidos representará menos ventaja para él, principalmente porque su progenitor es señalado por liderar al Cártel Nueva Generación.

“Se dice que en más de 20 Estados de la República tiene presencia armada el cártel, por lo que podría en un determinado momento doblegar al sistema mexicano, como cuando detuvieron a Ovidio, el hijo del ‘Chapo’ Guzmán en Sinaloa”.

Puntualiza que los jueces mexicanos son más vulnerables que los jurados en Estados Unidos, debido a que en el país del Norte, la decisión se toma mediante un jurado popular, donde es menos factible la injerencia de grupos criminales.

Recuerda que muchos de los delincuentes son extraditados debido a su vinculación con los delitos de alto impacto, como los homicidios, secuestros y otros ilícitos relacionados con la corrupción y contra la economía nacional.

Destaca que es una buena señal el que se cumplimente el proceso de extradición, ya que en Gobiernos pasados brindaron protección a ciertos personajes de la vida delincuencial, como a Rafael Caro Quintero o Miguel Ángel Félix Gallardo.

“Muestran una luz y que estamos bajo pisos parejos… y no se denota una complicidad por parte de los agentes mexicanos. Son cuestiones a nivel federal, no dependen de las Entidades”.

Calcula que el juicio contra el “Menchito” podría durar de uno a dos años. Y aplaude la estrategia que se siguió para cumplir con la extradición, que se diferencia del operativo para capturar a Ovidio Guzmán. “El adelanto que hizo la propia Embajada de Estados Unidos, de que sus ciudadanos se mantuvieran en rangos de seguridad, que no viajaran de noche, precisamente fue para evitar lo ocurrido en Sinaloa (con Ovidio)”.

Clasificaciones

Las solicitudes de extradición “activas” son las que presenta el Estado mexicano a otro país, en donde se encuentra el prófugo de la justicia mexicana y que cuenta con un mandamiento judicial vigente.

Las peticiones “pasivas” son las que recibe nuestro país de parte de Gobiernos extranjeros, en virtud de encontrarse un prófugo de la justicia de dicho Estado en nuestro país.

Los requisitos que se deben cumplir para formular una solicitud de extradición nacen de los tratados internacionales en la materia, en lo dispuesto por la Ley de Extradición Internacional, así como en el principio de reciprocidad internacional.

Rubén Oseguera se presentó ayer ante una Corte de Estados Unidos, tras concretarse su extradición, de la que periodistas de ese país difundieron fotos. El “Menchito” se ve con lentes y escoltado por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA). EFE

Sin devolución de bienes

En la lista de los aseguramientos proporcionada por la Fiscalía General de la República (antes Procuraduría), al narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén, extraditado a Estados Unidos, se reportan 904 objetos, 43 vehículos, 21 inmuebles, 18 armas, 37 joyas, 34 mil 926 dólares y dos mil 642 pesos, entre otros de menor valor.

Fue uno de los más poderosos capos del narcotráfico en México. El FBI ofreció hasta dos millones de dólares por su captura, mientras la DEA lo ubicó como uno de los 13 hombres más buscados por estar al frente del Cártel del Golfo.

El capo fue extraditado a Estados Unidos en 2007, tras purgar una pena en una cárcel de alta seguridad desde 2003, cuando fue detenido en su ciudad natal de Matamoros.

Sin embargo, de los bienes o el dinero asegurados a Cárdenas Guillén por el Gobierno estadounidense no hay reportes en México.

El narco se suma a una lista de mil 311 presos que han sido extraditados a países como Estados Unidos, principalmente, Alemania, España, Canadá y Panamá, entre otros, en el periodo 2000-2020, revela la Dirección de Procedimientos Internacionales de la Fiscalía.

En el desglose de extraditados a Estados Unidos, alrededor de mil son mexicanos y el resto extranjeros. De los primeros no hay rastro de bienes o dinero asegurados que fueran devueltos a México, a pesar de que el narcotraficante Alfredo Beltrán Leyva, el “Mochomo”, por ejemplo, fue condenado a cadena perpetua por una Corte de Washington, con el embargo de propiedades con un valor de 529 millones de dólares, mientras Osiel Cárdenas recibió 20 años de sentencia y un embargo de 20 millones de dólares en propiedades. Así queda el convenio bilateral entre México y Estados Unidos para regresar lo asegurado de estos delincuentes a los países de origen.

“Siempre han trabajado en conjunto México y Estados Unidos -acentúa María Elena Morera, de la organización Causa en Común-, muchas investigaciones que se conocen allá, las hicieron en México. Lo ético sería que la recuperación de los bienes se viniera a México; sin embargo, no estamos viendo, no hay una relación con Estados Unidos en este tema. Y tan no lo estamos viendo, que hay un policía federal que se entregó en Estados Unidos en el sexenio pasado (Iván Reyes Arzate, quien tenía nexos con el narco), así como un procurador de justicia de Nayarit a quien detuvieron allá (Édgar Veytia Cambero, relacionado por lo menos con tres cárteles), y México no tiene investigaciones fuertes al respecto. No creo que Estados Unidos nos regrese algo que no investigamos”.

Ante la expectativa para que Estados Unidos regrese el dinero asegurado del narco o crimen organizado hay un caso que sepulta esa posibilidad: En 2012, el Gobierno norteamericano sancionó por mil 900 millones de dólares a un banco británico por violar la Ley de Secreto Bancario y la Ley contra Tratos con el Enemigo. Fue acusado de transferir miles de millones de dólares a favor de Irán y a los cárteles de la droga de México para lavar dinero a través del sistema financiero de Estados Unidos. “Cuando lo castigaron, la investigación se hizo aquí en México, pero no la quiso sacar Felipe Calderón (entonces presidente de México). En cambio, la sacó Estados Unidos y se quedó con todo el dinero, cuando la investigación era de México”, remata Morera.

Fortuna del "Chapo"

Tras la extradición del “Chapo”, el Gobierno de Estados Unidos anunció que va tras su fortuna acumulada de 21 mil 600 millones de dólares, producto de la venta de drogas desde la década de los noventa del siglo pasado, con base en la información de las Cortes del Distrito Este de Nueva York y Distrito Norte de Illinois.

Crecen siete veces las atenciones a mexicanos presos en otros países

En sólo dos años, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aumentó las atenciones de asistencia a mexicanos en proceso de extradición en Estados Unidos. Mientras en 2017 sumó asistencias a 11 personas, la cifra creció a 79 en los primeros siete meses de 2019, lo que representa un aumento de siete veces, de acuerdo con los casos de protección y/o asistencias consulares atendidas.

El indicador muestra el número de casos registrados en el ámbito penal (mexicanos presos en el exterior), por motivos como agresión agravada, alteración del orden público, conducción punible de vehículos, delitos contra la salud, delitos migratorios o reingreso indocumentado después de deportación, ilícitos sexuales, delitos menores o faltas administrativas, fraude, domicilio calificado o agravado, homicidio simple, orientación general sobre asuntos penales, portación indebida de armas y explosivos.

También incluye presos lesionados por incidentes o altercados, robo, secuestro, sentenciados a cadena perpetua o años a vida, sentenciados a pena de muerte, traslado de presos a territorio nacional de conformidad con tratados bilaterales, violación de libertad condicional, tráfico de indocumentados, violencia doméstica, asistencia a mexicanos en proceso de extradición, trata de personas y robo de identidad. Por estos motivos brindó 17 mil 884 asistencias en 2019; otras 28 mil 303 durante 2018, así como 24 mil 723 en 2017.

En el caso de los mexicanos en proceso de extradición en otros países, sin contar Estados Unidos, solamente registran 16 asistencias entre enero de 2017 y julio de 2019.

Aparte del ámbito penal, la SRE brinda asistencia consular en derechos humanos, migratorios, civiles, laborales y administrativos. La red consular de México en el mundo brindó apoyo económico a 11 mil 453 connacionales que, por diversos motivos, se encontraban en situación de vulnerabilidad en el extranjero, entre el 1 de septiembre de 2016 y el 30 de junio de 2017 (último informe).

Mientras que en ese mismo periodo las representaciones en el exterior registraron un total de tres mil 653 casos de traslados de restos a territorio nacional en los que se brindó algún tipo de apoyo o gestión administrativa. Se aportó ayuda económica en dos mil 285 casos, que significó una erogación por más de 51 millones de pesos.

La Constitución Política establece que los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en otras naciones podrán ser trasladados al país para que cumplan sus condenas con base en los sistemas de reinserción social previstos.

“Y los sentenciados de nacionalidad extranjera por delitos del orden federal o del fuero común, podrán ser trasladados al país de su origen o residencia, sujetándose a los tratados internacionales celebrados para ese efecto. El traslado de los reclusos sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso”.

Registros financieros y videos relacionados con incautaciones de droga serán presentados como pruebas adicionales contra Genaro García Luna. EL INFORMADOR/Archivo

Adelantan más evidencias contra Genaro García Luna

Registros financieros, vídeos, fotografías y documentos relacionados con incautaciones de droga, son algunas de las pruebas adicionales que la Fiscalía de Estados Unidos utilizará contra Genaro García Luna, exjefe de la Policía Federal durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón.

Los elementos fueron difundidos ayer por el periodista, Alan Feurer, de The New York Times.

Adelantó que esas pruebas, contra el acusado de aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa, son mensajes interceptados, “no necesariamente propias de García Luna”, y descargas de sus dispositivos.

Actualmente, el exsecretario está en una cárcel de Nueva York. Su abogado, César de Castro, ha dicho que no negocian un acuerdo de culpabilidad y buscan ir a juicio sin aceptar la responsabilidad por los cuatro delitos que se le imputan: tres por narcotráfico y otro por falsedad de declaración, por lo que podría ser condenado entre 10 años y cadena perpetua.

Aunque Felipe Calderón convirtió el combate al crimen organizado en uno de los ejes principales de su mandato en México, las autoridades en Estados Unidos acusan que el alto mando policial estuvo involucrado de manera directa con los criminales a los que debía combatir.

Anteriormente, Feurer había dicho que García Luna podría declararse culpable de recibir millones de dólares del Cártel de Sinaloa y colaborar en la investigación de la organización criminal que presidió Joaquín “Chapo” Guzmán, cuya titularidad se atribuye hoy a Ismael el “Mayo” Zambada.

Presentan audios contra Iván Reyes Arzate

Un fiscal neoyorquino afirmó que hay “miles de páginas” con transcripciones de grabaciones telefónicas y mensajes que inculpan al exjefe de la policía federal mexicana, Iván Reyes Arzate, a quien Estados Unidos señala de entregar información a los cárteles de droga mexicanos a cambio de miles de dólares.

El excomandante de la Policía Federal en México colaboró con Genaro García Luna, cuando éste era secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Felipe Calderón. Ahora se encuentra preso en Nueva York, en la misma cárcel de Brooklyn que Reyes. Es acusado por la misma fiscalía de los tres cargos de asociación delictiva para el tráfico de cocaína.

TELÓN DE FONDO

Poco avance en seguridad fronteriza

México y Estados Unidos admitieron que hay pocos avances en materia de seguridad fronteriza, porque desde hace décadas se habla de los mismos problemas conjuntos, como el tráfico de armas, drogas, migrantes y lavado de dinero.

Tras la última Reunión Binacional de Planeación y Seguridad Fronteriza, en compañía del embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, señaló que los encuentros llevan décadas y “la realidad es que los trabajos en el ámbito del contrabando de armas no han dado resultados sustantivos”.

Sin embargo, el funcionario confió en que en esta nueva etapa prosperen y se materialicen propuestas de solución a los problemas conjuntos, pues existen condiciones históricas para alcanzar resultados. “Es alto el nivel de esta representación y también la capacidad para operar los compromisos. Tenemos la esperanza y la confianza de que todo lo que aquí se acuerde habrá de materializarse en beneficio de la seguridad fronteriza”.

Durazo opinó que se debe cambiar la visión sobre lo que representa la disponibilidad de un arma en la generación de todo el círculo vicioso de la inseguridad. “El primer eslabón de ese círculo vicioso es la disposición de un arma… de ahí deriva el resto, que desemboca incluso en la demanda de droga”.

Indicó que tanto México como Estados Unidos tienen responsabilidades y capacidades extraordinarias para diseñar y operar una solución definitiva. “No se trata de echarnos la bolita unos a otros. Ambos países tenemos responsabilidades y capacidades extraordinarias para diseñar y operar una solución definitiva. Sin el control del contrabando de armas, no es posible cerrar el círculo vicioso: armas, capacidad de fuego, crecimiento de las organizaciones criminales, narcotráfico, lavado de dinero y, finalmente, la diversificación criminal, que termina por afectar en lo que más lastima a la sociedad. En el caso de México, es el asalto a la casa-habitación”.

En tanto, Christopher Landau indicó que la seguridad es un desafío compartido, aunque aseguró que por muchos años los grupos criminales han aprovechado los desacuerdos al respecto entre México y Estados Unidos, por lo que “ambos países deben concentrarse en el tráfico de armas, las municiones y el lavado de dinero”.

Ante la violencia, el tráfico de armas en la frontera de México y Estados Unidos es una de las principales preocupaciones de los Gobiernos. EFE/Archivo

Presumen trabajo en Baja California Sur

El secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, destacó que Baja California Sur es una de las Entidades con menores índices delictivos en el país gracias a la coordinación interinstitucional en materia de seguridad.

El almirante informó que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene desplegados en la Entidad dos mil 858 efectivos, de los cuales 950 están empeñados en tareas de seguridad.

Además están desplegados 900 elementos de la Guardia Nacional.

Durante la conferencia de prensa mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el mando naval recomendó al Gobierno de Baja California Sur continuar con la ruta de profesionalizar las policías estatales y municipales, fortalecer la inteligencia y la judicialización de las investigaciones contra los criminales.

También recomendó al Gobierno de Carlos Mendoza David realizar un balance entre la relación de los custodios y la población penitenciaria porque hay penales que presentan sobrepoblación.

Sigue: #DebateInformador

¿Con la extradición de Rubén Oseguera caerán más delincuentes en México?

Participa en Twitter en el debate del día @informador