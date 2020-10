¿Cómo cuidan su amor Diego Verdaguer y Amanda Miguel?

4 ¡Cuidadito y Diego esté de ojo alegre!

Claro que como cualquier pareja hay peleas y de repente se ponen celosos, pero aún así lo solucionan y siguen adelante... Eso sí ¡aguas! con que Diego esté de ojo alegre, porque le llega el cacerolazo.

"No le he lanzado sartenes, le he lanzado cacerolas de barro, hace tiempo yo cocinaba con las cacerolas de barro y tenía una cacerolita de barro con una salsa de tomate que estaba preparando y él llegó con mucho olor a perfume de otra, yo creo que vivienda, porque ese perfume en la casa no existía y yo sin preguntarle nada, pero como olí ese perfume, le tiré encima esa cacerola y se quedó así como: '¿qué onda Amanda?' y yo: 'como qué onda Diego, tampoco soy tonta, ¿de dónde vienes?' y bueno pues yo mis cosas personales no las cuento, pero no soy ninguna mujer que se hace la tonta, yo sé que hay muchas mujeres que son tontas y les encanta verse tontas, pero yo a mi hombre pues no me lo dejo ¡eh!, lo cacho, lo tengo cachadito", recordó Amanda.